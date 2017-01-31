После первой недели правления нового президента США Дональда Трампа становится очевидным, что предвыборные опасения относительно его правления начинают сбываться. Китай грозит торговой войной, президент Мексики отменил визит в США, тогда как в самой администрации уже выражают несогласие с некоторыми заявлениями её главы. На этом фоне актуальным является вопрос о том, неужели так будет на протяжении всех четырех лет? Способы выхода США из сложившейся ситуации предлагает Роза Брукс в статье для The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM

По сути, подчеркивает она, существует четыре способа избавиться от «осточертевшего» президента. Прежде всего, можно просто дождаться ноября 2020 года, когда избиратели США проявят здравый рассудок и уберут его из Белого дома. Однако после столь катастрофичной первой недели у власти четыре года кажутся слишком долгим сроком. Поэтому, отмечает автор, можно рассмотреть и другие варианты.

Во-первых, таким вариантом является импичмент, для осуществления которого, в соответствии с Конституцией США, требуется всего лишь большинство в нижней палате Конгресса. Её члены могут отправить Трампа в отставку за «измену, взяточничество или другие должностные преступления или проступки». Если этот шаг поддержит две трети Сената, Трамп покинет Белый дом.

При этом Конгрессу даже не нужны доказательства собственно измены или убийства для начала процесса импичмента. Практически все что угодно может расцениваться в качестве «должностного преступления или проступка». Однако из-за контроля палаты представителей и Сената республиканцами отправка Трампа в отставку оказывается маловероятной с политической точки зрения. Для этого нужно будет, чтобы демократы вернули под свой контроль Конгресс, а этого не произойдет как минимум до выборов 2018 года.

В любом случае на импичмент нужно время: месяцы, если не дольше. Когда же коды от ядерного оружия находятся у сумасшедшего, даже несколько месяцев может оказаться слишком долгим временем.

Иван Шилов ИА REGNUM Стена

Во-вторых, подчеркивает автор, есть вариант использовать 25-ю поправку к Конституции США, согласно которой «вице-президент и большинство… официальных лиц исполнительных департаментов» могут объявить президента «неспособным исполнять свои полномочия и обязательства в рамках своей должности». В этом случае «вице-президент незамедлительно приступит к исполнению обязанностей и полномочий президента в качестве временно исполняющего» обязанности главы государства.

Иными словами, предлагает автор, нужно призвать к амбициям Майка Пенса. Нет сомнений в том, что он хочет однажды стать президентом. И пусть он отнюдь не умеренный политик, однако не вызывает такого же «безумного ощущения», как Трамп.

В-третьих, автор предлагает пойти на вариант, прежде немыслимый для США, — военный переворот. Военные США могут или свергнуть Трампа, или по меньшей мере выказать ему собственное несогласие, отказавшись исполнять его приказы. Перспектива явного несогласия командования вооруженных сил США с некоторыми указами главы Белого дома вызывает большие опасения, однако еще больший страх вызывает вероятность их подчинения ему.