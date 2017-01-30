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Плакат «Терроризм» (фрагмент)

Президент Эквадора совершает прощальный тур по странам Европы. Через несколько недель в Эквадоре пройдут президентские выборы, в которых Рафаэль Корреа не участвует.

Президент Эквадора на прошедшей неделе выступил с лекцией «Экономика развития: эквадорский опыт» в университете Генуи в Италии. Во время своего выступления он коснулся причин прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Корреа заявил, что тот смог победить из-за «жертв глобализации», трудящихся, пострадавших от системы, оставшихся без работы, так как американские компании ушли в другие страны с более дешевой рабочей силой, добавив, что «протекционизм — не плохое слово», сообщает «Эквадор сегодня».

Ранее министр иностранных дел Эквадора Гильяуме Лонг отметил, что «сейчас мы противостоим тяжелой ситуации в связи с жесткой позицией США в отношении мигрантов».

Читайте подробнее: Президент Эквадора: «Трампа привели к власти жертвы глобализации»

Мировые СМИ неверно интерпретировали иммиграционную политику нового президента США Дональда Трампа. В связи с этим глава государства решил пояснить свой указ от 27 января, пишет Russia Today.

В заявлении Трампа говорится, что его указ — это не запрет для мусульман, как передают СМИ. И это не религиозный вопрос. Это вопрос терроризма и попытка сделать США безопаснее. При этом Дональд Трамп также обратил внимание на то, что более чем в 40 различных странах подобный указ не затрагивает мусульман.

В пятницу, 27 января, Трампом был подписан указ, согласно которому прием беженцев в США был приостановлен на 120 дней. Указ также на неопределенный срок запрещает размешать в стране беженцев из Сирии. Правила въезда в США тоже были ужесточены в связи с этим указом. Для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали сроком на 90 дней был полностью запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Из-за этого указа в ряде американских городов начались акции протеста. Примечательно, что экс-кандидат на пост президента США о Демократической партии Хиллари Клинтон поддержала демонстрации против нового указа Трампа. По словам Клинтон, она стоит на стороне народа, а протесты защищают американские ценности и конституцию.

Читайте подробнее: «Это вопрос терроризма». Трамп об ужесточении миграционной политики США

Сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм, раскритиковавшие указ президента США Дональда Трампа по поводу ужесточения миграционной политики страны, должны сосредоточиться на борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не пытаться развязать третью мировую войну. Так Трамп прокомментировал совместное заявление сенаторов об указе президента. Об этом глава США написал в своем Twitter.

По словам Дональда Трампа, заявление экс-кандидатов в президенты США Джона Маккейна и Линдси Грэма неверны. Более того, их аргументы по поводу того, что касается иммиграции, «прискорбно неубедительны».

Есть много важных проблем, на решение которых Маккейн и Грэм могли бы бросить свои силы. Так, американский лидер подчеркнул, что сенаторам нужно больше обратить внимание и сосредоточить свою энергию на ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нелегальной иммиграции и безопасности на границах вместо того, чтобы постоянно пытаться начать третью мировую войну.

Читайте подробнее: Трамп обвинил Маккейна и Грэма в постоянных попытках начать третью мировую; Трамп указал, куда Маккейну и Грэму следует «направить свою энергию»

Министр по вопросам иммиграции Канады Ахмед Хуссейн заявил, что страна готова помочь мигрантам, которых не пускают в США в связи с указом президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Оказавшимся в Канаде беженцам будет предоставлено временное убежище, сообщает Reuters.

Хуссейн пояснил, что действие нового указа не сильно отразилось на ситуации в Канаде. При этом в Оттаве не собираются расторгать договорённость с Вашингтоном о въезде через третьи страны.

Читайте подробнее: Канада готова дать временное убежище беженцам в связи с указом Трампа

Власти Индонезии, наиболее густонаселенной мусульманской страны, заявили, что запрет президента США Дональда Трампа на въезд мигрантам из семи мусульманских стран в США может навредить глобальной борьбе с терроризмом, 30 января сообщает Associated Press.

Представитель министерства иностранных дел Индонезии Арманатха Насир заявил, что проводить подобную политику — это суверенное право США, но Индонезия тем не менее высказывает свою озабоченность в этом вопросе.

«Было бы неверно ассоциировать радикализм и терроризм с той или иной религией», — заявил Насир.

