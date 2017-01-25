Бывший лидер запрещенного в России «Правого сектора», депутат украинского парламента Дмитрий Ярош рассказал, что Служба безопасности страны после его запроса возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена Виктора Пинчука. Расследование ведется по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», «Создание террористической группы или террористической организации» и «Финансирование терроризма».

Espreso.tv Флаг Украины

Предмет расследования — статья, которую Пинчук опубликовал в Wall Street Journal в самом конце прошлого года. В ней он заявил, что Украина должна пойти на компромисс с реальностью: после победы Дональда Трампа в США весьма вероятна смена в отношениях Москвы и Запада, и Киеву нужно отказаться от иллюзий о скором вступлении в ЕС и НАТО, признать выборы в Донбассе, временно перестать педалировать крымский вопрос и в целом «пойти на болезненные компромиссы с Москвой».

Размышления предпринимателя о том, как Украине в условиях новой реальности следует вести свою политику, приравниваются к «посягательству на территориальную целостность» страны. Причем уголовное дело возбуждается по заявлению человека, который имел самое непосредственное отношение к избиениям и убийствам на майдане и к развязыванию гражданской войны. Добро пожаловать в дивный новый украинский мир.

Ярош на Майдане. Февраль 2014 года

В этом мире никто не считает нужным отвечать за свои слова. Поэтому «смелый» Ярош, не покидая своего киевского кабинета с охраной, может рассуждать о том, что призывы прекратить гражданскую войну — это признак «создания террористической организации», а также «финансирования терроризма».

В действительности, разумеется, именно Ярош (и его многочисленные коллеги) является террористом, и его ждет следствие, суд и пожизненное заключение сразу после смещения нынешней власти. Будущие подсудимые об этом прекрасно знают, и в этом один из главных мотивов их страха и агрессии.

Другой показательный аспект этой истории заключается в том, что «бесстрашный» Ярош, подготовивший молодых людей к свержению законного правительства и к приведению к власти жуликов и олигархов, свою запись в Facebook о доносе на Пинчука заканчивает фразой «вон олигархов из Украины». Лидеры украинских нацистов — граждане, как говорится, с пониженной социальной ответственностью.

Но самое интересное даже не в этом. Самое интересное в том, что Виктор Пинчук — не только один из богатейших людей в стране и не только «первое лицо» украинского бизнеса в его контактах с Западом. На протяжении многих лет он был сторонником именно «западного» пути развития Украины. Да и в статье в Wall Street нет ничего русофильского. То есть, с какой стороны не подойди, Пинчук — фигура крайне важная для майданной власти, которая якобы собирается идти по европейскому пути и развивать экономику.

Сергей Ильин Фонд Виктора Пинчука Виктор Пинчук

Однако даже таких, естественных для себя союзников майдан ухитряется оттолкнуть. А все потому, что Пинчук, может, и всерьез собирается развивать Украину, но майдану-то это не нужно. Майдану нужно сидеть при власти, контролировать финансовые потоки, а для этого поддерживать атмосферу гражданской войны и ненависти. Они не совершают ошибок — они совершают преступления.

Не так давно майдан поссорился с еще одним важным действующим лицом украинской политики — Александром Онищенко. Тот не только не имел ничего против госпереворота, но даже был ключевым посредником между Порошенко и депутатами. Однако безмозглость, наглость и жадность действующей власти привели к наезду и на него. Онищенко успел покинуть страну и передал американским следователям компромат на Порошенко, ворующего западные кредиты и скупающего депутатов, на Джо Байдена, обменивающего политическую крышу на сытное местечко для сына в совете директоров одной большой компании, и на многих других.

Теперь к рассказам Онищенко, вызывающим у следователей неподдельный интерес, могут добавиться и рассказы Пинчука, которого отлично знают на Западе и которого будут слушать еще более внимательно. Выяснится, что от «крышевания» украинского ворья нет решительно никакой пользы. Пока из-за них разгорались ссоры с Москвой, сами они только крали, и если что-то в их поведении и изменилось, то разве что уровень наглости.

Подобное развитие событий — вполне логично с точки зрения политики, истории и психологии. «Майданный компромисс» был построен на лжи и провокациях ради власти и воровства. Постепенно самые беспримесные, то есть самые неадекватные вытесняют всех остальных. Система в целом тоже теряет в адекватности. И сама себя ведет к пропасти.

Радоваться, однако, нечему. Во-первых, пропасть — и экономическая, и военная — грозит, к несчастью, не только Порошенко и Ярошу, но и еще сорока миллионам граждан. Во-вторых, на Украине пока так и не появился человек, способный четко сказать, что так жить нельзя, и четко сформулировать, как жить нужно.