Злосчастный львовский мусор снова попал в поле зрения украинской региональной прессы на неделе с 26 января по 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

Житомирская область впервые получила официальное письмо от мэра Львова Андрея Садового, содержащее официальную просьбу о трансферте львовского мусора, передает «Житомир.info» (Житомир). Об этом рассказал председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма: «Мы вчера, 31 января, письмо получили за подписью городского головы Львова. Впервые с просьбой рассмотреть возможность принимать на территории области мусор». Губернатор Житомирской области Игорь Гундич отметил, что для урегулирования вопроса область готова «подставить плечо помощи». Он возмутился ситуацией, которая сложилась с «подпольным» вывозом в Житомирскую область львовских отходов. «Я считаю, что мэр Львова должен в первую очередь не развозить мусор по всей Украине и превращать страну в свалку, а обратиться к главам областных администраций, мэрам городов с просьбой оказать помощь», — сказал Гундич. Издание напоминает, что на днях в Черняховском районе Житомирской области грузовики уже в шестой раз сбросили львовский мусор, что возмущает людей.

Львовский мусор выбрасывают под Каменец-Подольским, бьет тревогу «Подолянин» (Каменец-Подольский). Подброшенный «подарок» утром 23 января первым увидел голова села Должок Руслан Рябой. «К заявлению в полицию прикрепил найденные чеки, которых было более чем достаточно, — рассказывает сельский голова. — Зафиксировано, что подбросили нам около 40 тонн львовского мусора, а это две огромные фуры. Должокская свалка занимает два гектара, мы ее постоянно упорядочиваем, убираем. А эти сугробы мусора кто-то высыпал прямо на полевой дороге. Понимаю, что придется мне справляться с ними, но сегодня нужно делать все возможное, чтобы такое не повторилось». По словам начальника районного отделения полиции Игоря Кшеминского, правоохранительные органы пристально следят за дорогами, пока те не обустроены камерами видеонаблюдения. Если нарушителей удастся поймать, то против них будет составлен административный протокол. Поражает позиция районной власти, которая на официальном уровне и словом не обмолвилась о том, что произошло. Правильно, им не воняет. Но наступит весна, оттают отходы — и тогда речь пойдет не только о вони.

Малашевскую свалку будут охранять от мусоровозов Садового, информирует «За Збручем» (Тернополь). В Тернополе годами не решается проблема с обустройством нового полигона для вывоза твердых бытовых отходов. Малашевская свалка уже давно исчерпала свой ресурс, туда не должны вывозить мусор даже из города. Но мало того, что Тернополь не может справиться с собственным полигоном для мусора, так теперь еще и соседи посягают на него. Было зафиксировано несколько случаев вывоза отходов из Львова на свалки в Тернопольской области, в том числе — на Малашевскую. В конце января мэр Львова обратился с письмами к губернатору Тернопольской области и мэру с просьбой разрешить временно вывозить мусор из Львова на свалки в области или городе. На городском уровне Андрею Садовому сразу отказали. По словам Валерия Федорейко, председателя общественного совета при Тернопольской областной государственной администрации, «то, что мы сейчас имеем во Львове — это национальная катастрофа, которая вызвана многими факторами, в первую очередь, бездействием городских властей. Если Львов говорит, что он европейский город, то и подходы должны быть европейские. Никто в Тернопольской области — ни общественность, ни политические партии, ни, надеюсь, действующая власть — не скажет, что мы готовы сейчас принимать в таком виде, как он есть, мусор из Львова». Пока земельный участок для новой свалки не найден, в городе решили охранять Малашевскую свалку, чтобы туда никто посторонний не вывозил мусор.

«Мусорную войну» анализирует «Збруч» (Галичина). 25 января заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед из фракции «Самопомощь» обнародовала на своей странице длинный пост о том, как главу Львова и основателя «Самопомощи» Садового пытаются принудить к «некрасивым» поступкам «недобрые люди» из центра. По ее словам, «восьмимесячной мусорной осады Львова не было бы, прежде всего, если бы не успех Львова. Деспотическая государственная власть может принять только тот успех, который она благословила. А львовяне, как община, посмели стать успешными сами — стать красивым городом достойных людей. Нельзя! Этой осады также не было бы, если бы не было в парламенте политической силы, основанной мэром Львова, которая не только отказалась идти «рабыней Петра» (это Сосюра, в случае чего), но позволила себе разрушать коррупционные и антиукраинские планы той же деспотической государственной власти». Практически одновременно губернатор Львовской области Олег Синютка слушал в Киеве лекции Владимира Гройсмана о том, как нынешний глава правительства преодолел в Виннице проблемы с вывозом мусора. Премьер заявил, что вывоз мусора — «это зона ответственности мэра лично», но эта проблема уже неделями не решается, а жители Львова не имеют нужды страдать. Недавнее заседание львовской областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций превратилось в образцово-показательное применение метода кнута и пряника. Сначала Синютка устроил мэру Львова классическую «выволочку», а затем теми же руками предложил помощь в очистке города от мусора, чтобы не допустить возникновения опасной эпидемиологической ситуации в областном центре.

