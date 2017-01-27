Дороги

«В 2016 году мы капитально отремонтировали около тысячи километров дорог. Это рекордное количество километража за последнее десятилетие… В 2017 году мы планируем отремонтировать таким образом минимум 2−2,5 тыс. км и около 80 мостов», — огласил планы своего министерства глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в эфире телеканала 1+1. Для этого в бюджете предусмотрено 30 млрд грн (чуть более 1 млрд долл). Следует отметить, что 30 млрд грн на 2 тыс. км автодорог — затраты вполне реальные, однако только в том случае, если речь о текущем среднем ремонте, поскольку капитальный ремонт километра автодороги на Украине, по оценке экс-главы «Укравтодора» Сергея Пидгайного, в 2015 году обходился в 20−30 млн грн.

Однако министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко выразил мнение, что указанные 30 млрд должны пойти в первую очередь на ремонт 120 тыс. км дорог местного значения. «Сегодня 120 тыс. км дорог — местная инфраструктура, которую мы сегодня должны практически восстановить», — отметил он во время заседания правительства. На 120 тыс. км указанной суммы, конечно же, не хватит, однако дело в другом. Дороги местного значения находятся в несоизмеримо худшем состоянии, чем дороги общегосударственного значения. В том случае, если деньги действительно пойдут на ремонт трасс, о которых говорит Зубко, ни о каких 2 тыс. км за 2017 год не может быть и речи. Там — только капремонт.

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о новом типе автодорог на Украине — дорогах оборонного значения (в военное время используются для военных перевозок, эвакуации населения, перевозок, связанных с эвакуацией грузов). В случае объявления военного положения движение по таким дорогам будет регулироваться специально, вплоть до полного временного запрета гражданских перевозок.

Полностью платных автодорог на Украине нет и появятся они не скоро (если появятся вообще). Однако платить за проезд водителям всё же придётся. На первом этапе это коснётся транзитных грузов, перевозимых по автодорогам. Следом, скорее всего, эта же мера будет внедрена и применительно к внутренним перевозкам. Об этом в интервью еженедельнику «Фокус» рассказал глава «Укравтодора» Славомир Новак. «Я спорю с Бюджетным комитетом ВР о необходимости введения оплаты для грузового транспорта, начиная с нашей первой встречи. Дороги разрушают именно грузовики. К тому же бизнес с каждой поездки получает прибыль, поэтому и за использование дорог он должен платить. Сейчас депутаты вроде согласились ввести оплату за транзит грузового транспорта. Это отлично, но больше всего эксплуатируют украинские дороги именно отечественные грузоперевозчики. Будет честно, если украинские предприниматели станут платить за использование дорог наравне с иностранцами. Такое решение сталкивается с сопротивлением аграрного лобби, но если мы хотим иметь страну с нормальной сетью дорог, другого выхода нет».

Указанную инициативу он продвигал с первых дней в должности, т. е. с осени прошлого года, однако тогда ему не удалось убедить депутатов заложить соответствующие изменения в бюджет Украины.

Проблему платных (концессионных) дорог глава «Укравтодора» также надеется сдвинуть с мёртвой точки. По его словам, первым таким проектом станет дорога от Одессы в Польшу, которая станет частью европейского транспортного коридора, заканчивающегося в Португалии. Новак собирается презентовать этот проект в Европе совместно с Владимиром Омеляном, но отмечает, что начинать его бессмысленно до тех пор, пока не будут приняты поправки в закон «О концессии».

Владимир Гройсман во время заседания правительства, посвящённого подготовке к сезону ремонта дорог, также обратил внимание на трассу Львов-Одесса, отметив, что она — приоритет «Укравтодора» на текущий год: «Мы эту магистраль [Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса — Ред.] берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать».

У дорожных строителей с этого года появится новая статья расходов. Для повышения качества новых дорог и улучшения контроля за их строительством надзорные функции будут переданы независимым инженерам-консультантам. Такую новацию придумали в правительстве. «Инженеры-консультанты должны будут иметь сертификат FIDIC — Международной федерации инженеров-консультантов», — уточнил Владимир Омелян. Стоимость их услуг будет составлять около 5% бюджета строительства.

