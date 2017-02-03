Нацбанк Украины

Национальный банк Украины

Пожалуй, главная новость января — в Нацбанке решили дать передышку банковской системе Украины. НБУ отменил своё же постановление от 4 февраля 2016 года, в котором обязывал банки увеличить уставный капитал к 11 января 2017 года до 300 млн грн. Постановление предусматривало и дальнейший рост капитала (на период 2018—2024 гг.), т. е. отменили и его тоже. По всей видимости, в ближайшее время стоит ждать от регулятора нового, более щадящего графика. Прежний многие не выдержали.

НБУ в конце прошлого года обнародовал статистику присутствия относительно иностранного капитала в банковской системе Украины. Согласно их данным, 55,5% банковского капитала принадлежат зарубежным собственникам. В начале 2016 года эта доля равнялась 42,8%.

Глава регулятора Валерия Гонтарева озвучила свой прогноз относительно золотовалютных резервов Украины на ближайшие 2 года. По её мнению, в конце 2017 года они будут равняться 21,3 млрд долл и в конце 2018-го — 27,1 млрд долл. Напомним, в конце прошлого года ЗВР Украины снизились до 15,3 млрд долл.

С начала января вступило в силу постановление НБУ, которым сумма наличных расчётов с участием физлиц снижена до 50 тыс. грн за одну транзакцию (ранее 150 тыс. грн). Платежи, которые превышают этот порог теоретически необходимо проводить по безналичному расчёту. В НБУ и правительстве рассчитывают, что эта мера станет шагом к прозрачности доходов населения и их декларированию.

Регулятор пока сохраняет учётную ставку на уровне 14%, хотя ранее руководство НБУ высказывало намерения снизить её до 12% уже в конце 2016 года. Причина, по которой этого не произошло — инфляция. Ещё 1,5 месяца назад в Нацбанке прогнозировали инфляцию на уровне 8%, однако теперь прогноз скорректировали в сторону увеличения — 9,1%. Причиной коррекции в банке назвали рост минимальной зарплаты.

Однако участники рынка не обращают на это (ставку) особого внимания: «Учетная ставка у нас не имеет того же значения, как, например, в западных странах, в частности — в США. Там корректировка этого индикатора на доли процентного пункта может заметно повлиять на вектор развития экономики. В Украине же учетная ставка отражает, скорее, мнение НБУ по поводу стабильности ситуации на финансовом рынке и его инвестиционные ожидания», — утверждает сотрудница рейтингового агентства «Рюрик» Станислава Ярош в комментарии для minfin.com.ua

Фонд гарантирования вкладов

«На основании моего рапорта Национальное антикоррупционное бюро начало расследование… В рапорте я поднял вопрос о махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн. и о возможной причастности к таким махинациям главы НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 млрд грн. до 99,4 млрд грн., с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что, в свою очередь, приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков», — такое громкое заявление сделал экс прокурор Генпрокуратуры Украины Владислав Куценко.

Напомним, это уже далеко не первое обвинение подобного рода. ФГВФЛ и НБУ в 2016 году неоднократно получали обвинения в том, что основная цель массового вывода банков с рынка заключается в последующей перепродаже их активов с дисконтом. Одной из тех, кто выступала с такими обвинениями, была Юлия Тимошенко. А бизнесмен и экс глава Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута доносил эти обвинения даже до руководства МВФ.

Следует отметить, что со стороны эти обвинения выглядят не беспочвенными. Согласно отчёту пресс-службы самого Фонда, поступления от неплатежеспособных ликвидированных банков, а также от банков в стадии ликвидации (от реализации их собственности, прав требования задолженности и т.п.) составили всего 7,2 млрд грн. При этом вкладчикам ликвидированных банков в 2016 году было выплачено почти 15 млрд грн, а общая сумма выплат (с начала «банкопада») достигла уже 80,8 млрд грн. Всего на данный момент под управлением Фонда гарантирования находятся 85 банков.

