Газ

Уголь Донбасса

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 31 января составляют 9,884 млрд кубометров. Таким образом, с начала отопительного сезона Украина израсходовала примерно 4,842 млрд кубометров газа (из них за январь — примерно 1,4 млрд).

Калькуляция на сегодня примерно такова — из 9,884 млрд кубометров как минимум 4,9 млрд (по словам исполнительного директора «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева) составляют неизвлекаемые остатки. Таким образом, для 2,5 месяцев отопительного сезона у Украины остаётся 4,984 млрд кубометров. Этого хватает, если считать расход по норме января, даже с запасом. Но вопрос в том, какой будет погода в феврале и марте.

«Очень важно, сколько продержится холодная погода. Пока в хранилищах достаточно газа для удовлетворения суточных заявок. Никто из украинских потребителей не почувствовал никаких ограничений. Аналогично, в полном объеме осуществляется транзит. Вопрос в том, как долго продержится холодная погода. Я думаю, что вряд ли холода будут длительными, и это не создаст сложностей для поставок газа внутри страны и транзита. Если холодная погода продлится две недели, тогда можно говорить о потенциальных сложностях», — говорит эксперт, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович также подтверждает, что проблем пока нет: «Я должен сказать, что, несмотря на суровую зиму, все работает хорошо. И я хотел бы подчеркнуть, что мы используем транспортные способности [украинской] инфраструктуры для транспортировки газа из России в Европу [на уровне] от 52% до 60%. Мы мониторим поток, который поставляет газ из России на Украину. Мы также имеем договоренности с обеими сторонами, поэтому в случае, если появятся какие-то проблемы, мы используем механизм, построенный для возможных проблематичных ситуаций», — заявил он европейским СМИ.

Упоминание о суровой зиме возвращает нас к объёмам транзита. И действительно, за первый месяц 2017 года, согласно оперативным данным «Укртрансгаза» через ГТС Украины в Европу прошло 8,9 млрд кубометров российского газа (+39% к январю 2016-го).

Как сообщалось ранее, украинский рынок газа постепенно начинают осваивать прямые европейские поставщики (по словам коммерческого директора «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, сегодня таких игроков 4). И речь уже идёт не о реверсе. Если в 2014 году «Нафтогаз» контролировал 99% импортного газа, то в 2015 году — 95%, в 2016 году случился резкий обвал — 74%, однако французская Engie и её коллеги зашли на Украину только во второй половине 2016 года. Но с такой динамикой может статься, что к концу года у «Нафтогаза» останется всего процентов 60 рынка.

«В 2016-м французская Engie поставила «Нафтогазу» 1,8 млрд куб. м, швейцарский трейдер Axpo Trading продал 1,35 млрд куб. м, посредник Trailstone ─ 0,95 млрд куб. м, немецкая компания E. ON (Uniper Global) ─ 0,9 млрд куб. м, итальянская ENI ─ 0,8 млрд куб. м газа. Остальные трейдеры суммарно продали «Нафтогазу» 1,5 млрд куб. м голубого топлива, — пишет украинский Forbes. Отсюда вопрос: как компания собирается зарабатывать, если она добровольно отдаёт свой рынок на откуп иностранным поставщикам? Ответ прост: «Нафтогаз» будет зарабатывать на том, что ему останется — на населении. Которому стоит начинать морально готовиться к отопительному сезону 2017/2018 уже сегодня. Нынешний — только разминка.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль-3

«Для Украины повышение цен на нефть на мировом рынке отзовется подорожанием нефтепродуктов внутри страны. Мы это уже видим по АЗС. Кроме того, возможен рост цены на газ, поскольку наша внутренняя цена на газ по паритету зависит от импортной цены», — пишет в своём блоге президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. На практике это означает, что в следующем году даже при сохранении текущего курса гривны к доллару 1 Гкалл подорожает как минимум в 1,5 раза. Но это потом, а пока газ дорожает только для предприятий.