Железная дорога

В начале января в правительстве случился небольшой субординационный конфликт. Владимир Омелян теперь не может влиять на своего экс-подчинённого — главу «Укрзализници» Войцеха Балчуна. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман своим решением вывел компанию из подчинения министерства и подчинил её напрямую правительству. По итогам министр написал крайне путанный и пафосный пост в Facebook, из которого совершенно невозможно понять подоплёку решения Гройсмана. Впрочем, её несложно угадать. Даже если оставить в стороне вопрос коррупции, на которой Балчуна пытались неоднократно поймать (и не поймали), есть объективная реальность: глава железнодорожной компании и министр не ладят друг с другом с самого начала совместной работы. Между тем польский менеджер — креатура главы правительства и тот таким образом попросту защитил члена своей команды.

В апреле Балчуну предстоит держать ответ за 12 месяцев своего пребывания на посту главы компании. За это время «Укрзализниця» сменила занавески и подушки в поездах, отменила дублирование объявлений на русском языке, отменила счёт вагонов с головы/хвоста поезда (теперь они считаются с запада/с востока) и анонсировала повышение тарифов на пассажирские и железнодорожные перевозки. При этом грузоперевозки по железной дороге в минувшем году снова просели на 0,6%, до 292,4 млн тонн, а в первую половину января снова из-за холодов массово ломались скоростные поезда «Интерсити+» (не менее 10 случаев). Т. е. успехов не так чтобы много и отчитываться по сути не о чем. Однако если раньше Балчуну пришлось бы докладывать всё это главе Мининфраструктуры, то теперь — своему патрону. Авось не выгонят.

Издание «Вести-Украина» провело собственное расследование и выяснило, какими способами «Укрзализниця» собирается «доить» пассажиров кроме банального повышения тарифов:

— Переаттестация составов. Разница в стоимости билетов на поезда одного направления может доходить до 200 грн только потому, что поезда имеют разный класс (вариант: состав после ремонта);

— Активное использование коэффициентов. Если раньше стоимость колебалась в зависимости от дней недели, то теперь дороже станет путешествовать летом (коэфф. 1,07 к тарифу) и на Пасхальную неделю (коэфф. 1,04 к тарифу).

— Придерживание дешёвых билетов до отправления: «Для продажи открывают только четыре вагона из девяти [выше классом — Ред], и их продают полностью. Других вариантов у пассажиров нет, поэтому более дорогие билеты расходятся быстро. А оставшиеся дешёвые билеты появляются только утром в день отправления, и вагоны, как правило, остаются полупустыми», — объяснила изданию проводница поезда Харьков-Львов Виктория Фисина.

Глава офиса Национального инвестиционного совета при президенте Украины Юлия Ковалив по итогам встреч на экономическом форуме в Давосе распространила в соцсетях новость: американская General Electric согласна не только сотрудничать с «Укрзализницей» по модернизации подвижного состава (как это предусмотрено меморандумом, подписанным двумя компаниями прошлым летом), но и локализовать производство на территории Украины. Правда, о подробностях такого решения пока ничего не известно.

Владимир Омелян через сайт министерства дал понять, что Украина намерена сокращать железнодорожное сообщение с Россией и перебрасывать освободившиеся составы на европейское направление: «Сейчас рассматривается новое направление на Польшу. Кроме того, мы хотим запустить в этом году маршрут Мукачево — Будапешт. … Рассматриваем направление на Словакию».

