Израильский постпред при ООН Данни Данон призвал провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с экспериментальными запусками Ираном 29 января неподалеку от города Семнана (к востоку от Тегерана) баллистических ракет средней дальности. Но вот что любопытно, запрос о срочных консультациях был направлен представителем США только после призыва израильского постпреда при ООН Данона, который считает, что «мировое сообщество не должно зарывать голову в песок перед иранской агрессией, оно должно немедленно предпринять действия в ответ на поведение Ирана, которое подвергает опасности не только Израиль, но и весь Ближний Восток». В свою очередь официальный представитель Белого дома Шон Спайсер спокойно заявил, что «нам известно, что Иран запустил ракету».

Иван Шилов ИА REGNUM

Для уяснения ситуации в данном случае важно сопоставить даты. 28 января состоялся первый телефонный разговор между вступившим в должность президента США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Он был ранее анонсирован. При этом в ходе этого разговора лидеры двух государств наряду с такими актуальными международными проблемами, как кризис на Украине, положение дел на Ближнем Востоке, борьба с терроризмом, арабо-израильский конфликт, ситуация на Корейском полуострове, обсуждали и иранскую ядерную программу. Подозреваем, что последняя тематика была выделена в качестве предмета дискуссии по инициативе американской стороны. Хотя бы потому, что ранее в изложении программы новой администрации США, опубликованной на сайте Белого дома всего через считаные минуты после вступления в должность президента Трампа, говорилось: «Мы также разработаем выдающиеся противоракетные системы для защиты от ракетных угроз со стороны таких государств, как Иран и КНДР». Затем, 22 января, состоялся первый телефонный разговор президента США Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Согласно данным западных агентств, Трамп обсудил с Нетаньяху проблему минимизации «угроз со стороны Ирана» и пригласил его посетить Вашингтон с визитом в начале февраля.

The Israel Project Иранская ракета

Продолжаем листать хронику событий. Еще в середине декабря 2016 года появились сообщения о том, что Москва и Тегеран готовят визит президента Ирана в Россию, который должен был состояться в январе 2017 года. Теперь, как сообщил посол Ирана в России Махди Санаи, президент Рухани только «в ближайшем будущем намерен осуществить визит в Москву», но его дата пока не уточнена. Так появляется геополитический ребус, в котором загадываемый смысл приходится угадывать через расшифровку других частичных сюжетов. 30 января министр обороны Армении Виген Саргсян прибыл с визитом в Иран. Согласно информации официальных иранских и армянских источников, в рамках визита состоятся переговоры глав оборонных ведомств двух стран, в ходе которых проводятся оборонные консультации между Ираном и Арменией, что, как считает азербайджанский портал Haqqin. az, оценивается как «важный шаг на пути укрепления военно-стратегического партнерства двух стран». И именно сейчас, «неожиданно», впервые с начавшегося в 2010 году кризиса во взаимоотношениях между Турцией и Израилем, в Анкаре начинаются первые политические консультации между двумя странами. Наконец, именно сейчас появились сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается посетить Москву в начале марта «в связи с проведением заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня». Конечно, в данном случае напрашивается саммит лидеров России, Турции и Ирана, а не двухсторонний диалог между ними, тем более что в подготовке встречи в Астане по Сирии активное участие принимали главы внешнеполитических ведомств этих трех стран. Но встреча Путин — Рухани — Эрдоган пока не планируется.

