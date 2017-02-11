



Indianz.com Берингов пролив

Изучая документы XVIII века об экспедиции русского флота на Шпицберген в 1765—1766 годах, пришел к выводу, что мы скрываем, чем на самом деле занимался Михаил Ломоносов в последние десять лет своей жизни. В статье «Михаил Васильевич Ломоносов» БСЭ и в «Википедии» есть большие разделы по теоретической химии, атмосферному электричеству, оптике, геологии, истории, оптике, литературе и поэзии, отношениям с Церковью и еще многом. О последнем, и главном по своему государственному значению, проекте Ломоносова написано шесть строк.

На самом деле Ломоносов готовил секретную кругосветную экспедицию по поиску пути в Тихий океан — в обход Северной Америки — для приведения в российское подданство земель на западе этого континента. В экспедицию собирался он сам, и только внезапная смерть помешала ученому и России осуществить эту задачу. Спустя 25 лет замысел Петра Первого, Беринга — Чирикова и Ломоносова осуществился в Русской Америке. Вот что говорят документы:

В 1755 году Михаил Васильевич подает на Высочайшее имя письмо «О Северном ходе в Индию». В нем Ломоносов сообщает, что португальский мореплаватель Мельгер в 1660 году прошел Ледовитым океаном из Тихого океана до самой Португалии. Ломоносов туманно намекает, что «расположение островов между Америкой и Камчаткой и Чукотскими берегами лежащих … служит нашему главному делу». Под «главным делом» подразумевалось продолжение колонизации западного побережья Северной Америки — которую Петербург оборвал в 1743 году. Но, вероятно, по той же причине, по которой правительством Елизаветы Петровны (1709−1761) была остановлена Вторая Камчатская экспедиция и с полдороги к Америке остановлено второе плавание Алексея Чирикова, ходу бумага не получила. Сказалась профранцузская политика Елизаветы, опасавшейся столкнуться на Североамериканском континенте с интересами Парижа. Но Михаил Васильевич продолжил работать над проектом, одновременно укрепляя свои позиции при дворе и в Академии наук. Тем не менее дело с экспедицией не двигалось.

Все изменилось с приходом на престол Екатерины Великой (1729−1796), ищущей громких успехов в начале своего правления, омраченного убийством супруга — законного императора Петра III (1728−1762). Записка была закончена Ломоносовым 20 сентября 1763 года и подана девятилетнему наследнику престола Павлу Петровичу (1754−1801) — «флотов российских генерал-адмиралу» и его влиятельному воспитателю графу Никите Ивановичу Панину. От Павла бумага отсылается в Морскую российских флотов комиссию на проверку, а затем на высочайшую апробацию императрице Екатерине. В кратком обращении к Павлу Ломоносов прямо предлагает «изобретение восточно-северного мореплавания в Америку и Индию». Документ подписан «Подданнейший и усерднейший раб Михайло Ломоносов».

За восемь лет с 1755 года записка увеличилась до пяти глав и стала называться «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Первая глава сообщала «о разных мореплаваниях, предпринятых для сыскания прохода в Ост-Индию западно-северными морями». Описание путешествий английских и испанских мореплавателей было по морскому точным и интересно даже спустя 300 лет.

Вторая глава являлась текстом 1755 года «О поисках морского прохода в Ост-Индию в Северо-Восточной стороне Сибирским океаном». В ней увлекательная история плавания Баренца и наших соотечественников на восток по Северному пути. Далее в ее параграфе 41 Ломоносов сообщает, «что Америка, против Камчатки лежащая, начинается островами, какой есть Берингов и его соседственные» и «если бы достать жителя земли, что лежит напротив Чукотского носа, то бы весьма уповательно было получить известие о тех россиянах, кои на западном американском берегу Чириковым потеряны». Ломоносова интересовала судьба десанта, высаженного Чириковым с пакетбота «Святой Павел» в июле 1741 года в районе острова Бейкер у западного берега Северной Америки. В десант «за водой» ушла почти четверть экипажа, 15 человек в составе штурмана, плотников, солдат с пушкой, и бесследно пропали. Упоминание этих людей Ломоносовым привело к поискам, длившимся до начала XIX века. Но до сих пор никаких следов десанта не найдено.

