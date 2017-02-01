



Флаг Сахалинской области России

Предыдущая заметка об энергосистеме Сахалина была неким путешествием в технологии середины прошлого века: мы довольно подробно рассказали, как работала и работает Сахалинская ГРЭС-1, пущенная в эксплуатацию в 1965 году. Согласитесь — впечатление несколько гнетущее, поскольку работа эта идет «на честном слове и на одном крыле». Казалось бы, какой уж тут энергомост в Японию, самих себя бы суметь обеспечить. Но российская школа инженеров-энергетиков, несмотря на жуткие байки во всевозможных СМИ, порой смахивающие на некрологи, — вполне себе жива и, пусть не так быстро, как хотелось бы, продолжает двигаться вперед.

Давайте изучим проект Сахалинской ГРЭС-2, причем посмотрим не только на его техническую часть, но и на то, как этот проект «жил»: замедлялся и ускорялся, боролся с бюрократией и откровенным разгильдяйством, как на него повлияли пресловутые западные санкции и события конца 2014 года. Ну, и, конечно, прикинем: что из всего этого может получиться, справится ли Сахалин с собственными проблемами, будет ли чего поставлять на Хоккайдо в рамках проекта российско-японского энергомоста.

О том, что на самом крупном нашем острове дела с генерацией электроэнергии — из рук вон, руководство постсоветской России сначала вспоминало не часто, но, по мере развития проектов, связанных с добычей углеводородов на шельфе Сахалина, проблемы эти всплывали на повестке дня все чаще. В 2012 году свет увидела государственная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики на период до 2020 года», в которую позже вот уже неоднократно вносились изменения и дополнения.

Для Сахалина важнее всего то, что в эту программу в части, касающейся развития генерирующих мощностей в качестве одного из ключевых объектов, было включено строительство Сахалинской ГРЭС-2. Эта стройка согласована и с требованием этой же госпрограммы увеличить к 2020 году добычу угля в Дальневосточном регионе на 138%: сырьем для ГРЭС-2 будет все тот же сахалинский бурый уголь. Доказанные его запасы на острове — не менее 2,5 млрд тонн, тут точно есть что добывать. На сегодняшний день потребление угля самим Сахалином составляет около 360 тысяч тонн в год, а годовая потребность только первой очереди ГРЭС-2 составит 450 тысяч тонн. (На все три очереди ГРЭС-2, соответственно, — 1 350 тысяч тонн). Следовательно, помимо решения проблемы электрогенерации, Сахалин получит развитие и этой отрасли — с соответствующим развитием инфраструктуры, с новыми рабочими местами. В этой части государственная программа капиталистической России очень сильно напоминает времена ГОЭЛРО: государство подходит к решению проблемы комплексно, а не узконаправленно. Разумеется, реализация государственной программы поручена государственным же органам управления и государственным концернам.

Строительство новых генерирующих мощностей было поручено «РусГидро», которая и приступила, как могла и как умела, к решению задачи. Почему «как могла и как умела»? С ноября 2009 до сентября 2016 года компанией руководил выпускник Московского авиационного института Евгений Дод, москвич 1973 года рождения, с опытом работы в самых разных банковских структурах и в РАО ЕС времен руководства этим концерном Анатолия Чубайса. Молодой, талантливый, перспективный универсальный специалист Евгений Дод сейчас отстранен от всех должностей, поскольку проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупных размерах.

Crimerussia.com Евгений Дод

Впрочем, речь не о его любви к крупным премиям, а о том, что развитием энергетики должны заниматься энергетики-профессионалы — так, как это имеет место быть в настоящее время. Новый руководитель «РусГидро» — Николай Шульгинов, обладатель званий «Заслуженный энергетик СНГ», «Почетный работник топливно-энергетического комплекса», «Ветеран энергетики», «Почетный энергетик», кандидат технических наук. В энергетике он с момента выпуска из Новочеркасского политехнического института по специальности «Электроснабжение промпредприятий и городов» — с 1973 года, то есть с того времени, как Евгений Дод только-только родился…

«Кадры решают все» — сказано давно и очень точно. Своей задачей на новом посту Николай Григорьевич видит «наведение порядка во всех направлениях деятельности компании» — вполне дипломатичная констатация факта отсутствия этого самого порядка.