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константин Ворушилин в интервью порталу First Truth&Transparency Committee оправдывается: «оценено» — не значит «стоит». «Нам до сих пор не удалось согласовать наши методики оценки с Фондом госимущества, за какой из них они должны работать. Так, в Дельта-банке оценка большинства активов была завышена, в других — наоборот, занижена… Еще одна проблема — много кредитов, которые тянутся ещё с 2008 года. Например, заёмщик взял оборудование, которое тогда стоило миллион долларов. Тогда это было 8 миллионов гривен, а сегодня на балансе — 25 миллионов. За это время оборудование амортизировалось. За сколько его можно продать? Ну, точно не за 25 млн! Дай Бог, чтобы за 8 млн ушло».

Ставки и кредиты

По состоянию на конец января, средние процентные ставки по депозитам в украинских банках колебались в пределах: 14,6%-14,8% (гривна, вклады от 3 месяцев до года), 4%-4,5% (доллар, вклады от 3 месяцев до года), 3,2%-4% (евро, вклады от 3 месяцев до года).

Как видно, ставки продолжают снижаться. Обозреватели ждут в среднем 12−13% процентного дохода в гривне: «В первом полугодии 2017 года наметится тенденция к незначительному снижению кредитных ставок, но в целом они мало изменятся. Это обусловлено, во-первых, избытком ликвидности в банковской системе, во-вторых, ожидаемым наращиванием объемов кредитования», — заявил председатель правления Кристалбанка Леонид Гребинский журналистам.

Валерия Гонтарева во время пресс-конференции и вовсе раскритиковала госбанки: «Самые высокие депозитные ставки у нас сейчас где? В госбанках. Это, разумеется, абсолютно недопустимо». Судя по этому заявлению можно ожидать, что госбанки в ближайшее время станут лидерами по снижению процентных ставок.

Причина остаётся прежней: из-за крайне слабой экономической активности бизнеса и населения банкам некого кредитовать. Доходит до того, что банки обзванивают клиентов с предложением взять кредит с периодичностью примерно раз в месяц.

Избыток предложения толкает вниз и ставки по кредитам, хотя и не так активно. «Но это снижение будет очень постепенным — порядка 3−4% за год — по причине все еще достаточно высоких депозитных ставок. Кроме того, ограниченная возможность выдавать длинные займы связана с короткой ликвидностью у банков. Хотя сроки размещения депозитов населения постепенно увеличиваются, на сегодняшний день они все еще не превышают 12 месяцев», — пояснил директор по рискам Банка Кредит Днепр Олег Пахомов для ЛИГА.Финансы. Следует отметить, что ставки по кредитам в прошлом году снизились на 1,5−2 п.п.

По данным мониторинга finance.bigmir.net, ставка по автокредитам упала до 19,7% годовых (-1,54 п. п с прошлого года). Средняя ставка по ипотеке всё ещё довольно высока — 22,88%, хотя и снизилась за год на 1 п.п. Выросли ставки только в сегменте потребительского кредитования — 38,39% (+3,89 п. п в сравнении с январём прошлого года).

Приватбанк

После скандальной национализации Приватбанка в декабре парламент Украины оперативно принял закон о 100% защите депозитов в банке (ранее таким мог похвастаться только государственный «Ощадбанк»). Впрочем, была весомая причина для такого шага: таким образом правительство рассчитывало остановить отток денег из банка и восстановить доверие вкладчиков (об оттоке вкладов см. в последнем разделе). Сотрудники Приватбанка тут же начали рекламировать клиентам новое преимущество размещения депозитов, однако в конце января журналисты выяснили, что закон хотя и принят Верховной радой, однако до сих пор не получил подпись президента, без которой не имеет силы. Причиной этого может быть влияние МВФ, который ранее требовал отменить норму о 100% гарантии депозитов для «Ощадбанка», уравняв тем самым государственный банк и частные банки в возможностях.

Держатели еврооблигаций Приватбанка ещё в конце декабря объединились для защиты своих интересов: руководство банка списало их с баланса, выдав инвесторам в принудительном порядке акции дополнительной эмиссии банка (речь о трёх выпусках облигаций на общую сумму почти 600 млн долларов). Представители держателей облигаций заявили, что уже подали иски в суд. Однако Валерия Гонтарева в ответ отсылает их к Коломойскому, рекомендуя искать пропавшие деньги у него. «Держатели облигаций знали о потенциальном риске Приватбанка, они могли бы ожидать подобной ситуации», — поддерживает позицию главы НБУ министр финансов Александр Данилюк в интервью для информагентства Reuters.

