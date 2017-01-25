Новый фильм Бена Аффлека, где он выступил в ипостасях режиссера, актера, сценариста и продюсера, — формально гангстерское кино с элементами драмы и боевика. Автор старательно воссоздавал атмосферу времен сухого закона, подражая известным лентам на ту же тематику. Художник по костюмам копировал наряды двадцатых-тридцатых годов; в проект был призван трижды «оскароносный» оператор, ранее работавший со Скорсезе. При всем этом «Закон ночи» вышел таким, каким мог получиться лишь фильм, снятый в десятые годы двадцать первого века при участии конкретных кинодеятелей. В общем, хороший повод проследить, как время влияет на произведение искусства, на первый взгляд, повествующее про совсем далекие от современности проблемы.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Главный герой картины

С первых же кадров «Закон ночи» ввязывается в идеологические распри. Под кадры военной хроники главный герой Джо начинает рассказ про себя, как он докатился до преступной жизни. Мол, воевал с немцами в Первую Мировую, но не был согласен с собственными правителями, отправившими его на войну. Чувство ненависти к власти было столь сильно, что назад Джо вернулся агрессивным противником закона. «Закон ночи» снят по роману Дэнниса Лихэйна («Остров проклятых», «Таинственная река»), но в тексте книги отсутствует информация о боевом прошлом главного героя. Упоминание в сценарии плохого правительства в связке с военным конфликтом явно отсылает к современной Ближневосточной кампании, длящейся полтора десятилетия. Известный американский кинокритик Джим Хоберман на выступлении в Москве сказал, что Стивен Спилберг всегда снимает про Вьетнам, даже когда делает фильмы про Мировые войны. Так же и Аффлек, как и многие режиссеры его времени, затрагивает в своем творчестве незарубцевавшиеся раны Ирака и Афганистана, формально говоря о другом времени. Разве что долгое правление президента из демократов избавило зрителей от обильного присутствия на экранах ужасов войны, так как кинодеятели, симпатизирующие противникам республиканцев, не хотели подрывать авторитет действующей власти.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Криминальный мир

Если описать главного героя «Закона ночи», то можно сказать, что это положительный персонаж, несмотря на то, что он гангстер. Авторы сценария всеми силами, правдами и неправдами обеляют Джо Коглина. Он держится в стороне от мафиозных лагерей и имеет принцип не причинять копам ущерб. В фильм не вошли сцены романа, в которых главный герой участвует в подрыве корабля ВМС США и грабит военный склад, где убивает сопротивлявшегося солдата. Однако, в «Законе ночи» Коглин не просто человек, но душка с физиономией подкаблучника Бена Аффлека, известного зрителям еще по «Исчезнувшей» Финчера. А ведь еще недавно на фоне финансового кризиса режиссером Маклом Манном был снят фильм «Джонни Ди» про известного гангстера Джона Диллинджера, промышлявшего в то же время, что и Джо Коглин. Диллинджер, имевший ореол благородного преступника в народном восприятии, был представлен малодушным и расчетливым бандитом, искусно скрывавшего свою личину. Картина Бена Аффлека пытается навязать иное восприятие истории времен сухого закона. Гангстер Джо, контролирующий рынок спиртного во Флориде, чужд расовых предрассудков и готов иметь дело с любыми диаспорами, в отличие от конкурентов, и это двигает бизнес в гору. Все проблемы он пытается решить мирным путем. Коглин также не сторонник проституции и распространения наркотиков, что вызывало гнев вышестоящих мафиози.

