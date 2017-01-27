Когда дело касается внешней политики, основным противником новой администрации является сам президент Дональд Трамп, о чем свидетельствуют шаги нового главы Белого дома в первую неделю у власти, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Так, 26 января стиль нового президента «писать твиты от бедра» уже привел его администрацию к внешнеполитическим проблемам, когда президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил запланированный визит в Вашингтон, тем самым спровоцировав главу Белого дома на еще одно сообщение. Президент США ответил на жест главы соседнего государства словами о том, что президенту Мексики следует не мешать, если он не готов платить за стену на границе.

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Таким образом, этой «твиттер-гранатой» был поставлен крест на попытке подойти к вопросу финансирования строительства стены со стороны Мексики обдуманно — подход, который сам Трамп поддержал за несколько часов до этого в интервью на телеканале ABC. Теперь же новой администрации нужно разрешать кризис с Мексикой, которого можно было избежать.

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Не только иммиграция, но и заявления Трампа о пользе пыток стали еще одним поводом для беспокойства новой администрации, несмотря на то, что ЦРУ, как отмечает автор, не стремится возвращаться к секретным задержаниям и пыткам утоплением. Так, 25 января в The New York Times появился документ якобы из Белого дома, которым вновь открываются секретные тюрьмы. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер поспешил подчеркнуть, что документ, на который ссылается издание, «не из Белого дома».

Однако через несколько часов в интервью ABC Трамп заявил, что пытки «работают… без сомнений», а «мы должны вышибать клин клином». Как и большинство заявлений президента-республиканца, эти комментарии носят дестабилизирующий и подрывной характер, но прежде всего они вредны для собственной администрации Трампа.

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Все более очевидным стал его импульсивный и взрывной характер, и хотя Трамп по-прежнему заявляет, что ему сопутствует успех, его помощники не покладая рук гасят один устроенный им пожар за другим. Все меньше уверенности, что резкость заявлений Трампа в Twitter и его уклон в ультраконсервативную сторону будет смягчены его назначенцами на посты глав Минобороны и Государственного департамента. Такое развитие событий вызывает обеспокоенность глав иностранных государств, которые надеялись, что назначение Рекса Тиллерсона и Джеймса Мэттиса означает, что Трамп «больше лает, чем кусает», в вопросах, которые важны для союзников США.

Из-за взрывного характера Трампа он не может решать вопросы, которые ему небезразличны. Как в случае с Мексикой, которая не хочет ввязываться в торговую войну с США. При этом её лидер Ньето был готов делать все шаги для разрешения вопросов защищенности границы, а также договариваться по Североамериканскому торговому соглашению. Однако оскорбительное сообщение Трампа поставило Ньето в сложное положение.

Таким образом, хотя в первую неделю в Белом доме Дональд Трамп громче всех поддерживал свои действия, он также оказался своим наихудшим противником, поэтому пришло время его близкому окружению с ним откровенно поговорить.