Рейтинг влияния глав субъектов Российской Федерации в январе 2017 года
Трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.
В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью, как и месяц назад, — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на позициях которого не сказался рост политической турбулентности в городе, вызванной решением о передаче РПЦ Исаакиевского собора. На четвертую позицию поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт) — негативный эффект, вызванный серией его критических высказываний в адрес федерального центра по поводу распределения налогов, начинает ослабевать. Напротив, с 4-й на 5-ю строку рейтинга опускается губернатор Тюменской области Владимир Якушев: интересы области затронули скандалы вокруг российского спорта, связанные с риском отмены чемпионата мира по биатлону в Тюмени.
Новым фигурантом рейтинга становится и.о. главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов (61-е место). До назначения Кумпилов возглавлял региональное законодательное собрание — Госсовет республики. На посту главы республики он сменил Аслана Тхакушинова, отставку которого президент В. Путин принял в январе и срок полномочий которого на этом посту подходил к концу. Новый глава республики должен впоследствии быть избран голосованием депутатов Госсовета из числа кандидатур, предложенных президентом. Это назначение сохраняет преемственность власти, что немаловажно для республик Северного Кавказа: бывшего и нынешнего глав Адыгеи объединяют родственные связи и происхождение из одного аула.
На прошедшем ХVI съезде партии «Единая Россия» состоялся ряд важных кадровых решений, затронувших и губернаторский корпус. В частности в состав Высшего совета партии был избран ряд глав субъектов, в регионах которых «Единая Россия» продемонстрировала высокий результат на прошедших выборах в Государственную думу. Это глава Республики Крым Сергей Аксенов (14-е место, плюс 1 пункт), губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (19-е место, плюс 2 пункта), глава Тамбовской области Александр Никитин (54-е место, плюс 11 пунктов), губернатор Ростовской области Василий Голубев (30-е место, минус 6 пунктов). В ситуации с В. Голубевым на его позиции в рейтинге, которые немного ухудшились, повлияло осложнение ситуации в регионе в связи с обострением обстановки в Донбассе.
В то же время из Высшего совета были выведены главы ряда регионов. Исключение мурманского губернатора Марины Ковтун (76 место, минус 13 пунктов) и астраханского губернатора Александра Жилкина (65 место, минус 17 позиций) из руководящего органа партии вызвано тем, что результаты «Единой России» на выборах в Госдуму оказались в их регионах не слишком благоприятными и не давали этим губернаторам оснований для особого признания их заслуг перед партией.
Из губернаторов, в регионах которых в этом году ожидаются прямые выборы, укрепляет свои позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (25 место, плюс 7 пунктов) — встреча с В. Путиным была интерпретирована региональной элитой как знак крепких позиций губернатора в преддверии выборов, хотя прямых заверений в поддержке Центр ему пока не давал. Прямой поддержки Кремля не получил пока и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, однако он, проведя кадровые перестановки в региональном правительстве, ситуативно укрепляет свое положение в рейтинговой таблице (72-е место, плюс 7 пунктов).
Напротив, на фоне появившихся предположений о возвращении в правительство, губернатор Новгородской области Сергей Митин теряет позиции (62-е место, минус 7 пунктов). Политическое влияние ослабевает и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского — 77-е место (минус 18 пунктов). Череда коррупционных скандалов в Приморском крае, произошедших в прошлом месяце, породила мощную информационную атаку против Миклушевского. В интернете появилась петиция за отставку губернатора, широкий негативный резонанс вызвала заграничная поездка главы региона на новогодние праздники.
Глава субъекта Российской Федерации
Место в рейтинге
Место в рейтинге в декабре
Средний балл
1
1
7,86
2
2
7,71
3
3
7,50
4
5
7,43
5
4
7,25
6
7
7,00
7
6
6,63
8
9
6,57
9
10
6,48
10
8
6,40
11
11
6,35
12
14
6,22
13
12
6,17
14
15
6,05
15
18
6,00
16
16
5,95
17
22
5,84
18
13
5,77
19
21
5,70
20
19
5,62
21
17
5,56
22
30
5,53
23
23
5,51
24
25
5,48
25
32
5,45
26
27
5,42
27
28
5,39
28
29
5,34
29
45
5,30
30
24
5,28
31
30
5,25
32
26
5,21
33
36
5,13
34
31
5,07
35
33
5,05
36
35
4,99
37
41
4,96
38
38
4,94
39
40
4,90
40
37
4,88
41
34
4,85
42
39
4,83
43
42
4,80
44
56
4,77
45
47
4,74
46
61
4,70
47
44
4,65
48
49
4,62
49
50
4,58
50
43
4,55
51
54
4,51
52
46
4,46
53
51
4,42
54
65
4,40
55
60
4,35
56
62
4,33
57
64
4,25
58
52
4,17
59
53
4,09
60
67
4,00
61
-
3,95
62
55
3,90
63
58
3,88
64
70
3,84
65
48
3,81
66
69
3,77
67
68
3,75
68
57
3,70
69
71
3,67
70
80
3,63
71
74
3,59
72
79
3,55
73
72
3,53
74
73
3,50
75
78
3,48
76
63
3,45
77
59
3,42
78
77
3,39
79
76
3,37
80
82
3,31
81
84
3,25
82
66
3,22
83
85
3,13
84
75
3,00
85
83
2,67
Методика исследования АПЭК
Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.
Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?
Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).
Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).
Список экспертов
Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).
Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук