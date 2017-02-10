В Польше продолжается полемика после того, как глава министерства иностранных дел Витольд Ващиковский, представляющий правящую партию «Право и Справедливость» (PiS), принял решение обнародовать секретные «Тезисы о политике Польской Республики в отношении России и Украины» от 4 марта 2008 года. Проект записки был подготовлен под руководством тогдашнего — ныне уволенного — директора Департамента восточной политики МИД Ярослава Браткевича. С ней на тот момент ознакомилось четыре человека, включая главу дипломатического ведомства Радослава Сикорского. Как заявил Ващиковский, «этот документ был первым шагом к отходу от проукраинской политики и развороту к пророссийской. Его авторы не питали никаких иллюзий по поводу успеха, но решили, что пророссийский курс станет своего рода инструментом, трюком, который можно будет использовать против Запада, чтобы укрепить там наш престиж». А премьер-министр Польши Беата Шидло добавила: «Мы имели не только право, но и обязанность показать общественному мнению документы, которые в соответствии с законодательством могут быть обнародованы. Я хочу лишь сказать, что сейчас громче всех кричат и поднимают визг те политики оппозиции, которые 12 месяцев последнего года посвятили свое время на поездки за границу, прежде всего в Брюссель, и там организовывали разного рода акции против польского государства. Тогда они польские интересы понимали совсем по-другому».

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Но как именно? В «Тезисах» мы можем встретить утверждение, что в предыдущий период, в особенности когда у власти находилась PiS (2005 — 2007 годы), в результате недостаточно глубокого анализа и оценок, а также распространявшихся в СМИ демагогических суждений сложился определенный канон восприятия и изображения России, Украины и польской политики в отношении двух этих стран. Этот канон, «носящий все признаки табу, можно назвать «патриотической политкорректностью», поскольку отход от него грозил нападками политиков и прессы, обвинениями в предательстве «национальных интересов». Основные элементы его сводятся к следующим постулатам: Россия — извечный враг Польши, Москва будет неизменно вступать с Варшавой в конфликт, польская политика в отношении России с одной стороны и остальных постсоветских государств с другой — это есть «игра с нулевой суммой». Однако эта «аксиома» не учитывает новый политический контекст — членство Польши в ЕС и НАТО».

Более того, «относительная слабость России на фоне ее окружения, в особенности стремительно развивающегося Китая, а также генерирующего серьезную исламскую угрозу Юга, склоняет ее (при всех своих традиционных предубеждениях) ориентироваться на Запад, как на наиболее надежного партнера. Сам Запад (в особенности Западная Европа) видит в России важного союзника в противостоянии серьезным проблемам, идущим с Юга, в первую очередь исламскому радикализму и терроризму, а также огромную сырьевую базу, которая могла бы оказать западному миру значительную экономическую поддержку». Москва не настолько опасна для Восточной Европы, как принято считать, поэтому оживленный диалог с Россией представляет для Варшавы ценность сам по себе, не говоря уже о том, что польское государство связывают с российским «экономические интересы, которые не сводятся к энергетической проблематике (хотя та, безусловно, играет важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях) или взаимной заинтересованности вопросами культурно-интеллектуальной сферы». Такой диалог «не только опровергнет любого рода обвинения в «польской русофобии», но и закрепит Польшу в роли главного эксперта по России и интерпретатора ее действий в семье западных стран». А пассивность на российском направлении, имевшая место во время правления PiS, следует назвать проявлением не «жесткой дипломатии», а польских комплексов, дилетантизма, трусости и своего рода «лакейской позиции» в историческом процессе.

My-travel-info.ru Флаги России и Польши

В отношении Украины автор «Тезисов» предлагает серьезно задуматься, насколько у украинского общества и элит есть готовность к прочному стратегическому союзу с Варшавой, так как «представляется, что наши влияния не смогли глубоко укорениться на украинской почве, а их основным стержнем до 2005 года были дружба и взаимное доверие президентов Квасьневского и Кучмы». Может даже сложиться впечатление, что в контактах с Киевом польские власти слишком сильно поддались на тактику украинских партнеров. «Следует предпринять шаги по преодолению такой «патриотически политкорректной» активности в отношении Украины, заменив ее прагматизмом и там, где это требуется, дружественным критическим подходом к этому государству, который учитывает его реальные возможности и шансы в сфере укрепления связей с институтами западного мира, — подчеркивается в документе. — Следует принимать во внимание такой вариант, что Украина в долгосрочной перспективе останется за рамками этих институтов, в первую очередь, не получит статуса члена ЕС. В связи с этим было бы полезно задуматься о наполнении связей Украины с Западом квазиинституциональным содержимым (с использованием механизмов политики добрососедства, «партнерства в рамках ассоциации») по меньшей мере на ближайшие пять лет. Также имеет смысл задуматься о совпадении и расхождении польских и украинских экономических интересов (в том числе в сфере сельского хозяйства), учитывая перспективу создания зоны свободной торговли ЕС — Украина, а в дальнейшем — вступление этой страны в Евросоюз».

