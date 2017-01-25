



Tunisienumerique.com Марин Ле Пен

Победа Трампа в США вызвала восторги у евроскептиков и надежду на то, что следующее политическое «землетрясение» может произойти во Франции. Победа на выборах Ле Пен считается невозможной — это был бы самый большой шок в послевоенной европейской политике.

В течение многих лет правые и левые кричали, что «Национальный фронт» опасен, полон расизма, ксенофобии и исламофобии, тем не менее они не смогли остановить медленный, но устойчивый рост его популярности. На самом деле (в попытке конкурировать) все основные партии позаимствовали риторику Ле Пен по вопросам иммиграции и борьбы с терроризмом. На что Жан-Мари Ле Пен (основатель партии, ворчливый бывший десантник и «отец антидемократии») любит говорить: «Избиратели предпочитают копиям оригинал».

По опросам, Ле Пен, которая предупреждает об опасности ислама во Франции, обещает возвратить национальное государство и ввести режим экономического протекционизма, все же пройдет в финальный тур президентских выборов в мае. Но те же опросы показывают, что она не может их выиграть, потому что это мобилизует остальной электорат (со всех сторон), который в ужасе проголосует за кого угодно, но только не за нее.

Ле Пен говорит, что ее «утешила» победа Трампа, и считает, что наряду с голосованием в Великобритании это — «заря нового мирового порядка». Для нее Трамп — доказательство того, что политические и медиаэлиты можно и нужно поставить на место, что установки-предсказания могут быть опровергнуты.

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Избирателей «Национального фронта» нельзя больше подогнать под определенный стереотип. Они не просто «представители рабочего класса» или бывшие сторонники коммунистов с северного «ржавого пояса» Франции или более зажиточные крайне правые избиратели с Лазурного Берега (есть и такие). Как и у Трампа, рейтинг Ле Пен выше среди лиц с низким уровнем образования, но это не единственный фактор. Ее популярность выросла и в областях, где сильно неравенство; чем дальше человек живет от, условно говоря, железнодорожной станции, тем больше шансов на то, что он проголосует за «Национальный фронт». Партия расширила свой охват до сотрудников частных компаний и в настоящее время затрагивает каждую прослойку в обществе: от альпийских деревень до загородных поселков. Партия захватила умы рабочего класса слева и делает успехи в государственном секторе, когда-то враждебном к крайнее правым. Более половины сотрудников полиции и военнослужащих в настоящее время готовы голосовать за «Национальный фронт».

Избиратели «Национального фронта» объединены «чувством, что нынешняя политическая система их не представляет», — говорит Жоэль Гомбэн, крайне правый профессор политологии в Университете Пикардии. Они сыты по горло традиционными партиями, которые не смогли защитить их от экономического кризиса, от опасных иммигрантов и недавних террористических актов.

Франсуа Фийон, другой социальный консерватор с бескомпромиссным подходом к иммиграции, скорее всего, преградит дорогу Ле Пен на президентских выборах. Франция остается в состоянии «чрезвычайного положения». Непопулярная Социалистическая партия раздроблена.

Новая штаб-квартира Ле Пен расположена на одной из самых дорогих улиц Парижа, в нескольких минутах ходьбы от президентского дворца — признак ее растущей уверенности в себе. «Трамп дал нам надежду», — улыбнулся Бернар Брэдлен, партийный работник «Национальный фронта», когда Ле Пен на заседании партии надела ковбойскую шляпу.

Брэдлен говорит, что транснациональные корпорации «поглотили и выплюнули» малые компании. По его словам, Трамп и Ле Пен постоят за «страдающих от олигархии граждан». «Народ и семья — основа всего, — говорит он. — Вы не можете жить с открытыми границами; культура не взаимозаменяема. Глобализация — это сидеть на диване, оставив двери открытыми, и сказать соседям, чтобы они пришли и взяли то, что хотят».

Marine2017.fr Прогулка на катере

Как долго «Трамп-импульс» будет работать для Ле Пен, еще предстоит выяснить. Рост «Национального фронта» за пять лет — после того, как Ле Пен взяла на себя руководство вместо своего отца, был беспрецедентным за всю историю партии. В последние годы фронт стал «первой партией Франции». Число избранных должностных лиц (от мэров до региональных советников и сенаторов) всё растет. Он в настоящее время и партия № 1 среди французских избирателей в возрасте от 18 до 24 лет, хотя эта возрастная группа, скорее всего, не примет активного участия в голосовании.