В главе третьей «О возможности мореплавания Сибирским океаном в Ост-Индию, признаваемой по натуральным обстоятельствам» Ломоносов утверждает, что его занятия атмосферным электричеством свидетельствуют, что «северные сполохи показывают … отворенное (безо льда) море» «далее к северу отворенному морю быть должно не токмо летом, но иногда и зимою». В параграфе 61 Ломоносов, описывая течение вдоль сибирского берега с востока на запад, указывает, что затем вода между Гренландией и Шпицбергеном, «в север протекающая, также должна иметь ход оборотной, да куда ж? Не иначе около полюса в Сибирский океан обратно». Параграф 63: «Весьма вероятно, что самая полярная часть света наполнена многими островами и занята архипелагом, за которым лежат полуночные берега Северной Америки». Параграф 72: «Американский северный берег по природе должен быть ото льду много чище», и в параграфе 83 заключает «что в отдалении от берегов сибирских на 500 или 700 верст… Сибирский океан от льдов свободен, 2) что (это) самый лучшой проход мимо… Новой Земли к Чукотскому носу, 3) что возможен проход между Гренландией и Шпицбергеном в некотором отдалении от берегов Северной Америки для меньшего количества льдов, который путь… кажется быть способнее пути к Чукотскому носу… далее в Индию и Америку».

Императрице Ломоносов сообщает, что у Северного полюса нет льдов, там архипелаг, и предлагает использовать это природное явление для достижения Индии и Америки двумя путями — на восток, в значительном удалении от сибирских берегов, или на запад — вокруг Гренландии. Маршруты должны были сойтись у Чукотского мыса и вести в Тихий океан Беринговым проливом. Очертаний береговой линии Аляски еще не знали, предполагая на ее месте острова или архипелаг — гораздо дальше от Чукотки, чем располагается Аляска.

Глава четвертая «О приготовлении к мореплаванию Сибирским океаном». Указывая о необходимости для экспедиции не более трех судов, Ломоносов советует на северо — восточном мысу Новой Земли «построить должно зимовье из нескольких изб… притом амбар для содержания провианта, на два года, также и баню». Для помора Ломоносова привычнее путь на восток, и он развивает тему базы экспедиции все-таки на Новой Земле, а не Шпицбергене.

Пятая глава «О самом предприятии северного мореплавания и об утверждении и умножении российского могущества на востоке» наконец прямо говорит о цели плавания — Россия нужны новые земли в Америке. Параграф 113: «Ежели благополучно пройти нос Чукотский и войти в Камчатское море, тогда отпускать… легкие суда для осмотра берегов Америки, 2) везде примечать разных промыслов … где б ставить можно магазины и зимовья для пользы будущего мореплавания». Параграф 115: «Когда… желаемый путь по Северному океану на восток откроется, тогда свободно будет укрепить и распространить российское могущество на востоке, совокупляя с морским ходом сухой путь по Сибири на берега Тихого океана». Параграф 116: по восточному берегу Охотского залива можно будет «изыскать удачные места к новому поселению», параграф 117: «Для строения города… несомненно, пойдут многие охотники из местных, которым обещаны будут отменные привилегии и вольности… Кроме сих по примеру Франции ежегодно отправлять туда людей обоего пола, которые здесь в России … за преступления сосланы быть должны».

В конце проекта «Заключение» с анализом угроз и выгод от приобретения новых территорий. «…Для приобретения малого лоскута земли … посылают на смерть целые армии, то здесь ли должно жалеть около ста человек, где приобрести можно целые земли в новых частях света для расширения мореплавания, купечества, могущества, для большего просвещения всего человеческого роду. … Содержать флоты на великом иждивении. Не употребляем в пользу… оставляем корабли и снаряды в пользу тлению…на островах Курильских … можно завести поселения, хороший флот с немалым количеством военных людей, россиян и сибирских подданных языческих народов, против коей силы не могут прочие европейские державы поставить войска ни севером, ни югом. …Таким образом путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке».

Все наше ломоносоведение умалчивает о контексте фразы «прирастать будет Сибирью» — она ведет в Азию и Америку. Специалисты по Ломоносову боятся открыто его назвать строителем Империи и превращают великого государственного деятеля в производителя смальты, поэтических од и теоретической науки

Очевидно, в 1763 году проект Ломоносова получил Высочайшую поддержку и началась его проработка. Морская российских флотов комиссия для сбора отзывов на проект вызвала из Архангельска четырех промышленников и матросов «на Новой Земле бывавших». В присутствии Ломоносова они убедили комиссию, что Новая Земля малодоступна и за ней сплошной лед. Знаменитый гидрограф А. И. Нагаев и губернатор Сибири Соймонов вернули посланный им на отзыв проект без комментариев или с отрицательным мнением. Чтобы дело не закончилось провалом, Ломоносов пишет первое добавление к проекту — где советует двигаться не на восток от Новой Земли, а на запад от Шпицбергена.

