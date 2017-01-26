



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Комитет Сената по иностранным делам утвердил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Он уже прошел профильное слушание, затем его ждет финальное голосование Сената, где нужно получить хотя бы 51 голос из 100. Напомним, что в Сенате у республиканцев 52 голоса.

Глава комитета, недавний кандидат в президенты от республиканцев Марко Рубио, сначала не одобрял кандидатуру Тиллерсона. «Мы не можем добиться моральной ясности с риторической двусмысленностью, — сказал Рубио Тиллерсону. — Нам нужен государственный секретарь, который будет бороться за эти принципы».

«Сейчас, когда друзья Америки более чем когда-либо обескуражены, а враги все более осмелели, нам нужен государственный секретарь, который признает, что наш народ не может добиться успеха в мире сам по себе», — сказали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм в совместном заявлении. «Хотя у нас все еще есть сомнения по поводу его прошлых отношений с российским правительством и президентом Владимиром Путиным, мы считаем, что г-н Тиллерсон может быть эффективным защитником интересов США», — отметили сенаторы. Они призвали к укреплению союзов США по всему земному шару и сказали, что уверены, что Тиллерсон «будет защитником сильной роли Америки в мире».

Как все мы помним, Трамп наметил внешнюю политику США девизом «Америка прежде всего» — и многие эксперты описывали это как шаг в сторону изоляционизма.

На слушаниях сенаторы учинили Рексу Тиллерсону допрос с пристрастием об использовании санкций в качестве инструмента для наказания провинившихся стран. Члены комитета прекрасно помнили, что протеже Дональда Трампа говорил о том, что санкции так же больно бьют по бизнесу США.

«Санкции являются мощным инструментом для защиты американских интересов», — сказал на слушаниях по утверждению его кандидатуры Тиллерсон. «Давайте формулировать их наилучшим образом, нацеленно работать с ними, обеспечивать их соблюдение в полном объеме». Он объявил, что считает, что Трамп согласится с ним по этому вопросу.

Тиллерсон уклонился от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он ввод санкций в отношении России или в отношении других лиц, которые («как было установлено») принимали участие в кибератаках на США. По его словам, президент должен проявлять гибкость в принятии решения о введении санкций.

Kremlin.ru Игорь Сечин, Владимир Путин, Рекс Тиллерсон. Туапсе, июнь 2012 года

В ходе слушаний по утверждению кандидатуры Тилерсона в Комитете по иностранным делам Сената неоднократно возвращались к связи Тиллерсона с Владимиром Путиным во время его предыдущей работы в качестве исполнительного директора компании Exxon Mobil, которая сделала многочисленные инвестиции в России. На вопрос, считает ли он Путина военным преступником, Тиллерсон сказал, что он «не использовал бы этот термин». Тиллерсон признал, что возрождающаяся Россия была причиной для тревоги. Он обвинил США в отсутствии грамотного руководства, что позволило «оставить дверь открытой», и предположил, что две страны могли бы работать вместе в нескольких областях.

Для достижения глобальной стабильности, сказал Тиллерсон, «американское лидерство должно быть восстановлено, а влияние вновь утверждено». Он сказал, что администрация Обамы отвернулась от некоторых регионов в мире и потерпела неудачу в других. «Мы должны продолжать показывать приверженность личной свободе и человеческому достоинству, — сказал он. — Если мы не будем этого делать, мы рискуем погрузить мир в глубокое отчаяние и опасность… Мы споткнулись».

Вспыльчивый сенатор Марко Рубио — бывший противник назначения Тиллерсона — в ходе слушаний вспомнил «зверства» в сирийском городе Алеппо, которые, как он сказал, были совершены российскими сторонниками сирийских правительственных сил. «Это очень, очень серьезные обвинения, я хотел бы иметь больше информации», — сказал Тиллерсон. Рубио, казалось, был раздражен этим ответом, заявив, что он находит подобные заявления «тревожными». Тиллерсон также отметил, что не располагает достаточной информацией, чтобы обвинить Владимира Путина в «убийстве диссидентов в России». «Ничего из этого не засекречено, — сказал Рубио. — Эти люди мертвы».

