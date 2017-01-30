За почти шесть лет сирийского конфликта многим его участникам пришлось понести большие потери, но есть и те, кто смог получить преимущества в ходе этой гражданской войны. Так, ни одна группировка не добилась столько же, сколько ливанская шиитская группировка «Хезболла», которая превратилась в значительную силу на Ближнем Востоке, пишут Колин П. Кларк и Чад С. Серена в статье для The National Interest.

upyernoz Флаг Хезболлы

Эта вооруженная группировка, которая следует делу Иранской революции, может похвастаться богатым опытом ведения боевых действий и контролем ключевых постов в ливанском парламенте. Возглавляемая Хасаном Насраллой группировка на протяжении долгого времени поддерживает отношения с Ираном и Сирией. Более того, САР была тем каналом, через который Тегеран передавал «Хезболее» оружие, а также местом, где проживал ряд наиболее влиятельных её лидеров.

Если в начале конфликта члены «Хезболла» выполняли роль советников и тех, кто занимается подготовкой сирийского ополчения, то впоследствии она стала участвовать непосредственно в боях, как например, в апреле 2013 в городе Эль-Касайр в провинции Хомс, а также в конце декабря 2016 года в Алеппо.

Группировка неслучайно направила своих членов в Сирию. Так, бойцы «Хезболлы» получили крайне важный опыт боев в условиях плотной городской застройки, а также знакомство с принципами ведения боевых действий с противником, значительно отличающимся от прежнего врага группировки — Сил обороны Израиля.

Israel Defense Forces Силы обороны Израиля

В Сирии группировка отточила свои навыки ведения войны против различных негосударственных сил, в том числе террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Наибольшим стимулом для вступления в конфликт в Сирии стало противодействие все большему влиянию суннитских радикальных группировок по всему региону, а также растущая их популярность в самом Ливане. Так, лидер организации заявил, что целью группировки теперь является борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Группировке также пойдет на пользу то, что помимо Сирии и Ирана, она сотрудничает с Россией. Так, по данным официальных лиц США, члены группировки сотрудничали не только с военнослужащими иранского Корпуса стражей исламской революции, но и с подразделениями специального назначения России. В рамках боевых действий в Сирии «Хезболла» повысила свой потенциал взаимодействия с другими организациями, отточила свою тактику и расширила свою способность командования в условиях боя. Все эти успехи могут быть применены и в Ливане.

Несмотря на приобретения, группировка понесла и потери. За четыре года боев в Сирии она потеряла больше, чем за 18 лет оккупации Южного Ливана Израилем, то есть около двух тысяч погибшими и приблизительно шесть тысяч ранеными.

Окажутся ли приобретения соразмерны потерям, будет зависеть от двух факторов. Во-первых, насколько группировка выросла в качестве воюющей силы, и сможет ли она сохранить полученный опыт, не будучи вовлеченной в активные боевые действия. Поскольку «Хезболла» имеет прибежище в Ливане, она сможет восстановить свои силы со временем, подготовив новобранцев в рамках полученного в Сирии опыта. При этом она сохранит связи с организациями, с которыми сотрудничала на войне в САР. Во-вторых, сможет ли она обратить свои боевые победы в политические успехи в Ливане.

Таким образом, хотя большая часть участников сирийского конфликта оказались среди проигравших, «Хезболла», хоть и не без потерь, но добилась значительных преимуществ как в Ливане, так и по всему региону.