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В предыдущей статье, посвящённой докладу Национального совета по разведке США (НСР) «Глобальные тенденции: парадокс прогресса», мною было отмечено особое беспокойство, которое в контексте современных и потенциальных угроз американские разведаналитики проявляют по поводу политики России и Китая.

Это беспокойство абсолютно логично. В докладе, как мы помним, была отмечена возрастающая сложность международного сотрудничества в период завершения мирового господства США, а Москва и Пекин за счёт использования права вето в ООН могут кардинально препятствовать продвижению американских решений крупных мировых проблем. Одновременно и Россия, и Китай способны формировать в мире своё понимание происходящего, подрывая «совместное» (читай, американское) видение мировых событий. Ну и, наконец, Россия и Китай являются флагманами того самого национализма, который, по мнению авторов доклада, усиливает международную напряжённость.

На роль нашей страны в современном мире и её внешнюю политику американцы, естественно, смотрят через свою своеобразную призму. В её основе лежит констатация двух присущих современности разнонаправленных процессов: с одной стороны, мир становится всё более взаимосвязанным; с другой, — в нём отмечается усиление различий в области идеологии и в поиске самобытности.

Важным аспектом этого процесса авторы доклада считают рост популизма, причём, в первую очередь, в самих странах Запада. Его характерными особенностями называются неприязнь к элитам, политическому мейнстриму и официальным институтам, отрицательное отношение к результатам глобализации. К этому добавляются антииммигрантские и ксенофобские настроения, работающие, как подчёркивается в документе, на подрыв устоев западного общества.

Что же касается наблюдаемого в мире стремления к обретению национальной и религиозной самобытности, то этот процесс, как считают американцы, будет идти на всё более жёсткой в смысле обеспечения «чистоты рядов» основе. Соответственно, связанная с США и Западной Европой традиция толерантности будет терять силу. Последствием всего этого станет ещё большее усиление ставки на пестование национального самосознания как в России, так и в Китае и использование ими в этих целях «пугала» Запада.

Какие ещё важные для формирования американских подходов к отношениям с нашей страной аспекты современной ситуации в мире отмечаются в докладе? Это, прежде всего, возрастание возможности конфликтов, спровоцированное расхождением интересов крупных держав, усилением террористической угрозы, продолжающейся нестабильностью в слабых государствах и распространением смертоносных технологий, повышение вероятности подрывных действий за счёт новых компьютерных технологий и высокоточного оружия большой дальности. Эти, а также такие глобальные вызовы и угрозы, как повышение уровня океана, ухудшение качества почв и воды, распространение инфекционных заболеваний, будут настойчиво требовать коллективных действий. Это, в принципе, понимают в Вашингтоне; из этого надо исходить и нам.

Авторы доклада отмечают, что перед лицом всех этих вызовов деятельность международных организаций сохранит своё значение, хотя их адаптация к новым реалиям будет идти сложно, а процесс реформ, особенно реформы Совета Безопасности ООН будет заморожен.

Тенденции в экономической и технологической областях, а также в сфере безопасности говорят о том, что число государств, способных оказывать реальное влияние на геополитику, будет возрастать. В экономической сфере растёт число стран, имеющих основания претендовать на статус великих или средних держав. Это Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Иран, Мексика, Турция.

Кроме того, накопление финансовых средств и других возможностей в руках отдельных индивидов и групп — здесь американцы имеют в виду некоммерческие организации, многонациональные корпорации, религиозные объединения и т. д., — помноженное на относительную легкость в приобретении технологий информационного воздействия и оружия, позволяют всем им действовать в политической сфере и сфере безопасности даже более эффективно, чем это делают отдельные национальные правительства. Все они и не только они будут стремиться определять мировой порядок, но далеко не со всеми ими американцы могут эффективно взаимодействовать. Без России им не обойтись, как и нам без взаимодействия с США.

