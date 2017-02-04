



Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Китай

В Токио состоялись переговоры нового министра обороны США Джеймса Меттиса и министра обороны Японии Томоми Инада. Переговоры привлекли внимание не только в этих двух странах, ибо в бытность кандидатом в президенты Дональд Трамп делал важные заявления о том, что союзники США, особенно финансово богатые, должны в большей степени заботиться о своей безопасности, не перекладывая затраты по ее обеспечению на Соединенные Штаты. В числе таких союзников и Япония, находящаяся десятилетиями под американским протекторатом, что способствовало в 1960—1970-е годы экономическому развитию страны, не обремененной большими военными расходами. Справедливости ради заметим, что эти времена прошли, и сейчас японское правительство ежегодно выделяет на содержание многочисленных в стране американских военных баз 2 миллиарда долларов, что, по заявлению министра Инады, достаточно.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Однако вопреки ожиданиям, Меттис не только не поднимал вопрос об увеличении японского взноса в финансирование баз США, но и назвал существующее японо-американское распределение финансового бремени «образцом, примером», надо понимать, для других союзников дяди Сэма. При этом министр обороны США на пресс-конференции заверил японцев в том, что администрация Дональда Трампа считает американо-японский союз краеугольным камнем своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Японская коллега поддержала его, заявив, что «в условиях обострения проблемы обеспечения безопасности в АТР японо-американский (военный) союз является чрезвычайно важной основой мира и безопасности не только для нашей страны, но и всего региона».

Причины же обострения проблемы обеспечения безопасности в регионе министры обороны стран-союзников усматривают в «поведении КНР и КНДР». К удовлетворению японской стороны Меттис подтвердил обязательство США в соответствии с 5-й статьей японо-американского «договора безопасности» защищать острова Сэнкаку (китайское название — Дяоюйдао), права владения на которые оспаривает правительство КНР.

Jackopoid Спорные острова в Восточно-Китайском море

Стороны пришли к единому мнению по поводу того, что серьезную опасность региону создает разработка в КНДР ядерного и ракетного оружия. Заметим, что посетивший перед поездкой в Японию Сеул министр Меттис пригрозил из южнокорейской столицы, что «любое нападение на Соединенные Штаты или наших союзников будет отражено, и на любое применение ядерного оружия последует эффективный и сокрушительный ответ». Видимо, о такой решимости было сообщено и японцам.

Главной же темой бесед в Токио была выработка общей линии поведения в военной области в отношении Китайской Народной Республики, в первую очередь ее военного строительства в акватории Южно-Китайского моря. И тут новая американская администрация, похоже, отступать от прежней линии борьбы за доминирование в АТР не собирается.

Объявленный американским президентом Дональдом Трампом в инаугурационной речи фактический отказ США от претензии на роль мирового жандарма вселил определенный оптимизм. Появилась надежда на то, что, наконец-то, Вашингтон и Пентагон прекратят грубое вмешательство своими вооруженными силами во внутренние дела других, расположенных за тысячи миль от американской метрополии стран и целых регионов.

Однако окончательно оставлять мир в покое, сосредоточившись на внутренних проблемах, администрация Трампа не намерена. Да ей это и не позволят подлинные хозяева страны — открытые и скрытые американские неоконсерваторы (неоконы) с их неистребимой жаждой мирового господства и обогащения за счет народов других стран. Еще летом во время избирательной кампании Трамп фактически предрек обострение отношений США с Китайской Народной Республикой, предъявив этому государству разнообразные претензии.

В Пекине услышали плохо завуалированные угрозы и уступать им не намерены, считая, что в прилегающем к восточноазиатским границам КНР регионе мир и безопасность должны обеспечивать не США, а народы его населяющие. Окрепшие за последние десятилетия как в техническом оснащении, так и в военной выучке китайские вооруженные силы не собираются пасовать перед самой сильной в мире американской военной машиной. Об этом заявляет китайское военное командование, уже сегодня считающее реальной, а, по мнению некоторых специалистов, даже неизбежной войну с США во время президентства Дональда Трампа.

Как сообщает китайская газета South China Morning Post, недавно Народно-освободительная армия Китая (НОАК) опубликовала на своем сайте заявление, в котором свой взгляд на ситуацию высказал один из официальных представителей Центральной военной комиссии КНР. «Война во время срока нынешнего президента… является практически реальностью», — цитирует заявление названная газета. При этом отмечается, что ввиду нынешней ситуации в сфере безопасности представитель военных кругов рекомендует «отправить китайские войска в Восточно-Китайское и Южно-Китайское моря», а также советует США «заново обдумать свою стратегию в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Каким же может быть для США casus belli — формальный повод для объявления войны Китаю? В первую очередь обозреватели и аналитики по обе стороны Тихого океана называют ситуацию в Южно-Китайском море, где, по мнению Вашингтона, пекинские власти, укрепляя существующие и намывая новые острова, создают «крепости» на архипелагах Спратли и Парасельском, якобы предназначенные для блокирования морских торговых путей. Известно, что особое значение эти пути имеют для поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион ближневосточной нефти — через Южно-Китайское море проходят коммуникации, обеспечивающие 75 процентов таких поставок. Заметим, что значительная часть этих поставок предназначена для нужд КНР, которая озабочена не организацией какой-то гипотетической блокады, а, наоборот, защитой судоходства, недопущением такой блокады со стороны других стран. Важность региона для Китая объясняется и тем, что на шельфе побережья и островов Южно-Китайского моря разведаны богатые запасы углеводородов — нефти и природного газа.