Даже если Ле Пен не победит на президентских выборах, «Национальный фронт» может увеличить число своих депутатов до 60 на грядущих парламентских выборах, которые последуют в июне, что даст ему значительное влияние в парламенте.

Ле Пен изо всех сил старается облагородить и нейтрализовать негативную репутацию партии, расширить привлекательность «ксенофобского движения» — попытаться сделать ее более приемлемой для избирателей. Но в то время как она пытается избавиться от старых антисемитских стереотипов, лидер партии искусно балансирует и держится за свои самые радикальные идеи, в том числе за понятие «Франция для французов» — где у французского народа будет приоритет для выплаты пособий, получения жилья и рабочих мест, а ислам изображает как самую большую угрозу для страны.

Общественный климат во Франции работал в ее пользу. В стране, где более 230 человек были убиты в результате террористических актов за чуть более чем 18 месяцев, и где миллионы человек оказались без работы, ее аудитория растет и жаждет её жесткой линии по вопросам безопасности и национальной политики с прицелом на ислам и иммиграцию.

Marine2017.fr Встреча с избирателями

Ле Пен остро осознает, что многие избиратели до сих пор боятся ее партии. «Только треть людей считают, что «Национальный фронт» способен руководить Францией, а Ле Пен способна быть президентом», — говорит политолог и ультраправый эксперт Нонна Майер.

Поспособствует ли победа Трампа повышению доверия к Ле Пен — непонятно. Она разделяет некоторые его взгляды — антииммиграционную позицию, стремление к экономическому протекционизму, амбиции противопоставить себя истеблишменту — политическому классу, желание «осушить болото» элит и лоббистов. Как и Трамп, она восхищается Путиным.

Но есть ключевые отличия. Трамп был кандидатом от Республиканской партии США — господствующей партии. Ле Пен лидер движения аутсайдеров. Трамп — политический новичок. Ле Пен родилась в политической династии, самая младшая из трех белокурых сестер, которые с самого раннего возраста воспитывались отцом как символы «истинной французской нации». Она в политике уже почти 20 лет. Трамп позволял себе возмутительные высказывания, подрывал линию своей партии и дерзил по поводу политической корректности. Ле Пен тщательно смягчает свою риторику, пытаясь перевести свою партию в условный «мейнстрим». Ее отец скорее был Трампом своего времени: крикливый, протестующий и возмущающийся на каждом углу, но его дочь положила этому конец. Она выгнала его из партии после того, как он повторно умалил значение Холокоста. «Ле Пен аутсайдер, пытающийся примерить на себя мейнстримные коды, Трамп — инсайдер, который пытается выглядеть как аутсайдер», — говорит Гомбэн.

Решающее различие между Трампом и Ле Пен — избирательные системы. Французский президент держит в руках огромную часть исполнительной власти. Больше, чем в какой бы то ни было другой западной демократии! Он избирается прямым голосованием в два тура. Два кандидата борются друг с другом в последнем туре, где победитель должен получить более 50% голосов избирателей. Трамп, который выиграл благодаря уникальной избирательной системе выборщиков США, набрал около 46% голосов избирателей. Он не стал бы президентом во Франции.

«Я не буду говорить, что это невозможно, но я бы сказал, что это крайне маловероятно», — говорит Гомбэн о шансах Ле Пен на победу на президентских выборах 2017 года. Сторона-аутсайдер не имеет союзников, с которыми могла бы объединиться во втором туре, «тактическое голосование» других сторон остановит ее раньше. Когда Жан-Мари Ле Пен прошел во второй тур президентских выборов в 2002 году, это было громом среди ясного неба. 82% избирателей от всех партий в страхе ринулись на выборы и выбрали Жака Ширака, чтобы нейтрализовать Ле Пена. На этот раз не будет никакого шока — все произойдет гораздо раньше.

Marine2017.fr Встреча с избирателями

Самой большая проблема Ле Пен — как заполучить новых избирателей, особенно пожилых. 60+ поддержали Трампа, но во Франции они — наиболее скептически настроенная в отношении Ле Пен часть электората. Они боятся хаоса и обеспокоены выходом из зоны евро — от того, какой эффект это будет иметь на их сбережения.

