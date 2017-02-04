



Newstes.ru Дональд Трамп

Дональд Трамп произвел впечатление на Америку. И не только на нее: на европейских партнеров в одночасье оставшихся без внимания заокеанского патрона и совсем не образовавшихся неожиданно свалившейся на них свободе принятия решений — тоже. Трамп поразил всех своей необычностью и нелогичностью: он не забыл предвыборно наобещанного. Он, что для не поддающегося учету количества предшественников в президентском кресле совершенно было нехарактерным и даже недопустимым, взялся за выполнение обещаний. Крепко, авторитарно, круто. Демократическая общественность и оплачиваемая ею манифестационная тусовка взвыли: «Трамп набирает в свою команду таких же сторонников «железной руки», как он сам!»

Быть по пути к счастью подгоняемым железной рукой желающих (из тех, у кого есть возможность высказаться, разумеется) не нашлось.

Вой перешел в истерический визг, когда в команде Трампа в качестве политического советника появился Стивен Бэннон.

«Более обманчивую внешность, чем у Бэннона трудно придумать: пушистое, как только что испеченный хлеб, лицо, на котором ярким пятном выделяется красный нос, жеваная одежда, будто он в ней имеет обыкновение спать… Он похож на агента-провокатора, засланного правыми экстремистами в ряды команды нынешнего президента специально для того, чтобы пресса исходила убойными заголовками, обсуждая его внешний вид, и не имела возможности сосредоточиться на тех законах для нынешнего управления США, которые он пишет», — делится своими впечатлениями от происходящего находящийся в некоторой растерянности нью-йоркский корреспондент испанской El Confidencial Архемино Барра. — Неожиданно выяснилось, что под обличьем покладистого безобидного добряка скрывается не просто сторонник железной руки, но и сам по себе человек железный. Запрет мусульманам из семи стран посещать Соединенные Штаты, реализованный на днях, был его идеей. Решение было принято молниеносно, без традиционных долгих приготовлений к внесению проектов на обсуждение, бесконечных дебатов и приема в энном количестве чтений. Сказано — сделано. Другой советник Трампа, Стивен Миллер был так же резок в своих действиях: не стал дожидаться разъясняющих документов, как применить распоряжение. Он просто распорядился его исполнить. И в аэропортах начали ставить барьеры мусульманам. Нет сомнения, что дальше будет все так же. Если не круче. Последовавшие вслед за этим указом другие (построить стену на границе с Мексикой, активизировать поиск и задержание иммигрантов, пребывающих в США нелегально, депортировать задерживаемых) указывают на то, что в американской администрации будет доминировать жесткая линия, воплощаемая Бэнноном».

Трамп жестко, по-бизнесменски, взялся за все, что может поставить под сомнение его руководящую позицию, отмечает автор. 45-й президент США ввел Бэннона в Совет Национальной Безопасности, одновременно удалив из него начальника Объединенного комитета начальников штабов и Директора национальной разведки, которые отныне будут допущены к участию в заседаниях СНБ только в случаях, когда там будут рассматриваться вопросы, входящие в их компетенцию.

«Да это просто безумие», написала в своем «Твиттере» Сьюзан Райс, бывший советник по нацбезопасности бывшего президента США. И саркастично добавила: «Разве может кто-то нуждаться в помощи военных специалистов и разведчиков при планировании политики в отношении ИГИЛ (структура, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ), Сирии, Афганистана или Северной Кореи?»

Freedom House Сирийские боевики

«Мы сталкиваемся с огромными угрозами и не можем позволить себе роскошь политизировать процесс принятия решений, касающихся национальной безопасности, — написал в своем «Твиттере» бывший член СНБ и экс-сотрудник Госдепа Майкл Ортис. — Я много раз бывал на заседаниях Совета и ни разу не видел, чтобы там руководил политик. Это немыслимо и недопустимо!»

Высокопоставленный сотрудник дипведомства США в эпоху Дж. Буша-младшего Элиот Коэн назвал вышеупомянутое решение Трампа «опасным и несущим Америке очень темные перспективы».

«Это — следствие характера и темперамента Трампа и улучшений тут не предвидится, — добавил он. — Быть связанным с этим человеком для тех, кто не является экстремально сильной персоной, будет означать моральное саморазрушение».

«Всего за 10 дней правления Дональда Трампа восприятие Америки миром радикально изменилось. Теперь она представляется страной, осажденной группами злобных татуированных латинос и атакуемой бандами радикальных исламистов, которым не в состоянии противостоять беспомощная коррупмированная элита. Ту самую картину, что рисовал Бэннон своем издании Breitbart News четыре года назад ему теперь удалось воплотить в реальность. Благодаря тому, что он — хозяин уха президента, которое не слышит больше никого и ничего. Бэннон, который еще в 2012 году считался отчаянным мачистом, сексистом и сторонником превосходства белой расы, наконец, стал всем, чем раньше представлялся», — считает упоминавшийся выше Архемино Барра.

История завоевания уха будущего президента Бэнноном вся на виду. В 2015 и 2016 журналист (будущий советник президента) и бизнесмен (будущий президент) частенько совместно обсуждали на радио происходившие в государстве (и за его пределами, но с участием США) события. Бэннон умело подавал свои идеи будущего устройства страны и ее внешней политики, а Трамп вникал, периодически соглашаясь.

Don Irvine Стивен Беннон

Однажды Стивен подал идею вербовать среди мусульман осведомителей, которые бы информировали о том, что происходит в мечетях. Мысль повисла в воздухе без комментариев. И провисела до ноября 2015, когда грянули парижские теракты. «Так ты говорил, что неплохо было бы создать сеть информаторов?» — вернулся тогда к теме Трамп. В самой постановке вопроса виделось, что он хотел бы поставить в конце фразы точку вместо вопросительного знака. «Неужели же ты готов допустить, чтобы внутренний враг попытался взорвать твою страну?» — вопросом на вопрос ответил Бэннон. Похожих примеров можно насобирать с десяток, а то и больше.

Глава Breitbart стал руководителем предвыборной кампании летом 2016. А через неделю после объявления Трампа победителем битвы за президентское кресло Стивен Бэннон стал «шефом стратегий Белого Дома».

«Можно сколько угодно говорить об авторитаризме Трампа, его самостоятельности и резкости в принятии решений, но, заглянув поглубже в отношения Бэннон — Трамп понимаешь, что сила и уверенность последнего создается и направляется первым. Трампу нравится диктовать условия, позволяя себе формулировки и обороты, каких в дипломатическом лексиконе не найти. Но он даже не понимает, что он управляем и направляем, — считает корреспондент El Confidencial. — Молниеносное увольнение и.о. Генерального прокурора Салли Йетс, поставившей под сомнение законность указа о блокировании виз точно была подсказана Трампу Бэнноном. Когда сотни сотрудников Госдепа подписали меморандум о неконституционности этого указа, Трамп предложил им уйти в отставку. Прессе он посоветовал «помолчать и послушать», просто более вежливо процитировав своего советника (Бэннона) прямо назвавшего журналистов оппозиционной партией и предложившего этой партии заткнуться».

Потрясенные первыми десятью днями пребывания Дональда Трампа в Овальном Кабинете, западные (не только американские) СМИ ищут возможность незаметного для своих читателей «переобувания», стараясь критиковать первое лицо Америки поменьше и смещая акценты на других персон. «Царь хороший, бояре плохие. Царь не знает о народных бедах». Примерно так. С пониманием того, что президент, способный в одночасье уволить практически любое высокопоставленное лицо и с «оппозиционной партией» при случае особо церемониться не будет. Критика лидера США перестала быть яростной, пены у рта поубавилось. Уж лучше перевести стрелки на бывшего своего собрата по перу: глядишь, может ему-то как раз «железной рукой» и достанется.