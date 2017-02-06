Как сообщает американское издание Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Дональда Трампа, представителей некоторых европейских и арабских политических кругов, «Белый дом ищет способ вбить клин» в отношения между Россией и Ираном и готов рассмотреть этот вариант». При этом в комментарии Wall Street Journal вашингтонские эксперты предположили, что «российский президент Владимир Путин может попросить высокую цену за прекращение тесного сотрудничества с Ираном, которая может включать в себя смягчение санкций и позиции США по ситуации на Украине, а также ограничение расширения НАТО на восток». Мотивация в выстраивании такого сценария неназванными вашингтонскими и другими экспертами объясняется тем, что «в администрации Трампа нет иллюзий по поводу России, но ее не считают такой же важной экзистенциальной угрозой, какую Советский Союз представлял для США во время холодной войны». В то же время Трамп «настроен на сдерживание Ирана».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка наследия

Ранее он в ответ на проведение Тегераном пусков своих баллистических ракет заявил, что не исключает «военного варианта решения иранской проблемы», а новый глава Пентагона назвал Иран «террористическим государством номер один». США также ввели дополнительные санкции против Тегерана. Но и в Москве, как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, тоже «никаких иллюзий никто не испытывает» в связи с избранием Трампа на пост президента США.

Но как относиться к подобного рода «утечкам» информации, которые выстраивают сценарии примитивной геополитической сделки? Ведь предлагаемые суждения так называемых американских экспертов противоречивы. К примеру, если администрация президента США Трампа ищет возможность активизировать или принять в коалицию Россию для борьбы с ИГИЛ (структура, запрещенная в России), то каким образом он будет пытаться и будет ли вообще пытаться выводить Иран из сирийского и иракского процессов, в которых он активно задействован? К тому же, чтобы решить поставленную задачу, Вашингтону нужно будет договариваться не только с Москвой, но и с Анкарой. В этой связи можно предполагать, что Белый дом будет стремиться раскладывать на Ближнем Востоке новый геополитический пасьянс. Но его контуры будут очевидными только тогда, когда участникам предполагаемой интриги будет предложена какая-то разработанная стратегия. До этого еще далеко. В то же время России удалось объединить на сирийском направлении усилия таких стран как Иран и Турция. Альянс сложный, он основан на гласных и негласных договоренностях, касающихся перспектив борьбы с ИГИЛ (структура, запрещенная в России), так называемого переходного периода в Сирии, отношения к курдскому вопросу и т. д. Причем все это достигнуто без прямого участия США, которым еще только предстоит втискиваться в «игру», в предполагаемое новое региональное устройство.

Конечно, Россия не заняла место США на Ближнем Востоке, но ее альянс с Турцией и Ираном придал этим государствам не характер инструментария, а серьезный региональный статус, создал единый трехсторонний механизм по обеспечению мониторинга и отслеживанию фактов нарушения перемирия в Сирии, стал выстраивать какой-никакой фундамент, на котором может возникнуть мир. Важно и то, что к этому процессу подключена ООН, делаются отсылки к женевским переговорам, к которым США и их некоторые другие западные партнеры пока не готовы. Все это демонстрирует фактор нового соотношения сил в регионе, что, похоже, не устраивает США. Но атакуя Тегеран, Вашингтон одновременно стал наносить удар и по Анкаре.

В Турции с напряжением следят за ближневосточными — пока только словесными — маневрами президента Трампа, теряя четкое представление о том, в союзе с кем Вашингтон намерен вести борьбу с ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в случае, если Россия будет продолжать сохранят альянс с Ираном, и как США намерены (если, конечно, намерены — С.Т.) защищать интересы Турции как партнера. Так, по сообщению Washington Post, «администрация Трампа отвергла план решающего наступления на сирийскую Ракку, разработанный администрацией бывшего президента Барака Обамы». Советники Трампа по международным вопросам пришли к выводу, что «самым подходящим вариантом может стать вооружение курдов на севере Сирии», что не устраивает Турцию. Отметим и то, что ранее советник Обамы по безопасности передал команде Трампа подробный план вооружения курдов, который «содержал пояснения, как представить эту инициативу руководству Турции, союзнику по НАТО». По некоторым сведениям, речь идет о стремлении «силами курдов нанести главный удар по ИГИЛ (структура, запрещенная в России)». В свою очередь Турция — тоже на уровне «утечки» информации — сообщила, что намерена в конце марта — в начале апреля провести в Ираке операцию, подобную «Щиту Евфрата» в Сирии и начать совмещать борьбу сразу на двух фронтах «по предотвращению проникновения террора через границы», имея в виду Рабочую партию Курдистана (РПК) и организации поддерживаемых США сирийских курдов. Сплошные ребусы.

Но все, как заявил в интервью иранскому изданию Ettelaat старший научный сотрудник отдела российских исследований при Институте изучения Ирана и Евразии (IRAS) доктор Махмуд Шури, будет решаться на уровне диалога лидеров США и России, США и Турции, возможно, США и Ирана, а также лидеров России и Турции, России и Ирана, Турции и Ирана и, возможно, России, Турции и Ирана. По мнению Шури, на данном этапе реального успеха достиг только альянс Россия, Турция, Иран. По его словам, российско-турецкие, российско-иранские, турецко-иранские переговоры «могут иметь перспективы, не создать трудностей, если не будет что-либо совершаться за счет какой-то третьей стороны». Такого пока не происходит, потому что все стороны «имеют достаточно механизмов для того, чтобы суметь расстроить игру другого участника». Тогда, как показал недавний опыт, не всегда Россия и США способны сделать на Ближнем Востоке то, чего хотят. Неслучайно Россия стала демонстрировать стремление решать проблемы с Турцией и Ираном. Что же касается администрации президента Трампа, то входить в этот альянс, или пытаться его разваливать за счет вычленения, как пишет Wall Street Journal, Ирана, можно только тогда, когда сами США проявят готовность идти на определенные стратегические жертвы, не имеющие никакого отношения к Украине или к антироссийским санкциям.

Турция с самого начала сирийского кризиса поднимала вопрос о создании при помощи США так называемых безопасных зон на севере Сирии. Когда ничего не получилось, она пыталась добиться этого с помощью России и Ирана. Потому что заполыхали уже границы Турции. Иран после подписания соглашения по ядерной программе, что стало возможно только в результате совместных действий дипломатий России и США, вышел из международной изоляции и стал вести свою региональную политику. К прежнему состоянию он никогда уже не вернется. Кстати, для России фактор Ирана — один из важнейших элементов сохранения стабильности в Закавказье. В любом случае Вашингтону на Ближнем Востоке будет очень непросто изменить ход обозначенной «игры», даже проявляя готовность биться с ИГИЛ (структура, запрещенная в России). События в регионе приобретают новую форму, и вводятся новые переменные не только в сирийское или иракское уравнения, но и в геополитическое уравнение всего региона. Наскоками, а тем более газетными, тут ничего не достигнешь. Кстати, в ближайшее время Россию с визитом должны посетить президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.