Ле Пен дважды разведена, редко упоминает свою личную жизнь. Луи Алиот — один из руководителей «Национального фронта» на юго-западе Франции — ее гражданский муж уже семь лет. Алиот говорит, что психологический импульс от победы Трампа заключается в том, что кампания Трампа доказала, что все предсказания и установки могут быть неправильными. «Люди видели, что, когда все средства массовой информации, элита и экономисты демонизируют кого-то и манипулируют опросами, все это может оказаться ложным, в конце концов, — говорит он. — Они говорили, что этот человек никогда не достигнет власти. Таким образом, они показали, что кто-то другой сможет тоже. Это меняет мышление людей».

Ключевой вопрос — с кем Ле Пен столкнется, если попадет в «финал». Опросы говорят, что это, вероятно, будет правый Франсуа Фийон, бывший премьер-министр при Саркози, кандидат от республиканцев. У Фийона социально-консервативная линия за семейные ценности и «христианские корни Франции», акцент на «патриотизм», жесткая линия по вопросам иммиграции и ислама, «понимание Путина». Все это перекликается с некоторыми из ключевых идей Ле Пен, что может оказаться очень опасным.

Но Фийон также и самопровозглашенный поклонник Маргарет Тэтчер, его план реформы свободного рынка (с радикальным уменьшением нынешней роли государства в экономических делах) можно считать подарком для Ле Пен, которая исповедует противоположную — левую — экономическую линию государственного протекционизма, обещая защитить уязвимые группы населения от разрушительной роли привилегированного класса Фийона. «Для нас, честно говоря, он лучший кандидат, чем другие», — говорит Алиот, предупреждая, что бескомпромиссная позиция Фийона делает его «отталкивающим» среди левых, которые не хотят тактической мобилизации — и необходимости голосовать за Фийона, чтобы не допустить Ле Пен.

«Во Франции нужно набрать больше, чем 50%, чтобы выиграть финальный раунд президентских выборов. Это, я думаю, не представляется возможным для Ле Пен, но это не значит, что у нее нет оснований надеяться, — говорит Жан-Ив Камю, директор Центра исследований политики Фонда Жана Жореса в Париже. — Женщины-избиратели особенно важны для Ле Пен».

Marine2017.fr Марин Ле Пен

Ле Пен удалось привлечь больше женщин, чем во времена патриархата ее отца, но она должна идти дальше. «Категория женщин, которые голосуют за «Национальный фронт», — сотрудницы магазинов, например кассирши, — говорит Камю. — Они в угрожающих ситуациях, с гибким графиком работы, краткосрочными контрактами, мизерными зарплатами, с низким уровнем образования и «товарной позицией». Просто, это тот тип людей, которые наиболее пострадали от экономического кризиса».

Одним из главных месседжей кампании Ле Пен является утверждение, что ислам представляет опасность для прав женщин во Франции, и что само присутствие ислама ограничивает женские свободы. Ле Пен намеренно заняла смягченную позицию в отношении к абортам, чтобы заполучить в свой лагерь новых женщин-избирателей. Но проблема абортов привела к партийному расколу. Более правым и более социально-консервативным католикам это не понравилось. Есть прослойка, которая бы хотела, чтобы «Национальный фронт» вернулся к бескомпромиссному религиозному социальному консерватизму настоящего ультраправого наследия. Напряжение между двумя блоками может оказаться проблемой для кампании.

«Национальный фронт» имеет и другие проблемы. Он столкнулся с расследованием предполагаемых нарушений в финансировании кампании, которые он отрицает, но на которые указывают его противники. И, как отметил голландский политолог Кас Муд, «еще ни один правый популист-радикал ни в одной демократической стране в послевоеннуюй эпоху до сих пор не получил на выборах настоящее большинство голосов».

Но Ле Пен, которая заняла третье место на последних президентских выборах с более чем 6 миллионами голосов, говорит, что она любит вызовы. «Она готовится к трудной борьбе», — говорит Алиот. Ее новый девиз — «мы можем сделать невозможное возможным».

По материалам The Guardian