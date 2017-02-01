Реакция международного сообщества на глобальный кризис беженцев была и так недостаточно активной, то теперь благодаря действиям нового президента США Дональда Трампа подготовленные планы имеют еще меньше шансов на воплощение, пишет Джеф Крисп в статье для Chatham House.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Автор отмечает, что за короткий промежуток времени президент США смог приостановить все программы своей страны по переселению и размещению беженцев, а также запретил въезд в США гражданам ряда мусульманских стран, из которых и исходит большинство вынужденных переселенцев, в том числе из Сирии, Ирака и Сомали. Эти шаги были сделаны на фоне попыток международного сообщества добиться развития инициатив, выдвинутых прошедшим в сентябре 2016 года в Нью-Йорке саммитом ООН по вопросу беженцев.

Основным итогом этой встречи стала Нью-Йоркская декларация — документ, «который выражает политическую волю мировых лидеров по защите прав беженцев, спасению жизней и разделению ответственности за крупномасштабные движения». В свою очередь, верховный комиссар ООН по делам беженцев отметил, что декларация стала «малым чудом» с учетом сложного характера вопроса беженцев. Она представляет собой «возобновление мультикультурализма в качестве антидота от изоляционизма», а также «является по-настоящему замечательным достижением в сегодняшнем сложном и регрессирующем климате».

Среди большого числа положений декларации указываются также и обязательства по более активному предоставлению помощи беженцам, поддержка стран, принимающих у себя переселенцев, нахождение новых домов для всех тех, кто нуждается в них, посредством размещения в других странах, а также продвижение мер по осуждению и борьбе с ксенофобией.

Декларация была встречена тем не менее неоднозначно, а ряд экспертов, в том числе и сам автор, занимал критические позиции. Критики указывали во время составление декларации, что ни одно обязательство не будет носить для государств обязательного характера. Они также обращали внимание на то, что национальные правительства пытаются «разбавить» формулировки документа в вопросах прав человека у беженцев.

Fototelegraf.ru Поток беженцев

Эти критики продемонстрировали разрыв между возвышенным языком декларации и тем, как правительства на самом деле обращаются с нуждающимися в убежище. Они также задавали вопрос, почему имплементация декларации была задержана на два года, тогда как столь остро стоит необходимость помощи беженцам. Как отметили в правозащитной организации Amnesty International, декларация стала не чем иным, как «хорошо написанным документом, оправдывающим бездействие и ведение дел по-прежнему».

И события прошедшей недели лишь обострили такое скептическое отношение. На протяжении многих десятилетий США уделяли вопросу беженцев больше внимания и ресурсов, чем любая другая страна, однако сейчас Вашингтон нацелен на значительное сокращение поддержки и возможностей для вынужденных переселенцев. Эти шаги были предприняты, несмотря на то, что беженцы и так проходят всестороннюю процедуру проверки, прежде чем они получают возможность въехать на территорию США, и только если нет доказательств, что они участвовали в террористической деятельности.

В 2015 году в разных странах при содействии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев было расселено около 82 тыс. беженцев, 53 тыс. из которых — почти 65% — в США. Таким образом, немыслимым кажется достижение увеличения числа переселений по всему миру — ключевой задачи декларации.

В то же самое время президент Трамп объявил о срочном пересмотре финансирования со стороны США агентств ООН, дав четко понять, что этот вклад будет сокращаться. На данный момент Управление верховного комиссара по делам ООН получает до 40% своего финансирования от Вашингтона, поэтому оно пострадает прежде всего. В таких обстоятельствах будет крайне сложно улучшить условия содержания, предоставления медицинских услуг и образования беженцам в тех рамках, которые предполагались декларацией.

NikolayF Доллары

Кроме того, другие события, произошедшие с окончания саммита, вызвали серьезные сомнения относительно осуществимости целей декларации. В Ираке Мировая продовольственная программа — еще один получатель финансирования США — была вынуждена в два раза сократить помощь, предоставляемую 1,4 млн перемещенных лиц, тогда как в Греции и Сербии беженцы вынуждены проживать в холодных палатках под открытым небом и на заброшенных фабриках.

Кроме этого, вместо того чтобы разделить ответственность за беженцев более справедливо, ЕС пошел на заключение партнерских отношений с рядом «автократических и не справляющихся со своими обязанностями» государств, в том числе Белоруссией, Эритреей, Суданом и Турцией, с тем, чтобы сдержать беженцев в их границах и не дать им прибыть в ЕС. В рамках такого сдерживания ужесточается и само общественное мнение к тем, кто стремится получить убежище.

Возможно, Трамп пересмотрит свою политику и признает, что в интересах США решать проблему беженцев более эффективным и справедливым образом. Вероятно, другие страны удастся убедить в необходимости помочь с переселением и гуманитарным финансированием, если Вашингтон не передумает. Также, может быть, новый генсек ООН Антониу Гутерреш сможет поспособствовать продвижению «дипломатии за мир», в результате чего больше не будет нужды покидать свои страны, и появится возможность для части беженцев вернуться к себе домой.

Однако если посмотреть на развитие событий, трудно быть оптимистом, заключает автор. Следует ожидать, что во все более нестабильном мире массовое перемещение обездоленных людей приведет к невиданным страданиям и истощит ресурсы принимающих стран и гуманитарных организаций.