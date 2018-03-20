27 января 1943 года капитуляция остатков и штабов трех итальянских дивизий стала символом завершения Острогожско-Россошанской наступательной операции советских войск.

Острогожско-Россошанская наступательная операция войск Воронежского фронта

Операция продолжалась с 13 по 27 января, 86 тысяч солдат и офицеров из 28 полностью разгромленных венгерских, итальянских и германских дивизий попали в плен. За пятнадцать январских дней 1943 года Венгрия получила законный повод присоединиться к «сталинградскому» трауру своих немецких союзников, так как потерпела самое крупное военное поражение за всю свою историю.

Но все предпосылки для этого показательного разгрома войск тогдашнего «рейхоевросоюза» сложились в степях под Сталинградом…

Условия для проведения Острогожско-Россошанской операции образовались после уничтожения немецко-фашистских войск под Сталинградом и поражения группировки, пытавшейся прийти на выручку окруженным в городе на Волге войскам фельдмаршала Паулюса.

В результате этих событий правый фланг немецко-фашистской группы армий «Б» повис в пустоте. Советские войска Юго-Западного фронта глубоко охватили фланг оборонявшегося на Дону итальянского альпийского корпуса из состава 8-й итальянской армии. Окружив и разгромив ее, советские войска вышли бы во фланг 2-й венгерской и 2-й германской армий к югу от Воронежа.

Командующий 3-й ТА П. С. Рыбалко. Зима 1942—1943 годов

Перспектива последовательного уничтожения находящихся на южном фланге армий противника была не только заманчивой, но и очевидной. Острогожско-Россошанская наступательная операция стала первой из серии операций поочередного «пожирания» немецкого фронта на юге СССР.

Стоит отметить, что первые распоряжения о разработке планов операции с целью овладеть этим районом Верховный главнокомандующий И. В. Сталин дал еще 21 декабря. Дело было в том, что расположенный там участок железной дороги Лиски — Кантемировка позволял значительно улучшить снабжение войск Воронежского и Юго-Западного фронтов, а следовательно и повысить их боевые возможности.

Еще одним важным слагаемым будущих событий стало решение использовать в этой операции 3-ю танковую армию, которую приберегали для развития успеха операции «Марс» на центральном участке советско-германского фронта. Но когда «Марс» превратился в классическую позиционную мясорубку, 3-я танковая армия П. С. Рыбалко стала одним из главных «козырей» советского командования на юге. Два ее танковых корпуса, помноженные на вынужденную пассивность противника, не сулили итальянцам, венграм и немцам ничего хорошего. В ходе переброски армии по железной дороге в результате авианалета люфтваффе на станции Бутурлиновка погиб командир 12-го танкового корпуса М. И. Чесноков, однако это не помешало своевременному сосредоточению советских танков на слабо прикрытом фланге 8-й итальянской армии между Новой Калитвой и Кантемировкой. Танковая армия Рыбалко стала южной ударной группировкой, северную составила 40-я армия К. С. Москаленко.

Россошь в годы Великой Отечественной войны

Замысел Острогожско-Россошанской наступательной операции состоял во фланговых ударах по сходящимся направлениям, окружении и уничтожении противника. Противник располагал 28 итальянскими, венгерскими и немецкими дивизиями против 23 стрелковых дивизий Воронежского фронта. Численного преимущества советские войска не имели, их артиллерия была слабой. 51% артиллерии приходился на минометы, столь необходимые для наступательных операций гаубицы калибра 122—152 мм составляли лишь 12,5% от общего числа артиллерии. Самостоятельного железнодорожного снабжения Воронежский фронт тогда не имел, автотранспортом был обеспечен слабо. Поэтому войска фронта начинали наступательную операцию, будучи обеспеченными боеприпасами на уровне 1−2 боекомплектов вместо положенных 3−3,5.