В год принятия энергетической госпрограммы был издан и указ президента РФ об увеличении уставного капитала «РусГидро» на сумму, необходимую для проектирования и строительства четырех генерирующих объектов на Дальнем Востоке. После этого между «РусГидро», Росимуществом и Минэнерго был подписан тройственный договор, в котором была предусмотрена максимальная сметная стоимость четырех генерирующих объектов, сооружение которых поручалось «РусГидро».

На строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2, Якутской ГРЭС-2, ТЭЦ в городе Советская Гавань и второй очереди Благовещенской ТЭЦ государство выделяло 63,4 млрд рублей, которые и поступили на счета «РусГидро» в государственном Сбербанке. О чем думал господин Дод, подписывая этот документ, — науке доподлинно неизвестно, но уже в 2013 году при детальных подсчетах технико-экономических обоснований стало очевидно, что «РусГидро» промахнулось, причем весьма основательно: денег требовалось не менее 87,8 млрд, то есть на 24,4 млрд рублей больше суммы, предусмотренной в договоре. Может, и хорошо, что Евгений Дод не стал заниматься авиастроением? Там точность плюс-минус 38% сразу становится катастрофой…

В договоре с государственными органами черным по белому вбито: все превышения согласованной суммы — проблемы «РусГидро»: где хотите, там и берите. И Евгений Дод стал действовать по наработанной схеме: тормозим проект, деньги вбрасываем на депозит, авось пронесет. Вбросил. К концу 2014 года «накапало» 7,9 млрд, да вот беда — не пронесло. В условия договора было вбито еще и обязательство финансово-кредитного учреждения обеспечивать полную прозрачность всех операций с выделенными целевыми средствами — чтобы Счетная палата видела всю картинку целиком.

Ведомство Татьяны Голиковой и подвело итоги в январе 2015-го — такими, какими они были по состоянию на 31 декабря 2014-го. Техническая готовность инвестиционных проектов составила: по Якутской ГРЭС-2 — 6,15%; по ТЭЦ в Советской Гавани — 6,1%; по ТЭЦ в Благовещенске — 5,8%; по Сахалинской ГРЭС-2 — 0,75%.

Естественно, что Минэнерго после таких вот итогов вынуждено было посчитать сроки опоздания по строительству, которые составили от 3 месяцев по Благовещенску до 1 года и 8 месяцев по Сахалину. Дод «заработал» 7,9 млрд рублей депозитом, но за счет увеличения сроков строительства проиграл в разы больше. Авиатор…

Вот после этого в Москве снова крепко задумались — как же выходить из созданной обстановки? Что касается Сахалинской ГРЭС-2, то ее проектирование «РусГидро» поручило настоящим профессионалам из института «Теплоэнергопроект», и они, невзирая на минимальную оплату их труда, свою задачу выполнили: к началу 2015-го готовый проект начал путешествие по всем инстанциям, согласование с которыми требует действующее законодательство РФ. Первая очередь Сахалинской ГРЭС-2 — это генерация 120 МВт⋅ч электричества и 150 Гкал⋅час, и это — полная замена действующей «старушки» Сахалинской ГРЭС 1965 года. Про подробности технической части мы еще поговорим, а пока продолжим про деньги. «Теплоэнергопроект» получил техническое задание в 2013 году, но разница с началом 2015 года была не то что большой, а огромной. Помните, что приключилось с курсом рубля в конце 2014 года? А проект предусматривал, что турбины будут поставлены компанией Siemens AG — 2 штуки по 60 МВт, SST-PAC-800. И котлы предусматривались от них же — Е-220−13,8−560. А смета — в рублях, а не в евро. И сроки стараниями Дода… Весело, не так ли?