Ключ в разгадке создавшегося политического ребуса, на наш взгляд, заключается в поисках ответа на вопрос: «Была ли для Ирана необходимость принципиального свойства в осуществлении испытательного пуска баллистической ракеты средней дальности 29 января?» Тем более что, как считает американское издание The New York Times, складывалось устойчивое ощущение того, что, несмотря на резкие заявления президента США Трампа в отношении венских соглашений по иранской ядерной программе, Белый дом не был склонен идти на разрыв соглашений 2015 года. Во-первых, эти соглашения были подписаны, кроме США и России, другими европейскими членами «шестерки», и их аннулирование вносило бы дополнительные осложнения прежде всего в отношениях США с Европой. Во-вторых, на сирийском направлении обозначился альянс Россия — Иран — Турция, и иранская проблематика в той или иной форме должна Вашингтоном обсуждаться с Москвой и, возможно, с Анкарой с учетом заявленного желания президента Трампа подключиться не только к борьбе с ИГИЛ (структура, запрещенная в России), но и обозначить совместную координацию боевых действий. Поэтому непонятны причины, которые стимулировали Тегеран к организации действий, подкрепляющих позиции Израиля в отношении «угроз» со стороны Ирана. К тому же не стоит забывать, что для администрации президента США Барака Обамы именно иранские испытательные пуски баллистических ракет служили предлогом для размещения в Европе своих ПРО.

M-ATF Иранские ракеты на параде

В этой связи обозначено несколько версий общего и частного характера. По общей версии турецкая Milli Gazete высказывает мнение, что, вступая в альянс, США и Россия, вместе и в отдельности, имеют проблемы во взаимоотношениях со своими партнерами на Ближнем Востоке. Поэтому они будут выводить их на второй план даже на сирийском направлении. По мнению этой газеты, Вашингтон и Москва будут стремиться «упрощать решение ребуса», сводя его к формуле «контролируемой биполярности», выводя — по разным причинам — за большие скобки на Ближнем Востоке своих «проблемных партнеров», чтобы лишить их возможности разыгрывать за их спиной или за спиной каждого в отдельности в своих интересах «чужие карты». Если речь вести конкретно об Иране и Турции, то, по мнению Milli Gazete, «Тегеран мыслит принципом «око за око» и обращается к принципу взаимности, а Анкара проводит классическую политику «поживем — увидим».

Другой сценарий: США, признавая на первом этапе право России обозначить себя в качестве одного из «центров силы в мире», будут стремиться оттеснить ее от альянсов с Турцией и Ираном, чтобы затем с опорой на них зайти с тыла и начать превращение ее в «Евразийские Балканы». Что касается версии частного характера, то Bloomberg рассматривает иранскую проблематику в качестве устойчивого элемента в ближневосточной политике президента Трампа и предполагает, что «Вашингтон будет стремиться убедить Москву в необходимости изучить возможность проведения новых переговоров для перезаключения с Ираном ядерного соглашения на других условиях. «В этом смысле Трамп действует примерно по сценарию Барака Обамы, когда тот вступил в должность в 2009 году, — пишет Bloomberg. — Тогда США отказались от развертывания систем противоракетной обороны в Чехии и Польше и перестали оказывать дальнейшее давление на Россию за ее оккупацию территории Грузии после войны 2008 года. В обмен на это русские поддержали резолюцию Совета Безопасности ООН против иранской ядерной программы и заключили договор о контроле над вооружениями, предусматривавший дальнейшее сокращение обеими странами ядерных ракет дальнего радиуса действия».

В то же время британская газета Guardian считает, что «возможные широкие «геополитические мазки» Белого дома объясняются тем, что по части более детальных предложений на Ближнем Востоке администрация президента Трампа опоздала на четыре года» и новых идей у ней нет». Даже предложение Трампа о создании в Сирии безопасных зон, на чем ранее многократно настаивала Турция, было встречено ею «с осторожностью и со скептицизмом».

Пока ясно одно: Трамп не намерен превращать Ближний Восток в эпицентр мировой политики и не желает тонуть в его трудноразрешимых конфликтах. Он будет переводить этот регион во вторую лигу «игры», выходить на иранскую проблему, как и на другие, с новых позиций, чтобы не позволять государствам региона манипулировать ситуациями. Кстати, в Тегеране заявили, что его ракеты никогда не будут оснащаться ядерными боеголовками. Раз так — пускай себе стреляют.