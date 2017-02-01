Президент правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский дал жесткую оценку Украине. В субботу, 28 января, в эфире телеканала TVP Rzeszów он сообщил, что политика Киева вызывает у него все больше и больше сомнений. Свое заявление Качиньский сделал в Подкарпатском воеводстве, куда прибыл на конференцию местного отделения партии. В начале этого года мэр подкарпатского города Перемышль Роберт Хома спровоцировал серьезное обострение польско-украинских отношений. Как ранее писало ИА REGNUM, украинские пограничники отказались пропустить Хому во Львов. Инцидент случился 17 января этого года. Сам мэр пояснил, что за решением объявить его персоной нон грата стоит «Служба безопасности Украины, в письме, выданном 29 декабря прошлого года». Чуть позже СБУ признала, что действительно блокировала Хоме въезд на Украину «с целью обеспечения безопасности государства и недопущения нанесения ущерба его национальным интересам», причем указание было дано еще 12 декабря прошлого года. Представитель спецслужбы Александр Ткачук заявил, что мэр «участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле… Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей».

Mp.pl

Внесение Хомы в черный список вызвало бурную реакцию во всех средах польского общества, включая варшавский политический салон. Последовал и официальный демарш МИД Польши. И вот несколько дней назад Служба безопасности Украины пошла на попятный. Мэра Перемышля «реабилитировали», так как, по словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «украинская сторона положительно восприняла оценку» Хомы, которую «он публично дал антиукраинским маршам в городе». В пятницу, 27 января, информацию подтвердил в эфире Radio Rzeszów посол Украины в Польше Андрей Дещица. Однако все это не помешало Качиньскому изложить свою позицию по динамике польско-украинских отношений. Президент правящей партии напомнил, что в декабре прошлого года он уже имел разговор с президентом Украины Петром Порошенко. В нем предупреждал его: у Киева не может быть сомнений в том, что Варшава «на такую ситуацию, в которой убийцы, массовые убийцы на Украине объявляются героями, не соглашается; что продвижение таких позиций недопустимо в цивилизованном мире». Как подчеркнул Качиньский, «это было сказано также и мною, потому что я общался довольно долго с президентом Порошенко, совершенно однозначно… Мы в любом случае, конечно, не свернем с этой линии, мы будем интересы Польши защищать». Глава PiS отметил в отношении скандала с мэром Перемышля, что «в настоящее время мы сталкиваемся с такими движениями украинской стороны, которые заставляют нас призадуматься, в какую сторону поворачивает Украина». И отвечая на вопрос, будет ли «дело Хомы» неприятным эпизодом или серьезной трещиной в польско-украинских отношениях, многозначительно добавил: «А это еще посмотрим».

Michał Józefaciuk Пётр Порошенко

В контексте слов Качиньского начинает иначе смотреться инициатива главы дипломатического ведомства Витольда Ващиковского, опубликовавшего на прошлой неделе секретную записку «Тезисы о политике Польской Республики в отношении России и Украины» от 4 марта 2008 года за авторством на тот момент директора Департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича. В ней говорилось, что Варшава должна серьезно задуматься, насколько украинское общество и его элиты готовы к прочному стратегическому союзу с Польшей, так как «представляется, что наши влияния не смогли глубоко укорениться на украинской почве, а их основным стержнем до 2005 года были дружба и взаимное доверие президентов Квасьневского и Кучмы». Может даже сложиться впечатление, что в контактах с Киевом польские власти слишком сильно поддались на тактику украинских партнеров, упоминалось в «Тезисах». При этом подчеркивалось, что оживленный диалог с Россией представляет для Варшавы ценность сам по себе, не говоря уже о том, что польское государство связывают с российским «экономические интересы, которые не сводятся к энергетической проблематике (хотя та, безусловно, играет важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях) или взаимной заинтересованности вопросами культурно-интеллектуальной сферы». С учетом обозначенного президентом «Права и Справедливости» фактора неопределенности развития польско-украинских отношений, намека на возможность резкого геополитического разворота, не исключено, что Ващиковский через обнародование документа показывал Киеву: в наших запасниках есть и такое.

