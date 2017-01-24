



Александр Горбаруков ИА REGNUM Улюкаев ждёт

Анатолий Чубайс попал под раздачу у телеведущего Владимира Соловьёва, что вновь актуализировало вопрос о необходимости посадки главного приватизатора 90-х. В эфире федерального канала Чубайса на всю страну обвинили, пусть и косвенно, в мошенничестве с ваучерами, развале энергетики, приведшей к аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, и коррупции в «Роснано». В завершение Владимир Рудольфович назвал трусостью отказ Анатолия Борисовича в твиттер-переписке прийти к нему на передачу в эфир «России 1».

Вроде бы для Чубайса, пережившего десятки куда более жёстких наездов, раздач и даже покушений, подобные словесные атаки не опасны, с него как с гуся вода. Однако вполне может оказаться, что это больше, чем громкие слова и личная неприязнь Соловьёва. В той же твиттер-переписке Анатолий Борисович, пытаясь уколоть Владимира Рудольфовича, вполне резонно заметил, что телеведущий «безошибочно знает, на кого можно наезжать». Предположу, что он знает не только, на кого можно наезжать, но и в какой момент это следует сделать на таком уровне. Одно дело — вести перепалку в твиттере или на радио, другое — обвинительный монолог в эфире федерального канала.

ТАСС Евгений Сидоров, Анатолий Чубайс и Пётр Авен

Вопрос «когда посадят Чубайса?» звучит столько же лет, сколько существует в России рыночная экономика, а острота его в народе не падает — такова громкая слава Анатолия Борисовича как главного мошенника среди младореформаторов 90-х. Этот вопрос регулярно задают президенту Путину на протяжении всех последних лет, требуя жёстких действий в отношении Чубайса. И на «Прямой линии» в 2013-м Владимир Владимирович дал развёрнутый на это ответ, из которого ясно, что сажать Чубайса за приватизацию и залоговые аукционы, незаконность которых доказать трудно в силу отсутствия на то время адекватного законодательства, нет возможности, а нынешние его грехи в «Роснано» пока не доказаны.

Более того, Владимир Путин неоднократно объяснял свою позицию по приватизации 90-х: она была проведена нечестно и недобросовестно, однако позволила совершить переход от советской экономики к рыночной, и кардинальный её пересмотр может полностью убить институт собственности в России, доверие к которому и так невелико. С оценкой президента можно не соглашаться и опровергать её, однако это объясняет то, почему Чубайса до сих пор не посадили в тюрьму и даже не завели уголовное дело. Грубо говоря, если Чубайса судить за залоговые аукционы по нынешним законам (задним числом), то это может навредить не только ему, но всей российской экономике, которая вынуждена жить по правилам долларовой системы, где подобные действия власти способны вызвать бегство капитала.

Но это только часть объяснения, экономическая. Куда более важна политическая составляющая, а именно: Анатолий Чубайс при Владимире Путине фактически был отстранён от власти и потерял прямое к ней отношение. На той же «Прямой линии» президент обратил на это особое внимание: на вопрос «долго ли терпеть Чубайса во власти?» последовал ответ: «Его нет во власти; он возглавляет государственную коммерческую структуру и во властных структурах не присутствует».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нано

Значение этого момента не всегда достаточно оценивают или даже не замечают, продолжая считать, что Чубайс находится во власти. Но это не так. И дело даже не в номинальной принадлежности к государственным органам — нынешний статус главы «Роснано» несопоставим с ролью и политическим масштабом Чубайса 90-х. Во времена правления Ельцина Анатолий Борисович был не просто вице-премьером, министром финансов и главой администрации президента, он являлся второй после Гайдара фигурой в российской экономике и, будучи повивальной бабкой приватизации, имел отношение к созданию богатств большинства олигархов.

Кроме того, Чубайса называли чуть ли не главным «смотрящим» за «Россией-колонией» со стороны метрополии — США. По крайней мере, среди его советников находились кадровые разведчики Соединённых Штатов, которые помогали распихивать российские ресурсы по частным карманам, отхватив и себе немало ‑ и это тоже подтвердил Владимир Путин на «Прямой линии». Чубайс при Ельцине фактически отвечал за все стратегические направления разворованного российского государства, кроме армии, а сейчас — только за «Роснано», и то его кошмарят проверками и норовят привлечь к уголовной ответственности. Вдумайтесь и почувствуйте разницу: тогда Чубайс ворочал всеми ресурсами страны, и никто даже подумать не мог спросить с него за что бы то ни было, а сейчас ему выделили всего одну строчку в бюджете, да и за неё время от времени шпыняют.

Да, у Анатолия Борисовича во власти осталось немало связей и влияния: тот же экономический блок правительства составлен из птенцов гайдаровской школы и его единомышленников. Но это влияние косвенное, которое кардинально отличается от прямого управления, находящегося сейчас в руках президента, выдавившего Чубайса из вертикали власти. К тому же и системные либералы в последнее время активно спорят с Чубайсом, перестав считаться с ним как с безупречным авторитетом. Свежий пример: Игорь Шувалов опроверг нашумевшие слова Анатолия Борисовича о панике на форуме в Давосе — мол, это всё страшилки, не имеющие отношения к реальности. И дело даже не в том, есть ли паника в Давосе или нет, показательно то, как нынешний вице-премьер и либерал отмахнулся от слов некогда главного либерала страны и «смотрящего» за Россией. Что говорит об одном — Чубайс давно перестал быть значимой политической силой.

Более того, похоже, что над вечно неуязвимым Чубайсом всё же грянет гром, и сбудется мечта миллионов обманутых приватизацией россиян. При всём нежелании Владимира Путина судить «сбитых лётчиков» ельцинской команды Анатолий Борисович Чубайс может всё же попасться на грешках последних лет. Не исключено, что на него заведено уголовное дело, и как в случае с Улюкаевым, ведётся многомесячная его разработка следователями. И тому есть две политические причины.

Первая — это возможное ослабление защиты Чубайса со стороны США в связи с новой американской стратегией Трампа и пересмотром линии по поддержке фигур влияния прошлых лет, бесполезных сегодня. Вторая причина — в приближении выборов президента России-2018, к которым могут приурочить посадку Чубайса. И не для того, чтобы продемонстрировать борьбу с коррупцией — она и так очевидна после арестов сотен чиновников, в том числе и губернаторов, министров. И не для поддержки рейтинга Путина, как это объяснили бы оппозиционеры — успехи Владимира Владимировича очевидны и без этого, недаром Запад видит повсюду «руку Кремля».

Объяснение в другом — просто это было бы чрезвычайно символично и справедливо, если бы новый этап развития страны совпал бы с показательным наказанием человека, с которым связано чуть ли не всё самое худшее и несправедливое в период, когда Россия находилась в полном подчинении Запада. Чубайса вполне могут посадить, но только при гарантии, что частный капитал не воспримет это, как пересмотр итогов приватизации 90-х.