Можно по-разному оценивать представленные «Тезисы о политике Польской Республики в отношении России и Украины», но они составлены на прагматичной основе и логике реальной политики. Это один подход, он понятен и открывает пространство для переговоров. Второй подход — тот, который сегодня, похоже, овладел чиновниками Права и Справедливости» и проправительственными экспертами. Он основан на мессианских комплексах самой Варшавы, которая — подобно жителям Изумрудного города из страны Оз — смотрит и на всех остальных сквозь очки с зеленым стеклом, искривляющих восприятие мира. Как заявляет Ващиковский, «авторы документа выдвигают тезис, что современная Россия не руководствуется мессианской идеологией в виде Православия в универсалистском понимании, панславизма или коммунистической доктрины. Это в корне неверный тезис. Россия уже тогда опиралась на ту идеологию, на которую она опирается сейчас: это концепция Александра Дугина о создании так называемого Русского мира. Путин официально продвигает ее с 2007 года, то есть авторы документа о ней знали». Интересно, что PiS не всегда так думала плохо о России. В том же 2007 году представлявший эту партию президент Лех Качиньский, напоминает польский телеканал TVN24, не был против диалога с Москвой как таковой и подписал Стратегию национальной безопасности, где говорилось, что «Польша будет стремиться к развитию равноправных и партнерских отношений с Российской Федерацией».

Концепция «Русского мира», действительно, имеет место быть. Но носит она религиозно-просветительский характер. В официальной политике она занимает исключительно риторическое место. И только заведомо ангажированный человек может заявлять, что ее придумал Дугин, равно, как утверждать, что трактаты этого мыслителя являются основой для политики Кремля. В случае же с событиями в Грузии в августе 2008 года и в Крыму, и на Донбассе российская сторона выступала из соображений человеколюбивого характера, стремления предотвратить гуманитарную катастрофу и вопросов собственной безопасности. Кто был «русскими», и о каком «Русском мире» может идти речь, когда Москва защищала древние народы абхазов и осетин от попыток Тбилиси покорить их? А как Киев относится к своим гражданам, в польском дипломатическом ведомстве могут догадаться, поговорив с жителями Луганска и Донецка, которых обстреливали украинские военные и так называемые добровольцы. Но в Варшаве делают вид, что не понимают намеков со стороны Киева. «Плоха была непоследовательность и ошибочные компромиссы, когда мы старались ненавязчиво сказать часть правды, чтобы противоположная сторона поняла сигнал, но не оскорбилась, — заявляет директор Польского института международных дел Славомир Дембский. — Такие сигналы поступали из Польши один за другим. Но в Киеве их понимали по-своему, как знак того, что эта тема не играет для поляков ключевой роли. Так продолжалось 20 лет. Но потом Россия напала на Украину и сама стала использовать мрачные страницы украинской истории, чтобы нанести удар по независимости этой страны. Если бы элиты наших стран вовремя уделили время решению этой проблемы, Россия бы лишилась этого аргумента». Если Киев так себя ведет даже во время «агрессии» со стороны Москвы, то, возможно, Варшаве стоит обратить внимание на «Украинский мир»? Как на самой Украине, где только в январе этого года произошло разрушение памятника полякам в Гуте-Пеняцкой, погибшим во время Второй мировой войны от рук «бандеровцев» из ОУН и СС «Галичина» (организации, деятельность которых запрещена в РФ), так и в Польше, где растет напряженность между поляками и украинцами в приграничных воеводствах, в частности Подкарпатском.

Мессианское восприятие геополитических реалий со стороны Варшавы приводит к тому, что сегодня Ващиковский критикует предыдущий кабинет в лице коалиции партии «Гражданская платформа» (PO) и Польской крестьянской партии (PSL) за то, что тот на момент начала 2008 года принял решение «отказаться от реализации польских интересов на Востоке». Министр заявляет, что хотя «Польша была полноправным членом ЕС и НАТО, польская дипломатия была обязана продвигать в этих организациях интересы своей страны, а не адаптировать польскую политику к некому среднему арифметическому интересов и взглядов других государств-членов, оправдываясь тем, что это интересы ЕС или НАТО». Иначе говоря, повторение старой идеи о Варшаве как единственной, кто в двух блоках знает, что делать с Москвой. «Но еще более интересным является то, что же министр Ващиковский собирается делать на восточном направлении в ситуации, когда главные союзники Польши — США и Венгрия — открыто говорят о необходимости сближения с Путиным, а Европа не желает ни сотрудничать с Польшей по ее восточной политике, ни, тем более, вызывать неприязнь Москвы к себе», — задается вопросом оппозиционный польский журнал Newsweek Polska. Варшаве пора снять очки с зелеными стеклами и понять, что она не Изумрудный город из страны Оз, а живет в реальном мире.