Читайте подробнее: Индонезия: запрет на въезд в США мигрантам повредит борьбе с терроризмом

В Великобритании более полумиллиона человек подписали петицию, размещенную на сайте парламента страны, с требованием не допустить государственного визита нового президента США Дональда Трампа.

К настоящему времени число подписавших превысило 550 тыс. человек. Она уже набрала необходимое для рассмотрения парламентом количество подписей (нужно набрать 100 тыс.).

Ранее лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин обратился к своим подписчикам в соцсети Facebook с просьбой подписать эту петицию. Под документом каждую минуту появляются тысячи подписей.

В тексте петиции говорится, что «хорошо задокументированные женоненавистнические и вульгарные» высказывания президента США «лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским».

Требующие недопущения государственного визита Трампа в Великобританию также недовольны указом президента США «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому в США запрещен въезд на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней.

Читайте подробнее: Петицию с запретом визита Трампа в Британию подписали более 550 тыс

Нет ничего беспрецедентного в том, что Белый дом считает СМИ своим врагом — «партией оппозиции», как их назвал советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон. Однако крайне важно, чтобы американские СМИ не становились такой партией, пишет Фред Хайятт в статье The Washington Post.

Автор отмечает, что после утомительной и часто вызывающей тревогу первой недели нахождения Трампа у власти многие стали говорить журналистам, что вести дела в прежнем ключе больше невозможно. По мнению комментаторов, СМИ «приносят ложку на потасовку с ножами».

Они указывают, что журналистам необходимо перестать освещать сообщения в Twitter президента, вместо этого им нужно начать называть ни на чем не основанные утверждения администрации ложью. Если советники Белого дома демонстрируют нечестность, у них нужно перестать брать интервью. Если такие порталы и каналы, как Breitbart и Fox, продвигают пропаганду Трампа, другим следует встать на противоположную сторону.

По мнению автора, такой подход неверен, и ответом на лживость и необъективности журнализма не может быть еще большая лживость и необъективность в журнализме, что только подорвет репутацию СМИ и возможность разумного обсуждения в обществе. Реакцией на оскорбления администрации не может стать трансформация СМИ в то, в чем их обвиняют. Нет, ответом СМИ США должен быть профессионализм и выполнение своей работы в соответствии с наивысшими стандартами.

Читайте подробнее: Американские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом — WP

Включение главного советника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона в состав Совета национальной безопасности имеет большое влияние на процесс принятия решений, заявили в Белом доме. Об этом сообщает Associated Press.

Бэннон служил на ВМФ, прежде чем поступил в Гарвардскую школу бизнеса. Работал в Goldman Sachs. «Он бывший офицер ВМФ. Он разбирается в вопросах геополитики значительно лучше остальных», — заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Не все разделяют оптимизм по поводу включения Бэннона в Совет национальной безопасности. Так, сенатор Джон Маккейн охарактеризовал его назначение как «радикальный отход от всех прежних Советов по национальной безопасности за всю историю США».

Маккейн добавил, что включение Бэннона в Совет означает ослабление роли председателя Объединенного комитета начальника штабов.

Читайте подробнее: Белый дом реорганизует Совет национальной безопасности

Итогом телефонного разговора, который состоялся между президентом США Дональдом Трампом и исполняющим обязанности главы Южной Кореи Хван Гёан стала договоренность об усилении мер по сдерживанию КНДР. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщает агентство Reuters.

Лидеры стран подтвердили важность «американо-южнокорейского альянса». На этом фоне глава США напомнил о том, что Соединенные Штаты приняли на себя «непоколебимое обязательство» защищать Южную Корею. Эти меры подразумевают и обеспечение «расширенного сдерживания».

«Президент Трамп подтвердил нашу твердую приверженность защите Южной Кореи, в том числе путем обеспечения расширенного сдерживания (КДНР), включающего полный диапазон военных возможностей», — говорится в сообщении.

Читайте подробнее: Лидеры США и Южной Кореи договорились усилить защиту от КНДР

Сторонники президента США Дональда Трампа призвали его противников успокоиться и дать шанс новому главе государства, сообщает Reuters.

В Сент-Луисе, штат Миссури, местная жительница 72-летняя Джо Энн Тиэкен назвала дискуссию вокруг президента «чересчур подогретой». «Просто дайте ему шанс», — отметила Тиэкен.

В свою очередь, пенсионерка из штата Алабама Луиза Ингрэм подчеркнула, что она не против запрета Трампа на въезд мигрантов. «Я не против иммигрантов, но я хочу быть уверена, что нашей стране ничего не угрожает», — заявила Ингрэм.

Читайте подробнее: Сторонники Дональда Трампа — противникам: Дайте президенту шанс

Лига арабских государств назвала «необоснованными» меры президента США Дональда Трампа по ограничению въезда в страну граждан ряда мусульманских стран и призвала к их пересмотру, сообщает Reuters.

Указ «О защите страны от въезда иностранных террористов» вызвал обеспокоенность в Лиге арабских государств. По словам генерального секретаря организации Ахмеда Абу аль-Гайта, решения Трампа наносят удар по «по единству семей и по связям между народами США и арабских стран в целом».

Если в последние несколько десятилетий в мире шли «позитивные процессы», то действия Трампа им противоречат. Решение о приостановке приема беженцев из Сирии и еще шести мусульманских стран не оправданно и его нужно пересмотреть, заявили в организации.

Читайте подробнее: Лига арабских государств призвала Трампа отменить указ о мигрантах

В Белом доме состоялся первый официальный кинопоказ после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Для демонстрации была выбрана анимационная лента «В поисках Дори», сообщает The Hollywood Reporter.

Главный персонаж мультфильма — рыбка Дори, которая страдает провалами в памяти, однако не теряет надежды избавиться от своего недуга и найти своих родных. Ленту посмотрел сам президент, его родные и друзья.

Отмечается, что мероприятие прошло на фоне протестов в Соединенных Штатах и других странах мира, вызванных указом Трампа об ограничении въезда в страну для граждан семи государств. В мультфильме рыбку Дори озвучила актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, которая также выступила с критикой этого указа Трампа.

Читайте подробнее: Трампу показали мультфильм про рыбку с провалами в памяти

НАТО выступает против применения пыток: такая практика противоречила бы международному законодательству. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телекомпании ВВС.

«Пытки противоречат международному законодательству, все миссии и операции НАТО проводятся в соответствии с международным законом, поэтому НАТО выступает против пыток», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что лично он также против пыток.

Как отмечает Столтенберг, президент США Дональд Трамп оговаривал, что решение о применении пыток не может быть принято без консультации с американским министром обороны и главой ЦРУ. «Они же высказались против пыток», — уточнил Столтенберг.

Читайте подробнее: Столтенберг: «НАТО выступает против пыток»

Газета Bild сравнила две официальные фотографии Белого дома. Одна из них была сделана во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, а вторая — с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По мнению журналистов, Трамп интересуется «самой влиятельной женщиной мира» меньше, чем российским лидером. На фотографии момента разговора с Путиным рядом с Трампом стоят вице-президент Майк Пенс, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, глава аппарата Белого дома Райнс Прибус, главный советник Стивен Брэннон и советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Причем они внимательно следят за происходящим.

На фотографии, где Трамп разговаривает с Меркель, видно, что рядом с ним почти никого нет из его команды — только Прибус, Брэннон, Флинн, причем они были заняты какими-то другими делами.

«Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова», — заключил журналист Симон Шютц. Он напомнил, что с Путиным президент США говорил час, а с Меркель — 45 минут.

Читайте подробнее: Bild: Кого Трамп уважает больше — Путина или Меркель?

В Великобритании количество подписавших петицию с требованием не допустить государственного визита нового президента США Дональда Трампа превысило 1 млн человек, свидетельствуют данные на официальном сайте парламента.

По состоянию на 15:20 мск ее подписали более 1 млн 175 тыс. человек. В тексте документа говорится о недопущении официального визита Трампа, он может приехать в Великобританию как глава правительства США.

По мнению авторов петиции, Трамп не имеет права быть принятым Ее Величеством королевой (Елизаветой II) или принцем Уэльским из-за «хорошо задокументированных женоненавистнических и вульгарных» высказываний.

Читайте подробнее: В Британии число подписавшихся за запрет визита Трампа превысило 1 млн

Авиакомпания Air France из-за указа президента США Дональда Трампа о запрете гражданам ряда стран на въезд в США отказала в перевозке 21 пассажиру, сообщает пресс-служба компании.

Уведомление о вступлении в силу новых ограничений на въезд на территорию США авиаперевозчик получил от правительства страны 28 января 2017 года. «Как и все авиакомпании, Air France вынуждена соблюдать требования относительно въезда на территорию стран, которые она обслуживает», — уточнили в авиакомпании.