Что делал в таких случаях, к примеру, Иосиф Виссарионович Сталин? При нем Евгений Дод в оптимистичном раскладе сам начал бы копать яму под фундамент ГРЭС на Сахалине или прокладывать просеку под ЛЭП в Якутии, а при пессимистичном раскладе — яму бы копал не Дод, яму бы копали для Дода. Ладно, многие из нас в прошлом комсомольцы, потому точно знаем, что это не наш метод. Берем другой пример — Петра Первого. Этот господин принял бы в Зимнем своего Алексашку Меншикова, и тот, почесывая под париком затылок, ушел бы озадаченным: как бы и приказ выполнить, и самого себя не обидеть. А что у нас? А у нас XXI век, ни Лаврентия Палыча, ни Меншикова в живых давно нет. У нас вообще государственные тендеры и конкуренция. И вот в конце января все того же 2015 года губернатор Сахалинской области объявил имя победителя тендера по ГРЭС-2, которым стало ОАО «ТЭК Мосэнерго».

Видите, как замысловато можно написать фамилию братьев Ротенбергов!.. Аркадия и Бориса принято ругать за «оседлание бюджетных потоков», но вот в случае Сахалина мы видим воплощение поговорки «Любишь кататься — люби и саночки возить». Сроки завалены, смета превышена, у Шульгинова даже летом киловатта лишнего не выпросишь — крутитесь, господа, вращайтесь! В общем, реализован вариант «нового Меншикова», если называть вещи своими именами.

Основной инстинкт любого капиталиста прост: «Получай прибыль!» В сахалинском варианте реализация этой сверхидеи оказалась возможна только в комплекте с призывом «Капиталисты, все — на импортозамещение!». Ротенберги снова получат прибыль за счет бюджетных средств? Не исключено, и даже наверняка. Но! Но аналог турбин «Сименса» теперь уже производится на «Уральском турбинном заводе» — за рубли и качеством выше немецкого, поскольку для Сахалина уральцам пришлось предусмотреть еще и сейсмоустойчивость — такое вот требование имеется у разработчиков из «Теплоэнергопроекта». Котлы не хуже немецких теперь варит «Красный котельщик» в Таганроге, электрогенераторы топ-класса теперь делает «Элсиб». Можно и дальше идти по списку оборудования — оно теперь все нашенское, российское. В такой стратегически важной отрасли, как энергомашиностроение, расстаться с зависимостью от импорта — очень дорогого стоит.

Так что кому как, а журналу «Геоэнергетика» участие в проекте Сахалинская ГРЭС-2 Аркадия и Бориса Ротенбергов кажется весьма симпатичным. Знаете, если импортозамещением будет заниматься не некий любитель вздремнуть в неподходящем месте, а изворотливые дельцы, ищущие способ «не уйти в минус» и вынужденные при этом соблюдать все контрактные обязательства перед государством, контролирующим выполнение каждого пункта договора, — результат будет куда как конкретнее, чем написание всевозможных концепций и прочих перспективных планов. Да и со сроками выполнения работ ситуация стала меняться, причем резко. Там, где дочерняя структура «РусГидро» — «РАО Энергетические Системы Востока» давало работу 200−300 строителям, у «Мосэнерго» уже больше тысячи специалистов, трудящихся в две смены.

Зима, морозы? Главный корпус уже успел спрятаться под крышу, туда уже дала тепло временная котельная, чтобы бетонные монтажные работы не останавливались ни на один день. Нет, братья Ротенберги — не Гарри Поттер, все отставание от графика строительства им ликвидировать не удастся, но из 1 года и 8 месяцев они намерены оставить ровно 1 год. Капиталисты — они такие, они боятся, что курс рубля снова может упасть, вот и стараются в поте лица своего. Судя по всему, обещанный Ротенбергами срок сдачи первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 в эксплуатацию — конец 2017 года — будет выдержан.

