Ирано-американские отношения могут быстро выйти из-под контроля и стать более враждебными, чем они являются на сегодняшний день, и президент Дональд Трамп и его команда обеспечения национальной безопасности могут оказаться в ситуации, которая грозит вылиться в вооруженный конфликт, пишет Дэниэл Депетрис в стать для The National Interest.

Commons.wikimedia.org Иран и США

Автор указывает, что для уничтожения даже тех напряженных отношений, которые существуют между Вашингтоном и Тегераном, нужно не так много. Во-первых, последней каплей может стать очередное задержание граждан США в Исламской республике, которая довольно часто за свою новейшую историю арестовывала тех, кто является подданным США, но и людей с двойным, американо-иранским гражданством.

Vectorportal Задержание

Их Тегеран, отмечает автор, часто используют в качестве разменной монеты, с помощью которой Иран вызволяет из рук американского правосудия своих граждан, нарушивших санкции или совершивших финансовых преступления. И если администрация Обамы проявляла сдержанность, часто идя за закрытые переговоры с Тегераном, то от Трампа подобного терпения ожидать вряд ли приходится.

Во-вторых, отношения между Вашингтоном и Тегераном могут погубить дополнительные санкции, которые введет Конгресс. На фоне того как большинство в Конгрессе получили республиканцы, которые были против ядерной сделки с Тегераном, теперь у них есть возможность прекратить процесс отмены санкционного режима. Антииранские ястребы рады, что Белый дом покинула администрация Обамы, которая и договорилась с Ираном, а на её место пришел президент-республиканец. Теперь у них есть возможность на протяжении четырех лет отправлять на стол президента США один законопроект против Исламской республики за другим.

Bjoertvedt Здание Конгресса США

Наконец, крест на взаимоотношениях двух стран может поставить отсутствие связи между высокопоставленными военными чинами, из-за которого не будет возможности оперативного предотвращать инциденты в прибрежных Ирану водах.

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