Аэропорты

Аэропорты Украины за 2016 год приняли и отправили 12,928 млн пассажиров, что на 20,9% превышает результат 2015 года. 67% всех пассажиров (8,65 млн, на 1,37 млн больше, чем в прошлом году) пришлось на «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины. Авиакомпании Украины в прошлом году перевезли 8,274 млн пассажиров. Следует отметить, что авиакомпании растут даже быстрее рынка, поскольку смогли улучшить свой результат на 31,2%. Из региональных аэропортов, предоставивших журналистам статистику, наиболее активно развивался в прошлом году аэропорт Запорожья (пассажиропоток вырос в 2,1 раза, до 275 тыс. пассажиров). Впрочем, в компании «Украэрорух» отметили, что за 4 года транзитные авиапотоки через Украину снизились в 4 раза — с 352 до 86 тыс. рейсов

У украинских аэропортов есть пока ещё мало задействованный ресурс роста — внутренние перевозки: «Мы работаем над дополнением к программе скидок на аэропортовые сборы. Но без системного подхода удешевить рейсы будет сложно. Спрос на перелеты из Львова большой. Нам интересны Одесса, Харьков, Херсон, Ужгород, но себестоимость билета в Одессу выше, чем в Вильнюс, а, соответственно, и спрос невысокий», — объяснила генеральный директор международного аэропорта им. Данилы Галицкого Татьяна Романовская. Основная причина того, что летать внутри страны дороже чем за границу — НДС, начисляемый на все составляющие стоимости авиабилета на внутренних рейсах. Второй фактор — стоимость авиационного топлива (на Украине выше на 10−30%). Первое — в компетенции Верховной рады, второе — правительства.

Первый вице-премьер-министр и министр экономики Украины Степан Кубив обсудил с инвесторами из США возможность строительства в Умани (Черкасская область) нового международного аэропорта на базе военного аэродрома. Сумма потенциальных инвестиций может составить 140 млн долл. Умань интересна инвесторам по нескольким причинам: готовые ВПП, достаточно реконструировать; ежегодный трафик паломников на могилу цадика Нахмана — до 30 тыс. гарантированных пассажиров в год; 210 км до Киева, аэропорт может стать базой для лоукостеров и обслуживать пассажиров, направляющихся в Киев. В случае запуска регулярных автобусных маршрутов доехать до Киева можно будет за 180−200 грн. Окончательное решение пока остаётся за инвесторами.

Владимир Омелян провел встречу с генеральным директором по вопросам транспорта Европейской комиссии Хенриком Хололеем. В рамках переговоров был подписан договор между Государственной авиационной службой Украины и Европейской комиссией по поводу сходности систем сертификации.

«Мы сегодня подписали важный документ… на пути сертификации самолетов семейства «Антонов», как в ЕС, так и во всем мире», — заявил профильный министр. Кроме этого, на встрече обсуждались другие важные проблемы транспортной системы в Украине. Ключевые задания, которые поставили себе целью в министерстве инфраструктуры — уменьшение очередей на границах, а также максимальное приближение украинской приграничной инфраструктуры к европейской.

Порты

В украинской транспортной отрасли в новом году появился очередной «варяг». В этот раз зарубежный специалист возглавил Администрацию морских портов Украины. Новым главой АМПУ назначен Райвис Вецкаганс, который до этого был вице-президентом Балтийского пароходства, а также главой правления контейнерного терминала в Риге. Говоря о своих задачах, Вецкаганс заявил: «Главной задачей такого мощного предприятия как АМПУ я вижу создание условий для эффективной работы бизнеса. Сама суть управления государственным имуществом, исходя из положений закона «О морских портах Украины», должна быть направлена на развитие портов, создание новых предприятий в морских портах, припортовых заводов, перерабатывающих предприятий. АМПУ должна создавать условия для привлечения инвестиций и для создания рабочих мест в морских портах». Он уже начал формировать обновленную команду, намерен провести аттестацию коллектива и аудит функционала, ориентируясь на качество работы и исключение непрофильных и дублирующихся функций. Причем не обошлось без «ложки дегтя» — СМИ информируют, что на Родине Вецкаганс успел побывать фигурантом ряда судебных дел. Вместе с тем пресса подчеркивает, что Вецкаганс имеет карт-бланш от правительства на полную свободу действий.

АМПУ сообщает, что перевалка в морских портах Украины в 2016 году сократилась на 8,9%, до 132 млн тонн. Основное падение пришлось на транзит (-5,2 млн тонн) и экспортные грузы (-3,3 млн тонн). Импортные грузы просели меньше (-1,7 млн тонн).