С лета 2015 года, когда, наконец, закончились все организационные и финансовые неурядицы, рассказы о том, как идут дела на строительной площадке и в цехах заводов-поставщиков, стали здорово напоминать репортажи с всесоюзных ударных строек былых времен.

20 августа 2015-го: «На площадке Сахалинской ГРЭС-2 закончился монтаж растворо-бетонного узла, 500 строителей и 40 единиц техники готовы приступить к бетонированию, общий объем которого составит 36 00 кубометров. … Закончился монтаж временных сооружений: административного здания, двух общежитий и двух столовых для самих строителей».

11.11.2015: «На площадке Сахалинской ГРЭС-2 приступили к бетонированию фундаментов под основное оборудование. Даже в зимнее время работы будут вестись в две смены».

20.01.2016: «На Таганрогском заводе «Красный котельщик» запустили в эксплуатацию центр для обработки коллекторов».

18.02.2016: «Первая партия вагонов с металлоконструкциями и комплектующими прибыла на строительную площадку Сахалинской ГРЭС-2 с Челябинского завода металлоконструкций. Всего на строительстве первой очереди будет смонтировано порядка 20 тысяч тонн металлоконструкций».

17.03.2016: «На заводе «Уральский турбинный завод» завершены испытания турбины и генератора для Сахалинской ГРЭС-2, в том числе и на сейсмоустойчивость».

22.04.2016: «Определена подрядная организация по возведению золошлакоотвала для Сахалинской ГРЭС-2: победителем конкурса стала «Эльбрусская горно-строительная компания».

27.04.2016: «Завершено строительство фундамента для трубы Сахалинской ГРЭС-2».

Да, про трубу отдельно — это мы не просто так. Мало того, что в России под проект Сахалинской ГРЭС-2 разработали электрические фильтры для улавливания золы с КПД в 99,6% — высота трубы будет 150 метров. В этом случае даже оставшиеся 0,04% будут подняты на такую высоту, которая обеспечит чистый воздух на уровне поверхности, чтобы никак и ничем не повредить здоровью сахалинских энергетиков. Вот по этой причине фундамент для трубы — почти 1500 кубометров железобетона, что даже для такой стройки серьезная величина. Ну, и так далее: тянутся ЛЭП под будущую электрогенерацию, рассчитываются и строятся подстанции, тянутся автомобильные дороги и железнодорожная ветка к угольному разрезу, строится поселок для будущих энергетиков — много всего, причем одновременно. И, как обычно, почти ничего из этих новостей нет в федеральных СМИ. Финансовые скандалы закончились — и что там теперь? Строят, монтируют, сооружают, перевозят, копают, возводят, проводят испытания — и это все? И что, никакой сахалинский медведь возле стройплощадки представителя ЛГБТ-сообщества не задрал, терактов нет? Нет, господа, все прочее нам скучно, о чем тут писать можно…

Если вы читали новости о проекте российско-японского энергомоста, то, возможно, обратили внимание на то, что представители островного государства, как мантру, повторяют слова об «экологически чистой генерации». А вот наши специалисты из «Теплоэнергопроекта» такие красивые слова не говорят — они просто спроектировали нечто несусветное: экологически чистую угольную электростанцию и теперь отслеживают, чтобы от проекта никто не отступил и на миллиметр.

