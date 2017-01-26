Проект нового закона о государственном языке и наградные листы интересовали украинскую региональную прессу на неделе с 18 по 25 января.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ко дню государственного праздника, Дню соборности, президент Украины Петр Порошенко оскандалился, пишет «Zaxid.net» (Львов). Его действия были осмысленными, поскольку он подписывал указ с длинным наградным списком. В нем первым среди награжденных орденом Свободы значится некий Василий Квасновський. Чем же заслужил Василий столь высокую государственную награду? Если проанализировать его «творчество», то лейтмотивом является пещерный антисемитизм и, выражаясь его же языком, «зоологическая» ксенофобия. Не надо быть дипломированным историком, политологом или философом, чтобы, прочитав несколько «трудов» Квасновського, понять, что автора просто «заклинило» на конспирологических версиях, а «Протоколы старшин Сиона» (фальшивка, известная у нас как «Протоколы сионских мудрецов») является его настольной книгой. К слову, орденом Свободы награждены очень многие достойные люди: король Швеции Карл XVI Густав, Валдас Адамкус, Валдис Затлерс, Андерс Фог Расмуссен, Борис Немцов, Жозе Мануэл Баррозу, Джордж Сорос, Джон Маккейн, Богдан Гаврилишин. Теперь к их числу президент Порошенко причислил пещерного ксенофоба и антисемита, в трудах которого можно прочитать ужасные для XXI века «откровения». Возникает стойкое ощущение: вся эта патриотическая патока, наградная чехарда и советские ритуалы нужны Порошенко как маневр, отвлекающий от чего-то важного. Не хотелось бы также думать, что президент Украины является недалеким человеком, который, награждая откровенного антисемита, надеялся противодействовать технологии «Вальцман».

Khodoriv.info Василий Квасновський

Законопроект «О государственном языке», внесенный в парламент, вызвал бурную реакцию в социальных сетях, рассказывает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Согласно ему, украинский язык нужно будет использовать во всех сферах жизни — в органах государственной власти, СМИ, учебных заведениях, сфере обслуживания и так далее. Издание приводит типичные высказывания пользователей соцсетей.

Макс Бужанский, житель Днепропетровска: «Два слова по поводу языковых законов и прочих дурацких телодвижений. Они не нравятся мне и не понравятся никому, эти два слова. Еще парочку таких фокусов, вот совсем немного, помноженных на бесконечное воровство, грабительские тарифы, рагулизм и откровенный дебилизм… И через 20 лет никто не будет говорить только на украинском языке. По крайней мере в городах. Никакие враги не сделают со страной такого, что делается на наших глазах… Это хуже, чем преступление, это ошибка!»

Анна Степанец, телеведущая «112 канала»: «Я понимаю, зачем это нужно им: они отвлекают внимание от окончательно победившей коррупции, львовского мусора, накручивают рейтинги… А вот зачем это нужно нам? Вот ты претендуешь на то, чтобы управлять государством? Будь добр, выучи государственный язык. И напиши этот закон для себя, парламентарий. А не рви на груди вышиванку, цепляя ее золотыми часиками. Ведь тем, кто за Украину мерзнет в окопе на русском, воюет на русском и матерится на нем же, не нужен твой закон, чтобы быть патриотом. Украина выживет, и государственным языком в ней будет украинский. И не благодаря твоему, парламентарий, закону. А благодаря им».

Олег Гугля, житель Днепропетровска, 60 лет: «Я все життя говорив російською, в університеті навчався російською. Я не службовець якийсь, але ще років п'ять тому ми в родині поступово почали переходити на українську, нас ніхто не змушував. Тому нічого страшно в цьому не бачу / Я всю жизнь говорил на русском, в университете учился на русском. Я не служащий какой, но еще лет пять назад мы в семье постепенно начали переходить на украинский, нас никто не заставлял. Поэтому ничего страшного в этом не вижу».

