



tiburi Дональд Трамп

Азиатская политика президента США Дональда Трампа представляет собой первое изменение курса Белого дома в отношении Китая с 1979 года, и, с точки зрения КНР, этот курс пошел по наихудшей траектории, ведущей к торговой войне и вооруженному противостоянию по ключевым интересам Пекина в Азии, в том числе Тайваню. Китай не готов мириться с таким положением вещей и может пойти на ряд ответных мер, пишет Майкл Ослин в статье для The Foreign Policy.

Такие шаги официального Пекина как захват подводного беспилотника ВМФ США в международных водах поблизости от побережья Филиппин, являются сигналом со стороны КНР о неэффективности «поворота к Азии» Обамы, а также того, что действия Трампа не страшат их. Тем не менее неоднократные заявления официальных лиц Китая о том, что Трамп играет с огнем, свидетельствуют о серьезном отношении Пекина к комментариям президента-республиканца и готовности принимать меры для защиты интересов КНР.

Шаги Трампа тем не менее носят неоднозначный характер. Так, он назначил Терри Бранстед послом США в КНР, что было положительно воспринято в Вашингтоне, затем провел встречу с миллиардером Джеком Ма и отказался от ТТП, что дает Китаю преимущества в создании широкого регионального торгового соглашения.

Однако постоянные утверждения Трампа о том, что он не будет ограничен прошлыми договоренностями перевешивают его шаги навстречу КНР. На этом фоне официальные лица КНР подготавливают почву для будущих взаимоотношений. Например, председатель КНР Си Цзиньпин в своей новогодней речи дал понять, что его страна будет защищать национальные интересы и противостоять любым шагам иностранных держав по ограничению свободы действий в Азии. Не желая создавать впечатление того, что он находится в обороне, Пекин может пойти на ответные меры, если на него слишком сильно надавить. Так, КНР проверит решительность нового президента и его команды, а также попытается вынудить их отказаться от выбранного курса.

Больше всего в Китае опасаются, что Трамп поспособствует, если не поддержит, курсу Тайваня на независимость, что может стать угрозой территориальной целостности страны. Реакцией официального Пекина на шаги Белого дома в сторону Тайбея стало заявление о том, что любые попытки администрации изменить статус-кво по Тайваню будут пресечением «красной черты», что повлечет за собой «месть». Поэтому встреча между Трампом и лидером Китайской республики Цай Инвэнь может привести к самому острому кризису в отношениях между США и КНР с 1979 года.

KOKUYO Цай Инвэнь

Северная Корея может также стать ареной, на которой Китай будет испытывать нового президента США. Так, в одном из своих недавних сообщений в Twitter Трамп заявил, что Пекин не сделал ничего для ядерного разоружения Пхеньяна, хотя «и брал огромные суммы денег» у США. Многие годы провальной дипломатии подорвали любые надежды на возобновление переговоров, тем не менее реакцией КНР на обвинения со стороны Трампа может стать увеличение экономической помощи Ким Чен Ыну, отказ от поддержки санкций ООН против КНДР и каких-либо попыток сдержать ядерную и ракетную программы Пхеньяна.

Более того, Трампу следует ожидать, что Китай пойдет на более агрессивные действия в отношении союзников Белого дома. Так, авиация Китая совершила несколько пролетов вокруг Тайваня и поблизости от воздушного пространства Японии и Южной Кореи, тогда как единственный авианосец КНР прошел по Тайваньскому проливу и около территориальных вод Японии. Китай также сократил число чартерных рейсов из Южной Кореи в знак протеста против решения Сеула разместить на Корейском полуострове системы ПРО. Также, по некоторым данным, Пекин разрабатывает способы противодействия этим системам совместно с Москвой.

В свою очередь, Австралия отказалась принимать участие в операции по обеспечению свободы морской навигации в Южно-Китайском море, а Филиппины все больше сближаются с КНР, которая, со своей стороны, может еще больше поиграть на нервах Токио, активизировав свою деятельность поблизости от спорных островов в Южно-Китайском море.

Именно там медленное бурление, которое наблюдалось на протяжении последних нескольких лет, может принять взрывоопасный характер, если учесть речь Рекса Тиллерсона на слушаниях по одобрению его кандидатуры на пост главы дипломатии США. Тогда он заявил, что новая администрация рассмотрит возможность закрытия доступа Китаю к построенным недавно островам.

И эта опасная комбинация страха и уверенности Китая повышает риск просчета или инцидента. И с учетом риторики Си Цзиньпина сдержать последствия новой трагической случайности может оказаться сложнее, чем после апреля 2001 года, когда произошло столкновение истребителя США и самолета-разведчика ВМФ США.

Тем не менее, заключает автор, есть основания полагать, что Китай не пойдет ни на один из описанных выше шагов. Заявления Трампа являются всего лишь высказываниями, которые могут принять более сдержанный характер впоследствии. Китай же, со своей стороны, может посчитать более целесообразным сфокусироваться на положительных аспектах взаимоотношений с США.