Образ положительного гангстера явно создавался под Бена Аффлека. Этот кинодеятель давно уже нацелился на большую политику. Общение на короткой ноге с Хиллари Клинтон, по всей видимости, сказалось на амбициях Аффлека. Четыре года назад пресса прочила актера на вакантное место сенатора, после ухода Джона Керри на пост госсекретаря. Теперь, после успеха Трампа, в какой-то степени проявившего себя как шоумена, и после восьмилетнего срока «стэндапера» Обамы, политологи заговорили про медийных лиц на смену прежней элите демократов-лузеров. Уже вовсю составляются списки знаменитостей, которые могут претендовать на высший пост в 2020-м году. В США кинозвезды добивались успехов на этом поприще, если вспомнить Рональда Рейгана и Клинта Иствуда (у последнего была скромная карьера, но он рассматривался Джорджем Бушем — старшим на пост вице-президента в 1988-м). Если отбросить шуточных самовыдвиженцев типа Канье Уэста и Рона Перлмана, есть те, кто зарекомендовал себя как общественные деятели. Бен Аффлек один из такого шорт-листа звезд, заодно с Джорджем Клуни, Уиллом Смитом и Анджелиной Джоли. Поэтому в отдаленной перспективе любые сыгранные актером роли могут положительно отразиться на его имидже и возможной политической карьере.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Верная жена всегда рядом

Одним из приоритетных направлений для потенциального демократического лидера являются тесные связи с этническими меньшинствами — опорой голосующих на выборах за партию Обамы и Клинтонов. У Аффлека, который стесняется далеких предков-рабовладельцев, за плечами близкие отношения с Дженнифер Лопес, что делает фигуру потенциального политика положительной для латноамериканцев. «Закон ночи» рассказывает про любовную связь главного героя и кубинки. Персонаж по имени Грасиэла не просто контролирует контрабандный бизнес, но на вырученные деньги спонсирует повстанцев на родине. Так как ее родные места еще не обрели название «Остров свободы», что случилось после прихода Кастро, то помощь революционерам не может рассматриваться как реверанс нынешней власти на Кубе. Дело в том, что Флорида очень важна с точки зрения победы на выборах президента. Этот штат третий по числу выборщиков, и перевес в нем одной из партий часто очень небольшой. В 2000-м году судьбу президентства решили всего 537 голосов этого штата. В ноябре 2016 года разница между победившим Трампом и Хиллари Клинтон составила около 110 тысяч человек, при более чем 9 миллионах, участвовавших в голосовании. При этом процент латиноамерикацев в этом штате, поддержавших кандидата-республиканца, был выше, чем в среднем по стране. Учитывая, что самая многочисленная среди латиноамериканцев Флориды — это кубинская диаспора, можно сделать вывод, что именно они стали причиной проигрыша Хиллари. Выходцы с Острова свободы крайне негативно относятся к режиму Кастро и восприняли в штыки потепление между двумя государствами, инициированное Обамой. Так как Клинтон публично заявляла, что продолжит политику прежнего кабинета, то кубинская диаспора проголосовала за Трампа, склонив чашу весов выборов в его пользу. Если Бен Аффлек имеет виды на Белый дом, то поддержка кубинцев Флориды будет для него важна, и лучше заранее предстать в лучшем свете в их глазах.

Остальные перипетии сюжета кинокартины, которые можно назвать альтернативным взглядом на историю, отдают все той же конъюнктурой. Бравые гангстеры в мультикультуральном экстазе способствуют процветанию местности и расправляются с Ку-Клукс-Кланом, когда эта организация пытается помешать усилению могущества цветных и распространению алкоголя. Но даже самые отъявленные преступники, если можно так представить героев фильма, больше смахивающих на эталоны чести, пасуют перед банкирами. Квинтэссенция зла в «Законе ночи» — это представители крупного капитала, коренные WASP — антисемиты и расисты, которые называют себя «белой элитой страны» и чинят препятствия бизнесу бывших мигрантов.

Цитата из к/ф «Закон ночи». реж Бен Аффлек. 2016. США Опасный путь против закона

С художественной стороны фильм немного затянут. Критика разнесла «Закон ночи», что контрастирует с заоблачными оценками трех предыдущих режиссерских работ Бена Аффлека. Такое случается, когда конъюнктурные цели начинают превалировать и наносить ущерб внутренней логике произведения. Станет ли картина удачной с позиций политической карьеры актера — время покажет…