Казалось бы, это ясно, но авторы доклада педалируют тезис о неизбежности в ближайшие годы роста напряжённости как на международной арене, так и внутри многих государств. Результатом станет, по их мнению, дальнейший развал мирового порядка и дискредитация существующей системы международных правил и институтов.

Сформировавшаяся за последние десятилетия экономическая взаимозависимость, считают они, будет несколько сдерживать напряжённость, но одной её будет недостаточно. Более того, многие государства будут стремиться преодолеть эту взаимозависимость, чтобы снизить уязвимость от возможных внешних финансово-экономических санкций в случае жёсткого продвижения своих интересов.

В условиях, когда в силу внутренних трудностей и разногласий Европейский союз не сможет быть столь же сильным глобальным игроком, как раньше, США будут «проходить тест на устойчивость», а трансатлантическое сотрудничество будет ослаблено, Россия, как предполагают авторы доклада, будет стремиться восстановить статус великой державы.

В способности Москвы сохранять за собой важную роль в мировых делах аналитики НСР усматривают источник силы и внутренней поддержки правящего режима. Особое место в этой схеме, по мнению американских аналитиков, принадлежит всё тому же «русскому национализму», в духе которого президент Путин превозносит русскую культуру в качестве «последнего оплота консервативных христианских ценностей» перед лицом декаданса Европы и наступления мультикультурализма.

Сегодняшнюю внешнюю политику нашей страны американцы квалифицируют, как «всё более напористую». Россия, пишут они, исходит из своего права доминировать в своём регионе и выстраивать региональную политику и экономические отношения таким образом, чтобы они наиболее соответствовали её военно-политическим и материальным интересам. В последние годы установка на усиление своего влияния в соответствующих регионах проводится Москвой всё более агрессивно. Россия бросает геополитический вызов США и пытается вынудить их принять логику региональных сфер интересов.

Особое место в докладе занимает анализ отношений между нашей страной и Китаем. Развивающееся российско-китайское сотрудничество американцев беспокоит и беспокоит не на шутку. Соответственно, они пытаются создать видимость, что взаимодействие России и Китая носит не более чем тактический характер, что взаимоприемлемого разграничения их естественных сфер влияния не существует и что, приноравливаясь сейчас к возвышению Китая, Россия в итоге всё же не захочет стать его младшим партнёром.

Кроме того, как полагают авторы доклада, российско-китайское сотрудничество может быть ослаблено, как только в результате проводимой Пекином политики будут поставлены под угрозу российские интересы в Средней Азии, а у Китая появятся другие, помимо России, источники получения дешёвых энергоносителей.

Американцы также надеются, что фактором, осложняющим укрепление российско-китайского взаимодействия станет политическое и экономическое усиление Индии и её стремление защитить свои интересы в отношениях с Москвой, Пекином и Вашингтоном.

Демонстрируя стремление к международному сотрудничеству, Россия, как подчёркивают американские аналитики, будет и далее бросать вызов тем нормам и правилам, которые она считает противоречащими своим интересам, и оказывать поддержку тем, кто готов противостоять политике США. Москва будет постоянно испытывать НАТО и ЕС на прочность, подрывать доверие к Западу в целом, использовать возможные расхождения между странами юга, севера, запада и востока Европы, пытаться вбить клин между США и ЕС. В силу напористости внешней политики нашей страны, считают авторы доклада, возрастёт конфликтогенный потенциал в её отношениях с прибалтийскими и некоторыми другими европейскими странами.

В области военной безопасности, как предполагают аналитики НСР, основная ставка будет и далее делаться Москвой на развитие ядерных вооружений в качестве, с одной стороны, сдерживающего фактора, а с другой — ответа на использование против России более сильных обычных вооружённых сил.

Таков взгляд аналитиков Национального совета по разведке США на нашу страну сегодня и в близкой перспективе. Их долгосрочный прогноз нуждается в отдельном анализе, что и станет предметом моей следующей статьи.