Эти обстоятельства заставили сконцентрировать на направлениях ударов не только 70% артиллерии, но и фактически оголить прочие участки фронта. Например, для обороны 156-километрового рубежа по реке Дон были оставлены всего 12 стрелковых батальонов, что было меньше уставных требований в 10−12 раз.

Этот риск был вполне оправдан, так как противник имел задачу пассивной обороны и не мог нанести упреждающие удары.

Расстрелявший немецкую танковую колонну советский танк КВ-1C и погибший в бою танкист. Воронежский фронт. Январь — февраль 1943 года

За счет столь решительной концентрации сил на направлениях удара было создано подавляющее преимущество по пехоте и артиллерии. Кроме того, недостаток тяжелой артиллерии и боеприпасов советское командование скомпенсировало большим количеством танков, выделенных для поддержки пехоты при прорыве обороны противника. Многочисленные танки стали главным преимуществом, в полной мере использованным советским командованием. Танковые бригады участвовали в прорыве обороны, а более крупные танковые соединения должны были войти в пробитый прорыв и быстро завершить окружение войск противника, перехватив пути его отхода и снабжения.

Наступление должно было начаться 14 января 1943 года, но два передовых батальона 107-й и 25-й гвардейских дивизий 40-й армии, 12 января проводившие разведку боем, неожиданно для командования добились значительного успеха, вклинившись в оборону противника на глубину до 3,5 км. Командующий фронтом немедленно распорядился развить этот успех и нанести главный удар 40-й армии на сутки раньше, утром 13 января. В результате наступление главных сил северной ударной группировки началось с рубежа, захваченного днем ранее передовыми батальонами. К исходу дня 13 января оборона 7-й венгерской пехотной дивизии была полностью прорвана на фронте шириной 10 км. В этот же день противник попытался контратаковать силами 700-го отдельного танкового отряда, имевшего 10 Pz. IV и 40 Pz.38(t). 150-я танковая бригада полковника И. В. Софронова, вооруженная 29 средними танками Т-34 и 14 легкими танками Т-70 и Т-60, полностью его разгромила, взяв командира отряда в плен.

Не стоит думать, что так же успешно развивались события на других участках прорыва. 18-й стрелковый корпус, наносивший удар с плацдарма на реке Дон, хоть и прорвал в первый же день оборону 12-й венгерской пехотной дивизии, но после этого столкнулся с резервами противника в лице 26-й пехотной и 1-й танковой венгерских дивизий. Они трое суток сопротивлялись частям корпуса на второй линии обороны.

Венгерский солдат и член пулеметного расчета части СС у танка «Королевский Тигр»

На участке же удара 3-й танковой армии вместо жидкой и наспех занятой обороны потрепанной 27-й танковой дивизии XXIV немецкого танкового корпуса танкисты Рыбалко столкнулись с переброшенными сюда в декабре 1942 года 385-й и 387-й немецкими пехотными дивизиями и прибывающими частями моторизованной дивизии «Великая Германия». После трехчасового боя П. С. Рыбалко решил усилить ведущие с ними бой три стрелковые дивизии 12-м и 15-м танковыми корпусами, изначально предназначавшимися для развития оперативного успеха. Массированный танковый удар прорвал немецкую оборону на 10-километровом фронте. Танкисты 15-го танкового корпуса в этот же день разгромили штаб XXIV немецкого танкового корпуса, при этом его командир генерал Мартин Вандель был убит. Тем не менее это привело к задержке операции. Танковые корпуса армии Рыбалко, израсходовавшие за день боя горючее и боеприпасы, потратили на их подвоз и пополнение всю ночь на 15 января.

Таким образом, этап прорыва обороны противника на трех направлениях удара продолжался с 13 по 15 января. Следующие три дня советские войска осуществляли маневр по окружению и расчленению группировки противника, а также образование внешнего фронта окружения, чтобы пресечь попытки деблокирования окруженных. На этом этапе танковые бригады и корпуса отрывались от главных сил фронта на 25−30 км, действуя в глубине расположения противника.

