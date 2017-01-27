Едва переварив недостаточно бурную, по мнению СМИ Старого Света, реакцию Дональда Трампа на «марш розовых вагин», европейские журналисты обратились к поиску новых недобродетелей американского лидера. Результат не заставил себя ждать: испанская El Mundo установила, что Трамп, несомненно, является «пятым всадником евроапокалипсиса».

Всадники апокалипсиса. Гравюра А.Дюрер

Прежде чем взяться за разбор, почему этот титул Дональду Трампу присвоили не без оснований, краткое содержание первых серий, как любят писать в аннотациях к сериалам кинодеятели.

Всадники надвинулись на старушку Европу, считает корреспондент испанского издания Льюис Бассетс, сравнительно недавно.

Первым был финансовый кризис 2008 года, поставивший под угрозу общую для 19 стран континента валюту.

Роль второго исполнило присоединение Крыма к России, подаваемое на Западе как аннексия последней первого. Ускользнув от протянутых к нему почти дружеских лап США в крепкие объятия России, «непотопляемый авианосец» продемонстрировал своим движением «хрупкость границ Евросоюза» (ни разу при этом в состав этого образования не входя, кстати) и «безнаказанную прожорливость Москвы».

Третий всадник — миграционный кризис, навалившийся на Европу в 2015 и подозрительно затихший ближе к концу 2016. Цунами беженцев просто-таки разбило вдребезги-пополам всю стройную миграционную политику ЕС, долго и старательно выстраивавшуюся где-то в брюссельских недрах и парализовало действие Шенгенского соглашения.

Наконец, четвертым стал, конечно же, брекзит: в результате выхода Великобритании из монолитных рядов Евросоюза последний теряет 18% своего ВВП и 13% населения. А также ядерное оружие для защиты и одно из двух мест постоянного члена Совета Безопасности.

Дональд Трамп, по мнению европейских обозревателей, скорее склонен к соглашению с Москвой, чем с Брюсселем. И это первый на протяжении 70 лет президент США, презрительно относящийся к НАТО. И потому он — пятый всадник евроапокалипсиса. Возможно, самый главный.

Что и говорить, картинка, нарисованная Бассетсом, уже вполне катастрофична и ужасающа. Однако автору составленной классификации при этом кажется, что в ней недостаточно динамизма. Нет ощущения грядущего неминуемого все уничтожающего обвала, который должен случиться с минуты на минуту. И тогда журналист добавляет в нее того самого недостающего движения. К пропасти, разумеется: «Победа Трампа — это находка, подарок для Терезы Мэй, катализатор брекзита».

«Трамп уже объявил, что его победа — это брекзит, умноженный на три. Трампизм — это землетрясение с глобальными эффектами, тогда как выход Британии из ЕС — потрясение всего лишь континентального масштаба. Брекзит и Трамп — два события, которые при соединении в одно целое усиливают друг друга и провоцируют взрыв. Мощный, способный уничтожить всех остальных, но при этом действующий избирательно, не причиняя особого вреда собственно устроителям катаклизма».

Премьера Великобритании победа Трампа просто окрылила, считает обозреватель. Теперь Мэй в разговорах с Брюсселем уже не просто советуется, как оформить выход страны из «содружества двадцати восьми», а диктует условия, просто ставя в известность, как будет действовать Лондон и не интересуясь при этом мнением остальных двадцати семи столиц государств ЕС.

Среди великого множества выдающихся ляпов, произведенных на свет ушедшим в историю 44-м президентом Америки (заявление насчет «разорванной в клочья экономики России» — один из таких перлов), применительно к сегодняшней ситуации особенно актуален один. Звучащее с долей снобизма и пренебрежения к своему многовековому союзнику обещание, что «Великобритания будет последней в очереди из стран, желающих заключить торговое соглашение с Вашингтоном, если захочет выйти из ЕС». Слова Обамы резко контрастируют с тем, что происходит в настоящий момент: Трамп уже в первые дни своего правления выдвинул Великобританию на позицию привилегированного партнера США, поощрив тем самым движение Лондона «на выход».

После такой поддержки на Альбионе просто обязаны отбросить все сомнения в целесообразности расставания с ЕС и приложить все усилия, чтобы сделать этот процесс быстрым, жестким и максимально выгодным для себя. Стоит ли беспокоиться о том, что могут не сложиться какие-то детали в отношениях с ЕС, когда тебе гарантирована поддержка куда более мощной фигуры мировой сверхдержавы?

Выпалив все эти аргументы «жесткого брекзита» на одном дыхании и не только похоронив, но и уже собравшись положить цветочек на могилку Евросоюза, автор вдруг спохватывается и решает оживить только что собственноручно закопанного им покойника.

«Поддержка Трампа дает крылья брекзиту только в краткосрочной перспективе. Пока действует эффект новизны и неожиданности. Да, по единству остальных 27 государств ЕС нанесен ощутимый удар, но сейчас проснется Германия, осознает свое положение лидера. К ней подтянется Франция… У двадцати семи достаточно сил и возможностей ответить на вызов, — выдает аналитик желаемое за действительное и фактически тут же опровергает собственное мнение. — В данный момент нет никаких оснований говорить о наступлении эффекта домино, но придется дождаться результатов президентских выборов во Франции и всеобщих — в Германии, чтобы понять, настолько ли сильны популистские течения в Евросоюзе».

А пока они будут дожидаться, понимать и разбираться в происходящем (не забудем, период понимания затянется почти на год — германские выборы состоятся аж в сентябре), никем не сдерживаемая Мэй имеет возможность устроить Евросоюзу маленький финансовый кризис: Лондон не имеет ни малейшего намерения расставаться со званием европейской (да и мировой тоже) финансовой столицы. Разные европейские города после объявления результатов июньского референдума лихорадочно бросились предрекать Альбиону гигантский отток капиталов и переезд едва ли не всего Сити оптом куда-то на континент. Испанцы очень рассчитывали, что этим «куда-то» станет Мадрид. Неплохой был бы выбор, между прочим: и страна не из последних в ЕС, и с безопасностью все на уровне. Париж и Брюссель с их терактами, Рим с его неразберихой и Берлин с его излишней заорганизованностью рядом не стояли. А все остальные — просто не конкуренты. Так вот переехать Сити куда-нибудь в окрестности стадиона «Сантьяго Бернабеу» не успел. Даже теоретически. Мэй нанесла превентивный удар: из Лондона просочились слухи о готовящейся налоговой реформе в Великобритании. Ставки фискальных выплат здесь могут снизить настолько, что королевство превратится, если не в оффшор, то, по крайней мере, в страну с ну очень льготным налогообложением. И куда после этого двинутся перерегистрироваться все более или менее денежные европейские фирмы? И какой это будет удар по бюджетам всех оставшихся в ЕС двадцати семи?