Газ

Согласно данным компании «Укртрансгаз» (оператор украинской газотранспортной системы), запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 22 января составляют 10,526 млрд кубометров. Таким образом, за минувший месяц Украина израсходовала примерно 1,7 млрд кубометров топлива и 4,2 млрд кубов с начала отопительного сезона.

Согласно официальным итогам 2016 года, Украина сократила импорт природного газа на 32,7% (на 5,375 млрд кубометров) — до 11,78 млрд кубометров. За импортное топливо Украина за прошлый год заплатила 1,6 млрд долл. Комментируя эти цифры, коммерческий директор компании «Нафтогаз Украина» (ключевой игрок украинской энергетики: добыча нефти и природного газа, поставка газа промышленным потребителям и населению) Юрий Витренко выдал нечто странное: «Газпром» хочет получить от «Нафтогаза» за газ в 2016 году 5,3 млрд долл. А мы заплатили за весь газ из Европы в 2016 году 1,6 млрд долл. То есть на газ из Европы в 2016 году мы потратили в три раза меньше, чем должны были бы потратить на газпромовский газ! Если бы мы заплатили столько, сколько хочет «Газпром», то ВВП Украины в 2016 году не вырос бы на 1,5%, а упал бы на 2,5%», — анализирует чиновник. Хотя давно известно, что, в случае возобновления поставок газа на Украину напрямую от компании «Газпром», он будет поставляться на условиях предоплаты: сколько перечислили, столько и получили. А Юрий Витренко сознательно манипулирует фактами и приводит сумму, учитывающую условия «take or pay», зафиксированные в газовом контракте 2009 года. «Газпром» действительно предъявил «Нафтогазу» к оплате 5,3 млрд долл., однако контракт 2009 года и его условия Украина сегодня оспаривает в Стокгольмском арбитраже. Поэтому ссылка на 5,3 млрд долл с украинской стороны как минимум некорректна.

ru.torange.biz Плата за газ

Наладить эти самые прямые поставки уже не в первый раз пытается вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович. «Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража… Мы обмениваемся предложениями, письмами… Украина готова покупать и имеет адекватные финансовые средства для этого», — заявил в январе европейский чиновник. К сожалению, Шефчович не уточнил, какой именно вопрос удерживает Украину от возобновления прямого импорта.

Транзит газа европейским потребителям через территорию Украины за 2016 год, как и прогнозировалось, превысил 80 млрд кубометров и составил 82,2 млрд кубов.

Новый год и падение курса национальной валюты принесли вполне ожидаемый результат для промышленности — пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» сообщила о том, что тариф на газ для промышленных потребителей с 1 февраля 2017 года вырастет сразу на 1663 тыс. грн и составит 9214 грн. за 1 тыс кубометров. Следует отметить, что это еще и тариф для первой категории потребителей, для второй он составляет вообще 10 141 грн за 1 тыс. кубометров (+1766 грн к январской цене). В качестве объяснения в пресс-службе кивают на рост стоимости газа в Европе. Стоимость газа для теплокоммунэнеро также вырастет (до 9600 грн за 1 тыс. кубометров). Судя по всему, задолженность потребителей перед «Нафтогазом» за потреблённое топливо будет расти ещё более активно, чем это происходит сейчас. По состоянию на 18 января она составляла 32,7 млрд грн (24,6 млрд на начало 2016 года).

На украинский газовый рынок вышла нидерландская компания Trafigura (считается третьим энерготрейдером по величине в мире с выручкой 98 млрд долл). Объём торговли Trafigura на Украине пока невелик, вероятно, руководство присматривается к новому рынку. Кроме неё, как уверяет Юрий Витренко, прямые поставки на Украину уже осуществляют четыре иностранные компании: венгерская, швейцарская, немецкая и французская.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины зарегистрировало ПАО «Магистральные газопроводы Украины» — предприятие будет управлять газотранспортной системой после разделения НАК «Нафтогаз Украины». Уставный капитал госпредприятия составил 3,786 млн грн. Предполагается, что «Магистральные газопроводы Украины» получат имущество для транспортировки газа, которое использует «Укртрансгаз», в течение 30 дней с момента вступления в силу окончательного решения Стокгольмского арбитража в споре между «Нафтогазом Украины» и российским «Газпромом».