До сих пор политика Польши в отношении Украины сводилась к трансляции мессианских представлений и экономического «обескровливания». Что касается первого, то здесь Варшава хотела навязать восточной соседке собственную концепцию исторической политики. Этому, среди прочего, служит в настоящее время активное вовлечение Польшей в свое образовательное пространство украинской молодежи, вплоть до переманивания талантливых юношей и девушек в польские институты и университеты. Предполагается, что таким образом они будут обучены смотреть «польскими глазами» на украинскую историю. Что касается второго, то здесь речь идет о высасывании в Польшу дешевой рабочей силы. В последнее время складывается ощущение, что Варшава начинает делать ставку именно на это, осознавая, что национально-культурная польская автономия на Украине не пройдет, в первую очередь из-за активного сопротивления западно-украинского элемента. На днях премьер-министр Польши Беата Шидло анонсировала реформу миграционного законодательства. По данным польского ежедневника Dziennik Gazeta Prawna, цель изменений — стимулирование притока трудовых мигрантов с Востока, главным образом украинцев. Ставку Варшава делает на молодых, которым должно будет легче приехать (не только одиноким, но и семейным) и столь же легче остаться. Как заверил заместитель министра развития Ежи Квечиньский, эта политика должна стать «эффективным рецептом от демографического кризиса в Польше». В свою очередь украинский портал «Апостроф» констатирует: «Западные области ходят на работу в Польшу буквально с котомкой. У них там кум, брат, сват».

Но есть нюансы. Во-первых, у Варшавы появляются конкуренты. Radio Praha цитирует президента Экономической палаты Чехии Владимира Длоуги, который считает, что в настоящее время ставку необходимо сделать на иностранные кадры, и в первую очередь украинские. «Экспорт иностранной рабочей силы, что касается длительной перспективы, проблему не решает, и украинцы нас не спасут, — говорит Длоуги. — Однако краткосрочного эффекта за счет заграничных кадров добиться можно. Они способны помочь в отраслях, где дефицит рабочих рук достиг критической отметки. Я не вижу препятствий для того, чтобы «залатать прореху» краткосрочным открытием канала для притока специалистов с Украины. Временную передышку можно использовать для перестройки нашей собственной системы образования и профподготовки, а также для развития научно-исследовательского сегмента, чтобы создать источник собственных кадров». По словам президента Экономической палаты, чешские предприниматели постоянно заявляют о желании нанимать именно украинцев. Это обусловлено культурной и языковой близостью. Вдобавок уровень образования у выходцев с Украины достаточно высок, просто у них нет работы на родине. Продолжим при этом, во-вторых, в чешско-украинских отношениях нет такого взрывоопасного конфликтного потенциала, который есть в польско-украинских. В Польше хватает тех, кто опасается, что прибывающие украинцы будут навязывать свои «бандеровские взгляды», создавая серьезное социальное напряжение в стране. Некоторые говорят даже, что поэтому Варшава должна сделать ставку на привлечение в Польшу в качестве мигрантов белорусов, с которыми прошлое поляков не разделяет.

Fung Choi Рабочие-мигранты

В-третьих, варшавский политический салон не может не принимать во внимание новые реалии мировой геополитики. Накануне инаугурации президента США Дональда Трампа в студии Зарубежной службы Польского радио прошла дискуссия на тему «Союз Польша — Украина в контексте изменений на международной арене». Как заявил политолог Лукаш Адамский из Центра польского-российского диалога и согласия, учитывая возможность радикального поворота США в отношении Украины, если «в Вашингтоне возникнет желание договариваться с другими крупными странами, провести очередную Ялту, Польша должна сделать все, чтобы со своей стороны увеличивать политические издержки такой операции». В свою очередь эксперт Центра восточных исследований Рафал Садовский полагает, что Варшава имеет возможность влиять в региональном измерении. По его словам, «речь идет о партнерах из стран Евросоюза, которые разделяют нашу точку зрения. Это не только Германия, но и Великобритания, где высказывания Дональда Трампа по Украине приняты с большой осторожностью. Это также страны нашего региона. Конечно, для Польши это означает усиление активности, но наш потенциал в этом вопросе довольно большой. Здесь важное значение имеет также сама Украина, а точнее то, чтобы украинцы давали нам положительный повод для их поддержки». Но таких «положительных доводов» поступает все меньше и меньше. На фоне того, что «в польско-украинских взаимоотношениях обходить историю не удастся», для Варшавы становится принципиальным иметь на Украине союзника против агрессивной антипольской мутации вируса украинского национализма. А есть ли кто? Похоже, что с этой мутацией уже неспособны справиться ни Днепропетровск, ни Харьков, ни Одесса, ни даже Киев.

Тем временем польские средства массовой информации дают информационные сообщения о том, что в субботу, 29 января, президент Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель. В реляциях Белого дома указывается, что с Берлином глава Соединенных Штатов разговаривал об Украине, в отчете о беседе с Москвой Украина уже не упоминается, хотя на сайте российского президента говорится, что Украина была среди обсуждаемых тем. Варшава гадает, что бы это значило, но на всякий случай подозревает недоброе и готовится к переменам.