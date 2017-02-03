Как и ожидалось, смена власти в США и смена политического климата в Европе привели к обострению ситуации в Донбассе. Майданные власти, в опасении, что выданный им ярлык скоро утратит силу, раскачивают ситуацию, чтобы этого не допустить. Кое-что делается ценой человеческих жертв. Остальное — методами смешными и странными.

Linkis.com Пётр Порошенко с набором российских паспортов

Итак, 1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак заявляет: самолет АН-26, выполнявший учебный полет, был обстрелян с российских буровых вышек в Черном море из стрелкового орудия. С заявлениями выступают военный прокурор, президент страны и все кому не лень. Доказательства, то есть одну из пуль, попавших в самолет, передадут в Международный уголовный суд. В штабе Черноморского флота обвинения отвергают. Украинский самолет дважды пролетал над вышками на низкой высоте, охрана подала ему световые сигналы.

Содержательную часть дискуссии о том, кто врет, можно закончить довольно быстро, упомянув, что пробоина у самолета — сверху. Как говорится, ничего себе буровые вышки у вас, выше самолетов! Что именно может доказать пуля, кроме того, что она — пуля, тоже непонятно.

Степан Полторак и Петр Порошенко явно увлекались в детстве советскими приключенческими романами о Гражданской и Великой Отечественной войнах, где бесстрашные герои сбивают самолеты выстрелами из наганов. Это хорошие книжки, но они — приключенческие и для детей.

Второй мотив — явно по Фрейду: майданные власти помнят, сколько блага принес им сбитый ими малазийский «Боинг», и теперь им кажется, что самолеты — заведомо выигрышная тема. Когда-то Петр Порошенко, явно подражая Колину Пауэллу с пробиркой, показывал с высоких трибун какие-то паспорта и какие-то куски металла, которые должны были что-то доказать. Теперь собирается показывать пулю.

В те же дни, когда украинский транспортный самолет, получив пробоину сверху после выстрела снизу, мужественно продолжал полет, журналисты украинского телеканала ходили по оккупированной Авдеевке в поисках хотя бы одного местного жителя, готового рассказать, как сильно он любит майдан. Желающих не находилось. В самом лучшем случае от съемочной группы просто отворачивались.

В конце концов пришлось привезти чиновницу из Мариуполя, поставить ее перед камерой и попросить сыграть роль благодарной местной жительницы. Обман вскрылся очень быстро, но жители Украины, как обычно, безмолвствуют. И это позволяет майданной власти в очередной раз (вспомним множество подобных случаев, начиная с «дочери офицера») делать вид, что ничего не произошло.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко и народ

В нормальном, обыкновенном обществе власть (или претенденты на власть) пытаются прислушаться к voxpopuli, а потом хорошо ли, плохо ли, но реализовать его наказ. В постмодернистском обществе спектакля voxpopuli выдумывается, а поскольку нужны свидетели, то приходится играть в провинциальный театр. Методология — из страны происхождения, с фейсбуком, перепостами, хэштегами и прямыми включениями. Стилистика — отечественная, с наганами, из которых сбивают самолеты, и премного благодарными местными жителями.

Одновременно с этим пропагандистским блицкригом майданные власти пытаются устроить и блицкриг военный. Трудно сказать, что из этого у них получается хуже. Стоящие между жилыми домами в Авдеевке танки по-прежнему не видны сотрудникам ОБСЕ, но уже хорошо различимы для журналистов ВВС. Одни и те же «мирные жители» в эфире разных украинских каналов то рассказывают, как они мирно обороняются от страшных «боевиков», то — как они героически нападают, «освобождая» свою землю. Немецкие СМИ сообщают, что Ангела Меркель тоже утратила слепоту, и, экстренно вызвав Петра Порошенко в Берлин (визит верстался буквально на коленке), обвинила именно его в эскалации конфликта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ангела Меркель

Майданные власти заврались настолько, что уже почти всем вокруг — даже бывшим союзникам — за них неловко и стыдно. Пока что все молча отворачиваются. Но в конце концов кто-то из них все-таки скажет: «Слушай, Педро, хватит уже держать нас за дураков».

И неслучайно именно сейчас Порошенко заявил о референдуме о вступлении в НАТО. Никакое НАТО Украину, конечно, не возьмет. Но любимую псевдолибералами тоталитарную «безальтернативость» западного пути, о которой так много говорится, надо закрепить арифметически. Порошенко представляется, что трех лет лжи достаточно, чтобы окутать народ туманом, ввести его в транс и заставить проголосовать за НАТО. И он, возможно, не ошибается.

Ошибается он в другом. Ему кажется, что все уже заиграно и ничего уже не будет отыграно назад. Это вовсе не так. Убедившись в патологической лживости, преступности, вороватости и недоговороспособности майдана, в условиях изменившегося политического климата западные лидеры лишат майдан своей поддержки, а без этого все быстро пойдет вразнос.

Три года назад подавляющее большинство жителей Украины не хотело в НАТО, с омерзением смотрело на Бандеру и не хотело ссориться с Россией. Майдан был вынужден говорить, что все эти подозрения — безосновательны. Все убедились в том, что это была ложь. Но антироссийское бандеровское государство, идущее в НАТО — это следствие тумана в головах, а не реальных убеждений народа. На то, чтобы туман рассеялся, тоже потребуется время. Но куда меньше трех лет.