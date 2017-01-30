Федор Бондарчук снял новое кино, и это всегда интересно, потому что каждый его фильм должен по умолчанию быть каким-то креативным представлением государственной идеологии. Учитывая, что режиссер входил в список доверенных лиц президента на последних выборах и был связан с «Молодой гвардией Единой России», новая картина обещала продемонстрировать провластную интерпретацию массовых беспорядков, о чем заявлял уже трейлер. Бондарчук сам раздувал ажиотаж, говоря про связь сюжета «Притяжения» с событиями в Бирюлёво 2013 года. Но прием, когда автор напрямую указывает на источник вдохновения, используется редко и противоречит логике иносказания. Как-то не припомнится, чтобы тот же Бондарчук рассказывал направо и налево, что его «Обитаемый остров» про тщету оранжевых революций, прежде всего украинской. По всей видимости, с «Притяжением» не так-то все просто и однозначно, как пытаются это представить создатели.

Цитата из к/ф «Притяжение». реж Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Паника

История про появление инопланетного корабля в Чертаново и обозлившихся местных жителей по некоторым признакам формально схожа с тем, что произошло в Бирюлёво. Но стоит вспомнить события трехлетней давности: в октябре 2013 года гражданин Азербайджана Орхан Зейналов, проживавший в Москве около 10 лет и работавший на овощной базе, поздно ночью убил местного жителя Егора Щербакова. Через несколько дней толпа, недовольная бездействием власти, разнесла торговый центр, где якобы работали «кавказцы». По итогам произошедшего были уволены местные начальник полиции, префект округа и глава управы. По сути, власть переложила ответственность за гражданские волнения на органы правопорядка, плохо следившие за растущим криминогенным уровнем района. Попробуем теперь интерпретировать те события через сценарий «Притяжения». Окажется, что Орхан Зейналов — это добрый и пушистый пришелец из ближнего зарубежья, которого из личных и подлых амбиций подставили бирюлевцы, а потом обманули и всполошили остальной народ. Что-то не сходится… Еще очень часто в связи с беспорядками 2013 года звучали комментарии, что озлобленность москвичей вызвана общим неблагоприятным уровнем жизни в Западном Бирюлёво. Эта тема нашла у Бондарчука очень необычное звучание. Бирюлевцам из кинематографического Чертаново настойчиво рекомендуют переехать в гостиницы со всеми удобствами, подальше от непредсказуемой летающей тарелки. Но жители спального района не хотят покидать своих родных мест даже перед лицом инопланетной опасности! Они всеми фибрами держатся за свою жилплощадь и ради этого готовы даже стоять в очереди за развозной водой, по пять литров на человека.

Цитата из к/ф «Притяжение». реж Фёдор Бондарчук. 2017. Россия Военная техника на месте происшествия

Авторы картины, несмотря на декларируемую ими связь сюжета с волнениями трехлетней давности, произвели много усилий, чтобы «Притяжение» не отдавало националистическим душком. Для этого была задействована группа юношей пестрого состава, которая много значит для сценария. Помимо одного из главных героев, компания включает в себя натурального скинхеда, раскосого азиата (актер Евгений Сангаджиев) и трусоватого паренька, возможно, нетрадиционной ориентации, с неестественным цветом волос. Недовольная толпа в «Притяжении» собрала не только подростков и молодых людей, как это было в реальной Москве, но и женщин, а также взрослых мужчин, больше похожих на мониторящих митинги сотрудников центра «Э». Можно, конечно, посчитать поголовное возмущение метафорой ксенофобии, которая стрижет всех под одну гребенку, но увы, Бондарчук не высокоидейный гуманист. Всё человеколюбие режиссера характеризуется эпизодом, в котором обсуждается приказ: можно ли будет стрелять по толпе в случае чего или нет? Можно, Федор Сергеевич, уже можно, и как раз именно в таких ситуациях! Не вводите собственных персонажей в замешательство и неведение! Поинтересуйтесь положениями принятого прошлым летом закона о Росгвардии, раз уж Трампа успели оперативно в кадр вставить как президента США (тщетно пытающегося получить доступ к инопланетянам).

Пришелец, который должен был прилететь из межгалактического Азербайджана, оказывается слишком рафинированным, хотя и осведомлен про коррупцию. К таким лицам невозможно испытывать неприязнь — мало того, что они говорят по-русски, но и кухня их, без острого, нам родственная. Так кто же на самом деле эти инопланетяне, если отбросить откровения режиссера? Ответ скрыт в одежде пришельца, которую он надевает, точнее, выбирает — шапка-ушанка и шинель, как обычно наряжаются иностранцы на Старом Арбате. Ранее его корабль был атакован авиацией по протоколу противостояния угрозе НАТО. Собственно, инопланетянин — это типаж иностранца из благополучной западной страны, где другие морально-этические нормы. А дальше получается прямо-таки непатриотический кульбит сюжета: с одной стороны, темный народ, с другой — дочь полковника, которая влюбляется в пришельца. По сути, «Притяжение» разделяет россиян на две неравные части, меньшая из которых — отпрыски высокопоставленных силовиков и лиц, к ним приравненных. Бондарчук желает подрастающему поколению найти себе любовь на Западе, что в нынешних условиях светит лишь обеспеченным. Ну и про соцобеспечение капстран не забыли. Есть такой недавний фильм «Элизиум», где малая часть человечества живет на спутнике Земли и пользуется медицинской технологией бессмертия. По всей видимости, этой картиной вдохновлялись авторы «Притяжения», когда пришельцы оздоровили дочь полковника. Счастье — оно же не для каждого, потому что всем не хватит.

Цитата из к/ф «Притяжение». реж Фёдор Бондарчук. 2017. Россия В борьбе против внеземного

Таким образом, новый фильм Бондарчука в большей степени ориентирован на Запад, где с радостью посмотрят на русских дикарей и добрую дочь местного воина (которая скромно живет в Чертаново, а не на Рублевке, как ей положено по статусу). Международный кинопрокат «Притяжения», кстати, позволил проекту окупиться еще до выхода, так как права были проданы более чем в 40 стран. Нашим же патриотически настроенным зрителям достаточно втереть сказки про Бирюлёво. Это не говоря уже про условность ситуации с приземлением корабля, при котором весь город бы эвакуировали, а не заборчиком место высадки огородили. В фильме очень много подобных невероятных ситуаций — вроде спокойно проходящего, без препятствий силовиков, народного схода. Хорошо характеризующим охранительное сознание сценариста стал ход с первыми парламентерами от землян: у россиян ими стали высокопоставленный военный и депутат от группы фракций (в западных картинах обычно это ученые). В общем, всех несуразностей и не перечислишь.

Последнее, о чем стоит упомянуть, — это вопиющие нарушения закона в содержании «Притяжения», учитывая его возрастной рейтинг 12+. В картине присутствуют проявления педофилии — близкие отношения несовершеннолетних девушек и их молодых людей повзрослее. Много сцен курения школьницы, но вступительный титр не сообщает о вреде курения. Для продукции продюсера Бондарчука это не впервой. Ранее его пытались упрекнуть в куда более тяжелых нарушениях в фильме «Духless», но Минкульт лишь развел руками и принял сторону режиссера «в законе». Промолчат в этот раз и прочие радетели за права ребенка, так как Федор Сергеевич уж больно близок к власти, и оттого ему больше позволено, нежели другим.