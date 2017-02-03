Если Иран действительно планировал с помощью испытания своей баллистической ракеты провести тестирование рождающейся новой ближневосточной политики президента США Дональда Трампа, то у него многое получилось. Первоначальная относительная мягкая реакция Вашингтона сменилась гневными заявлениями, которые стали выстраиваться в определенные тезисы. Президент Трамп объявил «официальное предупреждение» Ирану. В то же время он заявил, что — цитируем по Reuters — Вашингтон не исключает вариантов военного решения проблемы. По словам Трампа, «возможны все варианты». Трамп также считает, что «Иран был на последнем издыхании и был готов рухнуть до заключения соглашения по ядерной программе» и «Тегеран должен быть благодарен США за эту сделку», в результате которой «США предоставили ему такую жизненно важную коммуникацию в виде сделки в 150 млрд долларов».

ИА REGNUM Дональд Трамп

Отличился и советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн. Он заявил, что, во-первых, запуск ракет Ираном «противоречит резолюции СБ ООН № 2231», во-вторых, обвинил Иран в том, что он «угрожал кораблям США и их союзников в Красном море». При этом Флинн стал критиковать администрацию Барака Обамы за то, что она не нашла «адекватного ответа на злонамеренные действия Тегерана, включая передачу оружия (хуситам в Йемене — С.Т.), поддержку террористов и другие нарушения международных норм». Напомним, что ранее Трамп после подписания указа о закрытии доступа в США мигрантам из некоторых мусульманских стран написал в Твиттере: «Тегеран быстро поглощает все больше и больше Ирака, даже после того как США спустили на Ирак 3 трлн долларов». Так вырисовывается география интересов США на Ближнем Востоке и обозначается главный «враг»: это не ИГИЛ (структура, запрещенная в России), а так называемый «международный терроризм», который новая американская администрация пытается ассоциировать уже с Ираном, о чем ранее прогнозировало ИА REGNUM.

Теперь проблема сирийского урегулирования отводится на второй план. При этом, как сообщает турецкая газета Daily Sabah, комментируя итоги недавнего визита в Анкару премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, «Вашингтон и Лондон готовят свой новый союз и предложили Анкаре выделить в нем достойное место». Более того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, по сообщению этой газеты, якобы получил предупреждение о том, что «ЕС разваливается, а НАТО плывет в неизвестность» и поэтому «США и Великобритания создают новый порядок в мире, в который сначала будет приглашена Турция, а затем, возможно, и Россия». То есть, в интерпретации новоявленных американо-британских стратегов, альянс Россия — Турция — Иран, сформированный на сирийском направлении, носит временный тактический характер. Иран должен выводится из «большой игры» в качестве субъекта и стать только объектом. Турции обещают провести изменения на Ближнем Востоке такого порядка, чтобы она вернула позиции ключевого игрока, утраченные после подписания венских соглашений между Ираном и «шестеркой» по ядерной программе и вывода этой страны из режима санкций и международной изоляции. Еще один важный момент, на который обращает внимание Daily Sabah: Вашингтон и Лондон предлагают сделать «курдов Ближнего Востока частью этого уравнения», но с широким географическим охватом — Ирак, Иран, Сирия и Турция, выделяя при этом в качестве примера «теплые отношения Анкары с администрацией Барзани на севере Ирака».

cnnturk.com Роджеп Эрдоган

Насколько окажется дееспособной такая схема, станет очевидно после намеченного на начало будущей недели визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Лондон, в ходе которого он намерен обсудить так называемую «иранскую угрозу». По словам Нетаньяху, «в Лондоне я буду говорить о меняющихся реалиях в нашем регионе и необходимости выработки новых общих подходов для противостояния угрозам, с которыми сталкивается регион, и, прежде всего, — об иранской угрозе». 15 февраля должен состояться и первый с момента избрания Дональда Трампа визит израильского премьера в США. «Через две недели состоится моя встреча с президентом Трампом в Вашингтоне, — уточнил Нетаньяху. — Я всегда избегаю использования слова «историческая», но скажу, что встреча (с Трампом — С.Т.) имеет очень большое значение для государства Израиль, для нашей страны». Как видим, Израиль вообще не включил в переговорную повестку проблемы борьбы с ИГИЛ (структура, запрещенная в России), которая публично пока еще считается одной из самых серьезных региональных угроз, и сирийского урегулирования.