Запорожские сотрудники полицейского спецназа и заместитель начальника ГУ Национальной полиции в Запорожской области Андрей Долинный уволены за участие в турнире памяти погибшего в 2014 году на Майдане бойца спецподразделения «Беркут» Сергея Цвигуна, передает «Новый день» (Запорожье). Соответствующего приказа пока нет — заявление о том, что такое решение принято, сделал заместитель министра внутренних дел Алексей Тахтай. Ранее СМИ сообщили, что упомянутый турнир «превратился в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения», а победителям соревнований среди прочего вручалась книга «Непокоренный «Беркут», изданная в Симферополе уже после «аннексии» Крыма сбежавшим в Россию майором харьковского «Беркута» Дмитрием Собыной. Реакции руководства областной полиции пока нет. В запорожском ведомстве сейчас идет совещание по этому вопросу. Телефон Андрея Долинного не отвечает. Решение об увольнении стало для него неожиданностью. Удивлены и другие уволенные сотрудники полиции. Тем более что в прошлом году аналогичный турнир уже проводился.

Закарпатские врачи массово едут в Словакию — там платят в три раза больше, информирует «Mukachevo.net» (Мукачево). Местные коллеги и пациенты очень довольны ими. Говорят, что профессиональные, внимательные и трудолюбивые. Словацкая пресса отмечает, что на востоке и юге страны в последнее время украинские врачи начали «появляться как грибы после дождя». Они работают не только в больницах, но и в стоматологических кабинетах, СПА-салонах, в клиниках пластической хирургии и психиатрических. Едут не только из-за войны на Украине. В самой Словакии ощущается острая нехватка врачей, особенно в небольших городах, они едут дальше, например, в Германию. В Словакии уже есть компании, которые занимаются поисками врачей именно на Украине, предлагая последним вдвое или втрое большую зарплату, чем на Украине. Большинство врачей приезжают в Словакию из Закарпатья. Практически в каждой семье кто-то уже эмигрировал, у всех есть родственники по всему миру. Многие люди покинули Украину также из-за тяжелой политической ситуации — если еще пять лет назад за границу на работу ехала преимущественно молодежь, то теперь даже опытные доценты.

В Винницкой области вторую неделю в отдельных районах проходят массовые протесты, которые вызвали планы разделения области на три госпитальных округа. Об этом в материале «Винниця.info» (Винница). Если в Ильинцах и Казатине с протестами вышло несколько десятков человек, то в Шаргороде 23 января община заполнила всю центральную площадь, протестовали несколько сотен винничан. Основное, что требуют люди, — это не закрывать больницы и отделения. Представители областной государственной администрации убеждены, что общественное напряжение раздувают со стороны. Ведь госпитальные округа — это проекты, на стадии их обсуждения больницы закрывать никто не собирается, а реформу начнут не ранее 2018 года. Наибольшим округом станет Северный с центром в Виннице. Он охватит более 600 000 человек. Еще два округа — Юго-Восточный и Юго-Западный. По мнению чиновников, против реформы выступают некоторые главные врачи, которые и поднимают волну.

На Херсонщине семь тысяч предпринимателей закрыли свое дело, констатируют «Херсонцы» (Херсон). Массовые ликвидации начались после того, как предпринимателей обязали платить 704 гривны единого социального взноса, даже если они не получали прибыли. По данным налоговиков, две трети предпринимателей Херсонщины, которые прекратили свою деятельность, ничего не перечисляли в бюджет. 20% вообще забыли, что такое подавать отчеты в налоговую. В фискальной службе призывают предпринимателей не скапливаться в Центрах обслуживания плательщиков. Большинство процедур при закрытии проходят автоматически без их участия. Государственный регистратор сам обо всем сообщит налоговикам. Налоговики категорически не советуют играть с огнем и уходить «в тень». Штрафы за нелегальную деятельность достигают десятков тысяч гривен.

Не удивляйтесь, если сегодня-завтра вас потрясут новые ценники на Центральном рынке, предупреждает «Подолянин» (Каменец-Подольский). Подорожание товаров станет следствием увеличения аренды за торговые места на рынке. Тянуть с повышением цен продавцы не будут. Если вообще не позакрывают своих киосков. «Нам и без аренды ежемесячно приходится отдавать немалые суммы — за свет, в Пенсионный фонд, единый налог. И товар закупаем дороже. А теперь еще и плата за место выросла на 75%, — говорит хозяйка продуктового киоска. — Поэтому, конечно, я просто вынуждена повысить цены на продукты, которыми торгую. Хотя некоторые из предпринимателей вообще планирует закрываться». По словам руководства рынка, о повышении тарифов пришлось задуматься, когда зашла речь об увеличении минимальной оплаты труда до 3200 гривен.

