Редко получаешь повод для патриотической гордости, когда речь идет об отношении российский официальных лиц или президента Владимира Путина к Румынии. И все же и такое возможно.

Kremlin,ru Владимир Путин и Игорь Додон

Подарив по случаю визита президента Р. Молдова Игоря Додона в Москву (17−18 января) молдавскому лидеру карту исторической Молдовы (жест все-таки тривиальный и неподобающий глобальному калибру, который стремится получить Владимир Путин), президент Российской Федерации сделал из Румынии, наряду с ЕС, содержание и повод для встречи с Додоном.

Потому что помимо этой карты Додон вернулся из Кремля ни с чем. Москва не дала ему ничего: открытие российских рынков, помощь молдавским мигрантам, отказ от Меморандума Козака 2003 года в приднестровском урегулировании.

А дискуссия о Соглашении об ассоциации (с ЕС) или карта исторической Молдовы в действительности не касались ни Р. Молдова, ни ее президента. Первой целью был Брюссель, второй… Бухарест. Исходя из этого надо обсуждать региональную ситуацию и вызовы в адрес Румынии.

Дайте Москве ошибиться в Кишиневе…

Победа Игоря Додона на президентских выборах была для Москвы пирровой победой. Победа Майи Санду — со всеми сопутствующими рисками — была бы более удобной с точки зрения Москвы. Она могла бы спокойно продолжать все ту же игру ничегонеделания, лучше сказать, неделания ничего позитивного для Р. Молдова, в любом случае выпавшей с карты европейской интеграции.

Kremlin.ru Игорь Додон

Резко, как минимум формально, геополитический пейзаж меняется из-за победы пророссийского кандидата и обязывает Москву выйти из удобной роли — только задирать и пачкать власть, провозгласившую себя проевропейской.

Теперь Москве надо расплачиваться. То есть показать, что раболепное и благосклонное отношение в Кишиневе в итоге оплачивается.

Отсюда и визит Додона в Москву, и почти полное отсутствие содержания у этого визита. Визит должен был состояться.

Во-первых, избрание Додна было имиджевой победой: после Крыма и Украины молдаване выбирают… пророссийского президента. Пусть Запад умрет от злости!

Во-вторых, Москва, которая в случае с Сирией заявляет о том, что никогда не оставит своего партнера Башара Асада (в отличие, не так ли, от американцев, которые предают своих не моргнув глазом), не могла не отреагировать, когда пророссийский кандидат, одетый в «национальные» молдавские одежды, победил в Кишиневе.

Но дилемма остается. Додон выиграл (только) выборы, но не власть. И Москва это знает. Поэтому ей трудно балансировать между представительством без власти Игоря Додона и властью без представительства Влада Плахотнюка.

Пока, по крайней мере, такова география власти в Кишиневе, которую каждый из участников противоборства, Додон и Плахотнюк, хотят изменить в своих интересах. Первый — получить власть, второй — представительные должности.

Дилемма еще шире. Игорь Додон стал президентом с помощью Влада Плахотнюка. Додон это знает, Плахотнюк тоже. Но это знает и Москва. У Додона пока символическая власть, Плахотнюк контролирует исполнительную власть и парламентское большинство. Москва не строит никаких иллюзий насчет того, что она может получить что-то в Кишиневе только с Игорем Додоном, а Плахотнюк никогда не позволит Додону пожинать лавры возможной победы в отношениях с Россией (экономические, политические, стратегические).

В целом, через призму своей последующей политической карьеры он не может позволить Игорю Додону получить хоть какую-то существенную победу для Р. Молдова. Потому что отцом нации не может стать Игорь Додон, им должен стать… Влад Плахотнюк (так же, как когда-то этой роли добивался Влад Филат).

Влад Плахотнюк, каналы общения которого с Москвой, кажется, заблокированы, уже передал ей послание со страниц издания Fox News, по классической модели умного теляти, который сосет двух коров: приветствует «неконфронтационный» подход Трампа к Москве, Кишинев нейтрален, а «мы не враждебны России», РМ хочет быть мостом между Востоком и Западом и — внимание! — ничего не говорит о европейской интеграции.

И Москва все это знает. И знает, что идет по зыбучим пескам в Кишиневе. Трудно быть одновременно и трезвомыслящим, и влюбленным в отношениях с Р. Молдова! Вдобавок ее региональные и глобальные интересы гораздо сильнее. С риском бросить Игоря Додона и оставить его лишь с голой риторикой — так, как она сделала и с его политическим и духовным родителем Владимиром Ворониным, когда тот выпрашивал в 2001—2002 годах отзыв Игоря Смирнова из Тирасполя — Москва занимается своими проектами и не отказывается от красных линий в отношениях с Кишиневом.