Кишинев обеспокоен намерениями Украины построить шесть новых гидроэлектростанций, сообщает «BukNews» (Черновцы). Премьер-министр Молдавии Павел Филип распорядился создать межведомственную рабочую группу по разработке «Плана действий для исправления ситуации в гидрологической системе Республики Молдавия». В ходе заседания глава правительства выразил обеспокоенность в связи с намерениями украинских властей возвести каскад гидроэлектростанций выше Днестровской ГЭС (Черновицкая область). В пресс-службе Кабинета министра Молдавии отмечается, что параллельно будет проведена инвентаризация всех действующих двусторонних и международных документов, относящихся к данной теме, в том числе Соглашений об ассоциации обеих стран с Европейским союзом, а также взятых экологических и инвестиционных обязательств. Филип отметил, что к нему обратились многие общественные организации и научное сообщество, предупреждающие о негативном влиянии Днестровской ГЭС. Она представляет опасность для биоразнообразия и водных ресурсов реки Днестр. В результате деятельности комплекса снизилась способность самоочистки воды из-за повреждения термального режима, снизился объем в Дубоссарском водохранилище и уменьшился рекреационный потенциал зоны.

Власть Городенковского района не поддерживает идею строительства каскада ГЭС на Днестре, рассказывает «Галичина» (Ивано-Франковск). Как говорится в официальном сообщении, еще в 2015 году министерство экологии и природных ресурсов Украины обратилось к областным государственным администрациям в Ивано-Франковске, Тернополе, Черновцах, чтобы принять определенные меры по недопущению нарушения природоохранных законодательств и уничтожение территорий и объектов природно-заповедного фонда на Днестре. Ни одна государственная структура в указанных регионах, в том числе и в Городенке не поддерживает строительство ГЭС. Мы осознаем, что затопление части земель «Днестровского каньона» стирает из человеческой памяти украинский след — первобытные стоянки людей «рисованной культуры» на Днестре, уничтожает Хотинский и Галицкий национальные парки, объекты природно-заповедного фонда других категорий. Днестр с каскадом водохранилищ перестанет быть туристической меккой Украины. Он потеряет свое значение как коммуникационный элемент национально-экологической сети и уникальное хранилище многих видов рыб, занесенных в Красную книгу Украины.

Bob Gundersen Плотина гидроэлектростанции

Аэропорт Днепропетровск третий год подряд демонстрирует отрицательную динамику, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). В 2016 году воздушная гавань приняла 284,9 тыс. пассажиров, что на 17,7% меньше, чем в 2015 году, сообщили в администрации предприятия. Также в аэропорту произошел сдвиг в структуре пассажиропотока. Ранее в Днепропетровске преобладали пассажиры международных рейсов, в 2016 году доминирующую позицию заняли пассажиры внутренних рейсов. Если в 2015 году в аэропорту было обслужено 194,7 тыс. пассажиров международных рейсов и 151,3 тыс. пассажиров внутренних рейсов, то в 2016 году — 141,1 и 143,7 тыс. пассажиров соответственно. Отметим, что весной 2016 года в Днепропетровск прекратила полеты авиакомпания Turkish Airlines. Причиной отмены стал конфликт с администрацией аэропорта, которая вначале предложила перевозчику перенести рейсы на вечернее время, а затем и вовсе отказалась их обслуживать. Turkish Airlines так и не возобновила полеты в Днепропетровск. Сейчас из Днепропетровска летают четыре авиакомпании. Основной пассажиропоток обеспечивают авиакомпании «Днипроавиа» и МАУ, выполняющие преимущественно внутренние рейсы в Киев, Львов, Ивано-Франковск. Также МАУ летает в Тель-Авив. Единственным иностранным перевозчиком является Austrian Airlines, который обслуживает маршрут Днепропетровск-Вена. Кроме того, авиакомпания «Роза Ветров» выполняет чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. Последний раз позитивная динамика в аэропорту Днепропетровска была зафиксирована в 2013 году. Тогда воздушная гавань приняла 454,9 тыс. пассажиров, увеличив показатели на 2,4%. Затем пассажиропоток начал падать.