Пустая тара

Зато хорошо идет нелегальная торговля алкоголем рядом с проходной волынского завода «Кромберг энд Шуберт», отмечают «Волинські Новини» (Луцк). Каждые сорок минут уходят влет 5 ящиков водки и 10 коробок пива. Львиная доля проданного выпивается заводчанами прямо на месте. В сутки сбывается около 30 ящиков пива и 10 ящиков водки неизвестного происхождения. Чистая прибыль «точки» — около 1000 гривен в день. За 30 минут до окончания очередной смены на «Кромберг энд Шуберт» на парковке разворачивается настоящая ярмарка: съезжаются десятки «торговых точек на колесах», которые торгуют здесь в период между сменами. Люди, которые отработали смену, имеют 40 минут до отправления заводских автобусов. За это время им предлагают приобрести из багажника легковушки или минивэна водку по цене 30 гривен за пол-литра. Для постоянных клиентов действуют специальные предложения: «закладки» в кустах или организация «поляны» на месте по принципу: отработал-вышел-выпил. Автомобиль, который продает нелегальное спиртное прямо на парковке, легко узнать по величине очереди, которая собирается, чтобы приобрести дешевую водку, разлитую в бутылки из-под минеральной воды. Заместитель начальника Луцкого районного отдела полиции Роман Качан считает, что такая продажа относится к компетенции Государственной фискальной службы. В свою очередь фискалы убеждают, что это компетенция полиции.

Активисты продолжают бороться с планами строительства каскада гидроэлектростанций на Днестре, пишет «За Збручем» (Тернополь). Активными лоббистами этого опасного для экологии и жизни проекта выступают председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна и его брат, депутат из фракции «Блок Петра Порошенко» Олег. Только на изготовлении проектной документации планируется освоить сотни миллионов бюджетных гривен. На днях на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с требованием прекратить уничтожение крупнейшей реки Галичины. «Высокоразвитые зарубежные страны уже давно прошли этап безрассудного уничтожения рек и чрезмерного использования водных ресурсов и активно занимаются сохранением и восстановлением природных речных экосистем. К сожалению, часть украинского бизнеса и чиновников до сих пор руководствуется советским принципом «покорения природы человеком» и идеями «поворота сибирских рек». Поэтому в данный момент продолжается массовое строительство плотин на нетронутых реках Карпат, идет подготовка к строительству каскада гидроэлектростанций в одном из 7 природных чудес Украины — Днестровском каньоне. Недобросовестные предприниматели загрязняют реки неочищенными стоками и используют воду из рек в чрезмерных объемах. Если не предпринять решительных шагов сейчас, мы потеряем наши реки навсегда!» — говорится в обращении.

Интернет-ресурсы и социальные сети запестрели сообщениями, будто бы у нового американского президента «неожиданно» нашлась семья на Тернопольщине, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Рассказывают, мол, любимая дочь Дональда Трампа с настоящим украинским именем Иванка вышла замуж за мужчину с очень даже украинской фамилией Кушнир и по имени Джаред. Утверждают, что зять Трампа недавно сам рассказал о своих «украинских корнях». Называют также места, с которыми может быть связано происхождение его рода — Козова и Подгайцы на Тернопольщине. Впрочем, отметим, что Иванка Трамп вышла замуж за Джареда еще 25 октября 2009 года. И фамилия у зятя американского президента не Кушнир, а на самом деле Кушнер. А вот что сообщает британская ВВС. Джаред Кушнер является сыном крупного нью-йоркского застройщика и владеет газетой New York Observer. Оставим на усмотрение читателей вопрос, почему сообщение о «тернопольских корнях» зятя Трампа появилось и распространилось именно сейчас. Что касается родственника президента с «украинскими корнями», да еще и владельца газеты, то в связи с этим уместно будет напомнить, что накануне инаугурации новоизбранного Трампа американские журналисты разъяснили ему, на каких условиях будет происходить их сотрудничество. В открытом письме корреспонденты ведущих американских СМИ, освещающие события в Белом доме, сообщили его будущему хозяину, что не дадут себя ни запугать, ни разъединить, и они собираются придерживаться профессиональных стандартов особенно тщательно. Это письмо появилось после того, как на своей последней пресс-конференции Трамп грубо обошелся с некоторыми журналистами и пообещал ограничить их доступ на свои пресс-конференции. Некоторые американские комментаторы даже говорят, что поведение Трампа стало «сигналом к пробуждению» многих американских журналистов, которые привыкли к тому, что свободу слова нужно отстаивать только где-то за границей.