Таким образом, улететь в США рейсами Air France не смог 21 пассажир. В авиакомпании заверили, что все пассажиры, которые не смогли улететь, получат поддержку, а те, кого могут коснуться ограничения, будут заблаговременно оповещены.

«Незамедлительно были созданы механизмы для заблаговременного оповещения пассажиров, которых касается запрет, и содействия тем, кто хочет вернуться в начальный пункт своей поездки. Ни один из них не был оставлен без помощи», — говорится в сообщении Air France. Национальность пассажиров, которым отказано в перевозке, не уточняется.

Читайте подробнее: Air France начала отказывать в перевозке из-за указа Трампа

С приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация в мире начала меняться, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили, который заявил об этом в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«Если взглянуть на ситуацию в целом, факт, что мир меняется. Либерально-глобалистские проекты выявили свои слабости. Трамп нашел путь к рядовым американцам и победил в неравной борьбе с элитами. Короче говоря, по исторической закономерности началось изменение мира», — констатирует Гия Хухашвили.

Он предполагает, что мир ожидает большое противостояние, так как в руках элит сконцентрированы большие финансы, политические ресурсы и СМИ, и не исключает, что процесс распада, который охватит мир, может оказаться очень опасным и для мира в целом и для Грузии в частности.

«Это драматичная борьба, которая может оказаться очень опасной для мира, так как, когда колосс падает, многие могут оказаться под его обломками. Если мы рассмотрим все это через призму Грузии, этот год будет для нас годом больших изменений … Нашему правительству предстоит серьезно поработать, чтобы мы не оказались в центре этой мировой круговерти», — предупредил эксперт.

Читайте подробнее: СМИ: Грузию ожидает год больших изменений

Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia по-прежнему планирует запустить авиасообщение между Джакартой, столицей страны, и Лос-Анджелесом, несмотря на ужесточение миграционной политики США в отношении ряда мусульманских стран, сообщает 30 января Reuters.

«Наши планы не изменились. Авиасообщение (с США — прим. ИА REGNUM ) должно начаться в июне или июле», — заявил представитель Garuda Indonesia Бенни С. Бутарбутар.

Читайте подробнее: Миграционная политика США не изменит планов авиакомпании Garuda Indonesia

Парламент Ирака проголосовал за ответные меры на изменения в иммиграционной политике США, временно запретивших въезд в страну для граждан Ирака и еще шести мусульманских стран, сообщает телеканал Al Sumaria.

Депутаты иракского парламента проголосовали за соблюдение принципа взаимности и за принятие ответных шагов. Кроме того, иракский парламент призвал ООН и Лигу арабских государств соответствующим образом отреагировать на действия Вашингтона.

Читайте подробнее: Парламент Ирака проголосовал за запрет въезда в страну для граждан США

Стоимость последнего контракта на приобретение унифицированных ударных истребителей F-35 удалось сократить на $600 млн, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 30 января Reuters.

Трамп сказал, что он ценит реакцию компании Lockheed Martin в ответ на его замечания о высокой стоимости истребителей F-35. Президент США добавил, что компания в данный момент проводит огромную работу по пересмотру программы F-35.

Как ранее сообщалось, министр обороны США Джеймс Маттис распорядился проанализировать программу F-35 и рассмотреть альтернативные возможности.

С одной стороны, военные специалисты США должны рассмотреть возможности снижения стоимости F-35. С другой стороны, также необходимо определить, сможет ли истребитель F/A-18E/F, прошедший модернизацию, заменить дорогостоящий F-35.

Читайте подробнее: Трамп: Последний контракт с Lockheed Martin обошелся на $600 млн дешевле

Посольство США в России изменило правила выдачи виз российским гражданам, сообщает пресс-служба посольства.

Главное отличие новых правил заключается в том, что теперь при повторном обращении за американской визой нужно будет проходить собеседование в консульском учреждении США, если после окончания срока действия предыдущей визы прошло более года.

Ранее при повторном получении визы в течении 48 месяцев можно было не посещать диппреставительство США, а переслать паспорт через почтовую компанию Pony Express.

Новые правила касаются всех, кроме дипломатических работников, несовершеннолетних или престарелых, а также ряда официальных лиц. Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий госдепартаменту отменить правила, позволявшие гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить перед получением визы собеседование в консульских учреждениях США. Кроме того, американскому министерству внутренней безопасности приказано ускорить создание биометрической системы наблюдения за перемещениями всех людей на территории США.

Читайте подробнее: Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России