Тот же Гончар на одном из круглых столов в Киеве заявил, что Украина может достичь энергетической независимости за счет поставок газа из Норвегии. «Важной является позиция, связанная с возможной реализацией проекта «Северных ворот» по поставкам норвежского газа в Польшу, а из Польши в Литву и Украину. В четвертом квартале 2016 года мы наблюдали интенсификацию украино-польского сотрудничества с целью реализации проекта интерконнектора на нашей границе, который позволит увеличить торговлю газом», — сказал эксперт. Напомним, что в начале декабря прошлого года украинский и польский операторы газотранспортных систем, компании «Укртрансгаз» и Gaz-System S.A., подписали соглашение о правилах взаимодействия для соединения транспортных систем двух стран через будущий интерконнектор «Польша — Украина».

С газом собственной добычи не слишком радостно. Согласно планам правительства в 2020 году газодобытчики должны обеспечивать 27 млрд кубометров газа, для чего в конце 2016 года парламент вдвое снизил ренту. Однако пока что настроения в отрасли выглядят так. «Shell ушла, канадцы, поляки продали свой бизнес. Кто ещё будет продаваться — сложно сказать, возможно на рынке будут слияния. У многих частных компаний нисходящий тренд добычи. Росла добыча ДТЭК («Нефтегаздобыча» — газодобывающее подразделение ДТЭК) — за счет реализации утверждённой трёхлетней инвестпрограммы. Burisma росла. Остальные компании — либо в стагнации, либо в падении добычи», — рассказал журналисту издания «Дело» исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Всего добыча своего газа на Украине в 2016 году, согласно официальным данным, выросла на 0,5%, до 19,896 млрд кубометров. При этом рост обеспечили частные компании, у государственной «Укргаздобычи» показатели упали на 0,8%, до 15,9 млрд кубометров. По словам Опимака, озвученный правительством уровень добычи требует 5,5 млрд долл. вложений в течение 4 лет, однако он сомневается в том, что они появятся.

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 31 января составляли 1,646 млн тонн. При этом 892 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на дефицитный антрацит из Донбасса. Как видно, несмотря на зимний режим потребления, запасы замерли на месте (-4 тыс тонн с прошлой недели), антрацит накапливается (+11 тыс. тонн), расходуются угли газовых марок (-15 тыс. тонн) — даже несмотря на высокую загрузку блоков ТЭС.

В энергосистеме Украины 31 января работали 44 блока ТЭС общей мощностью 8053 МВт (примерно 57% от общей мощности украинской тепловой генерации). В ремонте находится 1 энергоблок и 1 корпус ТЭС «ДТЭК Энерго» (414 МВт), в резерве из-за отсутствия угля 1 энергоблок и 1 турбогенератор (380 МВт).

Превышение граничного потребления по энергосистеме в целом — 1151 МВт.

Приватизации облэнерго на Украине в этом году не будет: «Пришлось отложить объявления аукционов. Без нововведений иностранные инвесторы боятся участвовать в приватизации, так как правила игры на этом рынке пока остаются неясными», — заявил глава Фонда госимущества Украины Игорь Белоус в интервью изданию «Зеркало недели». Напомним, в конце прошлого года ожидалось, что конкурсы будут объявлены сразу же после того, как парламент Украины примет законы о стимулирующем тарифе и об энергорынке Украины. То же самое касается и генерирующей компании «Центрэнерго».

Тариф на электроэнергию для промышленности в очередной раз вырос — с 1 февраля. При этом новинкой стало то, что единого тарифа нет. Теперь для каждой распределяющей компании (облэнерго) регулятор устанавливает свой тариф для I и II класса энергопотребления, который колеблется в среднем от 1,42 до 1,66 грн/кВт•ч (I класс) и от 1,68 до 2,09 грн/кВт•ч (II класс) без НДС. Таким образом, декабрьские обещания правительства снизить оптово-розничную цену электроэнергии на 15,2% от уровня 2016 года оказались невыполненными.