Тель-Авив, похоже, стремится выстраивать такую геополитическую конфигурацию, в которой ИГИЛ (структура, запрещенная в России) остается не целью борьбы, а ее инструментарием, использовать в регионе США и Англию в качестве «чужих рук», подключая так называемые умеренные арабские режимы, которые в Иране также усматривают для себя угрозу. Задача — перенаправить напряженность от своих границ в сторону Ирана с потенцией создать очаг напряженности внутри этой страны и начать ретрансляцию дестабилизации в сторону Закавказья и Средней Азии. Одновременно в «тылу» Ближнего Востока продвигать проект Курдистана, нейтрализуя через него фактор ИГИЛ (структура, запрещенная в России). То есть вернуться к тому сценарию действий, от которого в последний момент отказалась администрация Барака Обамы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тель-Авив

Напомним, что именно премьер-министр Израиля Нетаньяху поддержал создание независимого государства Курдистан в тот же день, когда глава ИГИЛ (структура, запрещенная в России) провозгласил создание халифата на захваченных территориях Ирака и Сирии. Одним словом, Иран проводя испытание своей баллистической ракеты, дал повод для запуска механизма пока еще вероятных действий, но которые превращаются в реально действующий дестабилизирующий фактор. В этом как раз и вся загадка, а не в заявлениях Тегерана о том что он «не нуждается в разрешении какого-либо государства для собственной защиты». Помимо этого, резкие заявления Вашингтона спровоцировали всплеск антииранских политических эмоций в некоторых арабских странах, которые начинают верить в то, что «Трамп настроен гораздо более серьезно в отношении Ирана, чем его предшественник», и что «война близко». В свою очередь и Иран не исключает такого хода развития событий. Так, советник Верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти в беседе с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном предупредил, что «Израиль может разжечь войну в регионе».

Но готов ли к этому президент США Трамп? При его предшественнике Обаме осуществлялась политическая атака на Иран, были угрозы и военного удара, но при сохранении напряженных отношений с Россией. Сейчас Вашингтон, правда, пока больше на словах, демонстрирует готовность нормализовать отношения с Россией, одновременно обостряя их с Ираном. Москве может быть предложен выбор с кем в альянсе на Ближнем Востоке следовать дальше. Трамп может рассчитывать на то, что ему удастся перетянуть на свою сторону российское руководство в сфере борьбы против ИГИЛ (структура, запрещенная в России), исключая Иран, но сохраняя Турцию, что вписывается в классическую стратегию США, которую они неоднократно использовали на Ближнем Востоке на протяжении многих десятилетий. То есть вбить клин в альянс между Москвой, Анкарой и Тегераном, чтобы не допустить переформатирования его в стратегический союз.

Но дело в том, что альянс Анкары с Москвой вернул роль Турции в качестве серьезного игрока на Ближнем Востоке, а альянс Москвы с Тегераном позволил Ирану «по-новому расправлять крылья в регионе». К тому же США на протяжении многих лет ведут войны на Ближнем Востоке и ни одну из них не выиграли. Как пишет британское издание The Independent, «Трамп уже успел завоевать репутацию исламофоба, стал вилять хвостом перед Израилем, убеждая потерявших уверенность в будущем зажиточных аристократов Персидского залива, и никто толком не знает, что конкретно он имеет в виду, говоря о Сирии, ИГИЛ (структура, запрещенная в России) и даже Иране». У Вашингтона на Ближнем Востоке ослаблены переговорные возможности, а для того, чтобы подготовить сильную команду, способную делать ставку не столько на фактор силы, сколько на интеллект и образование для достижения самых невероятных политико-дипломатических компромиссов, Белому дому необходимо определенное историческое время.

Поэтому, на наш взгляд, президент Трамп в отношении Ирана будет пока отделываться «последними предупреждениями», присматриваться и изучать ситуацию, но не воевать, тем более в одиночку, и тем более с Ираном. Скорее всего, на данном этапе Трамп будет предпринимать попытки с помощью своего российского коллеги Владимира Путина сдерживать некоторые геополитические амбиции Ирана. Это — с одной стороны. С другой — через Израиль постепенно нивелировать фактор иранской «угрозы». Оба таких варианта имеют право на существование. Формируются новые геополитические реалии и всем участникам предстоящей мистерии, включая и Россию, предстоит провести грамотную диагностику ситуации, определить устойчивые точки соприкосновения в том, что касается политического, военного и экономического сотрудничества или противостояния, чего невозможно достигнуть без ясной картины будущего геополитического обустройства Большого Ближнего Востока. Пока же США сообщили, что не намерены нивелировать соглашение с Ираном по ядерной программе. Но что будет дальше, никто не знает.