Передача XV, где в гости в мансарду зашёл доктор психологических наук Андрей Цветков. Сын психолога. Внук психолога. И просто прекрасный собеседник и автор свыше 200 публикаций (из которых 15 — монографии и учебные пособия). С таким умным человеком ведущий предпочитает в основном молчать. Благо разговор идёт о самых разных вещах. Как воспитывать детей, что такое память, какие книжки про нейроны читать. Беседа длилась почти академический час, из которого в эфир (как обычно) выходит 15 минут — самое интересное. Остаётся попросить прощения за неминуемую фрагментарность монтажа. Впрочем, разговор пойдёт и о стратегии «коллажа» в современной культуре. Короче, если вы не знали, что и у вас есть гиппокамп, то… Передача, прежде всего, рекомендуется всем, у кого есть мозг.

Иван Шилов ИА REGNUM Мансарда

Личный архив Андрея Цветкова Андрей Цветков

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