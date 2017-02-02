Президент США Дональд Трамп развил такую активную деятельность по ближневосточной проблематике, что обозреватель агентства Bloomberg Маргарет Карлсон уподобила его танцующему восточному дервишу. Это не соответствует прогнозам, высказываемым ранее некоторыми американскими и британскими экспертами, которые утверждали, что Трамп «не питает особых ожиданий по отношению к Ближнему Востоку и будет пытаться быстрее сбросить за борт своего корабля все его проблемы». Действительно, если анализировать его предвыборные заявления, может сложиться впечатление, что регион, в который, по его словам, «США потратили много крови и денег, достигнув при этом крайне скромных результатов», вызывает одно только раздражение, поскольку никто не знает, что делать дальше. Однако, как считает ветеран американской дипломатии Деннис Росс, которого цитирует Би-Би-Си, «администрация Трампа поставлена на Ближнем Востоке перед вызовами, которые не видел еще ни один президент Америки».

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Объявив готовность принять участие в борьбе против ИГИЛ (структура, запрещенная в России), готовность вступить в союз на этом направлении с Россией и другими странами, Белый дом уже обозначил на логистическом уровне первую проблему: с ИГИЛ надо разобраться. Вторая проблема: понять, что делать с рисками, которые появятся после ее разгрома. А на практике все иначе.

Как сообщал «Голос Америки», во время своего первого визита в Пентагон президент Трамп обсуждал с военными методы борьбы с ИГИЛ (структура, запрещенная в России) в тех аспектах, которые «администрация Барака Обамы даже не рассматривала». Администрация Обамы пыталась достичь сразу двух целей: сохранить хорошие отношения с Турцией и уничтожить ИГИЛ. Но теперь, как выясняется, важной частью новой стратегии Трампа, в частности в Сирии, становится «передача оружия и военной техники отрядам курдской оппозиции», которые «доказали свою эффективность в борьбе с боевиками ИГИЛ» (структура, запрещенная в России). На днях США поставили бронированные машины «Демократическим силам Сирии» и обещали им «еще большую поддержку». При этом Вашингтон отлично знает, что союзная по НАТО Анкара считает курдские структуры в Сирии террористическими и постоянно призывает Вашингтон прекратить оказывать им военно-техническую поддержку. Следовательно, таким образом президент Трамп стал практически демонстрировать свои приоритеты в системе отношений Турции с сирийскими курдами.

Kurdishstruggle Курдские ополченцы

Более того, президент Иракского Курдистана Масуд Барзани, принимая в Эрбиле делегацию «Курдского Национального Совета» (KНС), заявил, что «курдский вопрос пересек местные границы и стал международной проблемой». Он обсуждал вопросы санкционирования ввода сил «Пешмерга Рожава» в Сирийский Курдистан для их присоединения к усилиям с «Партией Демократического Союза» (ПДС) в войне против ИГИЛ (структура, запрещенная в России). Стало также известно, что в ближайшее время состоятся визит КНС в США. В свою очередь лидер ПДС Салих Муслим считает, что нынешние конфликты на Ближнем Востоке, особенно в Ираке и Сирии, — это «последняя война курдов, поскольку является войной за их выживание», и курды сейчас «готовы стать самостоятельными». Говоря иначе, все идет к тому, что все внутренние и внешние участники огромной ближневосточной «игры» рано или поздно должны будут признать, что ИГИЛ — это не фундаментальная проблема, а только симптом множества других исторически сформировавшихся геополитических диспропорций в регионе.

В интерпретации президента Трампа необходимо различать ситуацию в Ираке и в Сирии. В 2003 году США вторглись в Ирак и свергли режим президента Саддама Хусейна. Теперь Трамп заявил, что Иран «быстро поглощает все больше и больше Ирака, даже после того, как США потратили там три триллиона долларов». Но в Ираке наступление на ИГИЛ стало возможным только тогда, когда основные политические силы шиитов, курдов и суннитов пришли к внутреннему консенсусу — договорились о необходимости борьбы с террористами. США официально не вторгались в Сирию, но там борьба с ИГИЛ (структура, запрещенная в России) не стала доминантой объединения разнородных политических сил и вооруженных группировок. Объективно ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и радикальные джихадистские группировки выступают против «общего врага» — президента Сирии Башара Асада. Исключение составляют «Демократические силы Сирии» — разнородная коалиция, которой руководят курдские «Отряды народной самообороны» (YPG), но которые объявлены Турцией террористическими организациями. Сирийские курды по примеру своих иракских соплеменников настаивают на федерализации Сирии. Анкара против. Поэтому президент Трамп специально подчеркивает, что в отличие от Ирака «США должны четко понимать, с кем они воюют в Сирии, прежде чем тратить на войну миллиарды долларов».

Американцы в Ираке

В то же время поддержка США сирийских курдов вызывает недовольство в Турции. Одновременно США организовывают давление и на Иран. В стратегии президента Трампа на Ближнем Востоке курды могут выступить в роли «троянского коня» как в Турции, так и в Иране, а точнее Турция и Иран могут превратиться либо в Ирак, либо в Сирию. В этом проект сирийской конституции, где Россия указала необходимость создания автономии для курдов, является очень многозначительным шагом, хотя он содержит в себе определенные геополитические риски. Многое в дальнейшем будет зависеть от того, кто с кем и на каком поле — иракском или сирийском — станет либо союзниками и партнерами, либо непримиримыми противниками. Пока же подспудно формируется убеждение в том, что процесс реинтеграции на Ближнем Востоке все же неизбежен и будет очень сложным. Может случиться и так, что именно изменение нынешних границ будет рассматриваться, как вариант выхода из ситуации хаоса и дестабилизации. Очевидно и то, что новая «война с халифатом» превращается в многоходовую геополитическую «шахматную партию» с участием многих игроков — от США и России до Турции и Ирана и, возможно, Саудовской Аравии.

Сейчас все, включая и президента США Трампа, делают только первые ходы и неясно, будет ли изменение границ в регионе связано с разгромом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или еще с чем-то другим. Ясно только то, что мировое сообщество столкнется на Ближнем Востоке с проблемами, с которыми не имело дело со времен Второй мировой войны. Так что время для всех наступает непростое.