Ситуация осложняется тем, что соседние с КНР страны выдвигают претензии на насчитывающие более сотни небольших островов, скал и рифов архипелаги Спратли и Парасельский, а также на омывающие их морские экономические зоны. Вьетнам, Бруней, Малайзия, Тайвань и Филиппины считают, что значительная часть этих территорий занята китайцами незаконно и требуют признания на них своих прав. Поддерживая эти претензии, американцы под видом защиты интересов союзников, увеличивают свое военно-морское присутствие в регионе, требуют от Пекина согласия на «свободу навигации» в Южно-Китайском море. Ссылки на союзнические отношения призваны легитимизировать постоянное присутствие американского флота, в том числе авианосного, у берегов Китая, а в случае обострения ситуации использование боевых кораблей и самолетов. При этом американское командование не останавливается перед провокационными разведывательными полетами над Южно-Китайским морем, что вызывает официальные протесты КНР.

Активность флота США в непосредственной близости от китайской территории, периодические публикации в прессе о способности американцев выполнить задачи по блокированию сил КНР заставляют Пекин принимать ответные меры, усиливать свой военно-морской флот. В мае 2015 года была принята новая военная стратегия, расширяющая операционную зону действий ВМС Китая, распространение ее не только на прибрежные воды, но и на открытое море и океан. С этой целью страна намерена к 2020 году иметь в составе ВМС четыре современных авианосца, которые смогут «наносить по противнику превентивные локальные удары в случае угрозы обороне или рубежам страны». В дополнение к существующему авианосцу «Ляонин» уже в 2017 году планируется завершить основные работы по возведению авианосца «Шаньдун», ввод которого в боевой состав ВМС НОАК намечен на 2019 год.

Оборонная активность КНР в Южно-Китайском море внимательно отслеживается и в Токио. В Японии также проявляют обеспокоенность способностью Китая в случае обострения обстановки затруднить японское торговое судоходство в этом районе Восточной Азии. Эта озабоченность до последнего времени подогревалась американцами, которые в своих планах стратегического противостояния с Китаем отводят Японии существенную роль. Если раньше США контролировали военное строительство страны-протектората, не позволяя переходить определенные Вашингтоном пределы, то сейчас от Японии требуют отбросить конституционные ограничения и, увеличивая военный бюджет, обзаводиться современнейшим вооружением, вновь крепить военную мощь Страны восходящего солнца, приводить ее в соответствие с экономическим и научно-техническим потенциалом. Нельзя легкомысленно лишь в качестве предвыборной риторики воспринимать и призывы нового американского президента к ядерному вооружению Японии, ибо в этой стране существуют все условия для быстрой реализации «атомного проекта» и уже давно слышны подобные призывы.

Times Asi Китайские моряки

Что касается участия японских вооруженных сил в совместном с США противостоянии с Китаем, то сегодня оно стало возможным и юридически. В 2015 году в угоду Пентагону в японском парламенте вопреки «мирным» положениям действующей конституции страны и воле большинства народа протащили закон, позволяющий применять вооруженные силы страны не только в близких к метрополии районах, но в любых «горячих точках» мира, проводя там совместные с США военные операции.

Mod.go.jp Японские боевые корабли

Другой «горячей точкой» американо-китайского противостояния является Тайваньский пролив, где в прошлом уже возникали весьма опасные, грозящие прямым военным столкновением инциденты. Иначе как провокационными нельзя назвать сделанные Трампом допущения отказаться от политики «одного Китая», то есть признания Тайваня самостоятельным государством. Причем в американской прессе уже появились статьи о возможности размещения в «мятежной провинции», как именуют в Пекине Тайвань, нацеленных на КНР американских военных баз. Попытки реализации подобных провоцирующих войну планов должны быть вовремя остановлены мировой общественностью, заблокированы в ООН.

Вопреки мнению некоторых недальновидных российских комментаторов и аналитиков, обострение американо-китайского противоборства для нас вовсе не «пожар на другом берегу реки». Следование призывам «мудрецов» из телевизионных ток-шоу воспользоваться противоречиями Вашингтона и Пекина и занять позицию «умной обезьяны на горе, наблюдающей схватку двух глупых тигров в долине», может нарушить достигнутые умелой дипломатией и политикой весьма ценные для нашей страны отношения особого стратегического партнерства с Китаем. Не менее важно понимать, что демонстрируемое в последнее время Японией и США стремление к улучшению дипломатических и иных отношений с Россией имеют в своей основе цель — по возможности разобщить Москву и Пекин, обеспечить выгодный для Токио и Вашингтона баланс сил в Северо-Восточной и Восточной Азии в целом, проводить старый, как мир, империалистический принцип «разделяй и властвуй». Едва ли следует напоминать, что при наличии в истории отношений России и Китая и печальных страниц, в целом наши страны и народы разделяли общие принципы равноправия и уважения интересов друг друга, борьбы за мир и безопасность. Да и мудрость народа подсказывает: «Старый друг лучше новых двух».