Между тем не все порты теряли грузовые потоки, скорее произошло их перераспределение. Порт «Южный» — лидер среди морских портов Украины, потерял в 2016 году 9,3 млн тонн грузов, тогда как морские порты Одессы, Николаева, Черноморска и Мариуполя, также входящие в топ-5 морских портов Украины, даже несколько улучшили показатели. Стабильно растёт контейнерооборот в портах — 588 тыс TEU (+24,1%). Также планируется, что порты Украины в этом году примут не менее 1,3 млн тонн нефти из Азербайджана (скорее всего, какой-то из портов «Большой Одессы»).

Перевалка в украинских портах продолжает приобретать аграрную направленность. По данным той же АМПУ, за 11 месяцев 2016 года через украинские порты было перегружено 35,7 млн тонн зерна, что на 6,7% выше, чем за 11 месяцев 2015 года. 97% этого объёма (34,8 млн тонн) отправилось на экспорт. Зерновой экспорт будет расти и дальше: компания IFC в начале 2017 года одобрила выделение кредита на строительство очередного зернового терминала в порту «Южный». Еще один, мощностью 3 млн тонн начали строить в Одесском морском порту в начале текущего года.

Алексей Вадатурский, генеральный директор и совладелец компании «Нибулон» (один из крупнейших зернотрейдеров Украины), дал в прессе гневную отповедь планам Владимира Омеляна позволить хождение судов с иностранными флагами во внутренних водах Украины. «…министр предлагает запустить сюда плавающий секонд-хенд, под любыми «удобными» флагами. Если это произойдет, он будет единственным министром в мире, который это позволил. Ни одна европейская страна не позволяет иностранным судам ходить по своим внутренним водам. Под иностранным флагом — только в морпорт, и не дальше. Нам же предлагают пустить по Днепру всех, в том числе и российские суда. Причем с экономическими преференциями для них», — возмущается бизнесмен в материале, написанном им для fakty.ictv.ua. Дело в том, что Вадатурский ещё со времён Януковича пытается возродить грузоперевозки по Днепру, используя Днепр как альтернативу железным и автомобильным дорогам. «Нибулон» вложился в строительство собственного флота и имеет судостроительный завод и, конечно же, планы министра угрожают его бизнесу. Вадатурский также в двух словах пояснил схему, которую пытается реализовать министр транспорта: «Единственная компания, которая в этом заинтересована — «Укрречфлот». Когда-то она была государственной и за государственный счет строила суда. Теперь она принадлежит нескольким людям, и построенные за госсредства суда давно выведены в офшоры. Теперь их пытаются вернуть сюда, чтобы вывести на рынок речных перевозок под удобными иностранными флагами. В их числе и бывший «Юрий Макаров», названный так в честь легендарного николаевского судостроителя. Теперь он носит название «Sea Leader» и работает в России. А выдается все это за иностранные инвестиции».

Портовый оператор DP World, который осенью прошлого года подписал с министерством транспорта соглашение о намерении арендовать все буксиры Одесского морпорта на 5 лет, не намерен останавливаться на достигнутом. В ходе экономического форума в Давосе стало известно о намерениях компании взять в концессию порт «Южный». Переговоры проходят через экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, который в настоящее время курирует крупные нацпроекты.

В Министерстве инфраструктуры Украины решили переименовать ряд портов и других объектов, «названия которых угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности страны». Кроме того, на территории объектов, входящих в сферу контроля Мининфраструктуры, необходимо провести демонтаж символики коммунистического режима, а также памятников советским деятелям и памятников, связанных с событиями, которые привели к установлению на территории Украины советского строя. Все это поручено сделать до 29 апреля этого года. Владимир Омелян так объяснил инициативу: «Цель реформы — безжалостная ликвидация всего навязанного с целью приучить украинцев, что они общей крови с ордынцами, такие же лузеры и рабы, как московиты. Надеюсь, что руководство «Украинской железной дороги», морских портов, госпредприятий наберётся смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины. Причём даже если не хочешь — придётся… Украинцы не должны вспоминать сказки о братских и добрососедских отношениях. На границе с Россией мы должны четко понимать: на западе — цивилизация, на востоке — варвары».