Одним из первых на ситуацию отреагировали в международном рейтинговом агентстве S&P Global Ratings, снизив рейтинг банка до «SD» (выборочный дефолт).

Хроника банкопада

«Я не исключаю, что будут еще банки, которые будут убирать с рынка, но, по большому счету, с основными банками уже разобрались. Основная проблема была именно в Приватбанке. Это большой системный банк, его просто так закрыть, убрать с рынка было невозможно и нужно было что-то решать. В отношении других банков ведется работа с собственниками, чтобы они определенным образом улучшили ситуацию», — так экономический эксперт Дмитрий Боярчук прокомментировал изданию «Голос.ua» возможность продолжения политики зачистки банковского сектора руководством НБУ. Вообще, не он один считает, что теперь НБУ будет убирать разве что небольшие банки, так финансовый аналитик Егор Перелыгин повторяет эту же мысль для Politeka. Однако НБУ словно бы спорит с экспертами.

Сразу же после новогодних праздников в Нацбанке признали неплатежеспособным банк «Платинум». Банк не столь уж и небольшой — занимает 22 место по активам. О проблемах у банка было известно давно, в 2015—2016 гг. он отказывался возвращать компании МТС-Украины депозиты в размере 250 млн грн., проиграв по этому поводу несколько судебных исков. В декабре 2016 года банк привлекал депозиты под головокружительные 24% годовых, т. е. примерно на 9−10% выше, чем в среднем по рынку. С другой стороны, бизнес-модель банка это допускает — он специализируется на потребительском кредитовании и минимальная ставка по кредитам банка вряд ли ниже 60% годовых.

Впрочем, в самом банке пока отказываются признавать факт неплатежеспособности, утверждая, что план по реструктуризации они регулятору предоставили, а требования по докапитализации выполняют. Однако ФГВФЛ уже ищёт банк, который сможет вывести «Платинум» с рынка.

Также в январе НБУ признал неплатежеспособным «Фортуна-банк». Это как раз то небольшое финансовое учреждение, чей уход с рынка предсказывали эксперты. Если «Платинум» будет «стоить» ФГВФЛ примерно 4,8 млрд грн., то «Фортуна-банк» — всего 96 млн.

Впрочем, с банкротством этого банка Украину ждёт скандал несколько иного рода. Если коротко, что в 2014 году государственная компания «Укртранснефтепродукт» продала нефтепродукты, вывезенные с арестованного Одесского НПЗ (контролируется бизнесменом Сергеем Курченко), бизнесмену Сергею Тищенко. Однако средства от продажи — 480 млн грн., поступили не в один из госбанков, а в «Фортуна-банк», контролируемый тем же Тищенко. И теперь, судя по всему, государство их лишилось.

Банк «Народный капитал» решил не ждать «чёрной метки» из НБУ — 16 января на заседании акционеров банка рассматривался вопрос о его самоликвидации. Собственники «Финбанка» намерены рассмотреть аналогичный вопрос в начале февраля.

Всего же в текущем году следует ожидать до 20 банкротств и (само)ликвидаций, уверен экс замглавы НБУ Александр Рашкован: «Количество банков на конец года будет не больше 75−80 из нынешних 95. Часть небольших банков будет закрыта из-за недокапитализации, часть замороженных банков самоликвидируется, остальные объединятся, если договорятся собственники», — заявил он в комментарии изданию «КП в Украине».

Впрочем, есть и более негативные оценки. Так, председатель совета Независимой ассоциации банков Украины и старший советник «Альфа-банка» на Украине Роман Шпек допускает, что в 2017 году «под нож» НБУ могут попасть до 50 банков: «У 50 банков на сегодняшний день нет достаточного количества средств для выполнения требований Национального банка Украины по докапитализации, — объясняет эксперт журналисту Deutsche Welle — Банки с недостаточным уровнем капитала должны найти деньги. В противном случае их акционеры должны принять какое-то другое решение — покинуть рынок или объединиться друг с другом». Напомним, на начало года в банковской системе осталось 95 банков, т. е. речь идёт о более чем половине банков страны.