«Марта 1764 года. Прибавление первое. О северном мореплавании на Восток по Северному океану». Предлагается купить в Коле для базы на Груманте дом, разобрать и перевезти «…провианту на три года на 60 и на 100 человек. 5. Первый путь предпринять из Клокбайской гавани в запад, несколько к северу, и следовать, пока достигнут северного американского берегу, на который должно … выйти небезоружным… следовать берегу, ибо он наконец доведет к восточно-северному Сибирскому мысу или в Тихое море, ежели западно-северный мыс Северной Америки, лежащий напротив наших чукчей, раздроблен на острова и ими кончится. По мореплаванию Чирикова и Беринга явствует, что берега, ими найденные, от Чукотского носу лежат не более 880 верст».

«Апреля 24 дня 1764 года. Прибавление второе. Сочиненное по новым известиям промышленников из островов американских и по выспросу компанейщиков тобольского купца Ильи Снигирева и вологодского купца Ивана Буренина». Русские купцы стали к тому времени продвигаться вдоль цепочки Алеутских островов в сторону Америки, захватывая их один за другим. На островах Умнак и Адахшак купцы «привели жителей в подданство Ея Императорского Величества». Но сторонники экспедиции опасаются столкнуться в Северной Америке с интересами европейских держав. Ломоносов, как может, убеждает, что опасности нет: «Однако в рассуждении оных еще одно обстоятельство упомянуть надобно. Датчане «в недружеские вступить не посмеют».

2) То же … и о голландцах.

3) Англичане и французы часто в неспокойствии между собою о владении в Северной Америке…

4) Испанские и португальские поселения составляются из … жарких африканских краев, кои люди к северным мореплаваниям неспособны.

5) Весьма невероятно… чтобы в отверзающуюся… далее на восток дверь… препятствовать дерзнула». Он торопит экспедицию, опасаясь ее отмены из-за открытия берегов Америки купцами, продвигающимися по островам.

И вот радости Ломоносова нет предела:

«Высочайший Указ о назначении экспедиции Чичагова.

Для пользы мореплавания и купечества на восток наших верных подданных за благо избрали учинить поиск морскому проходу Северным океаном в Камчатку и далее. … под именем возобновления китовых и других звериных и рыбных промыслов.

Начать оный путь от города Архангельского до острова Шпицбергена, откуда идти в вест, склоняясь к норду, до берегов Гренландских, которые достигнув к западно-северному мысу Северной Америки…»

По отправлении офицеров жаловали повышением чина, по прибытии … «повышенным другим рангом… по возвращении третьим рангом повышены быть могут». Во время путешествия военным полагался двойной оклад, а наемным — двойное жалованье. В случае «благополучного успеху всем окладное рядовое жалование по смерть… не считая того, которое по чину получать будут».

«12. По сему делу повелеваем присутствовать статскому советнику и профессору Михайлу Ломоносову.

13. Все сие предприятие держать тайно, и потому сего Нашего указу до времени не объявлять и нашему Сенату».

Экспедиция признавалась настолько секретной, что целью объявлялся китовый и рыбный промыслы, о настоящей задаче не извещался даже правительствующий Сенат.

Кто-то из опытных моряков Морской комиссии пишет Чичагову подробную, на много страниц, инструкцию к плаванию, которую во многих местах правит Михаил Васильевич.

«Ее Императорского Величества, из государственной Адмиралтейств коллегии флота капитану первого ранга Василию Чичагову инструкции. Марта 4 дня 1765 года. Санкт-Петербург.

Порученное Вам судно назвать по Вашей фамилии… призвав Господа Бога в помощь пуститься в открытое море к западу, румб или два склоняясь к северу… взять со Шпицбергена на каждое судно по нескольку воронов или других птиц, и … пускать на волю, ибо … увидит землю … в ту сторону полетит… На всех берегах… где пристать случится… ставить столбы с написанием имен и времени… когда встретятся с отправленными из Камчатки (отрядом кораблей навстречу экспедиции) на сем месте вышед на ближнюю землю или на остров, где пристать удобно, воздать благодарение создателю… и объявить всем Высочайшую милость, обещанную… в награждение… Скласть из камней высокий маяк и утрвердить на нем крест… начертать год, месяц и число когда… когда сие место посвящено под Российскую державу…»

Инструкция датирована 4 марта 1765 года. 9 мая 1765 года отряд из трех фрегатов с двойной ледовой обшивкой, специально построенных на Архангельском адмиралтействе, выходит в море к Шпицбергену. Без Ломоносова.

4 апреля 1765 года, за месяц до экспедиции по приведению в Российское подданство североамериканских земель, ее инициатор и наиболее опытный в плаваниях по Ледовитым морям участник, профессор и статский советник Ломоносов умирает «от воспаления легких». Незадолго до смерти его навещает Екатерина Вторая. Сразу после смерти архив ученого опечатывает Тайная канцелярия и перевозит к себе во дворец фаворит Екатерины Григорий Орлов. Больше этого архива никто не видел.

Окончание следует