Электроэнергия

Как сообщает компания «Укрэнерго» (оператор Объединённого энергорынка Украины), запасы угля на украинских ТЭС на 22 января составляли 1,65 млн тонн. При этом 881 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, 769 тыс. тонн — на угли газовых марок, т. е. запасы по антрациту даже несколько возросли. Таким образом, за период 25 декабря 2016 года — 22 января 2017 года запасы сократились довольно незначительно, всего на 50 тыс тонн. Это, разумеется, связано с новогодними праздниками, за время которых падало промышленное потребление электроэнергии

В энергосистеме Украины 23 января работали 35 блоков и 3 корпуса ТЭС общей мощностью 7059 МВт (примерно 50% от общей мощности украинской тепловой генерации).

«Укрэнерго» не сообщает о блоках ТЭС, находящихся в ремонтах. В резерве из-за отсутствия запасов угля находятся три энергоблока (два ДТЭК-Энерго и один «Донбассэнерго). Государственная «Центрэнерго» в новом году вывела из резерва свыше 1800 МВт (шесть энергоблоков и один корпус ТЭС), которые ранее простаивали из-за дефицита углей антрацитовой группы.

Впрочем, компании «Центрэнерго» осталось недолго страдать из-за необходимости накапливать запасы антрацита. Глава Минэнерго Игорь Насалик сообщил журналистам о том, что ещё как минимум одна из трёх ТЭС компании будет переведена на уголь газовых марок. Для этого планируется привлечь китайский кредит. «Два дня назад была встреча с президентом по китайскому кредиту… Есть два решения: первое — направить 200 млн долл. на закупку бурового оборудования для увеличения добычи газа. Второе, и это поддержал премьер-министр, переоборудование «Центрэнерго» с угля марки А на Г, в том числе Трипольской ТЭС», — объясняет министр. Змиевская ТЭС в Харьковской области этой же компании заканчивает монтаж оборудования под новое топливо: блоки этой станции планируется запустить уже весной.

Raimond Spekking ТЭС на Украине

Информагентство УНИАН со ссылкой на пресс-релиз Киевского метрополитена сообщает о том, что бюджет киевского метро на 2017 год верстался из расчёта на тариф 2,7 грн/кВт•ч, тогда как в 2016 году он изменялся с 0,79 до 1,29 грн за кВт•ч. Такой резкий рост означает, что расходы компании на электроэнергию в текущем году вырастут в 2,7 раза (с 220 до 608 млн грн соответственно). Руководство метрополитена уже анонсировало изменение графика движения поездов (имеется в виду их сокращение). Следует ожидать также и подорожания стоимости проезда.

Украина в 2016 году экспортировала 4,169 млрд кВт•ч электроэнергии потребителям в Польше и Венгрии, получив за это 152 млн дол. Игорь Насалик намерен увеличивать этот показатель и дальше: «Министр отметил, что ОЭС работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4200 МВт, что эквивалентно четырем атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и Министерство готовит все необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии», — говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров. Напомним, отсылка к блокам АЭС тут совсем не случайно. Как сообщалось, «Укрэнерго» в очередной раз снизила закупочную стоимость электроэнергии у атомщиков. И экспортные поступления сегодня остаются для «Энергоатома» единственной возможностью выполнять инвестиционную программу

Выработка электроэнергии электростанциями Украины в 2016 году снова снизилась, хотя уже и не так сильно, как в предыдущие годы — всего на 1,8% (до 81,187 млрд кВт•ч), что объясняется эффектом низкой базы. Впрочем, в Минэнерго убеждены, что к 2020 году производство электроэнергии, наоборот, вырастет на 8% от нынешних показателей, т. е. более чем на 6,5 млрд кВт•ч: «Я могу вам сказать, что в 2017 году производство электроэнергии составит 83,3 млрд кВт•ч, в 2018-м — 83,6 млрд кВт•ч, в 2019-м — 87,2 млрд кВт•ч, в 2020-м — 87,615 млрд кВт•ч», — заявил Игорь Насалик журналистам на коллегии министерства.

