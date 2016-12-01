29 января 2017 года в Киргизии появилась Объединенная российская военная база.

Пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ «Кант» Авиабаза

В этот день вступило в силу соглашение между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, согласно которому российские военные объекты, уже находившиеся на территории республики, были объединены в единое юридическое лицо.

Цели и задачи российского военного присутствия остались прежними. В соглашении заново прописаны порядок и условия присутствия российских объектов, правила пребывания личного состава и членов их семей на территории страны с учетом особенностей ее законодательства. Документ не предусматривает каких-либо качественных или количественных изменений. Четыре российских военных объекта — авиабаза, испытательная база на озере Иссык-Куль, сейсмостанция и узел дальней связи ВМФ РФ остаются на прежних местах.

Объединение в единую структуру должно позволить организовать общий пункт руководства для централизации управления и более эффективного командования.

Соглашение действует в течение 15 лет и автоматически продлевается на 5-летние периоды, если одна из сторон не решит его действие прекратить. Однако для этого не менее чем за год до окончания срока действия документа соответствующее уведомление должно быть направлено другой стороне.

Документ был подписан еще в сентябре 2012 года действующими тогда главами военных ведомств двух стран Таалайбеком Омуралиевым и Анатолием Сердюковым в Бишкеке во время визита Владимира Путина в киргизскую столицу.

В состав объединенной российской военной базы в Киргизии вошли четыре объекта:

Кант

999-я авиационная база «Кант» (город Кант, Чуйская область) входит в состав 2 Командования ВВС и ПВО ВС РФ Центрального военного округа, является авиационным компонентом коллективных сил быстрого развертывания. Задача базы — поддержка с воздуха действий воинских подразделений Организации договора о коллективной безопасности и обеспечение безопасности территории и воздушного пространства стран — участниц ОДКБ. На вооружении базы штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

Военный аэродром с взлетно-посадочной полосой длиной более 2500 метров способен принимать все виды воздушных судов, в том числе Ан-124 «Руслан».

Летчики базы регулярно принимают участие в различных международных учениях антитеррористической направленности.

Пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ «Кант» Взлёт

Каракол

954-я испытательная база противолодочного вооружения Военно-морского флота РФ (г. Каракол, мыс «Кой-Сары», Иссык-Кульская область). Задача формирования — проведение испытаний военной техники ВМФ России, в частности элементов торпедного вооружения без боевого снаряжения, а также водолазных аппаратов. Кроме того, база отвечает за поисково-спасательное обеспечение полетов воздушных судов базы «Кант» над озером Иссык-Куль.

Кара-Балта

338-й узел дальней связи ВМФ РФ (с. Чалдовар, Чуйская область) обеспечивает связь Главного штаба военно-морского флота с судами, находящимися в Тихом и Индийском океанах, проводит радиотехническую разведку.

Объект оснащен сверхдлинноволновой радиостанцией, приемным и передающим радиоцентрами, центральным пунктом системы единого времени и антенно-мачтовым устройством высотой до 312 метров.

Джалал-Абад

17-я радиосейсмическая лаборатория сейсмической службы МО РФ (Майлуу-Суу, Джалал-Абадская область) проводит мониторинг испытаний ядерного оружия.

А что взамен?

Согласно документу, авиабаза «Кант» продолжает свое пребывание на безвозмездной основе.

В качестве арендной платы за использование земельного участка, где размещен Автономный сейсмический пункт, уполномоченному органу по чрезвычайным ситуациям и Институту сейсмологии Национальной Академии наук Киргизии предоставляется оперативная информация о координатах, силе и времени землетрясений на территории страны.

Что же касается условий пребывания формирований ВМФ РФ, то за земельные участки узла связи (811,2 гектара), испытательной базы (55 гектаров) и участок акватории, площадью 0,5 морской квадратной мили (171,53 гектара) ежегодная арендная плата составляет сумму более $4,5 млн взимается в долларах США и производится двумя равными долями ежегодно.

В документе подчеркивается, что российские воинские формирования носят оборонительный характер и не направлены против третьих сторон. Кроме обеспечения интересов РФ, призваны также совместно с ВС Киргизии обеспечивать защиту суверенитета и безопасности страны пребывания, в том числе противодействовать вооруженным нападениям международных террористических организаций.

Пресс-служба Российской авиабазы ОДКБ «Кант» В небе

Военный объект пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции Киргизии и освобождается от уплаты всех видов местных налогов, сборов, пошлин и других подобных обязательных платежей.

Руководство воинских формирований в праве нанимать киргизских граждан для работы в качестве обслуживающего персонала. В таком случае трудовые отношения регулируются российским законодательством. Российская база производит отчисления в социальный фонд согласно киргизскому законодательству.

Слухи о выводе несколько преувеличены

В начале декабря 2016 года средства массовой информации запестрили громкими заголовками о том, что глава Киргизии Алмазбек Атамбаев намерен выдворить российскую военную базу. Повод так посчитать дал сам президент в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

«Киргизия в будущем должна опираться только на свои силы. Это касается и российской базы. Вот меня все упрекают — Атамбаев выставил американскую базу, а российскую оставил. Имейте в виду, что о российской базе был договор, подписанный с нашей стороны Бакиевым (Курманбек Бакиев, президент Киргизии с 2005 по 2010 год — прим. ИА REGNUM ), там сказано, с этого года действующий срок заканчивается, после этого военная база должна была остаться на 49 лет и продлеваться потом на 25. Мы оставили только на 15 лет», — заявил Атамбаев, отвечая на вопросы журналистов.

Именно эти слова в СМИ были расценены, как угроза вывода российских войск с территории Киргизии. Однако в тот же день руководитель пресс-службы главы государства пояснил, что «президент Алмазбек Атамбаев не собирается закрывать российскую авиабазу в Киргизии».

К возможности принудительного вывода российского военного соединения с территории Киргизии эксперты отнеслись скептически. Якобы заявивший о подобном намерении киргизский лидер едва ли может сегодня быть уверен в том, что по истечении 15 лет действия подписанного соглашения он будет уполномочен решать подобные вопросы.

«Если предположить, что Киргизия в 2032 году решит указать авиабазе ОДКБ на дверь, — то маловероятно, что решение это будет как-то зависеть от мнения Алмазбека Атамбаева. Срок его полномочий истекает в конце следующего года. Удастся ли ему однажды вновь прийти к власти — большой вопрос», — пишет шеф-редактор ИА REGNUM в Бишкеке Григорий Михайлов.

Стоит отметить, что присутствие российского контингента в значительной степени укрепляет обороноспособность Киргизии, не выдающейся достижениями как в оснащении военной техникой, так и в подготовке личного состава. Напомним, что в рейтинге военной мощи Global Firepower Киргизия вошла в последнюю двадцатку стран, заняв 110 место из 126. По версии издания, в Киргизии есть 3 миллиона трудоспособных граждан, из которых к военной службе пригодны только 2,7 млн. Действующих военнослужащих в стране порядка 16 тыс., а военный бюджет составляет $249 млн. Авторы рейтинга насчитали в Киргизии 150 танков, 30 самоходных артиллерийских установок, 21 реактивную систему залпового огня, 159 артиллерийских орудий и 6 вертолетов, лишь два из которых — ударные.

Вступившее в силу соглашение подразумевает содействие российской стороны в обеспечении киргизской армии современным и совместимым вооружением, военной и специальной техникой. Номенклатура и объемы поставок будет определять Минобороны Киргизии в контрактах и других соответствующих документах.