Часть протестующих сосредоточилась на погромах витрин и машин и драках с полицией. Но больше внимания привлек так называемый женский марш. Более полумиллиона представительниц прекрасного пола маршировали и в американской столице, и в других крупных городах страны, да и за ее пределами. Женщин защищали от Трампа даже в Тбилиси.

Newsinworlds.ru Марш женщин в Лондоне

Полноценный майдан в Вашингтоне, разумеется, не случится. Однако те же люди используют те же технологии: большие звезды на сцене, пиар-подготовка, координация «сотников», безосновательные обвинения победившего конкурента во всех мыслимых грехах.

Обвинения Дональда Трампа в сексизме держатся преимущественно на фразах из одного давнего интервью. Будущий президент был не слишком деликатен и сказал, как думает. Серьезных оснований не наблюдается. Не говоря уж о том, что сексизм — это не невежливость в адрес другого пола, а представление, что один пол лучший другого. В подобном Трамп как будто не замечен.

Гораздо более серьезные обвинения по тому же вопросу можно было бы предъявить как раз сопернице Трампа — Хиллари Клинтон. Это ведь ее, а не Трамповы знакомые и коллеги, включая и женщин, таинственным образом самоубивались после общения с Хиллари. Все эти случаи общеизвестны, ни один из них не расследован, но Хиллари никто и не думает обвинять. На том, видимо, основании, что она — женщина.

Mobilus In Mobili Марш женщин в Вашингтоне

Обратим внимание: когда восемь лет назад президентом США стал Барак Обама, об этом говорили как о победе над расизмом. Но ведь это можно увидеть и по-другому: те, кто голосовал за него из-за цвета кожи, продемонстрировали, что о признании равенстве рас в этом обществе говорить пока рановато.

В этой же кампании ставку сделали на женский вопрос. Большинство избирателей в любой стране — женщины. Женщина никогда не была президентом США. Женщина в кривой толерантной системе ценностей может ответить на любой упрек обвинением в сексизме, и возразить ей будет нелегко.

Возможно, если бы кандидатом была любая другая американская женщина, но не Хиллари, она бы и смогла победить. Но кандидат от демократов и в этой кампании, и на предыдущих этапах своей биографии проявила столько фальши и лжи, что пол не помог.

Марш женщин — типично майдановский, еретический в буквальном смысле слова политический жест. Выбирается неприятный эпизод из биографии конкурента ‑ и ставится в центр мироздания; остального как бы не существует. Что ж, фраза Трампа была некрасивой. Но эта фраза существует в контексте, а контекст — это Хиллари, за которой ложь и кровь, включая и женскую. Политика — не выбор идеального (такое возможно только в головах тех, кто с майдана), а выбор из двух зол меньшего.

Что больше унижает женщину — фраза Трампа или Хиллари с ее биографией в роли знамени всех женщин свободного мира? Что больше унижает женщину — фраза Трампа или организованное шествие с макетами сами знаете какой части тела на голове? Американские граждане ответили на этот вопрос в ноябре, выбрав президентом Дональда Трампа.

Самый же важный из новых вопросов — что хотел сказать бывший госсекретарь США Джон Керри тем, что пришел на женский марш с собакой на поводке.