Нельзя сказать, что немецкое командование безучастно следило за развитием событий. Из-под Воронежа были экстренно переброшены 68-я и 57-я пехотные дивизии, начавшие контратаками противодействовать наступлению войск 40-й армии К. С. Москаленко, являвшейся северной ударной группировкой наступления.

Контрмеры противника заставляли командование советских войск менять изначальные планы, однако главный замысел операции от этого не пострадал. Например, давление прибывших из-под Воронежа немецких резервов на 40-ю армию не заставило ее командование «пробивать стену головой» и «заваливать врага трупами». Выставив обороняться против них одну стрелковую дивизию и стрелковую бригаду, К. С. Москаленко резко усилил освободившимися войсками другое направление и за счет этого ускорил взятие Острогожска и окружение 8-го итальянского альпийского корпуса. Одновременно с этим 18-й стрелковый корпус, преодолевший сопротивление венгерских резервов, замкнул окружение немецкой 385-й пехотной дивизии. Всё это было тем более печально для итальянцев и немцев, что параллельно 7-м кавалерийским корпусом С. В. Соколова создавался внешний фронт окружения. Продвигаясь с темпом 30 км в сутки, кавалеристы создали внешний фронт окружения, на 75 км удаленный от внутреннего, чем надежно обеспечили действия по ликвидации окруженных.

Напомним, всё это происходило при сильных снежных заносах и низких температурах воздуха. Поэтому советские войска занимали только важнейшие узлы дорог и вероятные пути движения противника.

Колонна пленных венгров зимой 1943 года

К 18 января окруженные войска противника были расчленены на три группы: В районе Россоши находились три дивизии итальянского горного корпуса, две венгерские пехотные дивизии, части XXIV немецкого танкового корпуса и 385-й пехотной дивизии.

В Острогожске были заблокированы 10-я и 13-я венгерские и части 168-й немецкой пехотных дивизий.

Основные силы 1-й венгерской танковой дивизии, 168-й и 26-й пехотных дивизий пытались пробиваться на запад между Иловской и Алексеевкой.

К этому моменту войска Воронежского фронта уже отчитались о 52 тысячах солдат и офицеров противника, взятых в плен.

С 19 по 27 января продолжались бои по уничтожению окруженных войск неприятеля. Быстрее всего были ликвидированы венгры и немцы в Острогожске. К 20 января город был взят штурмом. Большая часть окруженных сдалась в плен или уничтожена, мелким группам удалось уйти в район Алексеевки. В этом районе располагались склады боеприпасов и продовольствия 2-й венгерской армии, поэтому около 30 тыс окруженных венгров и немцев имели возможность активного сопротивления. К 24 января группировка в районе Алексеевки прекратила свое существование. Девять тысяч погибли в ходе боев, девять тысяч сдались в плен, еще 12 тыс человек смогли пробиться из котла на запад.

Жирной точкой Острогожско-Россошанской операции стала капитуляция остатков группировки, окруженной в Россоши. Большая ее часть пыталась прорваться на запад, но погибла под гусеницами танков 3-й танковой армии, которые уже перегруппировывались к реке Оскол. Избежавшие этой радости рейхоевропейские оккупанты смогли добраться до внешнего фронта окружения, где уничтожались кавалеристами 7-го кавкорпуса С. В. Соколова.

Советские кавалеристы

По числу взятых в плен солдат и офицеров противника эта операция вполне сравнима с итогами Сталинградского окружения. Стоит отметить еще и то, что в данном случае главными потерпевшими стали союзники Германии — Италия и Венгрия. Что касается последней, то события января 1943 года положили конец активному участию венгерских войск в войне против СССР. С этого времени венгерские соединения исчезли с передовой, предпочитая охранную службу в тылу и участие в карательных операциях. Регулярные войска Красной армии встретятся с ними лишь в конце 1944 года, вступив на территорию Венгрии, самого верного союзника нацистской Германии.