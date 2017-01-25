Активная поддержка президентом США Дональдом Трампом Израиля представляет собой дилемму для лидеров еврейского государства, которым теперь необходимо решить, чего они хотят от США. И по этому вопросу существуют сильные противоречия, пишет Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Punchng.com Биньямин Нетаньяху

Автор отмечает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поспешил воспользоваться моментом, объявив 24 января, что Тель-Авив построит 2,5 тыс. жилых домов на Западном берегу реки Иордан. Решение было принято через два дня после того, как он и новый глава Белого дома провели «очень теплый» телефонный разговор.

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Однако шаг Нетаньяху вызвал негативную реакцию со стороны других официальных лиц страны, которые утверждают, что строительство еще большего числа поселений вынудит Израиль аннексировать Западный берег реки Иордан, в результате чего двухгосударственному решению палестино-израильского конфликта будет положен конец. Ицхак Герцог, глава крупнейшего оппозиционного блока, заявил, что его сторонники будут выступать против поселений, которые они считают угрозой статусу Израиля как еврейского демократического государства.

Timer.ge Ицхак Герцог

Избрание Трампа создает условия, к которым многие граждане Израиля давно стремились, — снимается давление США, которые не требуют от Тель-Авива уступок палестинцам. Однако некоторые официальные лица не столь оптимистичны.

Вся панорама взглядов, разделяемых политиками в Израиле в эпоху Трампа, была представлена на конференции, организованной Институтом изучения национальной безопасности, на которой, помимо Нетаньяху, присутствовали почти все высокопоставленные лица страны. Участники высказали диаметрально противоположенные мнения.

«Израиль должен сделать выбор между разделением и аннексией», — отметила Ципи Ливни, которая является одним из наиболее активных сторонников мирного соглашения с Палестиной. «При новой администрации в Белом доме нет больше того давления со стороны Вашингтона, какое Израиль испытывал прежде. У Израиля сейчас есть возможность — более того, обязательство — решить, к какому будущему он стремится».

Yjc.ir Ципи Ливни

Предложения о том, что Израиль должен запросить у США, варьировались по широкому спектру. Нафтали Бенет, глава правой партии «Еврейский дом», использовал фразу Трампа «вы уволены!» в отношении официальных лиц страны, выступающих за провалившийся, по его словам, мирный процесс. Он представил план официального объявления суверенитета Израиля над Западным берегом реки Иордан.

Герцог, который выразил свое полное несогласие, заявил конференции, что Израиль должен двигаться в сторону создания со временем Палестинского государства. Он представил десятилетний план, в котором разрешаются проблемы «окончательного статуса», такие как Иерусалим и права беженцев. Альтернативной такому процессу отделения является, по его словам, самоубийство Израиля как демократического государства.

Общественное мнение страны разделилось, но, согласно опросу, 59% граждан страны выступают за двухгосударственное решение, тогда как более 60% поддерживают отказ по меньшей мере от части поселений. При этом большинство граждан страны, в том числе сторонники мира, считают необходимым удержание жилищных комплексов вокруг Иерусалима при заключении любого соглашения.

В свою очередь, присутствующие на конференции представители США призвали участников проявить предусмотрительность в том, что они просят от Трампа.

«Сложно сказать, что сделает Дональд Трамп, поскольку я не уверен, что он сам знает», — подчеркнул бывший посол Вашингтона в Израиле Мартин Индик.

Так, Индик обращает внимание, что новая администрация изменила свое решение перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, о чем говорилось еще до инаугурации Трампа. Теперь же утверждается, что это решение находится на ранних стадиях рассмотрения.

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