Тариф на электроэнергию для населения вырастет уже с 1 марта на 0,39 грн/кВт•ч — с 1,29 до 1,68 грн. Эти обязательства Украина взяла на себя ещё два года назад, подписав меморандум с МВФ. И это не единственное увеличение тарифа, которое может поджидать украинцев в этом году. По мнению экс-члена Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг Андрея Геруса, после того как парламент проголосует закон о введении RAB-регулирования (стимулирующего тарифообразования для облэнерго), тарифы могут повыситься снова: «Думаю, он [рост тарифов — Ред.] может составить дополнительных 10−50%, но зависит еще от того, какая версия RAB вводится. Можно ввести RAB и «вписаться» в рост не более 5−10%», — заявил он в интервью изданию Hubs. На уточняющий вопрос журналиста, какой вариант он сам считает правильным, эксперт ответил: «Первый регуляторный период: доходность 1−3% на старую базу активов, доходность 16−17% на новую базу активов. Амортизация на протяжении 30−40 лет. Половина средств, сэкономленных за счет сокращения потерь в сетях, может оставаться в качестве прибыли компании. Оценка стоимости активов компаний должна проводиться согласно методологии, утвержденной осенью 2015 года, а не осенью 2016 года. Последняя завышает стоимость этих активов».

Уголь

1,467 млрд долл. потратила Украина в прошлом году на закупку угля за границей. Такие данные предоставила журналистам Государственная фискальная служба. Отметим, что 906 млн долл. из этой суммы ушли российским поставщикам, также в тройке лидеров — США (212 млн) и Канада (94 млн).

Raimond Spekking Уголь

Добыча собственного угля на Украине по итогам 2016 года выросла на 2,8%, до 40,864 млн тонн. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики. Следует отметить, что рост угледобычи обеспечивают прежде всего негосударственные шахты. А среди них — предприятия, подконтрольные компании «ДТЭК Энерго», имеющей шахты в т.ч. на неконтролируемой Украиной территории. В 2016 году добыча угля на них выросла на 36,3%, до 4,5 млн тонн.

Растёт не только стоимость природного газа. Отпускная стоимость угля госшахт с 1 января 2017 года выросла до 1700 грн/тонну (+330 грн), хотя ранее председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец настаивал на 2400 грн за тонну.

Во второй половине января киевлянам пришлось столкнуться с непривычной зимней проблемой (которая теперь станет для них регулярной): угольным смогом. В течение нескольких дней в отдельных районах Киева была затруднена видимость, а в воздухе стоял отчётливый запах гари, мешавший дыханию и вызывающий кашель. Виновником оказалась киевская ТЭЦ-6. Предприятие перевели на использование африканского угля, а блоки ТЭЦ под него не рассчитаны. Сотрудники Киевэнерго сетуют, что уголь горит быстрее, чем украинский, имеет меньшую теплотворную способность, а также более «грязный», что и почувствовали жители микрорайона. Усугубила ситуацию и погода: из-за низкого давления смог оседал над жилыми районами, а не поднимался в атмосферу.

«Это фиксировалось в нескольких точках как на левом, так и на правом берегу. В среду [18 января — Ред] превышений зафиксировано не было. В связи с появлением ветра ситуация улучшилась. Проблема связана с работой котельных и повышением количества выхлопных газов, концентрация которых увеличивается зимой», — прокомментировал ситуацию глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан изданию «Вести-Украина».

Фактически Киев пережил репетицию т.н. «Великого смога», накрывшего Лондон из-за совокупности тех же причин (отопление некачественным углём, низкая температура, низкое давление). Тогда он продержался несколько дней и стал причиной смерти около 4 тыс. человек, после чего крупные города Европы постепенно стали переходить на отопление природным газом.

