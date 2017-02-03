Стив Бэннон





Raredelights.com Колокол Свободы. Филадельфия. 1776

Соединенные Штаты и Китай в течение ближайших 10 лет будут вести войну из-за островов в Южно-Китайском море, и «в этом нет никаких сомнений». В то же время, США будут вовлечены в другую «крупную» войну на Ближнем Востоке. Таковы взгляды (по крайней мере, девятимесячной давности) одного из самых влиятельных людей в администрации Дональда Трампа Стива Бэннона — бывшего главы ультраправого новостного сайта Breitbart, который сейчас стал главным стратегом в Белом доме.

В первые же недели президентства Трампа фигура Бэннона стала центральной. Он был назначен в «совет директоров» Совета национальной безопасности и оказал влияние на недавний запрет на въезд граждан из семи стран с мусульманским большинством, перепрыгнув через должностных лиц из министерства национальной безопасности, которые считают, что это решение не должно применяться, по крайней мере, к держателям грин-карт.

В то же время в команде Трампа много откровенных критиков Китая, а в эфире одного из радио-шоу Бэннон допустил, что две самые большие угрозы Америки — это Китай и ислам. «Мы будем воевать в Южно-Китайском море через пять-десять лет», — предупреждал он в марте 2016 года. «По этому поводу нет сомнений. На своих островах они располагают в основном стационарные авианосцы с ракетами. Они придут сюда — перед лицом Соединенных Штатов. И скажут, что это их древнее внутреннее море».

Китай действительно заявляет, что почти вся акватория Южно-Китайского моря попадает в пределы его влияния — претензии полдюжины других стран отклонены. Китай построил ряд искусственных островов в попытке укрепить свои позиции в комплекте со строительством взлетно-посадочных полос и зенитных орудий.

Настроение Бэннона (и его положение во внутреннем круге Трампа) добавляют опасений о военном противостоянии с Китаем, особенно после того, как госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что США будет отрицать свободный доступ Китая к семи искусственным островам. Эксперты предупреждали, что любая блокада приведет к войне. «Бэннон явно опасается растущего влияния Китая в Азии и за ее пределами, отношения стали абсолютно состязательными, что указывает на глобальное столкновение культур в ближайшие годы», — делает вывод The Guardian.

«Есть экспансионистский Ислам и есть экспансионистский Китай. Правильно? Они мотивированы. Они высокомерны. Они на подъеме. И они думают, что иудее-христианский Запад находится в упадке», — заявил Бэннон во время радио-шоу в феврале 2016 года.

В день инаугурации Трампа, военные Китая предупредили, что война между двумя странами — реальная возможность. Война «во время срока действующего президента» или «война, вспыхивающая за один день» — не просто хлесткие заголовки, они становятся реальностью, — пишет официальный сайт Народно-освободительной армии Китая.

Don Irvine Стив Бэннон

Роль Стива Бэннона в узком кругу команды Трампа у многих вызывает опасения в плане безопасности. Помимо этого конфликта, Бэннон сосредоточен и на понимании того, что христианство во всем мире находится под угрозой. В одном из радио-шоу Бэннон был сосредоточен на угнетении в Китае христианских групп. «Единственное, чего китайцы боятся больше, чем Америку… больше всего они боятся христианства», — сказал он.

Но Китай — не единственная горячая точка, которую видит Бэннон, он прогнозирует еще одну наземную войну для американских войск — на Ближнем Востоке. «Некоторые из этих ситуаций могут получить неприятное развитие», — говорил Бэннон еще в ноябре 2015 года. «Но знаете что, мы находимся в состоянии войны. Я думаю, мы снова будем втянуты в большую войну на Ближнем Востоке».

Он также заклеймил ислам как «самую радикальную» религию в мире, и стремительно после вступления в Белый дом принял враждебную для мусульман политику. Некоторые уже назвали центральную доктрину Трампа «Войной с исламом». Генеральный секретарь Антонио Гутерриш комментирует это таким образом: «Ограничения на въезд в США увеличит риск террора Америки».

Администрация сталкивается и с первым серьезным испытанием на международной арене в виде залпов артиллерии на Украине — на востоке страны. Foreign Policy пишет:

РФ «вновь инициировала замороженный конфликт и стала причиной убийства около десятка украинских солдат с 29 января.

В промышленном городе Авдеевка резко усилились бои в воскресенье. Накануне президенты Дональд Трамп и Владимир Путин провели свой первый телефонный звонок. Как сообщается, речь шла о формировании нового альянса против Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и совместной работе по целому ряду других вопросов.

Международный орган, которому поручено осуществлять контроль за нарушениями Минских соглашений, сообщил о, по крайней мере, 2300 взрывах: артиллерия, миномёты и одиночные ракетные обстрелы, на следующий день после звонка Трампа Путину. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что это резкое увеличение по сравнению с прерывистым обстрелом, стрельба настолько сильна, что не было возможности должным образом вести учет.

