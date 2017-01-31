О грустном

Летающий DeLorean. Киноцитата из к/ф «Назад в будущее-2». Режиссер Р.Земекис. 1989 г

Январь традиционно стал месяцем подведения итогов за предыдущий год. Ассоциация европейского бизнеса сообщила о результатах рынка в 2016 году, и по их подсчётам, за этот период в России было продано 1,4 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что оказалось на 11% ниже показателей 2015 года. На заметку, в 2015 году падение продаж составило 36%. Таким образом, результат 2016 года стал для России худшим за последние 10 лет.

Как и предсказывали аналитики, российский авторынок в 2016 году не принёс хороших новостей и продемонстрировал начавшееся ещё в 2013 году падение рынка. Не позволили продажам автомобилей двигаться вверх и даже остаться на прежнем уровне нестабильный рубль и, как следствие, рост цен на продукцию. Однако спасательным кругом стали государственные меры стимулирования спроса, а также привлечь клиентов помогли собственные спецпредложения от дилеров.

Как считают эксперты отрасли, дно уже достигнуто, и теперь рынок ждёт постепенное восстановление. Отложенный спрос, стабилизация курса рубля и многие другие факторы должны положительно сказаться на продажах автомобилей в 2017 году. К тому же относительно успешные результаты авторынка в конце 2016 года дают надежду, что положительные прогнозы сбудутся.

А заводы работают…

Вслед за рынком тяготело ко дну и производство. По данным Росстата, в 2016 году с российских конвейеров сошло 1,1 млн легковых автомобилей — это на 7,4% меньше, чем годом ранее. Более низкий процент падения во многом объяснятся освоением экспортных рынков. Так, компания Renault наладила поставки машин российского производства во Вьетнам, в Киргизию и Армению, Ford Sollers — в Белоруссию и Армению, Volkswagen — в Мексику, Datsun — в Ливан, а Lifan — в Туркмению.

Также на показатель рынка повлияло расширение модельных рядов российской сборки. Теперь на отечественных заводах производятся такие автомобили как Renault Kaptur, Toyota RAV4, Hyundai Creta, Hyundai Tucson, новые поколения Volkswagen Tiguan, BMW X1, Nissan Murano, Ford Kuga и другие.

Лидером по объемам выпуска иномарок в 2016 году стал петербургский завод Hyundai. На предприятии было выпущено 207 тысяч автомобилей.

Российская капля в море

Пока Россия борется с негативной динамикой, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей во всем мире выросли на 4,6%. Такие данные приводит профильное агенство «Автостат» со ссылкой на LMC Automotive. По представленным данным, в 2016 году в мире было продано 93,25 млн единиц, и на долю России пришлось 1,5% от общемировых продаж.

Мировое лидерство по продажам автомобилей сохранил Китай. В 2016 году в Поднебесной было продано 22 млн 100 тыс. машин. Второе место заняли Соединенные Штаты с показателем в 17 млн 539 тыс. автомобилей. На третьем месте оказалась Япония, где было продано 4,15 млн автомобилей. Россия в рейтинге заняла 12 место.

«Фольксвагену» все ни по чём

Мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году стал немецкий автоконцерн Volkswagen Group. Компания увеличила реализацию на 1,4% до 10 млн 102 тыс. автомобилей, что стало лучшим результатом за всю историю концерна. Помехой не стал даже дизельный скандал, разразившейся осенью 2015 года.

Тогда концерт Volkswagen был пойман на манипуляциях в рамках эко-тестов дизельных автомобилей в США. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Из-за «Дизельгейта» Volkswagen Group потеряла долю рынка в частности в Европе и США.

Стоит отметить, что Volkswagen Group претендовал на лидерство на мировом авторынке еще в 2015 году.

Японская Toyota, которая возглавляла мировой рейтинг продаж предыдущие четыре года, заняла вторую позицию с показателем в 9 млн 947 тыс. машин. На третьем месте расположился альянс Renault-Nissan, сумевший реализовать 8 млн 513 тыс. автомобилей. Четвертую и пятнаю позиции заняли южнокорейский автоконцерн Hyundai-KIA и американский General Motors соответственно.

Эра ГЛОНАСС не наступила

Правительство РФ перенесло начало применения системы ЭРА-ГЛОНАСС в ОСАГО при оформлении ДТП по «европротоколу», то есть без участия инспектора ГИБДД, на год. На сегодняшний момент законодательство допускает оформление незначительных ДТП в рамках ОСАГО без вызова сотрудников ГИБДД, если в результате аварии нет пострадавших и в ДТП участвовали не более двух автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все транспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран Таможенного союза, должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Такое требование вступает в силу с 1 января 2017 года. Но с этой даты решение касается только тех автомобилей, которым нужно получать одобрение типов транспортного средства (ОТТС). Ориентировочно с 2020 года это требование коснется всех автомобилей. Главной целью внедрения данной системы является сокращение времени реагирования при ДТП, что позволит снизить число смертей на дорогах. Но даже с учетом всех положительных характеристик к системе ЭРА-ГЛОНАСС имеется много вопросов.

Новые технологии в действии

С начала 2017 года российские страховые компании заключили почти 100 тыс. договоров ОСАГО в электронном виде. Эта цифра составляет чуть меньше трети от общего числа таких договоров, заключенных за весь 2016 год. Такие данные стали известны в конце января от президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса. По его словам, число продаж электронных полисов ОСАГО показывает позитивную динамику с начала 2017 года, когда продажи полисов в электронном виде стали обязательными для всех страховщиков ОСАГО.

Доля продаж электронных полисов от общего объема продаж в среднем на данный момент составляет 6,7%. У некоторых компаний этот показатель ещё выше. Регионами-лидерами по продажам электронных ОСАГО стали Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край и Свердловская область.

Mercedes едет в Россию

Немецкая компания Mercedes-Benz начнет строительство завода по производству легковых машин в Московской области в 2018 году. Такую информацию сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщило 13 января агентство ТАСС.

По словам министра, строительство начнётся после проведения всех необходимых проектных работ. Предполагается, что «выход на производство» автомобилей традиционно займёт около трёх лет.

Переговоры о постройке завода по производству Mercedes в России шли более 10 лет. Среди предполагаемых мест строительства завода в России были: Татария, Свердловская область, Санкт-Петербург, Калуга и Калининград.

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Напомним, Mercedes является самым популярным премиальным брендом в России.

Теперь не только ездить

Фонд перспективных исследований намерен создать «летающий автомобиль». Аппарат будет способен осуществлять вертикальный взлет и посадку на пересеченной местности. Об этом сообщил ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов, передают СМИ. Среди требований: грузоподъемность от 100 кг до тонны и возможность вертикального или сверхкороткого взлета с площадки размером не больше 50 на 50 метров.

Предполагается, что такие летательные аппараты будут осуществлять грузопассажирские перевозки в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слаборазвитой дорожной инфраструктурой.

Особенность данной машины будет заключаться в том, что это будет полноценный летательный аппарат, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. То есть стать «пилотом» данного транспортного средства сможет обычный водитель привычного всем автомобиля.

Напомним, что Фонд перспективных исследований — государственный фонд, целью которого является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны России и безопасности государства, разработки и создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения