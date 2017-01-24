Приватизация

Глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус в интервью изданию «Зеркало недели» заявил о том, что государство нуждается в новой стратегии приватизации. Суть этой стратегии довольно любопытна: глава ФГИУ предлагает отказаться от практики предпродажной оценки активов оценщиками: «Суть новой стратегии сводится к тому, что вся приватизация будет делиться на малую и большую. Объекты малой приватизации будут продаваться через систему «ProZorro. Продажи», к которой подключены электронные площадки… Мы вместе пришли к выводу, что систему надо менять. Эта стратегия должна касаться и небольших госпредприятий, у которых есть хоть какой-то шанс быть проданными. Ведь пока мы хотим продать задорого, но не получается, они накапливают долги, устаревают, разворовываются, мешают процессу создания новых рабочих мест». Стартовую стоимость глава ФГИУ предлагает определять, исходя из заявок покупателей (что даёт прекрасные возможности для сговора и покупки государственной собственности за копейки).

Похоже, речь действительно идёт именно о стратегии, поскольку управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман сигнализирует о похожих планах, но только уже относительно рынка земли сельскохозяйственного назначения. «Сразу после крупнейшей аферы в истории Украины — национализации «ПриватБанка» — готовится еще более масштабная афера: приватизация государственных земель. Я — за рынок сельскохозяйственных земель на Украине. Но сначала нужно запустить вторичный рынок для бизнеса и людей. Получить реальную оценку земли (в разы дороже, чем планируется в «прихватизации»). И только затем начинать продавать государственную землю», — заявил он в комментарии изданию «Голос.UA». Дело в том, что, согласно планам правительства, с этого года украинцы смогут покупать государственные с/х земли, однако продавать их друг другу будет разрешено только с 2019 года. Эксперт опасается, что события пойдут по банальному для Украины сценарию: землю будут скуплены по низкой цене, до формирования рынка, и совсем не конечными пользователями.

Ещё на одну особенность приватизации-2017 указывает экономист Александр Охрименко: «Я предполагаю, что в этом году поднимется вопрос о национализации уже приватизированных предприятий, которые надо забрать. Не удивляйтесь, нас ждет именно такая приватизация, вот увидите», — утверждает он в ходе пресс-конференции. Кроме того, по словам эксперта, приватизация до сих пор проходит в ручном режиме: «Это ситуация, когда перед президентом лежит листок бумаги со списком запланированных к приватизации предприятий, и он карандашом отмечает, кому какой объект отдать».

Экономист Борис Кушнирук полагает, что глава МинАПК Тарас Кутовой, несмотря на свою бодрую риторику во второй половине 2016 года, совсем не заинтересован в приватизации «Укрспирта» (госконцерн, объединяющий украинские спиртовые заводы).

«Вопрос «Укрспирта» является вопросом фантастической коррупции, которая существует вокруг каждого из заводов, входящих в концерн. За каждым предприятием стоят чьи-то интересы. Это — источник обогащения, контрафактной продукции. Там в совокупности 60 предприятий, причем реально из себя хоть что-то представляют 15−20, остальные — «теневые» предприятия, которые могут быть формально закрыты, но на которых продолжает изготавливаться контрафактный спирт», — такое мнение выразил эксперт журналисту информагентства УНИАН.

Президент Украины Пётр Порошенко во время экономического форума в Давосе в очередной раз призывал инвесторов принимать участие в приватизации на Украине. При этом, как отметили обозреватели, почему-то его призывы касались тех инвесторов, которые и так уже имеют активы на Украине, в частности, председателя Совета директоров компании «АрселорМиттал» Лакшми Миттала и генерального директора компании Cargill Дэвида Макленнана, с которыми он встретился в Давосе. С одной стороны, такой ход понятен. В ситуации, когда интерес инвесторов к Украине достаточно низкий, лучший выход — попытаться убедить уже присутствующие на рынке компании увеличить вложения. Однако Украине уже нечего предложить «АрселорМиттал» и почти нечего Cargill — разве что активы ГПЗКУ (Государственная производственно-зерновая корпорация) и «Аграрного фонда», решение о приватизации которых было принято ФГИУ как раз накануне Давоса. И, учитывая реплику Охрименко о «карандашном праве» президента, не исключено, что специально под Cargill. Наиболее привлекательный актив ГПЗКУ — сеть элеваторов суммарной мощностью 3,75 млн тонн хранения, а также мощности по перевалке зерновых грузов в Одесском и Херсонском портах (2,5 млн тонн). Напомним, украинская «дочка» Cargill в настоящее время строит зерновой терминал в порту «Южный» (Одесская обл).

Что ещё Украина может продать в 2017 году? По словам главы аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, кроме уже не раз называвшихся «Укрспирта» и пакетов акций шести облэнерго, 2017 год — возможно, последний шанс продать харьковские заводы «Турбоатом» и «Электротяжмаш» (объекты тяжёлого машиностроения, выполняющие заказы в частности для ТЭС и АЭС). Об этом эксперт пишет в своём материале для minfin.com.ua.

Валюта

Известно, что в украинском бюджете на 2017 год заложен среднегодовой курс доллара — 27,2 грн. Однако уже в первые дни января даже официальный курс бодро этот показатель обскакал, даже несмотря на то, что перед новогодними праздниками и бизнес, и население обычно сдают валюту. Итак, за первые три недели января курс доллара успел подрасти до 27,42 грн (+0,77 грн к предновогодним значениям). Евро вырос даже сильнее — до 29,13 грн (+1,13 грн). Российский рубль прибавил 0,02 грн (0,459 грн/руб).

На межбанке доллар торгуется в коридоре 27,27−27,32 грн, т. е. удерживается выше планки 27 грн/долл, которую перешёл ещё в конце 2016 года. На чёрном рынке доллар опустился до 27,95 грн, т. е. продолжает стоить на 0,4−0,5 грн дороже, чем в конце года.

Следует отметить, что все указанные сейчас котировки — это уже успокоившийся валютный рынок, поскольку в первую неделю января курс чёрного рынка доходил даже до 29 грн, т. е. до максимальных значений девальвации, которую прогнозировал ряд экспертов на конец 2017 года. «В первые послепраздничные дни на межбанковский рынок поступала для продажи валютная выручка, накопившаяся за время новогодних выходных дней в Украине, которые совпадали с рабочими днями в США и Европе. Но этот фактор был временный», — так объяснил колебания валютного рынка заместитель главы НБУ Олег Чурий. Однако следует отметить, что поступление на валютный рынок выручки, накопившейся за праздники, наоборот, должно было укрепить гривну — чего не случилось. Впрочем, стоит обратить внимание на другой фактор, указанный сотрудником НБУ, — падение биржевых котировок пшеницы.

А вот глава правительства Украины Владимир Гройсман винит во всём дорогой импортный газ: «Я видел недавно аналитику, которая показывает: если бы мы добывали свой газ на Украине, а не покупали его за валюту, доллар бы сегодня при всех тех проблемах, которые мы имеем, не стоил бы больше 18,5 гривны», — заявил он в интервью информагентству «Укринформ».

Александр Охрименко указывает, что к началу февраля успокоившаяся сейчас гривна может просесть снова. «В январе нам надо заплатить кредит МВФ и выплатить проценты по государственным долгам», — напоминает эксперт журналисту издания «Сегодня». Планировалось, что правительство сделает это за счёт очередного транша кредита МВФ, однако теперь очевидно, что придётся выкручиваться за свои, а это окажет дополнительное давление если не на валютный рынок (можно из резервов отдать, в конце концов), то на настроения игроков рынка. Бизнес продолжит практику придерживания экспортной выручки, вырастет спрос, и Нацбанку либо снова придётся выходить на рынок с интервенциями, либо молча наблюдать новую панику.

«Уже более 25 лет нашей независимости у населения нет инструмента хеджирования. Чтобы это вырубить на корню, нужно начать с фундаментальных реформ: создать и развивать фондовый рынок, нормальный валютный рынок, регулировать банки более строго, развивать правовое государство и финансовую грамотность. Если вы делаете чистку банковской сферы, то делайте ее быстро», — указывает финансовый аналитик Егор Перелыгин в комментарии изданию «Сегодня». Эксперт имеет в виду специфическую ситуацию, сложившуюся примерно 1,5 года назад: гривневая масса не возвращается на депозиты в банки, поскольку те лопаются один за другим. Вместе с тем печатный станок работает, и единственный способ сохранения сбережений, доступный для населения, — покупка валюты. Лидер партии «Успешная страна» и экс-министр доходов и сборов Украины (прежнее название Государственной фискальной службы) Александр Клименко указывает на ещё один очевидный момент: снятие депозитов в национализированном «Приватбанке». По его мнению, важным порогом для экономики станет курс 30 грн/долл: «…За этим порогом для нашей нацвалюты начнутся уже необратимые процессы», пишет политик. Как указывает финансовый эксперт Василий Невмержицкий в комментарии «Вести-Украина», это может произойти уже к началу весны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Состояние

Со своей стороны, издание Realist обращает внимание на ещё одно обстоятельство. Журналисты подсчитали, что только на купонном доходе по ОВГЗ Пётр Порошенко за период 2014—2016 гг. получил доход 279% (купонный доход привязан к курсу доллара). Таким образом, президент, как и прочие граждане Украины, предпочитает хранить свои сбережения в валюте. Однако его возможности позволяют делать это с максимальной эффективностью: журналист отмечает, что для такого дохода недостаточно просто купить дёшево и продать дорого. Судя по всему, финансовые помощники президента точно знали, когда покупать и продавать, т. е. располагали инсайдерской информацией .

Разумеется, что такими финансовыми инструментами пользуется не один президент, но и иные представители политической элиты Украины. И разумеется, что в такой ситуации гривна будет обесцениваться, обеспечивая доход всем участникам.

МВФ

Итогом визита Петра Порошенко в Давос стали не только малоэффективные попытки уговорить инвесторов больше вкладывать в экономику Украины. Президенту удалось встретиться с президентом МВФ Кристин Лагард, и, по её словам, они практически согласовали условия для получения Украиной очередного транша. Итак, основные условия МВФ на этот раз таковы:

— повышение пенсионного возраста (для мужчин до 63 лет — на 4 месяца каждый год начиная с 2017-го, для женщин повышение пока отложено до 2021 года). Т. е. то, что так активно отрицало украинское правительство ещё несколько месяцев назад. Растёт не только возраст выхода на пенсию, но, что более важно, необходимый для этого минимальный страховой стаж. Ожидается, что до 2036 года он вырастет с 15 до 35 лет. Наиболее циничный момент реформы — возможность докупать себе стаж (т.е. вносить необходимую сумму);

— отмена упрощённой системы налогообложения для мелкого бизнеса;

— проведение аудита «Приватбанка»;

— принятие закона о рынке земли.

Нужно отметить, что срок по последнему пункту установлен на конец марта. Можно предположить, что раньше этой даты очередной транш МВФ ожидать не стоит. К тому же президент и правительство разошлись в оценке выполнения требований МВФ. По словам президента, Украина выполнила все требования ещё в прошлом году. В правительстве же заявляют что «…мы выполнили только 3 из 11 структурных маяков, установленных на период с сентября по декабрь 2016 года включительно, поскольку нашей основной целью было обеспечение стабильности налогово-бюджетной сферы и финансовой стабильности».

Глава комитета экономистов Украины А. Новак добавляет, что в оперативном режиме нагнать упущенное не получится: «Президент обещал конкретные даты по безвизу, однако его нет до сих пор. Поэтому я бы не делал поспешных выводов [по датам о предоставлении транша, — Ред.], особенно после того, как мы увидели требования МВФ, для выполнения которых нужно время и заседания Верховной рады. Однако после того как мы увидели и сам график работы парламента, который не очень сильно себя загрузил работой в пленарном режиме, то становится ясно, что быстро выполнить эти требования не получится». Так, например, Тарас Кутовой уточнил корреспонденту информагентства «Укринформ», что мораторий на продажу земли в авральном порядке сниматься точно не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

Из комментария министра социальной политики Александр Ревы можно сделать вывод о том, что повышение возраста выхода на пенсию скорее не требование МВФ, а предложение Украины. «Кредитор вносит свои предложения по решению тех проблемных вопросов, которые он видит. Соответственно мы ведем дискуссию на тему, как мы будем решать эту проблему [проблема у Украины, собственно, одна — дефицит бюджета, из которого дотируется Пенсионный фонд — Ред]. Если вы не хотите прислушиваться к нашим рекомендациям, то, пожалуйста, предложите ваши. Убедите нас в том, что ваши рекомендации ведут к той же цели другим способом. Поэтому мы сегодня дискутируем. Мы говорим, что этот путь, который нам сегодня предложили, он для нас не является правильным. Мы считаем, что есть другая возможность — уменьшить дефицит Пенсионного фонда», — заявил министр в эфире канала «112-Украина». Фактически это означает, что в будущем пенсию будет получать всё меньшее количество украинцев — в основном те, кто сам себе её сформирует отчислениями в соответствии с новой пенсионной реформой.