«Долю украинского капитала в банках назвал бы печальной. Доминировать будут банки с иностранным капиталом и, возможно, российские, что не очень правильно для конкуренции и проводимой политики. Но это участь всех банановых стран. У нас скоро почти не останется ни украинских банков, ни украинской промышленности», — делает вывод управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман в комментарии для UBR.ua.

Российские дочерние банки на Украине

На днях РБК со ссылкой на источник, близкий к одному из российских дочерних банков на Украине распространил информацию о том, что национализация украинского Приватбанка (крупнейший из банков Украины) привела к любопытному эффекту: вкладчики и клиенты Привата начали массово переходить в российские банки. По словам источника, переток составил около 1 млрд долл., которые ушли преимущественно в «Сбербанк России на Украине» и украинский «Альфа-банк». «В условиях нестабильности возможности других иностранных финансовых институтов, в том числе и российских «дочек», выросли», — осторожно подтвердила эту информацию аналитик Moody’s Елена Редько для издания inforesist.org.

Напомним, что после национализации Приватбанка именно «Альфа-банк» стал самым крупным частным банком Украины, поэтому мотивация клиентов вполне объяснима. В ВТБ от оценки воздержались, предложив подождать до конца I квартала 2017 года.

«Теперь вопрос — смогут ли российские банки этих клиентов удержать. Думаю, что в течение минимум 6−12 месяцев смогут: приток был обусловлен в большей мере сравнительно высокой финансовой стабильностью этих банков в глазах потребителей и развитой продуктовой линейкой, а не ценовыми причинами — эти факторы играют довольно долго», — заявил партнер Bain@company Егор Григоренко корреспонденту inforesist.org.

Напомним, указанный портал возник в 2014 году как средство информационной борьбы с «российской пропагандой». Т. е. для коллектива ресурса опровергнуть информацию РБК с опорой на экспертные мнения было бы крайне желательно. Однако получилось лишь подтвердить. Более того, Егор Григоренко подтвердил не только факт перетока, но и примерный объём. По его информации, речь действительно идёт об 1 млрд долл.

Почему вкладчики выбрали именно российские банки? «…к группе банков, которых не коснутся чистки регулятора, также можно отнести и банки с иностранным капиталом. Это в основном российские банки, которые в последнее время заметно нарастили присутствие на Украине», — объяснил аналитик финансовой группы «Альпари» Антон Козюра журналисту издания «Сегодня».

Российским банкам доверяют не только рядовые вкладчики. Народный депутат Украины Виталий Куприй в своём Facebook опубликовал список 71 государственного учреждения или госкомпании, которые обслуживаются в одном из российских банков. в их числе — «Укрзализниця», «Укрэнерго» (оператор энергосистемы Украины), «Администрация морских портов Украины» и даже предприятия «Укроборонпрома».

»Они сконвертировали материнское заимствование миллиардов долларов на покрытие своих дыр в капитале. Они ничего у нас не украли», — объяснила присутствие российских банков на Украине Валерия Гонтарева в интервью еженедельнику «Новое время». — «Более того, они больше ни копейки не отдадут своей «маме», — добавила банкир. Одновременно она подтвердила информацию о том, что из 3,8 млрд прямых инвестиций в украинскую экономику в 2016 году 1 млрд — это докапитализация российскими банками своих «дочек».

Но в другом интервью она заявляет: «Да, банки с российским капиталом хорошо докапитализированы,… но мы не считаем, что у них есть светлое будущее на Украине». По ее словам, доля рынка у таких банков уже уменьшилась с 15 до 8,8%, и «если найдут покупателей на свои активы, мы будем только рады».

Про копейки глава НБУ, положим, погорячилась. Банк, в конце концов можно продать. Президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в комментарии для СМИ подтвердил, что поиск покупателя на дочерние банки на Украине продолжается: «Планы группы не поменялись. Но сегодня не так легко продать банки. Пример с ПриватБанком показывает, что банковский сектор находится в очень тяжелом положении. Наши банки неплохие. Наша задача — уйти, не потеряв. Если сможем продать их [ВТБ-Украина и «Проминвестбанк» — Ред.] по отдельности или вместе, будем продавать. Работа такая ведется, у нас несколько переговорных процессов по этому пути. Мы хотим получить стоимость капитала обратно — вот наша цель».