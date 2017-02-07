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Трендом месяца становится усиление политического влияния ряда глав регионов, включенных в Высший совет «Единой России» на съезде партии. Одна из сопутствующих тенденций — ослабление глав, исключенных из руководящего органа партии. Другой важной тенденцией прошедшего месяца стала активизация ряда руководителей экономически значимых субъектов РФ, выступивших с критикой политики федерального центра.

В пятерке лидеров по сравнению с предыдущим рейтингом не произошло существенных изменений. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Вторую строку рейтинговой таблицы по-прежнему сохраняет за собой глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, третью, как и месяц назад, — глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, на позициях которого не сказался рост политической турбулентности в городе, вызванной решением о передаче РПЦ Исаакиевского собора. На четвертую позицию поднялся президент Татарстана Рустам Минниханов (плюс один пункт) — негативный эффект, вызванный серией его критических высказываний в адрес федерального центра по поводу распределения налогов, начинает ослабевать. Напротив, с 4-й на 5-ю строку рейтинга опускается губернатор Тюменской области Владимир Якушев: интересы области затронули скандалы вокруг российского спорта, связанные с риском отмены чемпионата мира по биатлону в Тюмени.

Новым фигурантом рейтинга становится и.о. главы Республики Адыгея Мурат Кумпилов (61-е место). До назначения Кумпилов возглавлял региональное законодательное собрание — Госсовет республики. На посту главы республики он сменил Аслана Тхакушинова, отставку которого президент В. Путин принял в январе и срок полномочий которого на этом посту подходил к концу. Новый глава республики должен впоследствии быть избран голосованием депутатов Госсовета из числа кандидатур, предложенных президентом. Это назначение сохраняет преемственность власти, что немаловажно для республик Северного Кавказа: бывшего и нынешнего глав Адыгеи объединяют родственные связи и происхождение из одного аула.

На прошедшем ХVI съезде партии «Единая Россия» состоялся ряд важных кадровых решений, затронувших и губернаторский корпус. В частности в состав Высшего совета партии был избран ряд глав субъектов, в регионах которых «Единая Россия» продемонстрировала высокий результат на прошедших выборах в Государственную думу. Это глава Республики Крым Сергей Аксенов (14-е место, плюс 1 пункт), губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (19-е место, плюс 2 пункта), глава Тамбовской области Александр Никитин (54-е место, плюс 11 пунктов), губернатор Ростовской области Василий Голубев (30-е место, минус 6 пунктов). В ситуации с В. Голубевым на его позиции в рейтинге, которые немного ухудшились, повлияло осложнение ситуации в регионе в связи с обострением обстановки в Донбассе.

В то же время из Высшего совета были выведены главы ряда регионов. Исключение мурманского губернатора Марины Ковтун (76 место, минус 13 пунктов) и астраханского губернатора Александра Жилкина (65 место, минус 17 позиций) из руководящего органа партии вызвано тем, что результаты «Единой России» на выборах в Госдуму оказались в их регионах не слишком благоприятными и не давали этим губернаторам оснований для особого признания их заслуг перед партией.

Из губернаторов, в регионах которых в этом году ожидаются прямые выборы, укрепляет свои позиции глава Свердловской области Евгений Куйвашев (25 место, плюс 7 пунктов) — встреча с В. Путиным была интерпретирована региональной элитой как знак крепких позиций губернатора в преддверии выборов, хотя прямых заверений в поддержке Центр ему пока не давал. Прямой поддержки Кремля не получил пока и губернатор Пермского края Виктор Басаргин, однако он, проведя кадровые перестановки в региональном правительстве, ситуативно укрепляет свое положение в рейтинговой таблице (72-е место, плюс 7 пунктов).

Напротив, на фоне появившихся предположений о возвращении в правительство, губернатор Новгородской области Сергей Митин теряет позиции (62-е место, минус 7 пунктов). Политическое влияние ослабевает и у губернатора Приморского края Владимира Миклушевского — 77-е место (минус 18 пунктов). Череда коррупционных скандалов в Приморском крае, произошедших в прошлом месяце, породила мощную информационную атаку против Миклушевского. В интернете появилась петиция за отставку губернатора, широкий негативный резонанс вызвала заграничная поездка главы региона на новогодние праздники.

Глава субъекта Российской Федерации

Место в рейтинге

Место в рейтинге в декабре

Средний балл

1

1

7,86

2

2

7,71

3

3

7,50

4

5

7,43

5

4

7,25

6

7

7,00

7

6

6,63

8

9

6,57

9

10

6,48

10

8

6,40

11

11

6,35

12

14

6,22

13

12

6,17

14

15

6,05

15

18

6,00

16

16

5,95

17

22

5,84

18

13

5,77

19

21

5,70

20

19

5,62

21

17

5,56

22

30

5,53

23

23

5,51

24

25

5,48

25

32

5,45

26

27

5,42

27

28

5,39

28

29

5,34

29

45

5,30

30

24

5,28

31

30

5,25

32

26

5,21

33

36

5,13

34

31

5,07

35

33

5,05

36

35

4,99

37

41

4,96

38

38

4,94

39

40

4,90

40

37

4,88

41

34

4,85

42

39

4,83

43

42

4,80

44

56

4,77

45

47

4,74

46

61

4,70

47

44

4,65

48

49

4,62

49

50

4,58

50

43

4,55

51

54

4,51

52

46

4,46

53

51

4,42

54

65

4,40

55

60

4,35

56

62

4,33

57

64

4,25

58

52

4,17

59

53

4,09

60

67

4,00

61

-

3,95

62

55

3,90

63

58

3,88

64

70

3,84

65

48

3,81

66

69

3,77

67

68

3,75

68

57

3,70

69

71

3,67

70

80

3,63

71

74

3,59

72

79

3,55

73

72

3,53

74

73

3,50

75

78

3,48

76

63

3,45

77

59

3,42

78

77

3,39

79

76

3,37

80

82

3,31

81

84

3,25

82

66

3,22

83

85

3,13

84

75

3,00

85

83

2,67

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В январе 2017 года в нем приняли участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук