Польские фермеры бьют тревогу: производители зерновых культур на грани разорения. В комиссии Сейма Польши по вопросам сельского хозяйства и развития села на днях прошли специальные слушания. По оценкам экспертов, самая печальная ситуация сложилась в Люблинском и Подкарпатском воеводствах. Фермеры винят во всем низкие закупочные цены и большой объем импорта зерновых культур из Украины. Как рассказал в ходе слушаний глава хозяйства из Люблинского воеводства Анджей Мадей, в его регионе зерно стоит дешевле на 10−17%, чем в других воеводствах страны. Причиной тому, по его словам, являются массированные поставки пшеницы и кукурузы из соседней Украины, которая ориентируется именно на восточные провинции Польши. При этом Европейский союз помогает Киеву — за счет Варшавы.

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О проблемах с украинским импортом в Польше заговорили еще летом прошлого года. То, что радует Киев, рост урожая зерновых, совсем не радует польских фермеров. Украина является важным партнером Евросоюза в торговле зерновыми культурами. По данным Евростата, в 2015 году из Украины в ЕС было импортировано в общей сложности 9,9 млн тонн зерновых, в том числе 1,6 млн тонн пшеницы и 7,9 млн тонн кукурузы. Объем импорта зерновых в 2015 году вырос более чем на 40% по сравнению с 2011—2014 годами. В первом полугодии 2016 года поставки зерновых из Украины в Евросоюз составил 5,7 млн тонн, что на 17,5% больше, чем в аналогичный период 2015 года. С одной стороны, для Польши в абсолютных цифрах это не так страшно, так как, например, по итогам 2015 году в страну поступило 1,2 млн тонн зерновых, в том числе из Украины 169 тыс. тонн, в основном кукурузы. Но, с другой стороны, уровень импорта в Польшу увеличивается, причем, существенно.

Publicdomainpictures.net Уборка зерновых

Министерство сельского хозяйства Польши считает, что волноваться нет причин. Украина поставляет зерно в рамках беспошлинной торговли, размер квот Киев обговаривает с Брюсселем. Однако, подчеркивает председатель Национального совета сельскохозяйственных палат Польши Виктор Шмулевич, контроль существует только на польско-украинской границе и отсутствует, например, в отношении других стран Европейского союза. Он предполагает, что украинское зерно может попадать сначала в Словакию, а уже потом поступать в Польшу. «Украина хочет в этом году произвести 100 млн тонн зерна. Даже если 10% его попадет в нашу страну, это опасно для польского экспорта и понизит нам цену на 20%. Украина является большой угрозой для польского сельского хозяйства и польских фермеров», — говорит председатель Палаты сельского хозяйства Лодзинского воеводства Бронислав Венглевский.

Заместитель министра сельского хозяйства Яцек Богуцкий перекладывает ответственность на Брюссель, который предоставил украинцам квоты на зерно. «Польша на форуме Европейского союза выдвинула два требования, — сообщил Богуцкий. — Во-первых, мы не согласны на увеличение квот на импорт и не поддерживаем это решения. Во-вторых, мы внесли предложение о повышении закупочных цен до 150 евро за тонну. Однако нас не поддерживают другие государства Евросоюза. Париж и Берлин не видят этой проблемы, мы являемся одинокими в своих выводах. Также против нас Европейская комиссия». Дело все в том, что Франция, Германия и Голландия уже успели вложиться в украинский сельскохозяйственный сектор, закупив тысячи гектар земли, на которых выращивается поступающая в Польшу пшеница и кукуруза.

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Польские фермеры предлагают свои решения. Во-первых, проверять украинское зерно на качество. В частности, на наличие ГМО. Однако министерство сельского хозяйства Польши отвечает, что, по официальным данным, хотя украинцы поставляют пшеницу и кукурузу немногим более низкого качества, чем польское, за пределы нормы Киев не выходит. Во-вторых, фермеры хотели бы поставить заслон на импорт в Польшу не только зерна, но и удобрений. Европейская комиссия, напротив, хочет расширить экспортные квоты для украинцев по этим позициям, чтобы помочь справиться экономике этой страны с рядом проблем. Но для польских сельскохозяйственных производителей подобная политика Брюсселя означает, что дешевые украинские продукты вызовут падение цен на европейском рынке.

Сложившаяся ситуация опасна в политическом аспекте, прежде всего, для правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Восточные воеводства традиционно голосуют за кандидатов от PiS. Если фермеры не поверят утверждениям правительства, что во всем виноват Брюссель, если они сложат два и два и решат, что власти не способны или не хотят надавить на Киев, который своими зерновыми интервенциями угрожает благосостоянию рядового польского крестьянина, то какой вывод последует? Ответ очевиден.