Бывшие сотрудники ведомств правительства США, ответственных за внешнеполитическую повестку дня при Бараке Обаме, в попытке создать лояльную и уважительную оппозицию новому главе Белого дома Дональду Трампу, выступили с рядом рекомендаций по широкому кругу вопросов. Рекомендации сотрудников администрации Обамы публикуются в рамках проекта «Теневое правительство» в журнале The Foreign Policy.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Теневое правительство

Первым шагом администрации нового президента США бывший помощник министра обороны по вопросам международной безопасности Дерек Чоллет предлагает сделать отправку министра обороны Джеймса Мэттиса по ключевым странам, с которыми взаимодействует Вашингтон. Так, бывший глава Пентагона Эштон Картер завершил такой поездкой свой срок на посту главы оборонного ведомства, поэтому будет логично, если с неё свое пребывание на посту начнет Мэттис.

Начать Мэттису стоит со штата Гавайи, где он может посетит Объединённое командование вооружённых сил США в зоне Тихого океана, откуда следует направиться в Японию и Южную Корею, Индию, Афганистан, Ирак, Израиль, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

С поездкой в Европу ему стоит тем не менее повременить до середины февраля, когда Мэттис должен будет присутствовать в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на встрече глав Минобороны в преддверии конференции по безопасности в Мюнхене. Вместе с Мэттисом туда следует отправиться и новому главе дипломатии США Рексу Тиллерсону, который может провести встречу со своими европейскими коллегами.

Из Брюсселя и Мюнхена Тиллерсон и Мэттис должны направиться в страны Прибалтики и на Украину. Посылом этой поездки могло бы стать подтверждение сохранения обязательств США, непреходящей значимости их союзов и готовность противостоять тем, кто пытается пересмотреть или уничтожить либеральный международный порядок — например, России.

Затем Колин Кал, который занимал должность заместителя помощника президента Барака Обамы и советника по вопросам национальной безопасности вице-президента Джо Байдена, предлагает определить, кто является другом Вашингтона в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так, на фоне успехов, достигнутых предыдущей администрацией, основным вопросом, стоящим перед Трампом в ближайшие недели, станет вопрос, предоставлять ли подготовку и вооружение коалиции сирийских курдов и арабов, известной как Демократические силы Сирии (ДСС). Она уже окружает сирийский город Ракку — по сути, столицу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные лица Пентагона будут убеждать нового президента, что входящие в состав ДСС курдские Отряды народной самообороны (YPG) являются единственной силой, способной захватить удерживаемый исламистами город. Турция же, считающая YPG филиалом Рабочей партии Курдистана, будет против такого партнёрства США и курдов, вместо этого выступая за создание чисто арабской коалиции.

ИА REGNUM Пентагон

Это решение будет носить очень важный характер, определяя успешность кампании по борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также может привести к значительным и долгосрочным последствиям в двусторонних отношениях с ключевым союзником по НАТО.

Бывший заместитель помощника вице-президента Байдена по вопросам национальной безопасности Джулианн Смит, в свою очередь, призывает Трампа сделать так, чтобы Россия доказала, что меняет курс, прежде чем снимать санкции, о чем Москва попросит, считает эксперт, при первой встрече глав двух государств. В обмен на это Кремль пообещает больше помощи в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но Трампу и его команде нужно с осторожностью подходить к этому вопросу, обращая внимание на действия России.

Не отворачиваться от Азии новую администрацию призывает Кристин Вормут, бывший заместитель министра обороны по политическим вопросам. Она отмечает, что если Трамп стремится занять более жесткую позицию по отношению к КНР, ему как никогда потребуются друзья в Азии. Вашингтону нужны прочные связи с такими странами, как Япония, Южная Корея и Австралия, чтобы иметь возможность выступать гарантом стабильности в регионе.

Несмотря на обеспокоенность тем, что союзники не несут свою часть ноши, Япония и Южная Корея располагают на своей территории и по большей части оплачивают крупные военные базы США. Войска США находятся и на территории Австралии и Сингапура, а Филиппины согласились увеличить контингент американских военнослужащих, что сможет состояться, только если президент островного государства сможет поладить с Дональдом Трампом.