Нефть

В 2016 г. транзит нефтепродуктов через территорию Украины упал до 356,4 тыс. тонн, что в 6,3 раза меньше показателя 2015 г. (2,2 млн т). Об этом говорится в сообщении Консалтинговой группы А-95. В основном это произошло за счёт резкого падения транзита мазута (с 1,9 млн тонн до 214 тыс. тонн), т. е. на мазут пришлось примерно 1,7 из 1,85 млн тонн падения транзита нефтепродуктов.

Для собственных нужд Украина в прошлом году импортировала 7,413 млн тонн нефтепродуктов на сумму 3,267 млрд долл. При этом 1,794 млрд было заплачено за импорт НП из Белоруссии, 542 млн — из России, 354 млн — из Литвы.

В конце декабря на Украину поступила первая партия азербайджанской нефти для переработки не Кременчугском НПЗ. Пока поступило всего 80 тыс. тонн, но планируется, что за год азербайджанская компания Socar (имеет сеть АЗС на Украине) поставит 1,3 млн тонн. За счёт этой нефти в правительстве планируют снизить зависимость от экспорта нефтепродуктов, что очень негативно сказывается на стоимости топлива. Наладить доставку нефти трубопроводом пока не получилось, в системе до сих пор находится нефть марки Urals, однако в «Укртранснефти» не оставляют попыток получить разрешение на откачку и замещение её аналогичным объёмом Azeri Light.

Напомним, что соглашение о поставках было подписано после визита Петра Порошенко в Азербайджан летом этого года. Планировалось, что Украина к тому же станет транзитёром азербайджанской нефти в Европу, однако этот вопрос так и завис в воздухе.

Отопление

Январь на Украине выдался морозным, а потому суммы в счетах за коммунальные услуги снова шокируют украинцев. Совокупный месячный платёж за 2-комнатную квартиру теперь нередко достигает 4−5 тыс. грн (8,5−10,5 тыс. рублей), что немногим меньше средней зарплаты в регионах Украины.

Pixabay.com Отопление

«В декабре началась просто беда, потому что когда получили платежки — ужаснулись. Во-первых, декабрь был довольно холодный. Кроме того, была взята часть наиболее холодных дней ноября, и мы фактически получили колоссальные счета, несоразмерные с доходами граждан. И тогда начался целый тренд в социальных сетях, когда люди начали выставлять — у кого больше, начались разговоры о счётчиках, и уже те, у кого есть счётчики, начали жаловаться, что без счетчика выходит дешевле», — объясняет причины очередной массовой рассылки шок-платёжек (так их стали называть на Украине) эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире радио «Голос Столицы».

Правительство в ответ обещает гражданам внедрить новую строительную норму (вероятно, речь об энергоэффективности и новых нормах по теплопотерям), благодаря которой расходы на отопление новостроек снизятся на 15%. «С новой нормой мы сможем ежегодно экономить около 150 млн куб. м газа. Для новостроек экономия энергии увеличится на 30%, а при реконструкции зданий, построенных по советским нормам, — в 2,5−3 раза», — обещает замминистра регионального развития и строительства и по совместительству известный застройщик Лев Парцхаладзе.

Однако украинцы находят свои способы экономить, не дожидаясь строительных норм от министерства. Так, по словам специалистов по недвижимости, сегодня собственники хрущёвок начали массово ставить индивидуальные газовые котлы, отказываясь при этом от центрального отопления. «Это очень выгодно. За стандартную двушку за газ зимой платят около 300 грн/месяц. Неудивительно, что такие квартиры даже чуточку подорожали», — объясняет председатель Винницкого регионального отделения АСНУ Владимир Яцуба. Правда, есть нюанс — подобные перепланировки незаконны, поскольку проект не предусматривает установку индивидуального отопления (нет дымоходов, а установка оборудования производится в обход местных горгазов, т. е. , в случае чего, ответственности за неё никто не несёт). Однако граждане Украины с каждым годом обращают на это всё меньше внимания.

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