Если раньше «патриоты» блокировали и оставляли без электроэнергии Крым, то теперь нечто подобное может случиться и с регионами Украины. Примерно неделю назад «ветераны» т.н. АТО заблокировали ж/д сообщение на нескольких направлениях Донецкой железной дороги. Цель — помешать поставкам угля с неконтролируемых Украиной территорий. Однако одновременно случился и «выстрел в ногу».

«Я считаю её [блокаду, — Ред.] абсолютно незаконной, нецелесообразной. Та ветка, которая сейчас является заблокированной, это единственная ветка, по которой осуществляется снабжение углем Счастьинской ТЭС. Это единственный источник электроэнергии на территории всей Луганской области, альтернативы нет», — такое заявление сделал в эфире «112.Украина» заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Т. е. может произойти примерно то же самое, что осенью 2015 года в граничащих с Крымом территориях Херсонской области — тогда 2 района сидели без света наравне с крымчанами, подрыв ЛЭП зацепил и их. В таких условиях довольно легкомысленно строить планы наращивания экспорта энергии, как это делает премьер-министр Украины Владимир Гройсман: «Наша задача как страны — быть экспортером электроэнергии. Мы должны продавать произведенную в Украине электроэнергию и получать за это в Украину больше валюты, что будет положительно влиять на экономику нашего государства», — заявил он во время посещения Хмельницкой области.

В Евросоюзе отмечают прогресс реформ энергетической отрасли и развитие энергоэффективности на Украине. Об этом говорится во втором докладе Еврокомиссии о состоянии дел в Энергетическом союзе ЕС.

«Европейский союз продолжает помогать в продвижении энергетической реформы в Украине. Ощутимый прогресс был достигнут на рынке газа. Также важные решения были приняты с целью улучшения энергетической эффективности», — говорится в документе. В то же время отмечается необходимость продолжения реформ на Украине, а особенно — в электроэнергетике.

Forbes.ru ЛЭП

Уголь

За последнюю неделю последовало сразу два признания давно известного факта — Украина не может обойтись без антрацита, добываемого на территориях республик Донбасса. Однако одно дело, когда это утверждает компетентный, но эксперт, и совсем другие — когда такие персоны.

«Что касается торговли с отдельными районами Донецкой и Луганской областей… Это не совсем корректная формулировка — торговля. Действительно, есть вещи, которые крайне необходимы нашей экономике. Например, для нашей энергетики крайне необходим уголь. Но не СБУ регулирует, кто и в каких количествах и квотах будет поставлять уголь на контролируемую украинскими властями территорию. Но без этого угля мы действительно не можем обойтись, насколько мне известно от коллег из Минэнергетики», — такое признание сделал на брифинге глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«…я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь. Нам необходимо делать модернизацию, нужно переходить на другие виды угля, нужно делать много других вещей, но это все занимает время, а люди хотят сегодня включить свет, сегодня подогреть еду, сегодня пользоваться бытовой техникой», — а это уже слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в эфире телеканала ICTV.

В этой связи стоит обратить внимание на угольные запасы Украины, которые за январь понизились минимально (в сравнении с ноябрём-декабрём, когда за неделю запасы могли упасть на 60−100 тыс. тонн, 54 тыс. тонн за месяц — очень маленький расход). Более того, сегмент антрацита даже потихоньку растёт, несмотря на то, что ТЭС работают с загрузкой 38−44 энергоблоков (7500−8000 МВт), а значит энергоблоки на антраците не могут не работать. Отсюда вывод: с наступлением отопительного сезона всё высшее руководство Украины засунуло хвастливые заявления под сукно и, стараясь не слишком привлекать внимание, поддерживает баланс за счёт донецкого антрацита.

Упомянутая выше эпопея с блокадой ж/д сообщения с республиками — лишнее тому подтверждение. На блокаду и подрыв полотна «активистами» откликнулся глава Минэнерго Украины Игорь Насалик, заявивший следующее: «Блокирование движения железнодорожного транспорта из отдельных районов Донбасса создает риски для энергетической безопасности Украины». Сказано это было во время заседания Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции.

