



Иван Шилов ИА REGNUM Джордж Вашингтон

Его лицо — на самых ходовых банкнотах американской валюты: в 1$. Отец-основатель Соединенных штатов Америки. Создатель Конституции и регулярной Армии США. В его честь назван город, где в этом году был избран 45-й американский президент. И в этом же году исполняется 285 лет со дня рождения первого — Джорджа Вашингтона.

Американцы сделали из него икону. Тем не менее исследователи находят факты, рисующие далеко не идеальный портрет. Его считали героем войны, но он проиграл немало битв. Скромен? Оказывается, тоже миф: с детства был чрезвычайно амбициозен, но отлично умел это скрывать. Честен? Выясняется, не гнушался лжи, его даже называют «королем обмана». Выступал за свободу? Однако преследовал беглых рабов, да и сам был рабовладельцем.

Родословная Вашингтона тоже до конца не ясна — по одним данным, он аристократ, из крупных землевладельцев, по другим — отпрыск фермера средней руки из Виргинии, а большое имение получил лишь после смерти богатых родственников.

Поместье Вашингтонов в Маунт Верноне

Самоучка — образования систематического не имел, но любил читать. Катализатором его карьеры стала служба в погранвойсках. Там он чуть не погиб от руки индейца, а, спасаясь, едва не утонул в реке. Эта история стала основой для героизации Вашингтона. Однако не воинская доблесть привела его наверх, а связи. Нужные знакомства он приобрел, вступив в масонское братство. А еще удачно женился в 1759 году на богатой вдове, получив в приданое 300 рабов, особняк и 17 тысяч акров земли, что сделало его крупным плантатором Виргинии.

Тогда-то Вашингтон был избран в местное Законодательное собрание и стал бороться с метрополией за права колоний. Избирался делегатом Первого континентального конгресса, принявшего ряд протестов, но отказавшегося от открытого разрыва с Британией. Позже, убедившись в бесплодности мирной борьбы, Вашингтон облачился в военную форму и предложил, так сказать, возглавить процесс. Что и произошло: в июне 1775 года он был избран главнокомандующим Континентальной армии. Борьба длилась несколько лет с переменным успехом. В 1777 году кампания завершилась практически полным поражением англичан: они удерживали лишь несколько городов. А 19 ноября 1781 года британская армия капитулировала, военные действия на территории США закончились.

Эмануэль Лойце. Вашингтон в сражении при Монмуте. 1854

Популярность Вашингтона была очень высока. Не удивительно, что 30 апреля 1789 года он единогласно был избран коллегией выборщиков президентом страны. А в 1792 году так же единодушно переизбран на новый срок. До сих пор Джордж Вашингтон остаётся единственным президентом США, за которого проголосовали все члены коллегии выборщиков.

Джон Трамбулл. Джордж Вашингтон

Первый американский президент стремился привить согражданам уважение к закону. Важнейшим его достижением стало принятие Билля о правах. Это обезоружило критиков Конституции, считавших, что она не предоставляет широких прав и свобод. А еще Вашингтон ввел практику посланий Конгрессу США, которая существует по сей день. Также он неоднократно выступал с предложением основать Национальную Академию наук. Эта инициатива, к сожалению, поддержки не нашла.

Появлением Белого дома Америка тоже обязана первому президенту: он лично выбрал место для него и столицы Штатов. Стараниями Вашингтона США оказались избавлены от крупных войн: президент № 1 выступал за невмешательство в противоборство европейских держав, издав в 1793 году прокламацию нейтралитета. Такой курс принес немалую пользу и развитию торговли, а также экономическому процветанию страны.

Вашингтону предложили переизбраться на третий срок, но он отказался, считая, что президентом США человек может быть только два срока подряд. С тех пор эта традиция соблюдается. Исключением стал лишь Франклин Делано Рузвельт — избирался четыре срока подряд.

Джон Трамбулл. Джордж Вашингтон подаёт в отставку

Существующая Конституция, как заявил с прощальной речи Джордж Вашингтон, «пока она не изменена в результате четкого и достоверного решения народа, священна и обязательна для всех. Сама идея полномочий и права народа на образование правительства предусматривает обязанность каждой личности подчиняться учрежденному правительству. Любые препоны на пути отправления законов, любые союзы и ассоциации, созданные под любым уважительным предлогом с действительным намерением осуществлять руководство или контроль над конституционными властями, препятствовать им или запугивать их в ходе принятия ими решений и осуществления действий, наносят ущерб этому основополагающему принципу и носят пагубный характер».

К сожалению, в наши дни США часто забывают об этих словах, особенно применительно к другим странам, экспортируя свою волю или волю меньшинства под видом оранжевых революций. Первый американский президент предостерегал соотечественников от таких действий.

«Они способствуют возникновению фракционной борьбы, приданию ей чрезвычайной роли, замене делегированной воли нации волей партии — зачастую небольшого, но предприимчивого меньшинства общества, — заявил он в прощальной речи, охарактеризовав такую политику, как «непродуманные и нелепые прожекты фракций», абсолютно далекие от того, что отвечает интересам большинства людей.

Джон Уорд Дансмор. Джордж Вашингтон

Джордж Вашингтон, без сомнения, знаковая фигура, но еще и один из самых высоких американских президентов:190 см. Выше был только Авраам Линкольн — 193 см, а в новейшей истории нынешний глава Белого дома Дональд Трамп — 191 см.