Бензин

За новогодние праздники цены на АЗС Украины успели подрасти. Так, за литр А-95 автолюбителям теперь приходится платить 24,02 грн (+0,44 грн по сравнению с концом декабря), литр А-92 — 23,26 грн (+0,41 грн). Дизельное топливо растёт в цене самыми быстрыми темпами — 21,64 грн/л (+0,49 грн).

Причины роста, как объясняют отраслевые обозреватели, не только в посленовогоднем подорожании доллара, тем более что даже на чёрном рынке котировки постепенно опустились ниже 28 грн/долл. В подорожании виноваты и европейские цены на топливо, увеличившиеся в среднем на 30 долл/т (и бензин, и дизтопливо) в течение января.

«Курс гривны с начала года начал проседать снова. Налоговые нововведения — перенос розничного акциза в общий акциз и его унификация — способствовали нестабильности. Они заложили определенные риски в торговые операции. Все это привело к удорожанию. Украина завозит около 80% нефтепродуктов, импортирует топливо из Беларуси, Польши, Литвы, России и Румынии. Поэтому нефтепродукты покупают за евро или доллары, и налог также платят в валюте. Дорожает валюта — дорожает топливо. Спрос на нефтепродукты сейчас меньше, чем летом, следовательно, это является единственным фактором, который способствует стабилизации цен. Все другие способствуют росту стоимости», — перечисляет аналитик научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев для Gazeta.ua. Глава ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Дмитрий Кулик в комментарии интернет-ресурсу «Вести-Украина» заявил о том, что ожидает роста цен на топливо ещё как минимум в течение двух недель. Эксперт объяснил это тем, что некоторые игроки рынка имеют крупные запасы топлива и сейчас имеют возможность продавать его по «старым» ценам. А вот когда в продажу начнёт массово поступать топливо 2017 года, то и средняя цена на АЗС поднимется.

Единственная надежда на стабилизацию цен — запуск Одесского НПЗ и переработка на нём азербайджанской нефти, первая партия которой поступила на Украину ещё в конце декабря 2016 года. Однако правительство до сих пор не смогло решить проблему с нефтепроводом: он заполнен нефтью сорта Urals, и текущее законодательство запрещает откачивать её из системы. Компания «Укртранснафта» (оператор нефтепроводов Украины) ставила этот вопрос ещё летом, указывая, что договорённости Порошенко с президентом Азербайджана невозможно выполнить уже потому, что нефтепровод заполнен нефтью другого сорта. Однако, несмотря на неоднократные просьбы компании, запрещено откачивать и заменять нефть в нефтепроводе. Поэтому доставка нефти на Одесский НПЗ осуществляется тем же методом, что и перевалка октябрьского танкера азербайджанской нефти для Белоруссии — железнодорожными цистернами, что означает увеличение стоимости продукции примерно на 25−40 долларов на каждой тонне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Промышленность

Разное

Рост промышленного производства на Украине в январе — декабре 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 2,4%, после падения показателя четыре года подряд, сообщила государственная служба статистики.

По информации Госстата, наибольший рост промпроизводства в 2016 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции — 24,1%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 8,1%, производстве резиновых и пластмассовых изделий — 6,5%, металлургии — 5,9%, добыче каменного и бурого угля — 4,8%, пищевой промышленности — 3,9%, фармацевтике — 3,9%. Наибольшее падение за год произошло в добыче сырой нефти и природного газа — 2,6% и добыче металлических руд — 2,1%.

Валовой внутренний продукт Украины в 2016 году вырос на 1,8%, сообщила заместитель министра финансов Оксана Маркарова. Ведомство прогнозирует на 2017 год рост ВВП сразу на 3%. По словам замминистра, драйверами экономического роста в 2017 году должен стать приток инвестиций на Украину и увеличение экспорта. Кстати, об инвестициях. Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2016 году составил 3,8 млрд долларов, сообщил на одном из мероприятий первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. По информации чиновника, это вдвое больше, чем в 2015 году.

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