Члены Конгресса США никогда не могут договориться о чем-либо между собой, теперь же им приходится биться лбами еще и с президентом Дональдом Трампом. Но по одному вопросу — о необходимости сокращения огромных расходов Пентагона — они должны найти общий язык, пишут Кристофер А. Пребл и Уильям Д. Хартунг в статье для The National Interest.

tpsdave Пентагон

Сократить расходы пообещали и президент Трамп, и глава Оборонного ведомства Джеймс Мэттис, к рационализации структуры баз Пентагона призывали и ключевые лидеры Конгресса. Поэтому пришло время его членам собраться и поставить национальные интересы выше своих узко политических и, наконец, провести очередной этап закрытия военных баз.

Так, отмечают авторы, если хорошо продумать новую серию закрытия баз и военных объектов США, казна страны может получить до нескольких миллиардов долларов экономии. И военное командование США просило Конгресс устранить ряд ненужных объектов на протяжении многих лет и не зря. Последний раунд закрытия был осуществлен 11 лет назад, когда Вашингтон вел две войны.

На сегодняшний день Минобороны США оценивает, что почти четверть всех военных баз не служат никакой военной цели, тогда как средства, уходящие на покрытие излишних расходов, могут быть направлены на более полезные цели, особенно когда в вооруженных силах утверждают о нехватке ресурсов на покрытия основных функций, таких как тренировка и техническое обслуживание оборудования.

Этого тем не менее не делается из-за местечковой политики, поскольку слишком многие члены Конгресса считают, что их выбрали, чтобы они ставили интересы своих штатов и округов превыше интересов страны. Они считают, что исполняют свой долг, блокируя любое закрытие баз.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

На самом же деле эти народные избранники лишь вредят своей стране и своим избирательным округам. Из-за их упрямого нежелания позволить вооруженным силам использовать свои ресурсы более эффективно, у оборонного ведомства нет возможности воспользоваться землей и собственностью, в данный момент огороженной заборами и колючей проволокой.

В этом смысле закрытие военных баз дает им возможность снова приносить пользу, как было в случае с бывшей авиабазой Остин Бергстром, превращенной в международных аэропорт, и в ряде других примеров. По данным экспертов Службы экономического регулирования Пентагона, подготовивших доклад в 2005 году, в 73 районах, которые затронет закрытие военных баз, все гражданские рабочие места будут замещены в течение 15 лет, более того, появятся новые в различных областях промышленности и других секторах.

Таким образом, прежде чем Конгресс подпишет указ о значительном увеличении оборонных расходов, ему следует убедиться, что Минобороны использует уже имеющееся средства должным образом. Закрытие ненужных баз может стать хорошим началом.