Физическая карта Сахалинской области

Одна из главных особенностей места расположения Сахалинской ГРЭС — это зона сейсмоопасная и тайфунообильная. Все здания и сооружения, все оборудование электростанции спроектированы так, чтобы можно было без проблем продолжать штатную работу при 9-балльном землетрясении во время тайфуна и землетрясения. Кстати, такой «перезаклад», с которым, как показывают испытания, справились наши промышленники, — дополнительная гарантия того, что с менее сложными заказами они точно смогут справиться. Что касается непосредственно борьбы за соблюдение экологической безопасности, то проектировщики начали с того, что отказались от использования морской воды: фильтры фильтрами, а загрязнять море там, где полным-полно ценных пород рыб — не дело. На Ильинском артезианском месторождении пробурили 12 скважин на 300 метров глубины. Рассчитали всю схему использования воды так, чтобы ГРЭС-2 потребляла минимальное ее количество. После охлаждения использованной воды в градирнях нового поколения вода будет поступать на следующий цикл. Чтобы угольная пыль во время транспортировки по территории ГРЭС-2, во время перегрузок и дробления не поднималась облаком, не проникала в организм человека, предусмотрели систему гидрообеспыливания.

И совсем уж отдельная история — борьба с золой и шлаком. При подборе места для их складирования «Теплоэнергопроект» учел следующие параметры: розу ветров, температурные режимы помесячно, осадки помесячно, водосбор и паводок рек Ильинка, Возрождение и Софья, флору и фауну близлежащих лесов, породы рыб в реках и в море и периоды их нереста, рельеф местности, состав почвы на 10 метров в глубину, удаленность от жилых домов и сельскохозяйственных ферм, от дорог, количество техники, которая будет использоваться на месте захоронения… Нет, тут мы остановимся — список прочих учтенных параметров занимает еще с полметра.

Площадка в 85 гектаров будет расположена в 3,5 км к северу от станции, грузы на нее будут доставляться в закрытых цементовозах, слои золы и шлака буду утрамбовывать катками и укрывать грунтом. Через пару лет эти отходы станут строительным материалом для шлакоблоков, их можно будет использовать как подсыпку при строительстве автодорог. Больше энергии, больше угля, больше строек и дорог — ГРЭС-2 принесет Сахалину много нового…

Общая сметная стоимость первой очереди Сахалинской ГРЭС — 34 млрд рублей. Для генерации 120 МВт⋅ч электроэнергии и 150 Гкал⋅ч тепла — дорого, конечно. Но стоит учесть, что при этом будет возведена инфраструктура для следующих двух очередей — значит, они обойдутся намного дешевле. И давайте немного займемся арифметикой.

Первая очередь ГРЭС-2 — это 120 МВт⋅ч, что уже больше того, что генерирует старенькая ГРЭС, которая выдает в сеть всего 84 МВт⋅ч. Вторая и третья очереди — это еще по два комплекта оборудования, суммарная мощность составит 360 МВт⋅ч.

Да, промышленность Сахалина растет, там организованы уже две ТОР, есть большие планы развития курортной зоны. Но, как бы то ни было, 200 МВт электроэнергии, которую предусматривает проект «РусГидро» в качестве «первой порции» для энергомоста в Японию — совершенно реальны. Остается «сущий пустячок» — найти финансирование для второй и третьей очереди, но об этом нюансе мы уже писали: есть предложение от японского SoftBank Group о целевом финансировании российско-японского энергомоста.

Так что можно подвести некий промежуточный итог. Строить ГРЭС по технологиям XXI века Россия способна, она уже это делает. Деньги на то, чтобы обеспечить собственные потребности энергосистемы Сахалина, уже найдены самой Россией. Деньги, необходимые на строительство дополнительных генерирующих мощностей в виде второй и третьей очередей Сахалинской ГРЭС-2, есть у Японии. И потребность в получении дополнительной электроэнергии у Японии — тоже есть. Следовательно, если Япония перестанет, наконец, заниматься ковырянием в надуманных проблемах пресловутых «северных территорий», и она сама, и Россия способны начать реализацию проекта, выгодного обоим его участникам.

Год будет продолжаться строительство первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — значит, год есть у Японии и России, чтобы согласовать все детали и положить начало нового этапа сотрудничества двух государств, вполне способных стать добрыми соседями. Меньше политики, больше энергетики — и мир станет чуточку уютнее.

Источник: «Геоэнергетика.ru»