В данный момент Кишинев становится инструментом — не самоцелью, а целью для себя. Полезность Додона и его возможная поддержка могут прийти только через такую перспективу.

А целей Москвы, для которых Игорь Додон становится инструментом, две: Европейский союз и Румыния. Такова самая адекватная система координат для визита свежего президента, одетого в «молдавскую» национальную вышитую рубашку.

Первая цель Москвы: переговоры с ЕС

Для тех, кто следил за молдавскими телеканалами во время президентской кампании в Кишиневе, было очевидно, что одним из главных пунктов проекта Игоря Додона было открытие российских рынков.

В то время председатель Партии социалистов часами сидел в студиях собственных, и не только, телеканалов, пытаясь разъяснить народу, как он будет продавать урожай в России после того, как он будет избран президентом.

Рассказ звучал примерно так: Соглашение об ассоциации (с ЕС) опасно для Р. Молдова, потому что ее товары неконкурентоспособны на европейских рынках, а экспорт в ЕС падает. И в то время, когда европейские товары наводнили молдавский рынок, местные производители фруктов, овощей, консервов, вина и т.д. окончательно потеряли российский рынок. Но когда Игорь Додон станет президентом, российский рынок откроется с помощью чудесного «Сезам, откройся!», произнесенного по-русски с молдавским акцентом, и процветание вернется. В этом состояла суть экономической программы Игоря Додона.

Но чуда не случилось! Кандидат России не смог открыть рынок России. И не сделает этого в ближайшее время. Владимир Путин ясно сказал это во время пресс-конференции. К Р. Молдова будут относиться как к Украине. Она не может иметь все: и российский рынок, и европейский рынок, открытый Соглашением об ассоциации с ЕС.

Россия добивается своей старой цели: присутствовать за столом переговоров с ЕС, когда речь идет о применении торговых соглашений со странами, у которых уже есть подписанные соглашения с Россией. Переговоров, на которых бесспорно можно добиться многого, если есть готовность и желание наших партнеров из ЕС и, конечно, Р. Молдова, сказал Путин с вежливой твердостью.

Игорь Додон поторопился отреагировать, заверив аудиторию в том, что он обсудит этот вопрос с партнерами из ЕС во время своего визита в Брюссель в феврале.

Полное поражение. Главный экономический пункт предвыборной программы Додона, открытие российских рынков, повис в воздухе. Додон надеется получить это в Брюсселе, но как, непонятно.

Президент Р. Молдова верит, что он, возможно, убедит вице-председателя (Европейской) Комиссии (Федерику) Могерини, чтобы включить Россию в трехсторонние переговоры по этим торговым соглашениям. Будем следить с интересом. Но будем делать это, напомнив президенту Додону, что ЕС — это не только один европейский комиссар, неважно, кто он, но и страны-члены. Включая Румынию, которая тоже скажет свое слово. Та Румыния, которую Додон презирает и игнорирует. Он не обязательно умен.

Помимо этого, Румыния, член ЕС и НАТО, была вторым важным посланием Кремля, переданным через Игоря Додона. Послание об идентичности, а в том, что касается Бухареста и региона, — о конфронтационности.

Дипломатия подарков: чей Дмитрий Кантемир?

Путин и Додон обменялись подарками. Игорь Додон подарил президенту России статуэтку русского царя Петра I и господаря Дмитрия Кантемира.

Дмитрий Кантемир. XVIII век

Подарок явно был про идентичность. Кантемир — это старая, классическая линия, послание, используемое молдавскими лидерами из Кишинева и поощряемая, правда, осторожно, московской дипломатией.

Говорим с осторожностью, потому что проблема этносимволической принадлежности господаря, рожденного в Силиштень (Васлуй) и занимавшего трон в Яссах, была разрешена еще … в 1935 году.

Тогда останки Кантемира были привезены из СССР в Румынию как часть сокровищ, переданных русскими, и находятся в храме Трех Святителей в Яссах. Если СССР, от которого происходит идентичность Игоря Додона (по теории молдовенизма), признал, что место Дмитрия Кантемира в Румынии, подарок кишиневского президента выглядит несколько комично.

Русские также использовали, но осторожно, подобное послание. В феврале 2009 года российский министр иностранных дел (Сергей) Лавров посетил Кишинев (перед выборами в апреле 2009 года), и привез президенту Воронину рукописи Дмитрия и Антиоха Кантемира. Копии, не оригиналы!