Впрочем, в правительстве не теряют надежды избавиться от этой зависимости. Пресс-служба государственной «Центрэнерго» (18% тепловой генерации Украины) сообщила о том, что в компании планируют заключить очередные долгосрочные контракты на поставку угля из ЮАР.

Нефть

Согласно официальной информации, транзит нефти по Украине в Европу в 2016 году снизился на 8,8% (1,33 млн тонн), до 13,82 млн тонн. На украинские НПЗ было поставлено 1,4 млн тонн нефти, что на 12,5% (200 тыс. тонн) меньше, чем в 2015 году. Добыча собственной нефти в 2016 году также снизилась — до 1,545 млн тонн (1,7 млн тонн в 2015 году). Такие данные приводит Минэнерго Украины.

Белорусские эксперты негативно настроены в отношении планов украинского транзита и поставок азербайджанской или любой другой нефти на белорусские НПЗ. Так, заведующий кафедрой инновационной экономики международного университета «МИТСО» кандидат экономических наук Вячеслав Ярошевич утверждает, что «…в Беларуси можно рентабельно перерабатывать «кислую» российскую нефть, а не «жирную и сладкую» азербайджанскую или катарскую, из которых мы не можем извлекать максимум добавленной стоимости». Слова эксперта приводит naviny.by.

«Скидки за обслуживание в украинских портах нефтяных танкеров уже более полугода просит и не получает одна из государственных украинских компаний, занимающихся импортом нефти и нефтепродуктов. Вряд ли Беларусь сможет получить такие скидки», — добавляет к этому Дмитрий Марунич. Хотя разумеется, что украинская сторона и дальше будет пытаться гальванизировать этот изначально нерабочий проект.

Отопление

По состоянию на 1 января 2017 года общая задолженность киевских потребителей за отопление перед компанией «Киевэнерго» достигла 3,84 млрд грн. Однако есть и «хорошая» новость: к концу года задолженность может перестать расти. В руководстве столицы не хотят продлевать с компанией договор на предоставление услуг, который заканчивается 31 декабря 2017 года.

«Следует понимать, что мы можем идти двумя путями: либо это будут условия концессии, либо это будут условия прямого управления города. По состоянию на сейчас мы привлекли аудиторскую компанию Ernst & Young к выработке концепции по двум моментам: и по концессии, и городского управления. По состоянию на этот момент уже есть чёткие дорожные карты. Выбирать городское управление или концессию мы будем в зависимости от тех предложений, которые мы до ноября получим от заинтересованных сторон. Но в любом случае в ноябре 2017 года Киевсовет непосредственно в сессионном зале, поскольку это имущество территориальной общины, решит уже окончательно вопрос — или это концессия, или прямое городское управление через соответствующее коммунальное предприятие», — поведал на брифинге руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации Владимир Бондаренко.

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук несколько охлаждает пыл чиновника. «Киевэнерго» владеет комплексом, который обеспечивает деятельность тепловых электроцентралей и тепловых сетей, то есть самой простой сменой компании, если ей станет какая-то городская тепловая организация, проблема не будет решена. «Киевэнерго», как бы к нему критически ни относились, и всегда к нему было много претензий, особенно сейчас, когда тепло подорожало, в любом случае создало полностью систему обеспечения, контроля и какого-то производства тепла. Это на первый взгляд может показаться, что это можно сделать по мановению волшебной палочки. Это длительная работа, поэтому любая другая компания, концессионер, например, не сделает за год, за два, это многолетняя работа», — поясняет эксперт в эфире радиостанции «Голос Столицы». Также он полагает, что такими угрозами городские власти, на самом деле, пытаются торговаться с «ДТЭК Энерго» и Ринатом Ахметовым. Вопрос только в том, что является предметом торга. Учитывая разговоры о какой-то муниципальной компании, можно предположить, что между «Киевэнерго» и потребителями возникнет прокладка, с которой «Киевэнерго» придётся делиться частью прибыли.

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