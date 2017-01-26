Передача XIV, в которой гостем оказывается настоящий писатель, который любит наблюдать за жизнью. А ведущий старается как обычно надоедать и куда-то вести, точней уводить… Пока гость рассказывает о своём понимании ремесла, путешествий, провинциальных городов, поэзии, поворотов судеб и сюжетов, понемногу разговор заходит и о литературных премиях, в которых гость тоже знает толк. Один из своих известных романов приглашённый писатель написал почти весь стилосом на коммуникаторе в аэропортах. Вообще оказывается, что просто подсматривать за жизнью часто оказывается важней, чем «сочинять» и «придумывать».

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Мансарда

Екатерина Богданова Дмитрий Данилов

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