В действительности, помимо возвращения останков в 1935 году, наследие Кантемира представляло собой самую большую культурную операцию после 1989 года между Румынией и Российской Федерацией. Речь идет о первых 25 томах «Полного собрания рукописей Дмитрия Кантемира», подаренных в 2012 году Библиотеке Румынской Академии в ходе операции культурной дипломатии, одобренной Владимиром Путиным, которая длилась годами, которая еще продолжается и в которую были вовлечены, помимо российских экспертов и историков, два посла Российской Федерации, Александр Курилин, а после его отъезда — Олег Мальгинов.

Опытный министр иностранных дел Сергей Лавров и российские официальные лица, которые затем участвовали в проекте рукописей Кантемира, были правы и распределили копии и оригиналы, как полагается: Румынии оригинал, Р. Молдова копия…

Карта и что за ней стоит

Подарок, сделанный российским президентом Путиным, более важный, но в той же плоскости идентичности. В действительности, надо сказать, что только два государства в этом мире могли бы правильно понять и стратегически использовать проблему идентичности Р. Молдова: Россия и Румыния.

Если первая превратила проблематику идентичности в замковый камень своего подхода в Р. Молдова (самые пламенные пророссийские и антирумынские лидеры в Кишиневе были самыми пламенными… молдовенистами и самыми большими сторонниками интеграции Приднестровья!), Бухарест еще робко осваивает стратегическую ставку проблемы идентичности в Р. Молдова и, как следствие, сдержан в доведении до евроатлантических партнеров этой проблемы в ее правильных параметрах.

Путин предложил Додону шахматную доску из бронзы, золота и ценного дерева, плюс карту Молдовы до 1812 года, когда Бессарабия была оккупирована Российской империей после русско-турецких войн.

Справка ИА REGNUM:

Бессарабия, большая часть которой составляет территорию современной «Республики Молдова» в ее фактических границах, а южная часть входит в Одесскую область современной Украины, в X—XI вв. входила в состав Древнерусского государства, в XII—XIII вв. — Галицко-Волынского княжества, составила часть образованного в середине XIV века Молдавского княжества.

Пребывавшая со второй половины XVI века под османским игом, Бессарабия была освобождена в 1812 году русскими войсками и по Бухарестскому мирному договору, заключенному между Россией и Османской империей в 1812 году, вошла в состав Российской империи.

Государство Румыния появилось по решению Берлинского конгресса в 1878 году, его основу составили объединившиеся княжества Валахия и Молдавия (без Бессарабии и Буковины). В декабре 1917 года Румыния оккупировала никогда не принадлежавшую ей Бессарабию. В 1940 году СССР вернул Бессарабию, в результате присоединения которой к Приднестровью была образована Молдавская ССР, распавшаяся в 1990—1991 гг.

Ни Путин, ни другие российские официальные лица не выступали с комментариями на тему карты. Однако, ясно, что этот подарок плюс выступление Игоря Додона и презентация «Истории Молдовы» в трех томах в МГИМО, Институте международных отношений (эта история должна заменить «Историю румын», которая сегодня преподается в Кишиневе) наполняют содержанием и второе послание, с которым выступила Москва во время этого визита Додона. И это второе послание адресовано Румынии.

Додон, как счастливый ребенок, схватил подарок Кремля и показал эту карту всем: «Это подарок Владимира Владимировича… Журналисты часто меня спрашивают, кстати, и румынские: вы говорите, что Румыния плохая. А Россия не плохая? Я отвечаю, конечно, плохая. Потому что в 1812 году, когда подписывали Бухарестский мир, поторопились и установили границу Молдовы по Пруту. Надо было провести границу исторической Молдовы, теперь она была бы едина. Поэтому вот такой подарок получил».

Коротко и ясно. Карта исторической Молдовы, предложенная Путиным, призвана укрепить любимый советский рассказ кишиневских молдовенистов (будь то анти — или проевропейских), согласно которому Р. Молдова является легитимным наследником исторического Молдавского княжества, отличающаяся этнически и лингвистически от Румынии, и как следствие, имеет право требовать остальную часть Молдовы, находящуюся в составе Румынии.

Этот вид молдовенизма, называемый в Кишиневе «примитивным», был выкован в Молдавской Советской Социалистической Республике в качестве политико-идентитарной позиции после советской оккупации.

Ансамбль народного танца Молдавской ССР «Жок»

После падения СССР и получения независимости Р. Молдова [политика молдовенизма] была возобновлена в 1994 году и достигла апогея во времена коммунистического правления в 2001—2009 годах.

По сути, утверждается сходство между гражданством и этнической группой, в результате чего возникает этническая молдовенистская позиция с претензиями на 650-летнюю историческую легитимность, присваивая себе легко и часто нелепо историю всей средневековой Молдовы.