Тиллерсон сказал, что он согласен с сенатором-демократом Беном Кардином, который объявил, что путинская Россия с треском провалилась, не допустив демократию, политическое инакомыслие и свободу слова, и что санкции могут быть правильным ответом на злоупотребления Москвы. Добавив, что Россия не имела законного права претендовать на Украину, что несколько отличается от позиции Трампа, который в какой-то момент сказал, что он думает, что многие украинцы хотели бы быть русскими, что для многих значило молчаливое признание присоединения Крыма в 2014 году. «Взятие Крыма застало многих людей врасплох, — сказал Тиллерсон. — Отсутствие твердого, убедительного ответа на присоединение Крыма было истолковано Путиным как разрешение стать более агрессивным в других странах мира. Что руководство России поняло бы скорее — так это более волевой ответ». Все отдаляясь от заявлений Трампа, он сказал, что он обеспечил бы Украину оборонительными вооружениями и укрепил бы пограничный контроль НАТО, а также усилил обмен разведывательной информацией.

И это несмотря на то, что помощники Трампа сорвали глотки, крича о необходимости убрать Украину из повестки Республиканской партии на Национальном съезде летом прошлого года.

«Наши действия и бездействие… создали вакуум, — говорил Тиллерсон. — Те, кто не являются нашими друзьями, должны быть привлечены к ответственности».

Он привел необходимость победить «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и радикальный ислам, как «наш главный приоритет». Заявил, что Иран должен быть наказан, если нарушит условия соглашения, которого он достиг с шестью другими странами (в том числе с США) о запрете на разработку ядерного оружия.

Тиллерсон упомянул о «незаконном» строительстве Китаем военных баз на островах в Южно-Китайском море, отметив, что вопрос о них должен быть решен, но что Вашингтон должен также видеть ценность работы с Китаем.

Рекс Тиллерсон

Возможно, Тиллерсон нашел способ сказать ястребам в комитете то, что они хотели услышать. Они зациклились на важности американского «руководства»; Рекс подтвердил свою «моральную ясность» и даже одобрил отправку оружия на Украину. Только фанатичные ястребы могли посчитать ответы Тиллерсона недостаточно жесткими в отношении противников США.

Требования Рубио о «моральной ясности» тем более абсурдны, если мы вспомним, что он сторонник войны в Йемене. Единственная его критика этой войны заключалась в том, что «США сделали недостаточно, чтобы помочь саудовцам». Понятие «моральная ясность», по всей вероятности, применяется Рубио только тогда, когда речь идет о действиях в других государствах, но не относится к действиям правительства США. «Моральная ясность» — это, скорее, некий «ястребиный код» для предоставления США и их клиентам пропуска для вмешательства в любой точке мира.

«Учитывая неопределенность, которая существует как и у нас, так и за рубежом о направлении нашей внешней политики, излишняя задержка подтверждения [кандидатуры Тиллерсона] или затягивание спора [по этому вопросу] — противоречили бы нашим национальным интересам, — сказал Рубио 23 января. — Поэтому, несмотря на мои опасения, я буду поддерживать кандидатуру г-на Тиллерсона в комитете и в Сенате».

Демократы, которые еще надеются противостоять назначениям Трампа, высмеяли это заявление. «Игнорируя свои серьезные опасения в отношении связей Тиллерсона и Владимира Путина, Марко Рубио не только «стелет» для Дональда Трампа, но и оправдывает прозвище, которое Трамп дал ему: Маленький Марко», — говорит Зак Петканас, старший советник Национального комитета Демократической партии.

Комитет по международным отношениям Сената проголосовал 11 против 10 за утверждение Тиллерсона — все республиканцы поддержали бывшего главу нефтяной компании, и все демократы проголосовали против. Общее голосование по его кандидатуре в Сенате ожидается на следующей неделе.