U.S. Army Europe ВСУ

Украинские силы, по всей видимости, стремятся к продвижению на ничейную территорию, разделяющую районы, что дает право сделать предположение, что они хотят укрепить свои позиции в будущих переговорах…

Телефонный звонок Путину разжег в Киеве, и среди союзников по НАТО, страх, что Трамп может заключить сделку с Москвой, что будет означать меньшую поддержку украинского правительства со стороны США, и потенциально даст России свободу действий по дестабилизации региона. Один сотрудник министерства обороны США на условиях анонимности сообщил, что Пентагон уже давно ожидает всплеска агрессии со стороны России в Украине, так как Москва пытается понять, как на это отреагирует администрация Трампа.

Новая борьба указывает на то, что «русские не готовы к мирным жестам», — говорит Александр Вершбоу, бывший заместитель генерального секретаря НАТО. Кремль, по его словам, «может попытаться прощупать новую администрацию, чтобы увидеть, дистанцируются ли они от Киева, и сказать [украинскому президенту] Петру Порошенко, что он должен заключить сделку с Россией, что, конечно, уничтожит его политически».

На вопрос администрации рассматривает ли она возобновление боевых действий как прямой вызов из России, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер сказал: «Мы наблюдаем за ситуацией на Украине». Ранее Государственный департамент выпустил заявление, осуждающее нарушение положения 2014 года о прекращении огня на Украине, избегая упоминания о России вообще.

31 января Совет Безопасности ООН выразил «серьезную озабоченность» по поводу «опасной деградации» в восточной части Украины и призвал к прекращению насилия со стороны обеих сторон. Сотрудник министерства обороны США заявил, что у Москвы мало оснований для реализации соглашения о прекращении огня в Минске. «Все это очень рассчитано на то, чтобы поддерживать это «открытое кровотечение» на политическом теле Украины, что позволит [России] манипулировать ситуацией и политикой страны, и тем самым держать Украину в этой постсоветской клептократической орбите», — сказал он.

Европе и Соединенным Штатам достаточно трудно было противостоять конфликту Украина — Россия и тогда, когда Европа была более единой, а трансатлантические связи были сильны.

Появившись перед фасадом здания вооруженных сил в среду 1 февраля бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус сказал, что Владимир Путин очень хорошо понимает, что «в то время как обычная агрессия иногда может позволить России захватить немного земли на периферии, реальный центр тяжести и политической воли — это основные демократические силы, призванные защитить евроатлантические институты, как НАТО и ЕС».

Но возрождающийся национализм и растущие разногласия между Брюсселем и Вашингтоном осложняют единство ответа. Эти бои станут и «тестом на то, насколько хорошо Вашингтон и Европа смогут координировать действия», говорит Франклин Холкомб из Института по изучению войны.

Основным предметом спора являются санкции, которые Соединенные Штаты и Европа повесили на Москву после вторжения 2014 года на Украину и присоединения Крыма. Если Вашингтон прекратит участие в санкциях — на что (по мнению некоторых) намекает Трамп — европейская решительность, вероятно, раскрошиться; и большая дипломатическая и экономическая победа будет присуждена Путину.

До сих пор некоторые представители администрации Трампа публично говорят об «обычной линии по России». В понедельник новый посол ООН Никки Хейли провела первый раунд звонков и встреч с коллегами по организации: с представителями Израиля, Объединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Франции и в частности Украины. Согласно релизу ее офиса, она подтвердила «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».

Не только украинцы задаются вопросом о решимости США перед лицом российской проблемы. Американские и немецкие танки — вместе с тысячами солдат из других войск НАТО — занимают позиции в странах НАТО в Балтии, чтобы успокоить местных жителей, которые обеспокоены перспективой российской агрессии. Во время администрации Обамы планировалось временное усиление развертывания, которое теперь, возможно, сократится.

Во время своей кампании Трамп подверг резкой критике США за увеличение количества войск в Европе, говоря, что европейцы сами должны платить за свою защиту. Ротация 4000 военнослужащих и 90 танков из США в Восточной Европе ($ 3,4 млрд) финансируется из фонда «Инициативы по обеспечению европейской безопасности» (программа США, включающая увеличение военного присутствия США в Европе и поставки военной техники) — фонда, чьи интересы могут пересечься с Трампом и его директором по бюджету Миком Малвани [16 декабря 2016 года Дональд Трамп выдвинул Малвани на должность директора Административно-бюджетного управления], который хочет сэкономить деньги, сократив расходы Пентагона на подобные зарубежные «развертывания».

Если фонд «порежут», это будет означать «значительное нарушение солидарности» с Европой, сказал Вершбоу. «Для русских это была бы манна небесная (то, что они долго пытаются объяснить таким странам как Болгария и Чехия), — что на США нельзя рассчитывать».