Винницкая область стала единственной на Украине, где инициатива Минздрава о «разделении» региона на госпитальные округа привела к массовым пикетам в ряде райцентров, передает «Реал» (Винница). Чтобы «снизить градус» протестов, заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк в Виннице попытался разъяснить идею реформы, ее перспективы и преимущества. При этом он признал несколько откровенных субъективных и объективных промашек, которые якобы в ближайшее время в министерстве постараются устранить. Формирование в области трех госпитальных центров и появление карты с «разделом» на них региона привело к негативной реакции со стороны местных властей и населения. Вслед за Ильинцами и Казатином свое несогласие с «разделом» на митингах и виде обращений райсоветов высказали сначала жители Томашполя, Шаргорода, а затем и Тростянца с Немировым. Ковтонюк не скрывал, что с «просветительской миссией» ездит по проблемным регионам, но такого невосприятия, как на Винничине, еще не встречал. Созданная после серии «медмайданов» рабочая группа по урегулированию ситуации планировала на внеочередной сессии облсовета 3 февраля инициировать принятие обращения к парламенту и правительству о приостановлении постановления о делении на госпитальные округа. После разъяснений замминистра, вероятно, формулировку подправят.

Недавней инициативой Кабинета министров стал «План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия», утвержденный 11 января 2017, замечает «Zaxid.net» (Львов). Правительство говорит, что Украина должна заботиться обо всех своих гражданах независимо от того, где они проживают. С жесткой ответной реакцией выступила оппозиционная фракция «Самопомощь», которая заявила, что «правительство Украины втыкает нож в спину украинскому народу и международным партнерам Украины, а именно последовательно налаживает сотрудничество и диалог с оккупантом и террористами, которые убивали и продолжают убивать украинцев». Консолидированную позицию фракции озвучила вице-спикер Оксана Сыроед, призвав законодательно, а не постановлением Верховной рады, признать «оккупацию отдельных районов Донбасса» и, наконец, назвать войну войной, а не эвфемистической аббревиатурой «АТО». Оппозиция считает, что правительство реализует «московский сценарий» реинтеграции Донбасса, идя на недопустимые уступки Кремлю и олигархам, которые способствовали «российскому вторжению на Украину». По мнению «Самопомощи», честнее будет признать ДНР и ЛНР «оккупированными» и разорвать с ними торгово-экономические связи. Подобные тезисы в президентской администрации и правительстве восприняли, как призывы к отказу от территорий.

SPC Joshua Leonard Украинский солдат

«Таймер» (Одесса) анализирует, кто и как зарабатывает на войне в Донбассе. С 2015 года Киев ввел режим блокады неподконтрольных территорий. Сегодня украинские продукты на полках донбасских магазинов уже заменили российские, белорусские. Однако украинские товары не исчезли совсем: из Украины в республики активно ввозят подсолнечное масло, мясо (особенно куриное), бакалею, колбасные изделия, бытовую химию. Не существует законного способа ввезти в «отдельные районы Донецкой и Луганской областей» потребительские товары. Но в настоящий момент контрабанда потребительских товаров через линию разграничения превратилась в хорошо организованный бизнес. На официальных блокпостах (под Горловкой, в Марьинке, между Волновахой и Еленовкой) продуктовый траффик «крышуют» пограничники. Их «такса» известна всем предпринимателям: провоз груза через блокпост стоит из расчета в 2 гривны за килограмм. Правда, платить приходится и на нескольких второстепенных пропускных пунктах на подходах к линии разграничения. «Нацгвардия», «вояки», добробаты — по факту, платить приходится всем. Где-то 300 гривен, где-то 500 гривен. Например, по пути из Константиновки в Горловку расположены шесть «пунктов сбора дани», так что в итоге «дополнительные расходы» по доставке на территорию ДНР 1,5−2 тонн груза составляют 6−8 тысяч гривен. Это примерно 15−20% от общей стоимости товара с учетом обычных расходов. В сутки через блокпост в Марьинке проходит порядка 100 тонн грузов — соответственно, ежедневный доход данного «учреждения» составляет около 2 миллионов гривен. Самим пограничникам достаются крохи — по 100−200 гривен в день. Большая часть уходит «начальству», которое затем «делится» со своим начальством. Заканчивается же эта цепочка, по слухам, в здании на улице Академика Богомольца, 10 в Киеве, где расположено министерство внутренних дел Украины. На контрабанде зарабатывают не только пограничники: помимо официальных пунктов пропуска, существуют и неофициальные, перекрывающие дороги местного значения. Законно здесь проехать нельзя, но для царящих здесь «армейцев» пропуск грузов через линию разграничения также является важным источником доходов. Принцип формирования «тарифов» здесь иной: оплата взимается не по весу, а с единицы транспорта в зависимости от номенклатуры груза. К примеру, проезд фуры с подсолнечным маслом через армейские позиции обойдется примерно в 10 тысяч гривен — у пограничников она же «стоила» бы в 2−3 раза дороже. Однако предприниматели утверждают: армия — ненадежный партнер. Еще один вид бизнеса — торговля оружием. Иногда оно сразу поступает в распоряжение преступных группировок из числа бывших участников «АТО», в других случаях попадает на склады различных экстремистских организаций. Проще всего добыть гранаты, одноразовые гранатометы (например, РПГ-17 «Муха»): их легче всего списать. Стрелковое оружие подлежит более строгому учету, но эта проблема решаема: «стволы» часто списывают, как уничтоженные в ходе боев. А в 2014—2015 годах заметную долю черного рынка составляло «трофейное» оружие, захваченное бойцами ВСУ в ходе боев. В результате нелегальное оружие на Украине стоит поразительно дешево: боевую гранату можно приобрести за 300−400 гривен, гранатомет «Муха» — за 1000 гривен, пистолет Макарова обойдется в 5−6 тысяч, автомат Калашникова — в 10−12. Проблема, впрочем, уже давно вышла за рамки Украины. Нелегальные «стволы» из зоны «АТО» обнаруживают как в России с Белоруссией, так и в Европе (в Болгарии, Румынии и даже… во Франции). А, по слухам, часть из них попадает и вовсе в дальние края: например, в Сирию, Ирак, Афганистан.

