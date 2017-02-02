



Александр Горбаруков ИА REGNUM «Назад, к доктрине Монро!»

В начале января 2017 года Национальный совет по разведке США выпустил свой очередной доклад, который на этот раз получил название «Глобальные тенденции: парадокс прогресса». Это обширный, детальный и интересный документ, к тому же ещё и написанный весьма интересно по форме. Комментировать его весь, однако, не имеет смысла, а вот на общих положениях доклада и на части, посвященной конкретно нашей стране, имеет смысл остановиться.

Доклад преимущественно пессимистичен, причём, как мне думается, по нескольким основаниям.

Свои оценки аналитики совета опубликовали накануне вступления в должность нового президента США, и в них, понятное дело, весомо присутствует элемент давления на Дональда Трампа и его формирующуюся администрацию.

Это давление с двуединой целью.

С одной стороны, разведаналитикам важно продемонстрировать сложность мировой обстановки и особую значимость деятельности спецслужб для обеспечения интересов США. Эта задача была бы поставлена при любом результате выборов — просто для увеличения финансирования соответствующих ведомств.

Вторая цель объясняется специфическими внешнеполитическими идеями Трампа, высказанными в ходе предвыборной кампании. Эти идеи потребовали предостеречь нового президента и его помощников от наиболее неудобных спецслужбам и стоящим за ними политическим силам шагов, по крайней мере, в первые месяцы деятельности новой администрации.

С другой стороны, трудно предположить, что «новации» Дональда Трампа в международных делах — это сугубо его личное творчество. Спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы работать на перспективу и за рубежом, и у себя в стране.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Фигуры

Тревожный характер документа объясняется, однако, не только контекстом вступления в должность новой американской администрации. Происходящие в сегодняшнем мире процессы действительно чреваты серьёзным осложнением обстановки, а Вашингтон и его союзники сумели за последние четверть века предельно разбалансировать существовавшие механизмы урегулирования глобальных и региональных проблем. Вот и приходится американскому разведсообществу с полным основанием сетовать на повышение рисков межгосударственных конфликтов до уровней, как отмечается в докладе, «невиданных со времен холодной войны».

Для чего существуют спецслужбы? «Для того чтобы отражать внешние и внутренние вызовы и угрозы», — ответят они вам и будут правы. Сегодня они пишут, что неопределённость по поводу будущего США и потенциальная сосредоточенность Запада на внутренних проблемах обязательно побудят Россию и Китай бросить вызов Америке. Пришла бы к власти Хиллари Клинтон — написали бы, наверное, что вызовы и угрозы нарастают по мере усиления роли США как уверенного в себе западного и мирового лидера и обоснованно активного вовлечения Вашингтона в решение проблем в различных точках планеты.

Аналитики Национального совета по разведке отмечают, что период доминирования США после холодной войны подходит к концу. В этих обстоятельствах их тревожат, с одной стороны, антиглобалистские настроения и действия, а с другой — рост национализма в различных регионах и странах, но в первую очередь, как нетрудно догадаться, в России и Китае.

Примечательно, что этот тревожащий их фактор в своём собственном приложении-словаре авторы доклада определяют так: «Национализм — это идеология, основанная на предпосылке, что преданность человека его нации выше его личных или групповых интересов. Нация — это совокупность большого числа людей, объединённых общими происхождением, историей, культурой, языком, проживающих в конкретном общем государстве или на конкретной территории. Нация может иметь своё государство, но может и не иметь его».

С точки зрения установки на продолжение глобализаторских устремлений США, характерных для администрации Барака Обамы, такое отношение к наблюдаемому во всём мире росту национального самосознания понятно. С учётом того, как формулирует стоящие перед американским народом задачи Дональд Трамп, — не очень. Как бы то ни было, факт остаётся фактом: продвигая свою политическую конструкцию, глобализаторы попытались сломать естественное и от века присущее людям чувство принадлежности к своему народу, но у них не всё и не везде получилось. И не получится. Национальное самосознание — это как подвергшаяся полуампутации печень: оно повреждено, но естественно восстановится. И сыграет важнейшую роль в обеспечении устойчивости мира за счёт поддержания его многообразия.

Есть ещё в докладе на вид грозные, а на деле абсолютно выхолощенные историей последних трёх десятков лет сетования по поводу того, что возникший после Второй мировой войны международный порядок уходит в прошлое. Читаешь и не веришь своим глазам. О каком мировом порядке идёт речь? Устав ООН, Хельсинкский акт, другие международные документы периода 1940 —1970-х американцы ломают давно и целенаправленно — что же тут сетовать?

Другое дело, если бы речь шла о том, что уходит в прошлое тот порядок, который американцы попытались навязать Европе и миру, осуществив в нарушение международного права вторжение в суверенную Югославию и её расчленение. Тот «порядок», который они потом попытались утвердить войнами в Ираке, Ливии, Сирии, попытками организации «цветных революций» на пространстве бывшего СССР, госпереворотом на Украине… Вместе с упоминаемым в докладе завершением доминирования США после холодной войны этот псевдопорядок, конечно, тоже уйдёт, но для этого понадобится ещё немало усилий.

Сирия на карте мира

Более объективные и серьёзные вещи, указанные в докладе, — это замедление роста мировой экономики, растущее имущественное неравенство, распространение терроризма, а также природно-климатические проблемы, которые на деле выливаются в проблемы экономические, социальные, военно-политические. Здесь американские разведаналитики абсолютно правы: эти процессы уже накладываются и будут и далее накладываться друг на друга, причём беспрецедентными темпами.

Всё более сложной будет становиться и задача управления государствами. Но стоит ли это в духе положений доклада рассматривать в качестве отрицательного фактора? Уверен, что нет. Проблема ведь не в сложности дела управления государством, а в «простоте» некоторых руководителей, в их, если можно так сказать, излишней «политизированности». Вот чего действительно не хватает миру, так это настоящих государственных деятелей. Только при них уменьшатся «серьезные риски просчетов» и удастся на самом деле избежать «горячей войны».

Ещё из доклада можно узнать о происходящем в мире «изменении природы власти» и о «фундаментальной перекройке мирового прогресса». Но здесь для нас тоже нет ничего нового: понятно, что параметры информационного общества накладывают свой отпечаток и на процессы управления. Что же касается «прогресса», по поводу «перекройки» которого сетуют американские аналитики, то его показателями мы, судя по всему, должны были раньше считать те самые нарастающие проблемы, которые с завидной очередностью перечисляются как в американских, так и в российских и других подобных рассматриваемому докладах.

Отмеченная в докладе возрастающая сложность сотрудничества между странами выглядит, на мой взгляд, проблемой только для тех, кто не сотрудничает, а даёт указания, зная, что они не могут не быть исполнены. Пусть уж лучше сотрудничество будет сложным, но, главное, чтобы было честным и равноправным. При таком подходе волнующие американцев различия ценностей и интересов между государствами не будут становиться непреодолимой проблемой, а многополярность мира не будет рассматриваться как предосудительное его деление на «сферы влияния».

Такую политику Вашингтона можно будет, действительно, назвать движением вперёд, причём в таком прогрессе не будет никакой парадоксальности, никакого расхождения со здравым смыслом.