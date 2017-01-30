Угроза ядерной конфронтации обостряется в пяти различных регионах, наименее заметным из которых является Южная Азия. Нью-Дели так и не смог найти способа решить проблему вооруженных группировок, которые пользуются прибежищем в Пакистане. До сих пор в распоряжении у Индии находится всего два варианта — не отвечать никак на теракты против своих граждан или осуществлять военные планы, включающие в себя нанесение ядерных ударов по соседней стране. При этом третья возможность, которая подразумевает использование подразделений специального назначения, может уже находиться на рассмотрении.

WikiImages Ядерное оружие

За последние семь десятилетий напряженных отношений с Пакистаном основное внимание в военных планах Индии было перенесено с ведения крупномасштабной войны на конфликт ограниченных масштабов, подразумевающий использование неядерных сил. Таким образом, переход от них к применению подразделений специального назначения является шагом в правильном направлении. Однако этот прогресс мало чем может успокоить на фоне того, как никуда не ушел потенциал эскалации и когда ядерное оружие является вероятным ответом на любое вооруженные столкновение, пишет Майкл Крепон в статье для The National Interest.

В центре плана ведения Индией классической войны против Пакистана находится проведение широкомасштабного и длительного процесса мобилизации. Он никак не помог Индии после кризиса 2001 года, вызванного вопиющим нападением на парламент страны. Тогда Нью-Дели провел массовую мобилизацию, но армия Пакистана смогла более оперативно совершить разворачивание сил. Из-за этого перспектива начала крупномасштабной неядерной войны стала бы плохим выбором для Индии на фоне возможности применения ядерного оружия.

Тем не менее от военных планов не отказываются, их развивают. После этого армия Индии внесла коррективы в свои расчеты, теперь рассчитывая нанести быстрые удары и занять позиции по большому числу направлений. В ответ на это Пакистан разработал доктрину использования ядерного оружия для различных военных целей.

Так называемая доктрина «Холодного старта» армии Индии по-прежнему находится в силе, несмотря на то, что ее осуществление является проблематичным из-за давней несогласованности отношений между гражданскими и военными властями страны, а также ввиду несогласия относительно проведения совместных военных операций и закупок. Что важнее, неядерный конфликт ограниченных масштабов, как бы тщательно он ни планировался, может выйти из ожидаемых рамок. Лидеры гражданского руководства Индии еще должны одобрить планы армии страны, поскольку они не использовали их после терактов в Мумбае в 2008 году.

С тех пор в Пакистане произошло большее, чем в Индии, число терактов, однако ввиду того, что стоявшие за ним террористы являются по большей части доморощенными экстремистами и поскольку эти радикалы не стали совершать теракты против индийских целей, их вопиющие акты не вызывают опасений относительно войны на субконтиненте.

Напротив, теракты против Индии, которые исходят из Пакистана, обладают четким потенциалом эскалации. Они обычно возникают, после того как Нью-Дели делает шаги в сторону улучшения отношений с Пакистаном. Премьер-министр Нарендра Моди сделал три таких шага. Так, он пригласил своего пакистанского коллегу Наваза Шарифа на свою инаугурацию в мае 2014 года. В июле 2015 года он согласился возобновить непростой диалог по всем вопросам, давно стоявшим на повестке дня двухсторонних отношений. В декабре 2015 года он совершил необъявленный визит в Лахор, взяв с собой подарки для Шарифа и его семьи в честь дня рождения и свадьбы.

За этими шагами последовали теракты против лагерей вооруженных сил и консульств Индии в Афганистане. Так, после нападения на блокпост военнослужащих Индии в пакистанском Ури в сентябре 2016 года Моди отказался от пути дипломатии и занял крайне жесткую линию. Вслед за этим Нью-Дели объявил о нанесении «хирургически точных ударов» по всей линии разделения в Кашмире, а затем были приняты дальнейшие меры, заключающиеся в давлении на слабые точки Пакистана — раздувание недовольства в Белуджистане и пересмотр Договора о водах Инда.

Pakistan Пакистан. Армия

Отношения между Нью-Дели и Исламабадом оказались в крайне непростой ситуации, тогда как мало надежды на улучшение в ближнесрочной перспективе. Так, дипломатические отношения двух стран едва ли поддерживаются, в Кашмирской долине тлеет конфликт из-за неумелого управления со стороны Индии, а по всей линии разграничения слышны выстрелы артиллерии.

Военная кампания Пакистана против радикальной группировки «Техрик-е Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятнее всего, так никогда не закончится, однако сейчас, на фоне замедления ее темпов возникает вопрос, а каким будет следующих шаг борьбы Исламабада с терроризмом. На данный момент ответа на этот вопрос нет.

Крайне маловероятными являются удары по руководству движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сетям Хаккани — террористической организации, связанной с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку Исламабад вряд ли уступит свое влияние в Кабуле Индии.

Решение проблемы лавинообразного роста случаев насилия и борьба с религиозными группировками, настроенными против Индии и склонными к насилию, также носит проблематичный характер, поскольку такие шаги приведут к большему вмешательству военных и увеличению количества столкновений, особенно в Пенджабе. Не так много шансов и того, что Исламабад займет позиции против антииндийских группировок на фоне того, как Моди стал следовать более жесткой линии, и глубокой неудовлетворенности жителей Кашмира. Более того, очень многое теперь зависит от случая, особенно от новых терактов против военных и дипломатов Индии.

Со своей стороны, внутриполитические силы и недовольные СМИ и социальные сети Индии негативно реагируют на колебания Нью-Дели в отношении даже незначительных терактов, совершаемых группировками, которые пользуются убежищем в Пакистане. Горячим головам все равно, наносят ли теракты против Индии ущерб репутации Пакистана на региональном и международном уровне, как и нет им дела до того, пойдет ли Индия на ответные шаги или нет. Нью-Дели ожидает поддержку — или по меньшей мере непротивление — в случае ответного удара по Пакистану.

В то же самое время дипломатия Пакистана находится в крайне сложном положении. Утверждение о том, что Исламабад не разделяет террористов на хороших и плохих, не поддерживается фактами, тогда как призывы к возобновлению диалога и разрешению конфликта не находит отклика. Связано это с тем, что «плохие» террористы, которые пользуются прибежищем на территории страны, подавляют и те, и те призывы. Пока Пакистан не примет четких мер против таких группировок, ему нечего надеяться на то, что его справедливая позиция будет услышана.