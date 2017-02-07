Мир внимательно следит за данными по экономике Турции. Такое ощущение, что в последние шесть месяцев экономику страны «выбросило на берег после бури». Затраты на НИОКР сокращаются, инвестиции в высокотехнологичный сектор прекратились, бизнес начал искать способы защиты от банд, получающих нетрудовые доходы при поддержке правительства. Вместо того чтобы побеспокоиться об инвестициях, пытаются сохранить то, что осталось. Ничто не осталось за кадром, всё очевидно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Несмотря на снижение цен на нефть, дефицит платёжного баланса увеличивается. Политики встали на путь авторитаризма, закона более нет, и в такой ситуации производители стали чувствовать себя обеспокоенно. В этой ситуации, конечно, кредитные рейтинговые агентства предупреждают инвесторов. Вспомните голосование англичан за выход из Европейского союза. Как отреагировала на это экономика. Неопределенность ведет к её «торможению». Никто не обеспокоен тем, что политические разрушения в Турции могут привести к краху экономики. Сейчас пришло время платить по счетам, выставленным политикой. Гигантские средства пойдут в более безопасные страны, инвесторы начнут постепенно уходить из страны. И платить за это будет вся Турция.

В последнем квартале 2016 года с избранием президента Дональда Трампа и ожиданием повышения Федеральной резервной системой США процентной ставки курс доллара вырос по отношению к валютам некоторых развивающихся стран. Но наибольшие потери в мире понесла турецкая лира. Если шесть месяцев назад турецкая лира стоила $3, то теперь — $4.

PublicDomainPictures Турецкие деньги

Центральный банк заявил, что управляемый им межбанковский денежный рынок снижает лимиты на заимствование средств банками, также в необходимое время ЦБ может ограничить объемы финансирования рынка РЕПО на Стамбульской фондовой бирже. По мнению аналитиков, если этот шаг не остановит снижение курса лиры, ЦБ будет вынужден осуществить «торги иностранной валютой / прямое вмешательство в продажи валюты и в конце концов повышение процентной ставки», и «в случае продолжительных рисков» решения Комитета по монетарной политике (MPC) могут быть достаточным, чтобы повысить процентные ставки до 1,5−2%.

Согласно данным Статистического института Турции (TUIK), уровень безработицы в августе, сентябре и октябре по сравнению с тем же периодом предыдущего года возрос на 1 процентный пункт, достигнув показателя 11,3%, уровень безработицы в несельскохозяйственном секторе поднялся на 1,3 процентного пункта до 13,7%. По данным TUIK, число безработных в возрастной группе «15 лет и старше» в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 420 тыс. человек, достигнув 3,52 млн человек; уровень безработицы среди молодежи, входящей в возрастную группу «15−24 года», возрос на 1,4 процентного пункта и составил примерно 19,9—20%.

После того как руководитель отдела глобальных рейтингов агентства Fitch Джеймс Маккормак заявил о риске понижения Турции в инвестиционном рейтинге, доллар, достигнув показателя 3,90 лиры, сразу ответил рынкам.

Граждане Турции, имеющие разные взгляды по многим вопросам в разнообразных сферах, сходятся во мнении, что в последнее время страна, которая переживает один из самых тяжелых процессов поляризации в своей республиканской истории, находится в экономическом кризисе. Порядка 60% граждан, проголосовавших на выборах за правящую AKP (Партия справедливости и развития — ред.), 91%, поддержавших CHP (Республиканская народная партия), и 80,9% отдавших голос MHP (Партия националистического движения), называют сегодняшнее состояние экономики кризисом, и лишь 38,7% считают экономическую политику правительства успешной.

В частном секторе экономики, который ослаблен продлением чрезвычайного положения (OHAL), проводятся конфискации известных брендов. В качестве примера можно привести такие большие фирмы Турции, как İstikbal Group, Aydınlı Giyim, Korozo Group, чьи магазины имеют 44-летнюю историю. Владельцем кондитерской Güllüoğlu Baklavaları, известной всем приезжающим в Стамбул иностранцам, стало государство.

Interbank Card Center (BKM) в описании особенностей использования кредитной карты в 2016 году констатировал сокращение потребления предметов роскоши в течение года и стремление потребителей экономить средства для удовлетворения основных потребностей. Выручка торговых центров за третий квартал текущего года свидетельствует о том, что расходы потребителей были направлены на основные потребности.

Согласно отраслевым данным, в 2016 году по сравнению с 2015 годом обнаруживается более экономное отношение к денежных средствам на картах и снижение расходов на покупку предметов роскоши и туризм. Наибольший рост расходов по картам наблюдался в следующих секторах: пенсионные расходы (84%), общество/налог (72%), страхование (25%), продукты питания (17%) и здравоохранение (14%).

Сбитый российский военный самолет и последовавшие друг за другом теракты нанесли серьезный удар по туризму в Турции, в результате чего в 2016 году заполняемость туристических мест составила лишь 50%. Несмотря на увеличение в последнем месяце минувшего года, в декабре заполняемость гостиниц по всей Турции составила 49,2%. Несмотря на рост в 1,9 процентного пункта в последнем месяце, 2016 год завершился с общей потерей в 18%. Если в 2015 году уровень туристической заполненности Турции был 61,7%, то годом позднее он упал до 50,8%, самый низкий показатель в Европе. Для сравнения: заполненность гостиниц в Греции была на уровне 68,6%, тогда как среднеевропейский показатель составил 70,4%.

Btimes.ru Турция

Тысячи инвесторов, желающих вкладывать в Турцию, отказываются от своих планов в связи с правовой нестабильностью в стране. В то время как АКР щедро раздает в качестве поощрения гражданство приносящим деньги лицам, исконно турецкие организации стали инвестировать за рубеж. Крупнейшие промышленные предприятия уходят из Турции одно за другим.

Одна из старейших промышленных компаний Турции Sabanci Holding приняла решение инвестировать в США. Председатель группы заявил: «Мы предвидим начало крупных инвестиций в инфраструктуру на американском рынке и готовимся воспользоваться этой возможностью».

Сможет ли экономика Турции, уже переживающая серьезные потрясения, целой и невредимой пройти через референдум и политический кризис? Если честно, у меня есть сомнения по этому поводу.