И это с риском массированного наложения на позицию румынской идентичности, гораздо лучше обоснованную географически (2/3 территории средневековой Молдовы находится в Румынии) и исторически (столица средневековой Молдовы, княжеские символы, река Молдова и т.д.), чтобы предъявлять права на этносимволическое наследие территории, учредившей Старое Королевство, а затем и Великую Румынию.

К тому же, по иронии, государственнический ритуал кишиневских лидеров осуществляется перед статуей Стефана Великого, созданной в 1925—1928 годах во времена… Великой Румынии!

Но молдовенизм опасен геополитически. Неизбежная логика такой позиции толкает к патологическим рассуждениям типа «Великая Молдова», выражаемым публично через гражданско-политические движения, поощряемые из Кишинева, газеты, очевидно придерживающиеся этого вектора (размещенном или нет в названии), или ужасающе-юношеские выступления. Додон много раз ссылался на них.

Подарок президента Путина — это, на самом деле, предупреждение и угроза. Но прежде, чем перейти к выводам, сделаем еще одно связанное с подарком Путина уточнение, которое Игорь Додон вызывающим образом игнорирует.

Если Молдова не Румыния, то и Приднестровье не Молдова

Если кто-то и должен радоваться подарку Путина вместе с Игорем Додоном, но по другим мотивам, это… тираспольские лидеры. Игры с исторической Молдовой служат приднестровскому сепаратизму, на деле укрепляя его. Может, это более тонкое послание кремлевского лидера? Занимайтесь Румынией, потому что Приднестровье все равно вам не принадлежит и не будет принадлежать?

Не знаем. Однако, ясно, что еще одно следствие молдовенистской позиции предполагает, в качестве первой логической меры, отказ от… Приднестровья, которое никогда не было частью средневековой Молдовы (но формально было частью МССР и Республики Молдова). Потому что, хотя чаще всего это незаметно, в Приднестровье протекает широкий идентитарный процесс, в большинстве случаев зеркальный молдавскому. В данный момент не ясно, в какой мере удался проект идентичности этой республики.

Нет данных, которые указывали бы на успех, но нельзя исключать и гипотезу о том, что он (проект) повлиял на поколения, родившиеся в Приднестровье примерно с 1985 года (т.е. более 30 лет назад), выросшие и воспитанные без связи с Р. Молдова.

Их региональную принадлежность попытались постепенно конвертировать в «государственную» принадлежность, не признанную никем, даже Россией (которая использует ее только для блокирования доступа Р. Молдова к евроатлантическому пространству, включая объединение с Румынией).

Но этнические и молдовенистские стратегии идентичности не останутся без последствий на левом берегу Днестра, потому что приднестровский сепаратистский регион будет отвечать на них зеркально, учитывая сходство процессов типа «часть, которая хочет стать целым», характерных для обоих берегов Днестра.

В конечном счете, если Р. Молдова не Румыния, по причине разных исторических процессов и опыта, из-за того, что первая как государство много времени находилась вне Румынии и развивалась независимо и т. д и т.п., почему это не может быть полностью оправданным и в случае… Приднестровского региона?

Румыния и российско-молдавско-венгерская ось

У визита Додона в Москву было две цели, а Москва выступила с двумя посланиями. Одно ЕС, другое Румынии.

В этом визите ни Игорь Додон, ни Р. Молдова, в действительности, не имели значения. И не будут иметь большого значения и впредь. Послание Путина может быть о замораживании любых дискуссий с Румынией и хитроумным объявлением региональной конфронтации посредством Р. Молдова.

Если дела обстоят таким образом, Бухаресту надо подготовиться к сложным ситуациям. И не по причине Додона, который является простым региональным термометром. Потому что в перспективе возможной региональной дипломатической конфронтации партнером путинской Москвы в первую очередь будет не президент РМ. Им будет тот, кого Игорь Додон много раз молча и лукаво подразумевал, когда говорил о двойной румынской агрессии, на Восток и на Запад, и о том, что Румыния включает территории Р. Молдова и Венгрии: Будапешт Виктора Орбана.

Визит Додона в Москву может означать начало региональной идентитарной конфронтации, к которой Бухарест должен подготовиться сейчас в перспективе 2018 и 2020 годов (столетие Трианона).

Сквозь такую перспективу надо смотреть и оценивать РМ и действия ее лидеров. Бухарест (больше) не может позволить себе в этот момент выписывать и оплачивать незаполненные чеки.

Дан Дунгачиу — директор Института международных отношений Румынской Академии.

Источник: Adevarul. ro