По мнению бывшего первого заместителя директора управления Государственного департамента США по вопросам политического планирования Батшебы Крукера, Трампу следует понять пользу ООН, особенно при председательстве нового генсека Антониу Гуттереша, поскольку бывший премьер-министр Португалии намерен провести в международной организации ряд реформ, важных для США. Поэтому вместо того, чтобы занимать антагоническую позицию по отношению к Гутеррешу, Трампу следует поручить своему послу в ООН пойти ему навстречу. Таким образом, новая администрация обретет в генсеке ООН того партнера, который нужен Вашингтону.

Бывший старший директор Совета национальной безопасности по вопросам контроля вооружения и ядерного нераспространения Джон Вольфсталь призывает уделить особое внимание ядерному потенциалу США, решения в области которого крайне важны как для сдерживания России, так и для противодействия Ирану и Северной Корее. Незамедлительных ответов требуют «ядерный авантюризм России», развитие ядерного оружия Северной Кореей, огромная стоимость модернизации собственного арсенала и международный раскол на тех, кто полагается на ядерное оружие и тех, кто хотел бы запретить его.

У Вашингтона есть все необходимые инструменты для ответа на эти вызовы, однако в правильном их применении основной вопрос. Сотрудничество в этой области является единственным способом избежать угрозы ядерного терроризма, тогда как контроль вооружений, может, и помешает России сжульничать, все же поспособствует объединению союзников для оказания давления на Москву, когда та не будет соответствовать установленным правилам.

Со своей стороны, бывший заместитель помощника госсекретаря по вопросам южной Европы и восточного Средиземноморья в администрации Барака Обамы Аманда Слоут призывает Трампа понять, как лучше вести дела с Турцией, которая считает себя в осаде внутренних и внешних угроз. Так, Анкара потребует от Белого дома экстрадировать Фетхуллаха Гюлена и перестать помогать курдам в Сирии.

В этих условиях Вашингтон может либо воспользоваться помощью курдов в освобождении Ракки, но тогда нужно будет уделить особое внимание безопасности Турции и начать взаимодействие с арабами-суннитами. Альтернативой будет поиск силы, которая в меньшей степени угрожает этому союзнику США по НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

Не стоит новой администрации забывать и про Афганистан, считает Дэн Фельдман, занимавшийся при администрации Барака Обамы гражданскими проектами в Афганистане и Пакистане. В этой стране, где проходит самый длительный в истории США конфликт, нужны решительные действия.

Во-первых, Трамп должен подтвердить приверженность безопасности Афганистана, которая тем не менее не должна ограничиваться сохранением там войск или их увеличением, но включать в себя интеграцию политики и экономики с вопросами безопасности. В этих рамках дипломаты и гражданские лица должны быть полноценными партнерами вооруженных сил в вопросах планирования и осуществления операций.

Во-вторых, новой администрации следует продолжить шаги по примирению с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку это единственный способ, помимо вкладывания миллиардов долларов в вооруженные силы Афганистана, достижения стабильности в стране.

В-третьих, Белый дом должен признать и принять роль международного сообщества в разрешении конфликта в Афганистане.

Не стоит новому главе Белого дома, подчеркивает бывший помощник министра обороны США по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд, сначала яростно критиковать союзников, а потом ожидать от них помощи. Прошлые администрации как раз так и поступили, и оказалось, что затем их ряды сокращались.

Избегать ловушек «дружка» в Москве и «заклятого врага» в Пекине советует бывший заместитель специального представителя США в Афганистане и Пакистане Викрам Сингх. По его мнению, США не должны становиться младшим партнером России. Если цель состоит в том, чтобы улучшить отношения, то игнорирование фактов российского вмешательства в выборы в США, высказывание сомнений относительно НАТО и другие шаги лишь лишают Белый дом рычага влияния.

Не стоит также отдавать штурвал и в руки Китая. Так, Рекс Тиллерсон прочертил «красную черту», сказав, что Вашингтон не даст Пекину доступ к островам в Южно-Китайском море, которые КНР и так контролирует, тогда как Трамп полностью отказался от Транстихоокеанского партнерства. Получается, что США прочертили черту, наказать КНР за пресечение которой они не могут, при этом дав понять, что полностью уходят из Азии. Эти уступки Китаю нужно прекратить.

Россия — противник США, и если обращаться с ней как с другом, администрация будет не только выглядеть глупо, но станет соучастником ослабления демократии по всему миру. Китай же — конкурент, которого нужно переиграть, а не заставить силой делать то, что нужно Вашингтону.