Сбор доказательств военных преступлений украинской власти против жителей Донбасса продолжается, констатирует «Новый Луч» (Донецкая Народная Республика). Эти документы будут переданы в международные судебные инстанции. В министерстве иностранных дел ДНР состоялось одиннадцатое заседание Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе. Информацию о ходе формирования дел по погибшим представила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. «На сегодня сформировано 835 дел по 2014 году, и мы продолжаем закрывать пробелы по этому периоду. Обрабатываются 69 дел по детям, вся информация систематизируется для ее направления в международные судебные инстанции», — сообщила она. В свою очередь, директор департамента государственной информационной политики министерства информации ДНР Майя Пирогова выступила с докладом о ситуации с освещением преступлений украинских силовиков в медиа-пространстве Республики: «На сайте «Трибунал» размещено 283 видео, 161 новость, представлена информация по 1258 погибшим, 175 разрушениям, 390 раненым, создано 4418 публикаций на тему военных преступников украинской армии, воюющих против Донбасса. За рассматриваемый период совершено 49 выездов по городам ДНР в рамках работы комиссии по фиксации военных преступлений». Кроме того, члены комиссии обсудили механизм предоставления доступа представителям Общественной комиссии к местам происшествий для проведения осмотра и фиксации доказательств, утвердили план по информированию населения относительно пунктов сбора фактов преступлений украинской власти в Донбассе. В ходе заседания было внесено предложение о создании единой закрытой программы-реестра для оперативного наполнения базы по фактам преступлений украинской власти, которое единогласно поддержали все участники Спецкомиссии.

«Херсонцы» (Херсон) решили напомнить, как на Херсонщине на царя петух напал. Всем нам хорошо известно имя легендарного основателя одного из чудес Украины, уникального заповедника Аскания-Нова, Фридриха Фальц-Фейна. В конце XIX века он купил степные земли Таврической губернии, облагородил участок, провел здесь водопровод, электричество. В 1897 году Фальц-Фейн создал зоопарк и ботанический сад, а в 1898 году, по совету ботаника Ивана Конрадовича Пачоского, заложил новые заповедные участки в 500 и 120 десятин и создал заказник («Естественный музей»). К рубежу столетий в Аскании-Нова содержалось уже 58 видов млекопитающих, 344 вида птиц, а в общей сложности почти 2000 разных животных! Кроме того, в зоопарке разводили гибриды, например, зеброид — потомок зебры и лошади. Животные в зоопарке Фальц-Фейна содержались почти на воле, в степи, так как сам Фридрих очень любил животных с самого детства и создавал им условия, максимально близкие к естественным. Разумеется, вести о таком необычном чудо-зоопарке быстро разнеслась по всему миру. Люди со всех уголков ехали сюда, чтобы посмотреть на диких редких животных. А в 1914 году Асканию-Нову посетил и сам царь Николай II. Еще задолго до посещения чудо-зоопарка, в 1901 году, он подарил заповеднику двух зубров из Беловежской пущи, а через три года сюда прислали самца азиатской дикой лошади из Царского села. Осмотрев дендрологический парк и зоопарк, российский император пришел в полный восторг — наградил служащих зоопарка драгоценными портсигарами, золотыми часами и другими дорогими подарками, а также деньгами. Побывав в наших краях, Николай II даже нарушил правила царского этикета: остался на ночлег у Фридриха Фальц-Фейна. А после своего визита в Асканию-Нову царь за «содеянный рай» присвоил семье Фальц-Фейнов титул потомственных дворян. И вот, во время царского визита в Асканию-Нову, согласно местной легенде случился казус, который можно считать символичным — на Николая II напал петух, смело атаковавший царя. Фальц-Фейн приказал посадить птицу в клетку, на что Николай ІІ сказал: «Это единственный мой враг, который рискнул напасть в открытую…»